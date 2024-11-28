28 ноября 2024 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора «Русский мир: внешние и внутренние вызовы».

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, братья и сестры! Уважаемые представители государственной власти!

Сердечно приветствую всех участников пленарного заседания XXVI Всемирного русского народного собора.

В прошлом году, на юбилейном съезде, мы говорили о настоящем и будущем Русского мира. Именно так звучала тогда тема нашей встречи, по этой теме и проходили дискуссии. Мы тогда много размышляли о понятии «Русский мир», о его ценностной парадигме и о том, какое место в ней занимает традиция.

Напомню, нами был сформулирован следующий важный тезис: Русский мир — это культурное пространство высоких духовных и нравственных ценностей, особое место среди которых занимают верность традиции, принципам солидарности и справедливости, взаимного уважения, терпения и миролюбия, устремленности к добру и гармонизации отношений, нравственно ответственного творчества и осознания неотделимости России от судеб всего мира, «всемирной отзывчивости» русского человека.

Итак, общность мировоззренческий идей и нравственных установок, общность святынь Русского мира, не связанного с государственными границами, национальными или религиозными различиями, образует ценностный фундамент нашей цивилизации.

В своем прошлом выступлении я также коснулся основных вызовов, с которыми сталкивается Русский мир. Сегодня хотел бы подробнее остановиться на важнейших угрозах и развить мысли, высказанные год назад.

Угрозы обычно разделяют на внешние и внутренние, хотя в реальности они зачастую тесно связаны и перекликаются между собой. Если же мы смотрим на мир глазами религиозной веры, то легко можем увидеть, что все деструктивные явления, по сути, имеют духовную природу. Поэтому в определенной степени название темы нашей встречи можно назвать условным.

Из очевидных внешних угроз Русскому миру самой актуальной сегодня является продолжение военных действий. Эскалацию трагического конфликта между братскими народами России и Украины постоянно подогревают известные всем внешние силы, действующие по древнему и проверенному принципу «разделяй и властвуй». Эти силы заинтересованы в дальнейшем усугублении противоречий между братскими народами.

А почему? — можно было бы спросить. Почему Россия, Украина и Беларусь точно кость в горле у западного мира? Ответ простой: всё дело в тех ценностях, которых мы придерживаемся, которые положены в основу нашей духовно-культурной идентичности. Как метко писал талантливый русский мыслитель Николай Яковлевич Данилевский, западный мир «инстинктивно чувствует это крепкое, твердое ядро, которое не растолочь, не размолотить, не растворить .. и которое имеет и силу, и притязание жить своей независимою, самобытною жизнью»[1]. Эти ценности, названные мною ранее, сейчас героически отстаивают наши воины, сражающиеся в зоне специальной военной операции.

Западный мир, привыкший к многолетней культурной гегемонии, не готов признать за нами — да и за другими цивилизациями — право на самобытность и особенно на самостоятельность. Именно об этом свидетельствует настойчивая эскалация, которая грозит перерасти в прямое столкновение двух миров. Слава Богу, руководство России и прежде всего Президент страны Владимир Владимирович Путин, сознавая огромную ответственность, являет мудрую рассудительность, хладнокровие и спокойствие в этих непростых обстоятельствах, не поддается на циничные и дерзкие провокации, но продолжает последовательное продвижение к поставленным целям — защите законных и справедливых интересов России и Русского мира.

Не буду много говорить об этих внешних событиях, хотя они, безусловно, очень беспокоят всех нас. Вместе с тем, хотел бы отметить, что нагнетание страха вокруг возможных апокалиптических сценариев, чрезмерный алармизм и спекуляции на ядерную тему не полезны, с духовной точки зрения. Враг рода человеческого пытается посеять смятение и тревогу в сердцах людей, чтобы парализовать их волю и лишить мужества, ибо человеком, лишенным душевного мира, легче манипулировать. Он всего боится, он сам себя изнутри ослабляет и всегда нуждается во внешней опоре, а внешняя опора является нередко фактором манипулирования.

Христиане не боятся так называемого «конца света». Мы ждем Господа Иисуса, Который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы. Но такое упование вовсе не означает, что мы должны сидеть сложа руки и молча наблюдать за происходящим, попуская злу торжествовать. Напротив, наше земное призвание — быть воинами Господа и вести, по слову апостола, брань против духов злобы поднебесных (Еф. 6:12), противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы. Вот такое целеполагание у России, как говорят, на внешнем контуре.

Среди значимых внутренних угроз России и нашей духовно-культурной идентичности — это, как ни странно, распространение и поддержка неоязыческих идей. Казалось бы, экзотика, а совсем нет. Эту тему я уже затрагивал ранее.

Повторю: риторика неоязычников обычно строится вокруг идей личного героизма, доблести и подвига, которые якобы не присущи христианству. Лживость этого тезиса абсолютно очевидна. Нужно совершенно не знать историю русского народа, чтобы утверждать подобные глупости. Подвиг — это основа христианской жизни, которая требует огромного мужества, воли и силы духа. «Подвиг» — от слова «движение», как я нередко говорил, движение вперед и вверх. В подвиге всегда есть вертикальное, то есть духовное, измерение. История Церкви знает множество примеров святых, несших ратное служение. Бережно хранит память о святых воинах и Русская Православная Церковь. Святые благоверные князья Александр Невский и Димитрий Донской, праведный адмирал Феодор Ушаков, преподобные Илия Муромец, Пересвет и Ослябя и сегодня вдохновляют наших воинов, сражающихся на передовой.

Однако угроза распространения неоязычества с культом жестокости и грубой силы реально существует, в том числе и в армейской среде. Бороться с такими взглядами — важная задача и военных священников, и ответственных командиров, замечающих за своими подчиненными нечто подобное.

В последнее время появилась и новая мода устанавливать фигуры языческих божеств для привлечения внимания туристов. Языческие идолы — это именно идолы, то есть религиозные символы, а не какие-то «арт-объекты», как это пытаются порой представить. Наши благочестивые предки низвергали идолов, и не потому что были некультурными людьми, а потому что понимали: речь идет не о культурном факторе, но очень большой опасности для духовной жизни.

У многих в памяти недавняя резонансная история, произошедшая в одном северном регионе, который прочно ассоциируется с оплотом русскости и православной традиции. Слава Богу, усилиями правящего архиерея, неравнодушной общественности и указанием губернатора этот квази-арт-объект был демонтирован. Но ведь, к сожалению, это не единственный такой случай, и где-то воззвания Церкви и требования православной общественности остаются неуслышанными.

Хотел бы вновь особо подчеркнуть: любые заигрывания с язычеством опасны. К чему они приводят, мы хорошо знаем. Достаточно взглянуть на соседнее воюющее государство, в котором неоязычники при попустительстве власти приобрели такую силу, что создали собственные военизированные подразделения, основанные на нацистской идеологии. «Язычество равно нацизму» — эту формулу необходимо иметь в голове всем симпатизантам языческих идей, продвигающих их в общественном пространстве. Не от большого ума и не от любви к Отечеству это делается, надо сказать. Скорее, напротив — от незнания истории и банального невежества. Это в лучшем случае. А в худшем — от сознательного желания навредить.

Печально, но попытки подогреть интерес к язычеству наблюдаются даже в образовательном пространстве. Достойно глубокого сожаления, что руководители и педагоги в некоторых школах пытаются переформатировать на славянский манер популярный в западных странах шабаш — так называемый «Хэллоуин»; честно говоря, праздником даже язык не поворачивается такое назвать. Под патриотическим предлогом предлагается переименовать «Хэллоуин» в мероприятие «Велесова ночь».

Чтó это, если не фальсификация национальной истории, подмена духовных ценностей и, простите, пощечина русской культуре? В ответе на такого рода действия нельзя проявлять инертность и равнодушие. Это не пустяки, это не сказки, это не игра молодежи — нет, совсем другое. Важно делать все возможное, чтобы предотвратить внедрение этих ложных и опасных символов в сознание наших детей, тем более, как я уже сказал, в определенных средах эти символы охотно принимаются.

Невежество — воистину корень многих зол. Церковь всегда выступала за развитие просветительской деятельности. «Свет Христов просвещает всех» — эти слова огненной строкой проходят не только через богослужения Великого поста, но и через всю миссию Церкви, которая свидетельствует о важности получения настоящих, глубоких знаний, качественного образования и нравственного воспитания. Именно поэтому мы с осторожностью относимся к звучащим сегодня предложениям ограничить среднее образование восемью классами, а высшее — тремя годами обучения. А прозвучали такие мысли и на достаточно высоком уровне.

Образование необходимо для формирования цельной и гармонично развитой личности, для раскрытия в человеке образа Божия, заложенного с рождения. Не устаю напоминать об этом важном смысле слова «образование». Если образование и культура не воспитывают в человеке доброту, совестливость, любовь к Отечеству, то возникают тревожные вопросы: в правильном ли направлении вообще они развиваются? точно ли служат благу народа?

Как так получается, что у части заканчивающих государственные школы или вузы молодых людей формируются ценности, чуждые нашей духовной культурной традиции? Они не испытывают любви и даже уважения к России, к ее истории, с нескрываемым презрением отзываются о русском народе и даже о русском языке. Таких, конечно, пока меньшинство, но, к сожалению, это немаленькое меньшинство. Почему из государственных вузов, содержание которых обеспечивается за счет средств национального бюджета, пополняемого простыми налогоплательщиками, то есть всеми нами, выходят в том числе и русофобы? В то время, когда страна находится в очень непростом положении, обороняясь от многих, кто желает, как мы говорим, расчленить и погубить единый народ.

Эти вопросы перестанут быть риторическими, если мы посмотрим, какие ценности могут прививаться молодому поколению педагогами с «широкими взглядами на жизнь», как они сами себя называют.

В январе этого года, выступая перед нашими парламентариями в Совете Федерации, я делился с ними своей озабоченностью относительно преподавания литературы в школе. С учетом литературоцентричности всей русской культуры данный вопрос имеет ключевое значение — в первую очередь для формирования ценностных ориентиров подростков, их моральных качеств и жизненных устремлений. И вот учитель, зная это, выбирает для детского чтения современные произведения, которые рассказывают о нормальности неполной семьи, внебрачных связей или романтизируют противоестественную однополую любовь. Может ли подобный сомнительный круг чтения сформировать у человека твердые нравственные убеждения? Ответ очевиден: конечно, нет!

Современная детская литература и ее качество — это предмет особого рассмотрения. Насколько мне известно, в последнее время были даже специальные исследования для выявления тем, поднимающихся в детских книгах. И среди этих тем обнаружились такие, как идеализация предательства, человек как животное, отвержение традиционных социальных ролей в семье, нормализация любых отклонений, «живи здесь и сейчас, не думай о будущем"… Безотносительно того, насколько корректными были выборка книг и методика самого исследования, большую тревогу вызывает тот факт, что такие книги в принципе присутствуют в предлагаемом для детей чтении. Схожая ситуация наблюдается и в области детской мультипликации.

Все это похоже на какую-то — не побоюсь сказать — социальную шизофрению. С одной стороны, Церковь прикладывает большие усилия, для того чтобы укреплять традиционные духовно-нравственные основы жизни в нашем народе. Мы ведем активный диалог с законодательной и исполнительной властью: отстаиваем важные законодательные инициативы, боремся с пропагандой идеологии «чайлдфри» и защищаем права нерожденных детей, свидетельствуя о важности многодетности и укрепления института брака. И не только Церковь, но и многие общественные организации, да и большинство граждан, готовы защищать наши ценности.

И в это же самое время в части нашего общества, в государственных школах, вузах, в средствах массовой информации как бы невзначай, исподволь, насаждается и популяризируется совсем иная система ценностей, чуждая нашей культуре и духовной традиции. Получается, что одной рукой мы созидаем и собираем, а другой — расточаем и разрушаем. Что это? С одной стороны, продвигаем важные законопроекты по защите традиционной семьи, а с другой — не допускаем до телеэфира передачи про традиционную семью, снятые, в том числе, с участием представителей Церкви. Вот недавно — взяли и сняли такую передачу без объяснений. Зато нередко транслируются развлекательные шоу и другие программы, в которых без осуждения и даже без всякого сожаления говорится, как о чем-то нормальном, о разводах и нарушении супружеской верности. Шуточки, смешочки, якобы развлекательный контент, который подается не для выражения озабоченности, не как развал семьи, не как личная трагедия для родителей и детей, а как нечто не лишенное даже некой романтики.

Вспоминаются в связи с этим пронзительные слова нашего замечательного философа Василия Розанова, с болью и негодованием писавшего о тех, кто, презирая свою Родину, при каждом удобном случае вредит ей исподтишка: они внушают и «нашептывают нашим детям, что мать их недостойная, .. что теперь, когда они по малолетству не в силах ей всадить нож, то, по крайней мере, должны понатыкать булавок в ее постель, стулья и диваны; набить гвоздóчков везде на полу»[2], чтобы она страдала и истекала кровью. Таких гвоздóчков, к сожалению, и сегодня рассыпается немало.

Я затронул лишь некоторые темы. Можно было бы сказать и о всеобщем снижении уровня грамотности, и о всё более редком навыке логично, ясно и красиво выражать свои мысли, о недостаточно высоком социальном статусе и авторитете учителей, о пугающей эпидемии сквернословия, охватившей в том числе и детей. Жутко слышать, как ребенок семи — десяти лет матом ругается. Всё это тоже очень важные вопросы.

Судьбы целых империй зависят от образования молодежи, свидетельствовал великий Аристотель, ибо где нет исключительного внимания к воспитанию, там и само государство терпит ущерб[3]. Вопросы образования и воспитания подрастающего поколения имеют ключевое значение для будущего нашего народа, а потому должны быть в фокусе особого, пристального внимания как государственных властей, так и общественности.

Всем нам, любящим русскую культуру, отстаивающим самобытность и духовный суверенитет русской цивилизации, каждому на своем месте, предстоит немало потрудиться, чтобы настойчиво, последовательно и решительно ограждать наше молодое поколение от влияния пагубных идей, которые реально угрожают будущему нашей страны.

Для Русского мира одним из оплотов традиции является семья. Важно решать демографические проблемы, связанные с низкой рождаемостью, с высоким процентом разводов и, конечно, снова и снова скажу, с совершением большого количества абортов. О последней теме не устаю напоминать при каждом случае, когда встречаюсь с людьми, от которых зависит решение этого болезненного вопроса. Слава Богу, за минувший год в целом ряде регионов были приняты законодательные меры по запрету склонения к аборту, и сердечно благодарю руководителей этих регионов. Отрадно, что многие частные клиники добровольно отказались от лицензий на проведение абортов, тоже благодарю за такой шаг. Надеюсь, что подобные начинания будут распространяться на все регионы и станут вкладом в народосбережение и в улучшение демографической ситуации.

Еще один серьезный вызов Русскому миру — это алкогольная угроза. Мы много говорим о необходимости повышать рождаемость и укреплять семейные ценности, о пропаганде многодетности и борьбе с абортами, но забываем, что страшным зверем, пожирающим людей, остается алкоголь. Распад семей, женское и мужское бесплодие, рождение больных детей, тяжкие преступления со смертельным исходом, совершенные в пьяном виде, и, наконец, разрушение здоровья и значительное снижение умственных способностей как у самих употребляющих алкоголь, так и у их потомков, получающих дурную наследственность, — всё это ведет к физической, интеллектуальной и духовно-нравственной деградации людей и в перспективе к неумолимому угасанию нации.

Проблема возникла, конечно, не вчера. На протяжении нескольких столетий распространяются и настойчиво навязываются общественному сознанию ложные стереотипы о якобы извечной склонности русского человека к пьянству. Ничего подобного! Русский человек всегда был работающим, трудолюбивым, ответственным, целеустремленным. Без этих важных качеств просто невозможно было бы создать такое государство, каким является Россия.

В свете этого с сердечной болью воспринимаю сообщения о том, что в текущем году существенно выросла продажа алкоголя: по некоторым из видов продажа выросла даже на 60%[4]. Неприемлемо высоким остается употребление алкоголя на душу населения[5]. Это реальная проблема национального масштаба.

Русская Православная Церковь, свидетельствующая о смертельной опасности алкоголизации, не может не бить в набат по этому поводу. У нас существует Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы, задачей которого является в том числе координация усилий Церкви, государства и институтов гражданского общества. Хотелось бы получить актуальную информацию о том, чтó реально делается для борьбы с алкогольной угрозой, в том числе и в рамках работы этого Совета.

Алкоголь оказывает непосредственное влияние на повышение смертности среди населения, поэтому никакие меры по улучшению демографической ситуации в стране не будут иметь ощутимого эффекта, если не вести борьбу за укрепление трезвенных убеждений. Знаю, что в некоторых российских регионах уже действуют или активно обсуждаются меры по ограничению продаж алкоголя. Думаю, это доброе начинание, заслуживающее поддержки.

В свое время, когда я был ректором духовной академии в Ленинграде, в мои обязанности входило также пастырское окормление русских приходов в Финляндии. И, посещая эту страну, я был удивлен, как системно, с каким упорством и настойчивостью власти осуществляли программы по ограничению употребления алкоголя. Как известно, среди северных народов это явление было действительно очень распространено и представляло большую опасность. И ведь многого достигли: никакого повального пьянства в Финляндии, по крайней мере, о ней могу говорить, не существует. Казалось, что из этого рабства вырвать народ невозможно, но ведь сделали — посредством разумных государственных программ, широкого информирования общественности, воспитания в школах и других учебных заведениях. Поэтому есть, конечно, соответствующие примеры, и, думаю, было бы очень важно, чтобы и у нас осуществлялась планомерная работа по ограничению употребления алкоголя нашим населением.

Необходимо вернуть нашему народу понимание и убеждение, что трезвость — это норма жизни, тем более жизни духовной. Люди, погруженные в церковную культуру, помнят, что каждое утро мы просим Господа, чтобы Он даровал нам бодрствующим сердцем и трезвенною мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни[6]. А духовное трезвение невозможно без трезвения плоти, это аксиома!

Без возвращения людей к трезвенному образу жизни нельзя представить будущее Русского мира. Если мы хотим и впредь сохранять мировое лидерство в технологическом, интеллектуальном отношении, если желаем, чтобы в народе нашем рождались талантливые, умные и, главное, здоровые дети, борьба с алкогольной угрозой — архиважная задача, которую необходимо решать и решать безотлагательно. Но при этом все-таки должен сказать: совершенно очевидно, что предпринимаемые меры достигают своей цели, и мы являемся свидетелями уменьшения алкогольной зависимости в масштабах нашей страны.

Большая часть моего выступления в прошлом году была посвящена неблагоприятной миграционной ситуации, сложившейся в России. Хотя ситуация и сегодня продолжает оставаться непростой, но, слава Богу, в настоящее время на федеральном и региональном уровнях принимаются законодательные меры для регулирования миграционных потоков и борьбы с нелегальной миграцией.

Замечательно, что в ряде российских регионов прошли форумы и конференции, посвященные этой актуальной теме. Значимым, например, стал Приморский межконфессиональный форум, прошедший полтора месяца назад. Заявления, прозвучавшие на нем, свидетельствуют о глубоком, серьезном понимании проблемы, а также о готовности Церкви и общественности активно участвовать в ее решении. Надеюсь, так и будет.

Подчеркну еще раз: непропорциональное замещение коренного населения мигрантами — носителями иного цивилизационного кода, иного исторического опыта — может привести к критическому культурному дисбалансу в нашей стране. А это, в свою очередь, несет несомненную угрозу Русскому миру, ценностным ядром которого является Православие. Кроме того, не секрет, что мигрантскую среду не оставляют без внимания те, кто проповедуют идеи радикального исламизма, экстремизма, представляющие прямую угрозу российской государственности. Вот я и в прошлом году уже говорил об этом, но получил гневную отповедь от некоторых не очень доброжелательно относящихся к Русской Церкви исламских руководителей. Меня это огорчило. Потому что речь идет не о желании Церкви ограничить мусульманское присутствие в России, речь идет не о межрелигиозной теме, а речь идет о будущем нашего государства. Речь идет о том, что будет с Россией, в том числе о судьбе русского народа. И как же Церковь может об этом не говорить? Я был весьма удивлен негативной реакцией со стороны некоторых руководителей исламских общин, хоть и очень немногочисленных.

Убежден, что корректировка миграционной политики должна заключаться не только в пресечении потоков нелегальных мигрантов, что, конечно, тоже необходимо, и не только в том, чтобы декларативно провозглашать равенство закона для всех. В прошлом году я уже обращал внимание на неэффективность механизма решения проблем мигрантов через диалог государственных властей с национальными диаспорами и их так называемыми лидерами. Хотел бы вновь подчеркнуть, что этот способ недостаточно эффективен. Не всегда понятен статус этих лидеров: они не занимают официальной должности, государство не уполномочивало их представлять какие бы то ни было объединения. Перед законом мигрант выступает именно как физическое лицо, наделенное правами и обязанностями, а не как член некоей организации по национальному признаку. Мигрант, а не те, кто пытается говорить от его имени, является субъектом права. Предлагаемые диаспорами способы решения проблем не приносят пользу ни государству, ни государствообразующему русскому народу.

К сожалению, ряд защитников «приезжих специалистов», нарушающих законы, пытается представить справедливое общественное несогласие с ситуацией как притеснение мигрантов. Да нет никакого притеснения! Что же нам, и озабоченность свою выразить нельзя? Можно представить, что было бы, если нечто подобное происходило бы в тех странах, где представители миграции являются большинством, если бы русский народ действовал там таким же образом. Поэтому еще раз хочу заявить: Церковь никогда и ни при каких обстоятельствах не выступает и не будет выступать за дискриминацию людей по национальному и религиозному признаку, ибо сама в недавнем прошлом страдала от такого притеснения. Но повторю вновь: позиция замалчивания, выбранная некоторыми региональными властями, спускание ее на тормозах якобы для снижения общественной напряженности ведут как раз к обратному — к социальному недовольству. Это также является значительной угрозой Русскому миру, для которого гармоничное взаимодействие государственной власти, общественности и всех людей доброй воли является важным принципом бытия.

Еще и еще раз скажу: конечно, выгодно эксплуатировать мигрантов, в каком-то смысле лишенных прав. Им можно меньше платить, они могут жить в ужасающих условиях, на них можно зарабатывать. Те, кто так поступает, заботятся в первую очередь о своей прибыли, о своем достатке. Но очень важно, чтобы государство имело возможность реально регулировать все эти процессы, не отдавая их на откуп тем, кто использует труд мигрантов для повышения своего материального благосостояния. Здесь действительно нужно вмешательство государства.

Русский мир — это пространство высоких духовных и нравственных идеалов, которое объединяет людей разных религиозных взглядов, проживающих на территории России. А почему так? Потому что у нас общая история, богатый и ценный опыт совместного государственного строительства и отстаивания свободы и независимости нашей большой Родины, что особенно проявилось в годы Великой Отечественной войны. Одной из угроз, могущих расколоть единство Русского мира, являются попытки внести этнорелигиозную напряженность в наше общество. Масла в огонь, к глубокому сожалению, подливают и безответственные высказывания некоторых сограждан, не только подвергающих сомнению общепринятую интерпретацию ключевых событий в истории России, но и оспаривающих даже государствообразующую роль русского народа. Эти сограждане не стесняются впрямую переиначивать всю нашу историю, отодвигая русский народ на ее периферию. Напомню, что последнее является грубым нарушением Конституции страны. Стоит особенно подчеркнуть: подобные заявления льют воду на мельницу врагов России, желающих усиления центробежных тенденций в нашем обществе.

Не хватит времени, чтобы перечислить все угрозы и проблемы, с которыми приходится сталкиваться нашей Родине на нынешнем этапе ее исторического бытия. Важно понять одно: от преодоления этих угроз и проблем зависит само существование России как великого, суверенного, многонационального государства. Поэтому наши совместные усилия должны быть направлены на преодоление существующих проблем нашей общественной жизни, на укрепление нравственных, духовных и культурных основ нашего народа. Трудности на историческом пути русского народа — это не повод для злорадства и тем более самопревозношения других этносов. Ведь это трудности всей России, для преодоления которых нужны общие солидарные труды. Тогда страна наша поистине может стать светом мира и солью земли (Мф. 5:13−14), силой, способной мужественно и твердо противостоять злу и духам тьмы, ковчегом спасения для многих народов, желающих свободно и открыто исповедовать традиционные ценности и духовно-нравственные идеалы.

Дорогие участники Собора! На всех нас лежит высокая миссия. Сегодня в этом зале присутствуют представители традиционных религий России, представители всех ветвей государственной власти, общественных организаций, педагогического и родительского сообщества. В нашем уважаемом собрании представлены важнейшие государственные и социальные институты. Перед нами стоят задачи, которые в одиночку никто из нас не сможет решить. Сможем только вместе, только в единстве, к чему всех вас горячо призываю.

Благодарю за внимание.

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[1] — Данилевский Н.Я. Россия и Европа. М.: РОССПЭН, 2010. С. 71−72.

[2] — Розанов В.В. Впечатления мирянина: (об анафематствовании) // Богословский вестник. 1913. Т. 1. № 3. С. 646.

[3] — Аристотель. Политика. Кн. 8 // Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 628.

[4] — Розничные продажи алкоголя в России обновили исторический максимум. По подсчетам Росалкогольтабакконтроля, по сравнению с 2017 г. показатели продаж алкоголя выросли в среднем на 21%. (источник: https://www.rbc.ru/wine/news/67 3768d99a794700adc827e0?ysclid=m3rfb32lgz940130002).

[5] — По данным Минздрава за 2023 г., потребление алкоголя на душу населения в России составляет 8,44 литра этанола в год (источник: https://minzdrav.gov.ru/news/2024/04/20/21 284-minzdrav-rossii-podvyol-itogi-raboty-za-2023-god).

[6] — Молитва 5-я, свт. Василия Великого.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 178 195.html