27 декабря в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил последнее в 2024 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 134

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета во второй половине 2024 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о работе Высшего Церковного Совета.

Во второй половине 2024 года состоялось два заседания Высшего Церковного Совета (24 сентября и 5 ноября). Высший Церковный Совет обсудил работу Синодального миссионерского отдела, развитие воскресных школ, деятельность епархиальных древлехранителей. На соединенном заседании Священного Синода и Высшего Церковного Совета 26 декабря были заслушаны доклады руководителей синодальных учреждений о деятельности таковых.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые во второй половине 2024 года.

2. Утвердить план работы Высшего Церковного Совета на 2025 год.

ЖУРНАЛ № 135

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о планах работы синодальных учреждений на 2025 год.

Справка:

Согласно пункту б статьи 29 главы V Устава Русской Православной Церкви «Осуществляя руководство синодальными учреждениями, Священный Синод <…> утверждает годовые планы работы синодальных учреждений и принимает их отчеты».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить планы синодальных учреждений на 2025 год.

ЖУРНАЛ № 136

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Григория, секретаря Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, о деятельности Межсоборного Присутствия в 2024 году.

Справка:

В соответствии со статьей 4 главы VII Устава Русской Православной Церкви 12 марта 2024 года (журнал № 4) Священный Синод обновил состав Межсоборного Присутствия.

В течение 2024 года состоялись три сессии заседаний комиссий Межсоборного Присутствия в очном и очно-дистанционном формате: всего 19 заседаний профильных комиссий, которые вели работу над 23 темами.

В 2024 году через дискуссию в епархиях прошел проект документа «О почитании святых мощей в Русской Православной Церкви», а через дискуссию посредством запроса отзыва епархий и публикации — проект документа «О вопросах молитвы с инославными христианами». Поступившие отзывы находятся на рассмотрении в секретариате Межсоборного Присутствия.

На основании рекомендаций, подготовленных Комиссией по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни, а также отзывов из епархий, 24 октября 2024 года (журнал № 123) Священный Синод принял определение относительно порядка рассмотрения обращений о совершении отпеваний детей и подростков, совершивших самоубийство.

В епархии для возможного использования направлен подготовленный Комиссией по церковному просвещению и диаконии документ «Разработка подходов к осуществлению церковной заботы о малоимущих».

В рамках работы по теме «Вспомогательные средства для преодоления проблемы непонимания мирянами богослужения» Комиссией по богослужению и церковному искусству подготовлены брошюры с текстами служб праздников Сретения Господня и Вознесения Господня на церковнославянском языке с параллельным русским переводом, выверенным Комиссией, а также с пояснениями и комментариями.

На рассмотрение Священного Синода передан документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей».

Ряд документов находится в работе секретариата Межсоборного Присутствия.

Комиссиями Межсоборного Присутствия было организовано 18 различных мероприятий — конференций, семинаров, круглых столов (в том числе дистанционно).

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 137

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о совершении празднования 1700-летия I Вселенского Собора, Никейского в 2025 году.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. 1 июня 2025 года в день памяти святых Отцов I Вселенского Собора, Неделю 7-ю по Пятидесятнице, во всех митрополиях, а также в епархиях, не входящих в состав митрополий, совершить торжественное соборное служение Божественной литургии (в митрополиях — при участии всех архиереев митрополии) с оглашением Патриаршего послания и совершением благодарственного молебна.

2. Духовным академиям, Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, Православному Свято-Тихоновскому гуманитарному университету: провести в 2025 году конференции, посвященные 1700-летию I Вселенского Собора.

3. Издательству Московской Патриархии подготовить издания, посвященные юбилею.

ЖУРНАЛ № 138

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 14 декабря 2024 года.

ЖУРНАЛ № 139

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о журналах Синода Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии, представленных на утверждение Преосвященным митрополитом Сингапурским и Юго-Восточно-Азиатским Сергием, Патриаршим экзархом Юго-Восточной Азии.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии от 28 ноября 2024 года.

ЖУРНАЛ № 140

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 11 декабря 2024 года.

ЖУРНАЛ № 141

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о результатах работы Комиссии по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Просить Предстоятеля Русской Православной Церкви в соответствии с предоставленным ему Уставом Русской Православной Церкви правом («осуществляя свою каноническую власть, Патриарх Московский и всея Руси преподает архиереям братские советы <…> относительно их личной жизни», Устав IV.7.ч), — обратить внимание митрополита Илариона на несоответствие характера его отношений с ближайшим окружением и его быта образу монаха и священнослужителя.

2. Освободить Преосвященного митрополита Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией и почислить его на покой.

3. Временное управление Будапештско-Венгерской епархией поручить Преосвященному митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку.

4. Местом служения Преосвященному митрополиту Илариону определить храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Карловых Варах.

5. Завершить деятельность Комиссии по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии и просить Святейшего Патриарха, в случае поступления в Московскую Патриархию новых сведений об обстоятельствах дела, возобновить деятельность Комиссии или иным образом определить порядок исследования этих сведений.

ЖУРНАЛ № 142

ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ о поданном прошении Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Прошение Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия рассматривалось Священным Синодом 24 августа 2023 года (журнал № 84). Согласно пункту 26 главы XVI Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Выразить благодарность Преосвященному митрополиту Тихону за многолетнее управление Новосибирской и Владимирской митрополиями, а также за участие в восстановлении Данилова монастыря города Москвы.

3. Определить для Преосвященного митрополита Тихона местом пребывания на покое г. Москву с получением содержания от Владимирского епархиального управления.

4. Преосвященным Владимирским и Суздальским, главой Владимирской митрополии быть митрополиту Наро-Фоминскому Никандру с сохранением за ним должности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

ЖУРНАЛ № 143

ИМЕЛИ ПОВТОРНОЕ СУЖДЕНИЕ о поданном прошении Преосвященного епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Прошение Преосвященного епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия рассматривалось Священным Синодом 27 мая 2022 года (журнал № 55). Согласно пункту 26 главы XVI Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить.

2. Определить для Преосвященного епископа Иннокентия местом пребывания на покое г. Суздаль с получением содержания от Александровского епархиального управления.

3. Временное управление Александровской епархией возложить на Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Никандра.

ЖУРНАЛ № 144

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Сызранской епархии (Самарская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Сызранским и Шигонским избрать иеромонаха Антония (Подоровского), клирика Самарской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Антония (Подоровского) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 145

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента о назначении ему викария.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Калужской епархии с титулом «Тарусский» избрать иеромонаха Макария (Комогорова), клирика Калужской епархии, с сохранением за ним должности заместителя председателя Издательского совета Русской Православной Церкви.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Макария (Комогорова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 146

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, о проводимой работе во втором полугодии 2024 года.

Справка:

Межведомственная рабочая группа по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, учреждена Священным Синодом в заседании 25 августа 2022 года (журнал № 63). В ходе заседаний Межведомственной рабочей группы обсуждаются вопросы оказания социальной помощи пострадавшим людям, восстановления храмов и другие.

Определением Священного Синода от 29 декабря 2022 года (журнал № 125) установлена регулярность докладов Межведомственной рабочей группы Священному Синоду — раз в полугодие.

Решением Священного Синода от 24 августа 2023 года (журнал № 62) учреждена Патриаршая гуманитарная миссия с целью координации и системного развития оказания гуманитарной помощи мирным жителям, в том числе православному духовенству, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также с целью координации оказания помощи раненым военнослужащим, находящимся в медицинских учреждениях на территории перечисленных регионов.

С марта 2022 года на счета Московской Патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (СОЦБСС) было собрано свыше 1,25 миллиарда рублей. Средства расходовались для закупки и отправки гуманитарной помощи (продукты, лекарства, гигиена) на Донбасс и в Новороссию, а также в Курскую область; на помощь беженцам в пунктах временного размещения; на прямую помощь пострадавшим мирным людям; на закупку необходимого оборудования; на осуществление медицинской помощи через Центральную клиническую больницу Московской Патриархии имени святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.

Во многих епархиях идут сборы пожертвований, предметов первой необходимости, продуктов, средств гигиены для передачи беженцам и пострадавшим мирным жителям. За истекший период в епархиях собрано, закуплено и передано более 3900 тонн гуманитарной помощи (из них за отчетный период — более 100 тонн). В том числе свыше 2610 тонн (из них за отчетный период — более 140 тонн) были направлены в епархии, находящиеся на территории проведения Специальной военной операции.

По состоянию на 16 декабря сотрудники специального гуманитарного центра Крымской митрополии совершили 154 поездки (за отчетный период — 15 поездок) и доставили 960 тонн гуманитарных грузов (за отчетный период — 70 тонн) в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и Донбасса.

В открытом СОЦБСС в мае 2024 года душевом комплексе в Лисичанске, где нет водоснабжения со времени активизации боевых действий, за истекшее время помощь получили 3030 человек.

16 августа СОЦБСС открыл в Свято-Троицком монастыре города Курска новый центр комплексной социальной помощи. Приоритетное направление работы центра: оказание адресной помощи беженцам. К тем, кто не может самостоятельно добраться до центра — пожилым, инвалидам, тяжелобольным, волонтеры выезжают на дом и в пункты временного размещения. Переселенцы из обстреливаемых территорий получают в центре вещи первой необходимости: продукты, постельное белье, лекарства, одежду, средства гигиены. С 16 августа в центр поступило свыше 27 000 обращений.

По состоянию на 16 декабря работают 11 церковных центров помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям: в Москве, Белгороде, Бердянске, Голой Пристани, Донецке, Курске, Лисичанске, Мариуполе, Мелитополе, Ростове-на-Дону, Северодонецке. Ранее центры также работали в Воронеже и Екатеринбурге. За весь период работы в этих центрах было принято и обработано свыше 290 000 обращений (за отчетный период — более 30 000 обращений).

Центральная клиническая больница Московской Патриархии имени святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси, продолжает оказывать комплексную помощь беженцам, пострадавшим мирным жителям и раненым: осуществляет лечение в стационарах и амбулатории больницы в Москве и ее филиале в городе Жуковском Московской области. Всего с марта 2022 года за помощью в больницу обратились 1812 человек (за отчетный период — 116). С мая 2022 года врачами больницы из Донбасса и Новороссии вывезено 450 пациентов, нуждающихся в стационарном лечении (за отчетный период — 52). В Центре протезирования и реабилитации филиала больницы в Жуковском с сентября 2022 года 88 пациентам проведено протезирование (за отчетный период — 9).

Краткосрочные курсы по уходу за ранеными, организованные Учебным центром больницы святителя Алексия при поддержке СОЦБСС, окончили 1264 человека (в том числе за отчетный период — 183 человека). Кроме того, 1055 человек (за отчетный период — 232) окончили выездные курсы, организованные в ряде городов Донбасса и Новороссии.

Продолжаются еженедельные вахтовые выезды на Донбасс и в Новороссию добровольческих врачебно-сестринских бригад для оказания медицинской помощи, в том числе в проведении хирургических операций и в уходе за ранеными, а также выезды добровольцев для помощи в медицинских учреждениях.

На Донбассе продолжают действовать два передвижных медицинских комплекса больницы святителя Алексия, на базе которых врачи-добровольцы из Москвы ведут консультативный прием, проводят обследования, назначают лечение, выдают необходимые лекарства, а при выявлении необходимости — определяют для госпитализации в Москву. С начала июня врачи больницы организовали прием в мобильном госпитале в Скадовском и Каховском районах Херсонской области, приняв за это время 371 пациента.

По состоянию на 16 декабря пастырская помощь оказывается в 45 госпиталях и больницах Донбасса и Новороссии. Священники из разных епархий России регулярно выезжают для духовной помощи раненым. С июля 2023 года было организовано 164 смены, съездили 170 священников из 56 епархий и 9 монастырей.

СОЦБСС организовал постоянные добровольческие и сестринские посты в 10 больничных и социальных учреждениях Донбасса, Новороссии, а также Курской и Белгородской областей. Добровольцы по уходу больницы святителя Алексия помогают в 5 больницах.

С марта 2023 года СОЦБСС организует выезды добровольцев, которые ремонтируют частные дома нуждающихся людей в Мариуполе, а также Волновахе, Горловке, Докучаевске, Донецке, Лисичанске, Харцызске. В еженедельных выездах из Москвы в Мариуполь приняли участие 93 смены добровольцев (за отчетный период — 22 смены) — всего 1161 человек (за отчетный период — 209 человек), которые отремонтировали 337 домов (за отчетный период — 81 дом). С октября 2024 года добровольцы начали также восстанавливать частные дома одиноких пожилых и людей с инвалидностью в Авдеевке.

Единовременно на территории 6 регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской, Белгородской и Курской областях — находятся от 60 до 120 сотрудников и добровольцев СОЦБСС, от 10 до 12 добровольцев по уходу больницы святителя Алексия.

К 16 декабря для оказания помощи нуждающимся людям от СОЦБСС, а также Рыбинской и Кинешемской епархий съездили более 2800 добровольцев (за отчетный период — более 800), от больницы святителя Алексия — более 1100 добровольцев (за отчетный период — более 300).

С июня 2022 года Финансово-хозяйственным управлением формируется список разрушенных и требующих восстановления храмов на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В настоящее время в этот список внесено 209 объектов.

По состоянию на декабрь 2024 года на 40 объектах работы полностью завершены. В последующие годы будут восстановлены храмы, которые менее всего повреждены, не достроены или требуют проведения реставрационных работ. Всего таких храмов 129.

За второе полугодие 2024 году на благотворительной основе Издательством Московской Патриархии в регионы Донбасса и Новороссии было доставлено более 20 000 экземпляров разных книг, включая Священное Писание, а также богослужебные книги, церковные календари, молитвословы, пособия для детских воскресных школ, духовно-просветительскую и детскую литературу.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить благодарность всем тем, кто жертвует своими средствами, силами и временем для помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям Донбасса, Новороссии, а также сопредельных регионов.

3. Отдельную глубокую благодарность выразить всем тем, кто с риском для жизни направляются в упомянутые территории для осуществления гуманитарной миссии.

ЖУРНАЛ № 147

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно ходатайства Преосвященного митрополита Оренбургского и Саракташского Петра о канонизации в лике местночтимых святых игумена Зосимы (Карцева).

Справка:

Согласно пункту ф статьи 25 главы V Устава Русской Православной Церкви: «В обязанности Священного Синода входит канонизация местночтимых святых».

В соответствии с определением Священного Синода от 15 июля 2016 года (журнал № 66): «Правом ходатайствовать о прославлении подвижника благочестия к местному почитанию обладают: в митрополиях — архиерейские советы митрополий».

Игумен Зосима (Карцев Захарий Прокопьевич) родился 1860 г. в Оренбургской губернии, окончил школу казачьего ведомства. После вступления брак в семье Захария Прокопьевича и его супруги Пелагии Матвеевны родилось 7 детей, 5 из которых умерли в младенчестве.

В 1896 г., стремясь к уединенной жизни, Захарий Прокопьевич с согласия супруги удалился на возвышенность у берега реки Сакмары близ с. Покровка Оренбургского уезда, выкопал пещеру в горе и проводил в ней строгую подвижническую жизнь, являя своим примером непоколебимую решительность, трудолюбие и настойчивость в достижении задуманного.

По прошествии 7 лет отшельничества, Захарий Прокопьевич отправился в паломничество по святым местам: в Дивеевскую обитель, в Воронеж и Киев. Укрепленный чудесными явлениями, описанными им в письме монаху Киевского Свято-Троицкого монастыря Исаакию, в 1906 г. Захарий Прокопьевич начинает свои труды по устройству монастыря. К 1910 г. была возведена и освящена домовая церковь во имя святителя Николая Чудотворца, построена колокольня.

В 1909 г. указом Святейшего Синода иноческая община была учреждена как Николаевский скит от Оренбургского Успенско-Макарьевского мужского монастыря. Осенью 1910 г. по согласию с супругой (также принявшей впоследствии монашество) Захарий Карцев принял монашеский постриг с именем Зосима и был утвержден заведующим Николаевским скитом. Позже он был рукоположен в иеродиакона, а летом 1911 г. — во иеромонаха.

В 1911 г. построен братский корпус с храмом в честь Казанской иконы Божией Матери.

Монастырь процветал и пополнялся насельниками. В июле 1917 г. решением Святейшего Синода иеромонах Зосима был возведен в сан игумена.

С начала гражданской войны, видя горе и смерть, игумен Зосима, как свидетельствовали насельники монастыря, призывал всех к миру в проповедях и в частных беседах. Он убеждал братию и прихожан молиться за воюющих сродников.

В августе 1919 г. игумен Зосима был арестован по обвинению в контрреволюции и заключен в Оренбургскую губернскую тюрьму, однако впоследствии оправдан.

Последние дни жизни игумена Зосимы прошли в заботах о монастыре, в молитве и терпении болезней. По сохранившимся свидетельствам, он скончался в 1920 г., в возрасте 60 лет и был похоронен у алтаря монастырского Никольского храма.

В 2014 г. было обретено место захоронения игумена Зосимы, после чего сохранявшееся и до того в народе его почитание многократно усилилось. По молитвам угодника Божия происходят чудеса, в том числе исцеление супружеских пар от бесплодия; освобождение страждущих от пагубных зависимостей.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Причислить к лику преподобных для местного почитания в Оренбургской митрополии игумена Зосиму (Карцева).

2. Память преподобного Зосимы совершать 28 сентября / 11 октября в день памяти его небесного покровителя мученика Зосимы Калутинского.

3. Честные останки преподобного Зосимы, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора, о чем иметь надзор Синодальной комиссии по иконописи.

5. Преосвященному митрополиту Оренбургскому и Саркташскому Петру в сослужении архиереев Оренбургской митрополии совершить чин прославления преподобного Зосимы.

ЖУРНАЛ № 148

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об установлении богослужебной памяти начала автокефалии Русской Церкви и установления Патриаршества на Руси.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Внести в общецерковный месяцеслов празднование 15/28 декабря дня интронизации святителя Ионы, митрополита Московского, и начала автокефалии Русской Церкви.

2. Внести в общецерковный месяцеслов празднование 26 января / 8 февраля дня интронизации святителя Иова, Патриарха Московского, и начала Патриаршества на Руси.

3. Отнести упомянутые дни к праздникам, отмеченным в Типиконе «крестом с полукружием», и совершать им всенощное бдение.

4. Синодальной богослужебной комиссии составить службы упомянутым праздникам.

ЖУРНАЛ № 149

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о внесении дополнения в состав собора святых, в земле Московской просиявших.

Справка:

В заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

ПОСТАНОВИЛИ:

Дополнить список собора святых, в земле Московской просиявших, именем ранее прославленного священномученика протоиерея Владимира Константиновича Смирнова, служившего в Москве со своей хиротонии в 1911 году и до ареста в 1932 году.

ЖУРНАЛ № 150

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, и Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

а) Собору Архангельских святых;

б) Собору Московских святых;

в) Собору новомучеников и исповедников Крымских;

г) Собору святых Оптиной пустыни;

д) священномученику Сергию Кедрову;

е) преподобным Варлааму и Гедеону Серпуховским.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные тексты акафистов:

а) Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Свенская»;

б) Пресвятой Богородице, в честь Ее иконы, именуемой «Трех Радостей»;

в) Собору Екатеринбургских святых;

г) мученице Людмиле, княгине Чешской;

д) страстотерпцу Евгению Боткину;

е) преподобному Антипе Валаамскому;

ж) преподобному Аркадию Новоторжскому;

з) преподобному Даниилу Переславскому;

и) общий, преподобному единому.

3. Направить утвержденные богослужебные тексты и тексты акафистов в Издательство Московской Патриархии для издания.

ЖУРНАЛ № 151

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, председателя Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством, о деятельности Комиссии в 2024 году.

Справка:

Согласно Положению о Комиссии, утвержденному Священным Синодом 16 июля 2005 года (журнал № 62), Комиссия через ее председателя ежегодно представляет Священному Синоду отчет о своей деятельности.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить отчет о деятельности Комиссии по делам старообрядных приходов и по взаимодействию со старообрядчеством в 2024 году.

ЖУРНАЛ № 152

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Израиля, Сербии, Боснии и Герцеговины, Болгарии и Королевства Бахрейн.

Справка:

14 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний посетил Иерусалим, где встретился с Блаженнейшим Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III. В ходе братской беседы, в которой также участвовали советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит Вассиан (Змеев) и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, обсуждался широкий круг вопросов, представляющих взаимный интерес.

С 15 по 19 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний посетил пределы Сербской Православной Церкви, побывав в Белграде, Нови Саде и Банялуке.

В Сербии председатель ОВЦС сослужил Предстоятелю и иерархам Сербской Православной Церкви на торжествах по случаю 100-летия Свято-Троицкого храма Подворья Русской Православной Церкви в Белграде, а также в Нови Саде на праздновании дня памяти небесного покровителя города.

16 ноября митрополит Волоколамский Антоний встретился со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием. В тот же день состоялась телефонная беседа Предстоятелей Русской и Сербской Православных Церквей.

Во время пребывания в Белграде председатель ОВЦС имел также встречи с Президентом Сербии А. Вучичем и Премьер-министром Сербии М. Вучевичем.

В Банялуке состоялась встреча председателя ОВЦС с архиепископом и митрополитом Банялукским Ефремом и с Президентом Республики Сербской М. Додиком.

С 21 по 22 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний посетил Софию, где встретился со Святейшим Патриархом Болгарским Даниилом и совершил в Патриаршем кафедральном соборе святого благоверного князя Александра Невского благодарственный молебен по случаю векового юбилея его освящения.

С 9 по 11 декабря по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Антоний посетил Королевство Бахрейн с рабочим визитом.

9 декабря состоялась встреча Его Высокопреосвященства с министром транспорта и телекоммуникаций Бахрейна и с министром социального развития — председателем Попечительского совета Всемирного центра мирного сосуществования имени Короля Хамада шейхом Абдуллой бин Ахмедом Аль-Халифой. В ходе встреч стороны обсудили вопросы межрелигиозных отношений. В частности, митрополит Антоний выразил благодарность за благорасположение к русской православной общине и возможность беспрепятственного совершения богослужений и духовного окормления русскоязычного православного населения Королевства.

В этот же день председатель ОВЦС посетил католический собор Божией Матери Аравийской в Авали, где встретился с апостольским викарием Северной Аравии епископом Римско-Католической Церкви Альдо Берарди, а также с лидерами основных религиозных объединений Бахрейна: представителями Антиохийского Патриархата, Восточных Церквей, протестантских, буддистской, индуистской и иных общин.

Вечером того же митрополит Антоний совершил молебен для местной русскоязычной православной общины.

10 декабря состоялась встреча председателя ОВЦС с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль-Халифой. Во встрече также участвовали посол России в Королевстве Бахрейн А.В. Скосырев и настоятель храма апостола Филиппа в Шардже (ОАЭ) архимандрит Александр (Заркешев). Стороны обсудили различные аспекты межрелигиозных отношений в России и Бахрейне, пути совместного свидетельства о традиционных ценностях, вопросы окормления религиозных общин в Бахрейне. В свою очередь, Король Хамад выразил радость в связи с визитом высокого представителя Русской Православной Церкви в Бахрейн, попросил передать приветствие Святейшему Патриарху Кириллу и выразил надежду на развитие сотрудничества с Русской Православной Церковью.

В завершение визита, 11 декабря, митрополит Волоколамский Антоний посетил Министерство иностранных дел, где был принят его генеральным директором Шейхом Абдуллой бин Али Аль-Халифой. В ходе состоявшейся беседы участники встречи обменялись мнениями по поводу актуальной международной повестки дня, обсудили вопросы защиты традиционных нравственных ценностей и проблематику религиозной свободы.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 153

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о поездке в Индию.

Справка:

С 31 октября по 3 ноября по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению Предстоятеля Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Святейшего Василия Мар Фомы Матфея III председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний посетил Индию.

1 ноября митрополит Антоний принял участие в торжественной церемонии по случаю дня памяти почитаемого в Маланкарской Церкви святого Григория Парумальского, где выступил с приветственным словом.

2 ноября митрополит Антоний вручил Святейшему Католикосу Василию Мар Фоме Матфею III орден Русской Православной Церкви «Славы и чести» (I степени) во внимание к вкладу в развитие дружественных отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью и в связи с 75-летием со дня рождения. В ходе телефонного разговора награжденного тепло поздравил Святейший Патриарх Кирилл.

Также председатель ОВЦС выступил на съезде Студенческого движения имени Мар Григория, которое является одной из крупнейших христианских молодежных площадок в Азии.

В дни пребывания в Индии митрополит Антоний неоднократно встречался со Святейшим Католикосом Василием Мар Фомой Матфеем III и имел возможность обсудить широкий спектр вопросов, касающихся отношений между Московским Патриархатом и Маланкарской Церковью. Также состоялись встречи митрополита Волоколамского Антония с секретарем Священного Синода Маланкарской Церкви митрополитом Ниранамским Юханоном Мар Хризостомом, митрополитом Коттаямским Юханоном Мар Диоскоросом и митрополитом Куннамкуламским Геваргисом Мар Юлиосом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 154

СЛУШАЛИ:

Сообщение Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся праздновании пятилетия воссоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.

Справка:

15 декабря 2024 года в Париже по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний принял участие в торжествах, приуроченных к 5-летию воссоединения Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции с Русской Православной Церковью.

В этот день в соборе святого благоверного князя Александра Невского на улице Дарю митрополит Антоний, глава Архиепископии митрополит Дубнинский Иоанн и викарий Архиепископии епископ Домодедовский Симеон совершили Божественную литургию. По отпусте литургии председатель ОВЦС огласил приветственное послание Предстоятеля Русской Православной Церкви и от имени Его Святейшества поздравил участников торжеств с памятной датой. Митрополит Антоний отметил важность состоявшегося пять лет назад воссоединения, которое позволило Архиепископии, вновь ставшей частью Русской Православной Церкви, сохранить свои богатое историческое наследие и самобытность. Председатель ОВЦС тепло приветствовал митрополита Дубнинского Иоанна и подчеркнул, что его личный авторитет, искренняя к нему любовь клира и паствы Архиепископии, чувство заботы о судьбе вверенного ему церковного удела стали залогом принятого решения о возвращении в лоно Матери-Церкви.

В ответном слове митрополит Иоанн отметил, что воссоединение с Московским Патриархатом позволило Архиепископии продолжить свое спасительное делание в Западной Европе, получить возможность избрать викарных архиереев, обеспечить преемство традиций. Митрополит Иоанн также выразил признательность Святейшему Патриарху Кириллу и членам Священного Синода за дарование Патриаршей и Синодальной грамоты, в соответствии с которой на протяжение пяти последних лет определяется жизнь Архиепископии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 155

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о проведении круглого стола «Соотечественники и Русская Православная Церковь: опыт соработничества в странах Азии и Австралии» в городе Бангкоке (Королевство Таиланд) и торжествах, посвященных 25-летию присутствия Московского Патриархата в Таиланде.

Справка:

С 26 по 27 ноября в Бангкоке (Королевство Таиланд) состоялся круглый стол «Соотечественники и Русская Православная Церковь: опыт соработничества в странах Азии и Австралии», который был организован Отделом внешних церковных связей и Министерством иностранных дел Российской Федерации. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в мероприятии приняли участие делегация во главе с председателем Отдела внешних церковных связей митрополитом Волоколамским Антонием, а также региональные представители Русской Православной Церкви из стран Азии и Австралии.

Работу круглого стола возглавил митрополит Волоколамский Антоний. В числе участников встречи: Патриарший экзарх Юго-Восточной Азии митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергий; Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Королевстве Таиланд Е.Ю. Томихин; митрополит Манильский и Ханойский Павел; архиепископ Корейский Феофан; викарий Сингапурской епархии епископ Джакартский Питирим; директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД России Г. А. Овечко; посол по особым поручениям МИД России А.П. Лукашик; секретарь Таиландской епархии архимандрит Олег (Черепанин); заместитель председателя ОВЦС протоиерей Николай Лищенюк; секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев; председатель Всемирного координационного совета российских соотечественников М.В. Дроздов; председатель Союза российских соотечественников в Королевстве Таиланд Т.В. Ким; клирики, миряне, руководители и представители организаций российских соотечественников из Австралии, Вьетнама, Индии, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Китая, Кореи, Лаоса, Малайзии, Монголии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Японии.

Собравшиеся обсудили вопросы духовного окормления, просвещения и социальной поддержки соотечественников, проживающих в Юго-Восточной Азии и Австралии, определили пути соработничества в этом направлении Церкви, государства и организаций соотечественников.

26 и 27 ноября митрополит Антоний возглавил торжества, посвященные 25-летию присутствия Русской Православной Церкви в Королевстве Таиланд, в том числе совершил Божественную литургию в Николаевском кафедральном соборе г. Бангкока.

28 ноября в Николаевском кафедральном соборе Бангкока состоялась рабочая встреча митрополита Антония с архиереями, несущими служение в Патриаршем Экзархате Юго-Восточной Азии. Председатель ОВЦС в качестве приглашенного гостя присутствовал на очередном заседании Синода Экзархата.

Во время визита состоялась встреча митрополита Антония с Верховным Патриархом буддистов Таиланда Сомдетом Пхра Ариявангсагатайаной IX.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 156

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся пятом заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью.

Справка:

14 и 15 ноября в Каире состоялось пятое заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью.

Со стороны Московского Патриархата в заседании приняли участие: епископ Каскеленский Геннадий — сопредседатель Комиссии; секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей иеромонах Стефан (Игумнов) — секретарь Комиссии; сотрудник ОВЦС иеромонах Марк (Ахматханов). В состав делегации со стороны Коптской Церкви вошли: митрополит Лос-Анджелесский Серапион — сопредседатель Комиссии; декан Духовной семинарии имени святых Афанасия и Кирилла в США епископ Кирилл — секретарь Комиссии; представитель Коптской Церкви в России иеромонах Дауд эль-Антони; Патриарший советник А. Милад; глава Патриаршего отдела по реализации церковных проектов Б. Солиман; генеральный секретарь Института коптских исследований И. Агбан.

Участники заседания подвели итоги деятельности Комиссии за время, прошедшее с ее предыдущей встречи в Москве в сентябре 2022 года. В числе приоритетных направлений ее работы остаются координация сотрудничества между двумя Церквами на международных площадках, а также совместные усилия по оказанию поддержки страдающим христианам и защите традиционных нравственных ценностей.

Члены Комиссии со стороны Московского Патриархата подчеркнули важность тех усилий, которые были предприняты Коптской Церковью и лично Святейшим Патриархом Тавадросом II в защиту гонимой Украинской Православной Церкви.

Комиссия отметила значение присуждения Святейшему Патриарху Тавадросу II Ордена Русской Православной Церкви «Славы и чести» (I степени), который, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, был вручен митрополитом Волоколамским Антонием в ходе визита в Египет в ноябре 2022 года.

За отчетный период осуществлены следующие двусторонние инициативы: организация девяти перекрестных визитов делегаций представителей русского и коптского монашества в Египет и Россию; проведение второго и третьего раундов двусторонних богословских консультаций; взаимные визиты представителей академических кругов и реализация в Египте и России мультимодальных программ в сфере сотрудничества русских и коптских духовных школ; проведение в Московской духовной академии, Сретенской духовной академии и Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия лекций и семинаров, посвященных богословию, истории и литургической традиции Коптской Церкви; взаимное оказание содействия в пастырском окормлении русскоязычных верующих в Египте и других странах Африки и коптских верующих в России; участие представителя Коптской Церкви в международной конференции Отдела внешних церковных связей, посвященной пастырскому попечению о душевнобольных; создание и показ в России цикла документальных программ, посвященных египетскому христианству и жизни Коптской Церкви; организация в Египте двух концертов объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии; участие представителей Коптской Церкви в организованном в Москве Фестивале духовной музыки народов Христианского Востока и в других культурных мероприятиях.

Комиссией разработаны предложения по дальнейшему развитию взаимодействия.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Признать успешной деятельность Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Коптской Церковью и отметить значимость реализуемых Русской Православной Церковью и Коптской Церковью двусторонних проектов.

3. Провести ротацию и утвердить следующий состав Комиссии со стороны Русской Православной Церкви:

а) митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор — сопредседатель Комиссии;

б) епископ Каскеленский Геннадий, викарий Астанайской епархии;

в) иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям, — секретарь Комиссии;

г) игумения Иулиания (Каледа), настоятельница Зачатьевского ставропигиального женского монастыря, заместитель председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству;

д) иерей Павел Лизгунов, проректор по учебной работе Московской духовной академии;

е) С. Г. Алферов, сотрудник Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 157

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении Положения о Синодальной комиссии по канонизации святых.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Синодальной комиссии по канонизации святых.

ЖУРНАЛ № 158

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Григория, секретаря Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви, о разработанном в Межсоборном Присутствии проекте документа «О светской трудовой деятельности священнослужителей».

Справка:

Проект документа «О светской трудовой деятельности священнослужителей» был разработан Комиссией Межсоборного Присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни во исполнение поручения президиума Межсоборного Присутствия от 28 января 2015 года.

Работа над темой велась с 17 марта 2015 года и до лета 2016 года, когда первый проект документа под названием «Профессии, совместимые и не совместимые со священством» был передан в редакционную комиссию Межсоборного Присутствия.

В январе 2017 года отредактированный документ был разослан во все епархии и опубликован в сети Интернет для получения отзывов. За несколько месяцев дискуссии было собрано множество замечаний и предложений, по результатам анализа которых документ был возвращен в профильную комиссию. Комиссия доработала текст с учетом высказанных мнений и осенью 2018 года вновь направила его в редакционную комиссию. При этом документ был переименован.

Затем проект был вновь разослан во все епархии, от которых поступили в большинстве своем благожелательные отзывы с некоторым количеством поправок и дополнений. После внесения таковых редакционной комиссией документ был направлен на рассмотрение Пленума Межсоборного Присутствия. Последний, откладывавшийся по причине эпидемической обстановки, состоялся 26−28 мая 2021 года. После внесения поправок и дополнений документ был одобрен Пленумом и передан последним на рассмотрение Архиерейского Собора.

В рамках подготовки Архиерейского Собора документ был направлен на изучение всем архиереям — членам Собора с целью получения поправок для их рассмотрения на Архиерейском Соборе. В связи с переносом Архиерейского Собора поправки, поступившие от членов Собора, были проработаны в редакционной комиссии Межсоборного Присутствия.

В сентябре-октябре 2024 года документ был вновь разослан на отзыв во все епархии, а после получения небольшого числа поправок — доработан редакционной комиссией.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить документ «О светской трудовой деятельности священнослужителей» (с последующим одобрением Архиерейским Собором).

2. Епархиальным архиереям руководствоваться положениями упомянутого документа при возникновении вопросов, связанных с занятием священнослужителей светской трудовой деятельностью в дополнение к их основным обязанностям — богослужебным и пастырским.

3. Епархиальным архиереям озаботиться ознакомлением священнослужителей вверенных им епархий с упомянутым документом.

ЖУРНАЛ № 159

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о внесении изменений и дополнений в «Положение о практике запрещения клириков в служении и почисления клириков за штат».

Справка:

Священный Синод в заседании от 22 марта 2011 года (журнал № 20) принял «Положение о практике запрещения клириков в служении и почисления клириков за штат», а в заседании от 30 мая 2014 года (журнал № 38) внес изменения и дополнения в это Положение. На рассмотрение Священного Синода выносятся дополнения к тексту, обусловленные сложившейся практикой применения, а также необходимостью урегулировать порядок перехода в иную епархию священнослужителей при смене епархиального архиерея.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить «Положение о практике запрещения клириков в служении и почисления клириков за штат» в представленной редакции.

2. Епархиальным архиереям строго руководствоваться упомянутым Положением, а Управлению делами Московской Патриархии иметь за этим наблюдение.

ЖУРНАЛ № 160

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви, о проведении XIX Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу».

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Издательский совет Русской Православной Церкви провел XIX Открытый конкурс изданий «Просвещение через книгу».

Всего к конкурсной оценке было подано 160 наименований изданных книг. География конкурса охватила многие регионы Российской Федерации, а также Белоруссию, Узбекистан, Эстонию, Польшу.

Всего для награждения призами конкурса отмечено 66 изданий в 12 номинациях. Торжественная церемония награждения победителей XIX конкурса изданий «Просвещение через книгу» состоялась 31 октября 2024 года в Актовом зале Издательского совета.

Главным призом конкурса отмечено издание «Шедевры Российской государственной библиотеки», выпущенное Издательством Российской государственной библиотеки (руководитель проекта: В.В. Дуда; ответственный редактор: А.Ю. Самарин; составитель: Н.Ю. Самойленко). Специальным призом конкурса отмечено издание «„Координаты своим“: сборник поэзии и прозы» издательства Тюменского регионального общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» (редактор-составитель: Ю.П. Перминов).

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 161

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о деятельности Экспертного совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром.

Справка:

Экспертный совет при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром учрежден по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в ноябре 2018 года. Положение об Экспертном совете утверждено Священным Синодом в заседании от 23−24 сентября 2021 года (журнал № 75) и дополнено в заседании от 16 марта 2023 года (журнал № 19).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В целях повышения эффективности работы и координации усилий в сфере межрелигиозных отношений перевести Экспертный совет по взаимодействию с исламским миром в ведение Отдела внешних церковных связей в качестве структурного подразделения.

2. Считать утратившим силу Положение об Экспертном совете, ранее утвержденное Священным Синодом.

ЖУРНАЛ № 162

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о назначении ректора Кузбасской духовной семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха от должности ректора Кузбасской духовной семинарии, выразив ему благодарность за понесенные труды.

2. Ректором Кузбасской духовной семинарии назначить первого проректора упомянутой семинарии иерея Андрея Мояренко.

ЖУРНАЛ № 163

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора, Патриаршего экзарха Западной Европы, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, о смене ректора Образовательного центра преподобной Женевьевы Парижской.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить иеромонаха Александра (Синякова) от должности ректора Образовательного центра преподобной Женевьевы Парижской, выразив ему благодарность за понесенные труды.

2. Исполняющим обязанности ректора Образовательного центра преподобной Женевьевы Парижской назначить иеромонаха Иринея (Грибова), клирика Корсунской епархии.

ЖУРНАЛ № 164

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Владимирского и Суздальского Тихона, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об упразднении Центра подготовки церковных специалистов Владимирской епархии в г. Гусь-Хрустальный.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с учреждением Центра подготовки церковных специалистов Владимирской епархии в г. Владимире и отсутствием необходимости в работе двух Центров подготовки церковных специалистов на территории Владимирской епархии

— упразднить Центр подготовки церковных специалистов Владимирской епархии в г. Гусь-Хрустальный.

ЖУРНАЛ № 165

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о положении дел в женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Всецарица» г. Краснодара (Кубанская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преобразовать женский монастырь в честь иконы Божией Матери «Всецарица» г. Краснодара в Патриаршую ставропигию с именованием «женский ставропигиальный монастырь в честь иконы Божией Матери „Всецарица“».

ЖУРНАЛ № 166

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла:

а) освободить игумена Симеона (Кулагина) от должности игумена Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря села Свияжск Зеленодольского района Республики Татарстан с предписанием епархиальному Преосвященному запретить его в священнослужении в связи с оставлением места служения и иными крупными нарушениями, а также, при подтверждении обвинений, передать дело игумена Симеона (Кулагина) в епархиальный церковный суд;

б) назначить на должность игумена Свияжского Богородице-Успенского мужского монастыря села Свияжск Зеленодольского района Республики Татарстан игумена Аркадия (Логинова), освободив последнего от должности игумена Иоанно-Предтеченского мужского монастыря города Казани;

в) назначить на должность игумена Иоанно-Предтеченского мужского монастыря города Казани иеромонаха Алексия (Яцейко).

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия освободить игумена Феодосия (Какуркина), запрещенного в священнослужении, от должности игумена Спасо-Преображенского мужского монастыря города Арзамаса Нижегородской области и назначить на эту должность игумена Вассиана (Бирагова), предписав епархиальному Преосвященному, в случае подтверждения выдвинутых в адрес игумена Феодосия (Какуркина) обвинений в нарушении монашеских обетов, передать дело в епархиальный церковный суд.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Чебоксарского и Чувашского Савватия освободить епископа Алатырского и Порецкого Феодосия от должности игумена Александро-Невского мужского монастыря деревни Кюрегаси Моргаушского района Чувашской Республики и назначить на эту должность игумена Мануила (Шитова).

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта освободить игумению Алексию (Ремизову) от должности игумении Троице-Сыпанова Пахомиево-Нерехтского женского монастыря села Троица Нерехтского района Костромской области, выразив ей благодарность за понесенные труды, и назначить на эту должность монахиню Елену (Гаранову).

5. В связи с прошением Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона назначить его исполняющим обязанности игумена Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в городе Севастополе.

6. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Соликамского и Чусовского Зосимы назначить монахиню Сергию (Старкову) на должность игумении Спасо-Преображенского женского монастыря города Усолье Пермского края.

7. В связи с прошением Преосвященного епископа Тихвинского и Лодейнопольского Мстислава освободить игумению Лукиану (Рысеву) от должности игумении Покрово-Тервенического женского монастыря д. Тервеничи Лодейнопольского района Ленинградской области и назначить на эту должность монахиню Пелагию (Соколову).

8. В связи с прошением Преосвященного епископа Кинешемского и Палехского Илариона назначить иеромонаха Силуана (Киселева) на должность наместника Николо-Тихонова мужского монастыря села Тимирязево Ивановской области.

9. В связи с прошением Преосвященного епископа Скопинского и Шацкого Питирима освободить игумена Игнатия (Долотова) от должности наместника Свято-Духова мужского монастыря города Скопина Рязанской области и назначить на эту должность Преосвященного епископа Питирима, поручив ему изыскать и представить кандидата на должность игумена упомянутой обители.

10. В связи с прошением Преосвященного епископа Сердобского и Спасского Митрофана освободить иеромонаха Амвросия (Ташпекова) от должности исполняющего обязанности наместника Сканова Пещерного мужского монастыря преподобных Антония и Феодосия Печерских села Сканово Наровчатского района Пензенской области и назначить на эту должность иеромонаха Ювеналия (Жучкова).

11. В связи с прошением Преосвященного епископа Новороссийского и Геленджикского Сергия освободить его от должности священноархимандрита Свято-Владимирского мужского монастыря на истоке Днепра Сычёвского района Смоленской области, занимаемой им в бытность Преосвященным Вяземским и Гагаринским.

ЖУРНАЛ № 167

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Берлинско-Германская епархия

1. Иерея Константина Аникина, заштатного клирика Кемеровской епархии, направить в распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархией.

2. Иерея Олега Бельгека, клирика Санкт-Петербургской епархии, направить в распоряжение управляющего Берлинско-Германской епархией.

Венско-Австрийская епархия

3. Диакона Николая Марковича, клирика Санкт-Петербургской епархии, направить в распоряжение управляющего Венско-Австрийской епархией.

ЖУРНАЛ № 168

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на весенне-летней сессии (март-август) 2025 года.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в весенне-летней сессии 2025 года (март-август) Священного Синода вызвать следующих Преосвященных:

1. митрополита Новокаховского и Генического Филарета;

2. митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта;

3. архиепископа Воркутинского и Усинского Марка;

4. епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия;

5. епископа Ишимского и Аромашевского Тихона.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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