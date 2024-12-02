Михалков сказал власти: «Не исправите этого — даже победа в СВО будет бессмысленна»

Режиссёр прошёлся по самым болевым точкам и во внешней политике, и внутри страны. Новую программу он назвал «Время — сестра правды». Его слова прозвучали как сенсация. Об этом читайте в материале ИА «Новороссия».

Никита Михалков особо акцентировал внимание на словах, сказанных Путиным во время своей недавней «валдайской речи». В этом контексте режиссер предлагает рассмотреть связь между СВО и жизнью русского народа:

«Начать с того, что ни президент, ни подавляющее большинство жителей России не хотят, чтобы страна возвращалась на тот курс, которым она следовала до февраля 2022 года».

Речь идет не только о геополитике, в логике которой России необходимо устранить угрозу своей безопасности в виде Украины. Речь о глобальном: кто будет защищать наше богатство, наши ресурсы?

Михалков приводит любопытные данные — график, где отражён топ-10 стран по стоимости их ресурсов. Первое место с большим отрывом занимает Россия. Её богатства в сумме оценены в 75 трлн долларов. Это запасы и нефти больше чем на 7 трлн долларов, и природного газа — на 19 трлн, и древесины — на 28,4 трлн. И так далее.

«Западу выгодно нас уничтожить, чтобы все это прибрать к рукам, а нам, в свою очередь, требуется выжить и усилиться».

Однако, к сожалению, пока нам похвастаться нечем. Статистика свидетельствует, что многие не воспринимают призыв главы государства как руководство к действию. Демографический рост замедлился.

По сравнению с сентябрём прошлого года, в сентябре 2024-го в нашей стране родилось детей на 6% меньше. А печальнее всего, что в Год семьи доля разводов составляет порядка 70%. Другими словами, из десяти браков семь разваливаются.

На это работают и специальные структуры. Михалков приводит в пример компьютерную игру «Скулбой Ранэвей». Ее суть в следующем: школьник по имени Андрей должен во что бы то ни стало сбежать из дома.

«Чему именно научит ребёнка такая игра, какое восприятие семьи, родителей и взрослых у него сформирует и какую ролевую модель „подскажет“ — вопрос риторический».

И на этом фоне режиссёр обращается к властям России: неужели не видно, что нам нужно как можно быстрее исправлять это положение, иначе мы исчезнем как народ. Михалков считает, что наша победа на СВО ничего не даст, если не исправить этого — ситуации в тылу.

Михалков уже далеко не первый год поднимает этот вопрос. И где последовательная, грамотная работа с семьей, с детьми, с образованием? Режиссер часто повторяет слова своего отца — поэта Сергея Михалкова: «Сегодня дети — завтра народ».

Тема образования и воспитания для народного артиста принципиальна. В России все чаще можно наблюдать странную раздвоенность смыслов. С одной стороны, мы постоянно говорим о том, что противостоим сошедшему с ума Западу, продвигаем семейные и консервативные ценности, но на международный форум в Питере несколько лет назад приглашали Даню Милохина, а в этом году и того хлеще — Инстасамку.

«У меня в «Бесогоне» одна мама так пронзительно говорила: «Ну как я могу моему сыну объяснить, что надо учиться, что надо чего-то достигать, когда он узнаёт, что Даня Милохин является спикером на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Ну как вот я сыну объясню, что Даня Милохин этого не достоин, что он этого не должен делать?», — процитировал Михалков одну из женщин, обратившуюся к нему во время творческой встречи.

И пока такая ситуация продолжается, Россия не выйдет из-под ярма Запада, даже если мы возьмем Николаев, Харьков и Одессу, но в Кремлевском дворце будет выплясывать Инстасамка, то какой в этом смысл? Наверняка парни, которые вернутся с фронта, захотят задать аналогичный вопрос власти. И будут иметь на это полное право.

https://novorosinform.org/mihalkov-skazal-vlasti-ne-ispravite-etogo-dazhe-pobeda-v-svo-budet-bessmyslenna-136 988.html