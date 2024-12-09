Как-то лет двадцать назад в одном из антикварных магазинов в центре Москвы мне попалась на глаза гравюра в красивой старинной раме из красного дерева с портретом и фамильным гербом русского старшего офицера. Не знаю почему, но я решил приобрести это изображение неизвестного мне тогда Георгиевского кавалера. Не так давно мне на глаза попался портрет князя А.С. Меньшикова работы художника Франца Крюгера, и я тут же узнал в нём того, кто был изображён на купленной мною много лет назад гравюре.

Сегодня, в день Георгиевских кавалеров, хотелось бы предложить читателям «Русской линии» ознакомиться с двумя небольшими заметками об этом любимце Государя Николая I и русском адмирале, наградное золотое оружие которого (кортик и шпага с надписями «За храбрость») находятся в экспозиции Черноморского флота в городе русской воинской славы Севастополе.

Вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев





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В мае 1869 года скончался светлейший князь Александр Сергеевич Меншиков. Правнук знаменитого Александра Даниловича Меншикова. Адмирал, морской министр, генерал-губернатор Финляндии. Он отличился еще в войнах с Наполеоном, однако сделать карьеру при Александре I Меншикову помешал в том числе его острый язык. Он повесил у себя в кабинете распятие, а по обе стороны от него портреты двух любимцев императора — Аракчеева и Бенкендорфа. Меншиков говорил об этой композиции удивленным посетителям: «Вот Христос, распятый между двумя разбойниками».

Николай I, наоборот, любил Меншикова, назначил начальником Морского штаба, потом генерал-губернатором Финляндии, позднее — послом в Константинополе. Денис Давыдов, приятель Меншикова, говорил ему: «Ты умно и ловко умеешь приладить ум свой ко всему, за что ни возьмешься. Поступи ты завтра в монахи, через шесть месяцев будешь митрополитом».

Действительно, благодаря своей храбрости и острому уму князь пользовался уважением и расположением Государя Императора Николая I, а потому занимал в придворной и государственной жизни особое место. По своему положению он ни в ком не нуждался, кроме, конечно, самого царя.

Во время Крымской войны князь Меншиков командовал сухопутными и морскими силами на полуострове. И именно его многие считали виновником поражения в войне. Хотя, конечно же, это не так.

А еще князь Меншиков слыл завзятым острословом. Он недолюбливал графа Клейнмѝхеля, главноуправляющего путей сообщения и публичных зданий, по-нынешнему — главу МПС. Когда строились Исаакиевский собор, постоянный мост через Неву и Московская железная дорога, Меншиков говорил: «Достроенный собор мы не увидим, но увидят дети наши; мост мы увидим, но дети наши не увидят; а железной дороги ни мы ни дети наши не увидят». К счастью, эти шутливые пророчества не сбылись.

Князь Меншиков и Московский генерал-губернатор граф Закревский были издавна непримиримыми врагами. В 1849 году Закревский издал приказ (впрочем, весьма благоразумный), чтобы все собаки в Москве, кроме ошейников, в предосторожность от укушения, имели еще намордники. В это время приехал в Москву князь Меншиков и, обедая в Английском клубе, с деланным удивлением спросил у обер-полицмейстера Лужина: «В Москве все собаки должны быть в намордниках, так? А почему же я встретил сегодня утром собаку Закревского без намордника?»

Доставалось от князя Меншикова и графу Павлу Дмитриевичу Киселёву, министру государственных имуществ, реформировавшему быт государственных крестьян. Киселёвские реформы многие критиковали за недостаточный масштаб и противоречивые итоги. Особенно упражнялся в шутках Меншиков. В 1842 году напротив квартиры Киселёва в Петербурге был поставлен балаган, в котором показывали панораму Парижа. Меншиков говорил: «Это панорама, в которой Киселев показывает будущее благоденствие государственных крестьян».

В 1848 году Николай I, разговаривая о том, что на Кавказе остаются семь разбойничьих аулов, которые для безопасности необходимо разорить, спрашивал:

— Кого бы для этого послать на Кавказ?

— Если нужно разорить, — сказал Меншиков, — то лучше всего послать графа Киселева: после государственных крестьян семь аулов разорить — ему ничего не стоит!

Федор Павлович Вронченко, министр финансов, несмотря на свою некрасивую наружность, был большой волокита, в том числе по самым злачным местам. Когда он вступил в управление министерством, князь Меншиков рассказывал:

— Иду по Мещанской и вижу — все окна в нижних этажах домов освещены и у всех ворот множество особ женского пола известной профессии. Сколько я ни ломал головы, никак не мог отгадать причины такой иллюминации. Подойдя к одной особе, я спросил ее:

— Скажи, милая, по какому случаю такой большой праздник?

— Мы радуемся, — отвечала она, — повышению Федора Павловича.

Одному очень старому генералу был пожалован орден Св. Андрея Первозванного. Все удивлялись: за что?

— За службу по морскому ведомству, — сказал Меншиков. — Он уже лет десять не сходит с судна…

Воспитанник энциклопедистов XVIII века, князь стыдился мягкосердия, скрывая его под личиной насмешки. Одному из близких случилось как-то раз увидеть в глазах его слезу, которую тот не успел стереть. Он спросил у Меншикова:

— Зачем скрываете вы добрые волнения души? А то говорят про вас, что вы не способны ни к какому человеческому чувству.

Князь, усмехнувшись, ответил: «Когда вы доживете до моих лет, вы убедитесь, что люди не стоят того, чтобы беспокоиться об их мнении».

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Воцарившийся в 1825 году на российском престоле новый самодержец Николай I замыслил большие перемены в государственном устройстве империи. Уподобляясь своему великому предшественнику — Петру I, он считал одной из важных задач введение значительных преобразований в военно-морском флоте. При этом Николай I решился на довольно рискованный шаг — поставил во главе морского управления генерал-адъютанта А. С. Меншикова, который был чужд флотской среде.

Так кто же такой этот человек, заслуживший столь необычное внимание нового государя?

Правнук известного государственного военного деятеля эпохи Петра I генералиссимуса А. Д. Меншикова. Воспитание и образование он получил за границей. Свободно владел несколькими иностранными языками. В 1805 году, вернувшись в Россию, поступил на службу в коллегию иностранных дел. Четыре года спустя Александр Сергеевич начинает свою военную карьеру с подпоручика гвардейского артиллерийского батальона. Еще через год становится адъютантом главнокомандующего Молдавской армией. При взятии турецкой крепости Туртукай был ранен в ногу. За храбрость в боях при форсировании Дуная удостоился ордена Св. Владимира 4-й степени. В 1811 году пожалован во флигель-адъютанты. Ему довелось участвовать почти во всех крупных сражениях войны с Наполеоном. За отвагу и боевое отличие его наградили орденом Св. Анны 2-й степени и золотой шпагой.

В 1816 году А. С. Меншикову присвоили звание генерал-майора с зачислением в свиту его императорского величества и назначением директором канцелярии Главного штаба. Вскоре, 6 октября 1817-го, пожалованный в генерал-адъютанты императора, он становится генерал-квартирмейстером канцелярии Главного штаба, а также входит в состав нескольких комитетов, в том числе и военно-научного. В 1821 году Александр Сергеевич представил императору Александру I проект освобождения крестьян от крепостного права. Император, до этого благоволивший к деятельному Меншикову, усмотрел в «вольнодумном проекте» крамолу и предложил ему стать посланником в Дрездене. Меншиков посчитал это за оскорбление и 24 ноября 1824 года вышел в отставку, удалившись в свое имение.

После восшествия на престол императора Николая I, Меншиков снова был призван ко двору. Сперва его командируют в Персию с чрезвычайной дипломатической миссией, которая оказалась столь трудной, что Меншиков некоторое время даже просидел в тюрьме у персов, хотя в итоге с поставленной задачей справился. За успешное ее выполнение монарх восстанавливает ему звание генерал-адъютанта и награждает алмазными знаками ордена Св. Анны 1-й степени. Потом настало время для него проявить себя на новом поприще — оздоровлять военно-морской флот, где создалось очень серьезное, почти катастрофическое положение.

Вначале А. С. Меншиков помогал морскому министру А. В. фон Моллеру, а затем был назначен начальником Главного морского штаба. Впрочем, этому предшествовал целый ряд примечательных как для флота, так и для самого Меншикова событий. Во-первых, был создан комитет по образованию флота, в котором светлейший князь генерал-адъютант А. С. Меншиков состоял пока в роли наблюдателя от лица императора. Новый орган выработал несколько законоположений по улучшению всех частей морского управления. В мае того же года состоялось утверждение «Положения о предварительном образовании морского министерства», которое заменяло Адмиралтейств-коллегию. В марте 1828-го был учрежден Морской штаб, переименованный в 1831-м в Главный морской штаб. Начальником его и стал А. С. Меншиков.

Это была очень ответственная и высокая должность, поскольку начальник Морского штаба докладывал обо всех делах на военном флоте непосредственно императору, а также отдавал приказания в соответствии с распоряжениями царя. Таким образом, А. С. Меншиков фактически стал первым лицом в военно-морском флоте.

К апрелю 1836 года окончательно определилась структура Главного морского штаба как основной составной части Морского министерства: начальник штаба, генерал-гидрограф, дежурный генерал, инспектора морской артиллерии и морской строительной части, начальник военно-походной канцелярии, эскадр-майор, генерал-адъютанты, флигель-адъютанты и адмиралы свиты императора. Кроме должности начальника Главного морского штаба, А. С. Меншиков занимал еще и пост председателя учрежденного с особыми правами и преимуществами адмиралтейств-совета, в ведении которого находились комиссариатский, кораблестроительный, корабельных лесов и артиллерийский департаменты. Все это привело к снижению роли морского министра как главы ведомства, да и сам фон Моллер во многом не устраивал Николая I. Вскоре он и вовсе был уволен от должности, а управление министерством целиком легло на начальника Главного морского штаба, т. е. А. С. Меншикова, наделенного правами министра.

Являясь последовательным сторонником всех нововведений Николая I, А. С. Меншиков, к тому времени вице-адмирал, и сам проявлял разумную и дальновидную инициативу. Так, он большое значение придавал материальному обеспечению флотских офицеров, и именно с его подачи, начиная с 1834 года, император трижды пересматривал в сторону увеличения должностные офицерские оклады. Светлейший князь Меншиков слыл в салонных светских кругах столицы самостоятельным и независимым человеком, обладающим изрядным чувством юмора, и автором метких адресных острот, которые могли бы составить целый сборник анекдотов. Кроме того, он обладал лучшей в России библиотекой, чему завидовали самые известные библиофилы.

Еще больше прославился он своим участием в боях. Так, в апреле 1828 года в связи с начавшейся войной с Турцией Меншиков, уже будучи начальником Морского штаба, отправился во главе десантного отряда в Причерноморье для осады крепости Анапа. За взятие вражеской цитадели ему присвоили звание вице-адмирала и наградили орденом Св. Георгия 3-го класса. В июне того же года он возглавил отряд, действовавший при осаде Варны. Даже получив тяжелое ранение обеих ног, не покинул поле сражения, пока крепость не сдалась. За это ему был пожалован орден Св. Александра Невского, а также подарена одна из трофейных турецких пушек.

С началом Восточной (Крымской) войны (1854−1856 гг.) Николай I назначил А. С. Меншикова (к тому времени адмирала) главнокомандующим над военными сухопутными и морскими силами в Крыму. Его деятельность в то время оценивается военными историками неоднозначно. Ради исторической справедливости следует отметить, что объединенная англо-французско-турецкая эскадра намного превосходила российскую. И не только количественно, но и качественно, обладая значительным числом пароходов в отличие от русской стороны, располагавшей преимущественно парусными кораблями. Нечто похожее наблюдалось и на суше. Например, английские солдаты были вооружены нарезными ружьями, стрелявшими более чем в 2 раза дальше и точнее, чем кремниевые гладкоствольные ружья, находившиеся на вооружении нашей армии.

Неудачи на Альме, под Балаклавой, Инкерманом и Севастополем заставили Николая I усомниться в полководческих талантах своего последовательного сподвижника-реформатора. В феврале 1855 года А. С. Меншикова освобождают от всех должностей с оставлением в звании генерал-адъютанта и члена Государственного совета, в сентябре назначают на короткий срок Кронштадтским военным генерал-губернатором, а в апреле 1856-го окончательно увольняют в отставку.

Умер А. С. Меншиков 19 апреля 1869 года на 73-м году жизни. Во время похоронной процессии за катафалком шел царь. Похоронен светлейший князь в своем имении под Клином. Надо отметить, что приближенные к сильным мира сего всегда вызывали зависть и раздражение у окружающих и, быть может, поэтому личность А. С. Меншикова, безусловно неординарная, характеризуется его современниками и многими последующими историками неоднозначно, часто негативно. Разгадать загадку человека, деятельность которого была и обширна и разнообразна, возможно только после тщательного изучения исторической литературы об этой личности и эпохе, в которой А. С. Меншиков жил, а также многочисленных документов, пока мало или совсем не изученных. Они еще ждут своего вдумчивого, обстоятельного и объективного исследователя.

https://flot.com/history/personalities/menshikov.htm