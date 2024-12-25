На прямой линии под занавес 2024 года, объявленного Годом семьи, президент России Владимир Путин назвал вопрос демографии одним из ключевых не только для России, но и для всего мира

Рождаемость падает везде, и практически нет государства, которого бы не коснулась эта проблема. С 1990 по 2020 год мировой суммарный коэффициент рождаемости в целом снизился с 3,3 до 2,3 рождения на одну женщину.

Проблемы есть как в экономически развитых странах, так и в развивающихся государствах Средней Азии и Востока. Демографический кризис уже охватил более 100 стран. Даже у арабов, которые традиционно считались одними из самых многодетных, число рождений, которые приходятся на одну женщину, в период с 2001 по 2022 год уменьшилось с 4,33 до 2,75 малыша на маму. У бедуинов, которые до сих пор хранят традиционные ценности и почти не подверглись процессу урбанизации, за тот же период резкое падение — с 9,15 до 5 детей на женщину. Что уж говорить о развитых странах, правительства которых уже давно бьют тревогу и разрабатывают различные программы для повышения или хотя бы сохранения рождаемости.

Эксперты сходятся на том, что происходящее — естественный процесс в развитии человечества, который уже невозможно остановить, так как мы находимся в состоянии второго демографического перехода, и большинство стран мира либо завершили, либо сейчас завершают его.

Однако на этом фоне есть страны, которые демонстрируют нетипично позитивные результаты. Мы решили разобраться, как им это удается, и какие меры по повышению рождаемости и в каких государствах оказались наиболее эффективными, а также проанализировать, какие меры и как сработали в России. Для оценки мы опирались прежде всего на такой показатель, как суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Он показывает среднее число детей, которое рожает женщина с 15 до 50 лет в определенной популяции (стране).

Казахстан: инвестиционный доход на ребенка и «нефтяной патриархат»

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) равен 3,16

Казахстан называют «демографической аномалией» — это единственная из всех республик бывшего СССР, где рождаемость возросла. В 1990 году на одну казахстанскую женщину приходилось 2,1 ребенка, а сейчас — более трех. Это больше, чем в других странах с похожим уровнем образования женщин, урбанизацией страны и религиозности населения.

Феномен Казахстана профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Майкл Росс объясняет теорией так называемого «нефтяного патриархата». По его мнению, страны, богатые нефтью, с централизованной системой управления и сильными религиозными, а также патриархальными традициями влияют на репродуктивное поведение женщин. Развитие нефтяной промышленности и смежных отраслей, экономики, основанной на продаже ресурсов, где большей частью заняты мужчины, сокращает возможности для слабого пола делать карьеру в более выгодных и высокооплачиваемых секторах экономики. Им проще сидеть дома и. рожать.

Доходы от нефти при справедливом распределении позволяют государствам финансировать социальные программы, в том числе направленные на улучшение демографии. Из последних мер: всем детям — гражданам Казахстана, появившимся на свет в 2006 году и позже, с 2024 года начисляется 50% от инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан. До 18-летия снять эти деньги невозможно, но затем их можно потратить на жилье или образование. Сумма, которую уже в этом году смогли получить первые участники программы, составила порядка 100 долларов.

В Казахстане к повышению рождаемости относятся двояко. С одной стороны, это означает, что растут будущие налогоплательщики. Однако критики заявляют, что увеличивается нагрузка на здравоохранение и образование. В республике плохо развито медицинское обследование беременных, за последние годы число детей-инвалидов увеличилось на 49%. При этом врожденные пороки развития составляют до трети всех причин первичной детской инвалидности.

Израиль: поддержка религиозных семей и роды ради патриотизма

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) равен 2,9

Существует мнение, что количество детей в Израиле зависит от религиозности семьи. Поэтому здесь существует большой разброс в суммарном коэффициенте рождаемости. Так, ортодоксальная мать имеет в среднем 6,5 ребенка, а светская — 2,1 ребенка. «Часто высокий уровень СКР еврейского населения в Израиле объясняется уровнем влияния со стороны ультраортодоксальной религиозной составляющей, которую принято называть „харедим“. Однако это не совсем соответствует действительности», — рассказывает Яков Файтельсон, исследователь демографических процессов в Израиле.

СКР харедим действительно гораздо выше, чем у других групп еврейского населения Израиля. В 1981 году он равнялся 5,62 ребенка на женщину, в 2001-м достиг своего пика — 7,71 ребенка.

«Это произошло под влиянием политики правительства, которое тогда значительно увеличило финансовую помощь многодетным семьям. Дети стали важным источником доходов в семейном бюджете, что привело к уменьшению трудовой занятости среди членов этих семей», — объясняет демограф.

В 2003 году в Израиле была проведена экономическая реформа, которая уменьшила финансовую помощь многодетным семьям. Как только дети перестали быть значимым источником дохода и одновременно выросла доля расходов на них в семейном бюджете, СКР у харедим уменьшился: в 2022 году он составил уже 6,38 ребенка на женщину, то есть уменьшился на 17%.

Парадоксальным образом за тот же срок СКР остального (условно — светского) еврейского населения вырос примерно на те же 17,0%. Демографы объясняют это в том числе. патриотизмом. Израильтянам, десятилетиями существующим в политически сложном соседстве с палестинцами, традиционно рожающими много, просто ничего не останется, кроме как увеличивать собственную численность, чтобы сохранить за собой территорию.

«Этот эффект часто возникает как реакция на прошедшую войну. Например, через год после атаки исламистов ХАМАС 7 октября 2023 года на поселения приграничной полосы в наших СМИ прошли сообщения о том, что число рождений увеличилось на 40%», — рассказывает Файтельсон.

Тем не менее правительство Израиля не забывает и о финансовой стимуляции рождаемости: гражданкам Израиля Ведомство национального страхования (ВНС) выплачивает пособие на сохранение беременности, ежемесячные пособия, которые в отличие, например, от пособий по старости не подвергаются налогообложению. При рождении ребенка израильтяне получают выплату от государства (маанак лейда). Также существует инвестиционный страховой фонд, куда на счет каждого нового гражданина с 01.01.2023 ежемесячно начисляется определенная сумма.

«Опыт Израиля показал, что наиболее эффективным способом сдержать понижение СКР является добровольный выбор населением сельского образа жизни, при сохранении удобного и быстрого доступа к городским системам обслуживания», — заключает израильский демограф.

Грузия: крестины лично у патриарха

Суммарный коэффициент рождаемости равен 1,97

Стремясь улучшить тяжелую демографическую ситуацию в стране, в январе 2008 года Грузинская патриархия начала проводить массовые крещения, во время которых архиерей лично становился крестным отцом детей. Получить такого крестного могут не все, а лишь третьи и последующие дети венчанных родителей.

В настоящее время крестниками патриарха Илии являются более 45 000 грузинских детей. Таинство обычно проходит в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси, в нем одновременно участвуют до тысячи малышей. По окончании богослужения предстоятель Грузинской церкви благословляет крестников. Патриарх говорит родителям: «Это мой ребенок, поэтому будьте поосторожнее, повнимательнее».

Однозначно сказать, что эта мера помогла, нельзя, но все-таки рождаемость в Грузии если не существенно растет, то держится на определенном уровне. Для сравнения, в 1989 году СКР в Грузинской ССР составлял 2,3, к 2000 году упал до 1,2, но затем начал постепенно расти. Однако пока что смертность все еще превышает рождаемость. Вернуться к советским рекордам страна не может.

С 1 января 2023 года каждому третьему и последующим новорожденным в Грузии обещали предоставлять единовременную выплату в размере 1000 лари (около 355 долларов), но мера пока не реализована.

Франция: максимальная защита прав беременных и дешевые няни

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) равен 1,88

СКР во Франции остается самым высоким в ЕС. Если не учитывать фактор мигрантов, то стабильное лидерство Франции в этом вопросе имеет несколько причин.

Во-первых, здесь стараются поддерживать баланс карьеры и семьи для женщины. Любая дискриминация по отношению к беременным сотрудницам запрещена. Молодой матери предоставляется 16 недель декрета. Кроме того, мать с отцом вместе могут оформить так называемый «родительский отпуск» после рождения ребенка.

Начиная с седьмого месяца беременности женщины получают выплаты, положены дополнительные пособия также родителю, не имеющему работы на протяжении трех лет, пособия родителям-одиночкам. После рождения третьего ребенка один из родителей освобождается от уплаты налогов.

Малообеспеченные семьи получают также целевые средства на приобретение школьных принадлежностей вплоть до достижения ребенком совершеннолетия. Многодетным семьям дают ссуды на обзаведение домашним хозяйством и жилищные льготы. Малообеспеченные и многодетные семьи также получают каникулярные купоны на покрытие расходов на летний отдых детей.

У матерей, воспитавших трех и более детей, существуют льготы при назначении пенсии — 10% к базовой сумме для третьего ребенка плюс 5% на каждого последующего.

Также во Франции создана широкая сеть государственных, ведомственных, муниципальных, частных яслей и материнских школ, семьи могут получить пособие для оплаты услуг няни. Для дошкольников есть возможность нанять нянь за символическую плату (их труд субсидируется государством).

На финансирование мер, связанных с повышением рождаемости, государство тратит порядка 4% ВВП.

Несмотря на все это, меры демографической поддержки во Франции больше всего повлияли на повышении рождаемости выходцев из Алжира, Туниса и Марокко (у мигрантов она стала даже выше, чем в странах исхода), но не изменили низкий уровень СКР у коренного населения. Однако во втором и третьем поколении арабских иммигрантов их СКР становился идентичным коренным французам. «Точно такая же тенденция наблюдается и в США (СКР 1,64), — комментирует демограф Алексей Ракша. — Прирост населения дает первое поколение иммигрантов, прибывших в Северную Америку из Латинской. А их дети и внуки, ассимилировавшись, уже не выбиваются из общей статистики: 1−2 ребенка на среднестатистическую американку».

Швеция: самый длинный декретный отпуск и самые высокие выплаты

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) равен 1,5

Мало где в демографию вкладываются так много, как в Скандинавии. Финансовая основа скандинавского социального чуда — налоги, рассчитываемые по прогрессивной шкале. До 60−70% всех доходов граждан уходит обратно в бюджет страны, откуда и оплачиваются дорогостоящие социальные программы. Налогами облагаются все доходы, включая пенсии, пособия по безработице и даже. декретные.

Между тем та же Швеция стала второй страной в мире (после Германии), которая узаконила отпуск по уходу за ребенком. Это произошло еще в 1891 году.

В данный момент шведы и шведки имеют право на 480-дневный отпуск, вдвое-втрое длиннее, чем в других странах Европы, во время которого за ними закреплено 80% от обычной заработной платы. Делить этот отпуск родители могут между собой в любых пропорциях, но мужчинам зарезервирована обязательная «квота для пап».

Семьям с детьми до 12 лет в Швеции полагается дополнительный «детский» отпуск сроком 4 месяца в год.

Не только в Швеции, но и в соседних Финляндии (СКР 1,37) с Норвегией (СКР 1,48) действует расширенная государственная поддержка семей, отдающих детей в детские сады, как частные так и государственные. Однако при этом государство, системно заботясь о детных гражданах, считает себя вправе вмешиваться в дела семьи, контролировать отношения родителей и детей, а при возникновении проблем изымать последних у родителей и передавать в приемные семьи.

Россия: материнский капитал, который перестал работать, и инвестиции в отцов

Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) равен 1,41

Россия с ее показателями в целом идет в русле мировых тенденций. Способы поддержки, предпринимаемые в стране, вполне сопоставимы с тем, что делают и в других государствах. Но есть и свои ноу-хау.

Прежде всего, это, конечно, материнский капитал, автором которого является Владимир Путин. Недавно президент назвал его «уникальным изобретением России». Маткапитал действует непрерывно с 2007 года и продлен минимум до 2030-го. «За годы своего существования стоимость маткапитала увеличилась в 3,3 раза, — рассказывает Наталья Проданова, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова. — Конечно, и цены на те блага, на которые можно потратить средства по соответствующему сертификату, в основном жилье и образование, тоже выросли в разы».

Сергей Рыбальченко, председатель Комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Общественной палаты РФ и один из тех, кто стоял у истоков внедрения материнского капитала, считает, что эта мера сработала: «По оценкам экспертов, в частности нашего „Института научно-общественной экспертизы“, маткапитал дал 2,5−3 млн детей, которых не появилось бы на свет без него. По многочисленным опросам семей, именно материнский капитал являлся главным инструментом, который оказал влияние на принятие решения о рождении второго ребенка».

С его точки зрения, маткапитал является именно универсальной мерой поддержки рождаемости, а не социальной помощью, так как предоставляется всем семьям, независимо от их доходов. «И в этом смысле материнский капитал является олицетворением правильной, целенаправленной, системной демографической политики. По большому счету, он остается стержнем для многих других программ, так как с 2011 года начали приниматься свои программы регионального материнского (семейного) капитала, учитывающие региональные особенности», — продолжает Рыбальченко.

На цифрах, которые отражают динамику рождаемости в России, видно, что введение материнского капитала сработало. Так, накануне первых выплат, в 2006 году, суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,31. Затем стал расти и достиг максимума в 2015 году (1,78). С тех пор СКР в России только падает: в пандемийном 2020 году он составил 1,51, в 2022-м — 1,42.

Желая переломить эту тенденцию, власти приняли решение бо́льшую часть материнского капитала выплачивать не за второго, а за первого ребенка. Такой порядок существует с 2020 года. Но он, увы, не сработал так, как было задумано.

Сергей Рыбальченко объясняет, что эта рокировка была связана с откладыванием рождения первенцев по экономическим причинам. Посчитали, что маткапитал на первого ребенка, который, кстати, можно направить только на улучшение жилищных условий, сподвигнет рожать более молодых, которые затем в перспективе могут стать дальше многодетными родителями. Однако после введения этой меры число рождений вторых детей продолжило снижаться. «Это не говорит напрямую о том, что люди стали рожать меньше ради „остатка“ маткапитала, который платят за рождение второго ребенка. Мотивация по-прежнему такова: в большинстве случаев (и это подтверждают опросы ВЦИОМа) рожают в первую очередь для себя, не ради маткапитала», — комментирует Рыбальченко.

Существенным фактором роста рождаемости также стала семейная ипотека. С одной стороны, она помогла многим семьям, но в то же время выросла стоимость жилья на первичном рынке. «В выигрыше оказались только банкиры и застройщики, — уверена ответственный секретарь Гиппократовского медицинского форума Инна Ямбулатова. — Ведь когда семья, имея двух детей, платит кредит банку, она никогда не решится на третьего».

Сергей Рыбальченко считает, что со льготной семейной ипотекой не все так однозначно: программа работает (не так давно президент настоял, чтобы она продолжалась без всяких исключений), но одной ипотеки недостаточно, нужны и другие механизмы, например, субсидированный наем жилья, который позволит решить проблемы семей по мере роста числа детей. «Боле 50% всех семей сегодня не имеет доступа к ипотечным продуктам, но другого способа улучшить жилищные условия сегодня просто нет. Поэтому они вынуждены все-таки брать кредиты, а это, в свою очередь, разогревает рынок», — объясняет Рыбальченко данную закономерность.

Сегодня эксперты считают, что в вопросах демографии вкладываться стоит не только в матерей, но и в отцов. «Об этом свидетельствуют результаты российских исследований. В одном из них женщины без детей старше 30 лет объяснили, что у них нет человека, с которым хочется родить ребенка. Все остальное — самореализация, карьера, финансовые сложности ушли на второй план. Или интервью с женщинами, которые, объясняя отказ от рождения второго ребенка, говорили: „А если муж бросит, что я буду делать?“ То же самое показывают и данные больших обследований рождаемости, где наличие брака и мужа являются одним из предикторов рождения двоих и более детей в семье, что опять же статистически не значимо для первых детей», — говорит Иван Павлюткин, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник лаборатории «Социология религии» ПСТГУ.

По его словам, один из ключевых факторов отличия моделей рождаемости первых и третьих плюс детей — это фактор отцовства. Если мужья-отцы хотят и готовы брать ответственность, то жены и матери готовы вместе рожать и воспитывать больше детей. Иначе материальная поддержка рождений со стороны государства будет мало эффективной или вести к росту внебрачных рождений.

«Отцовство в вопросе о рождаемости — это не столько про отцовский капитал, который мужчина может потратить на свою семью, хотя и это важно, сколько про формирование среды, где несколько детей в семье является признаком достоинства и ответственности для молодых людей», — убежден Иван Павлюткин.

По его мнению, если стране важен устойчивый рост рождаемости в браке через 20 лет, то лучше «инвестировать» в те межсемейные структуры (школы, семейные лагеря, семейные и молодежные клубы), которые думают о воспитании и «возятся» с юношами, подростками. Такие инициативы часто на неформальном уровне есть в каждом регионе страны, особенно на уровне приходов. «По нашим полевым поездкам в разные регионы видно, что в отличие от обычных школ, где соотношение мужчин-учителей к женщинам приближается к соотношению 1 к 40 в таких инициативах значительно большее участие принимают молодые и опытные мужчины-отцы, иногда это священнослужители, которые придумывают интересные занятия, походы, просмотры, празднования — возятся с детьми и молодежью», — продолжает эксперт. Со временем в таких «школах» создается определенная среда, в которой можно доверительно обсуждать самые чувствительные темы, в том числе общение юношей и девушек, создание семьи.

Екатерина САЖНЕВА, редактор Елена СИМАНКОВА

Коллажи Дмитрия ПЕТРОВА с использованием нейросети YandexART

https://www.miloserdie.ru/article/dolgij-dekretnyj-otpusk-posobiya-nyani-ot-gosudarstva-i-krestiny-u-patriarha-kakie-mery-pomogayut-uluchshit-demografiyu/