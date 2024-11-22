ОТ РЕДАКЦИИ. Сегодня, в день памяти иконы Божией Матери «Скоропослушница», мы публикуем статью, написанную к 100-летию 1-го Кубанского похода Добровольческой армии и посвященную указанному образу, сугубо почитаемому белым движением.

По Преданию сегодня отмечается также день рождения святой блаженной Матроны Московской, которая родилась в праздник иконы Божией Матери «Скоропослушница».

«И́стинную избра́нницу Твою́, Богома́ти, ве́мы, Матро́ну блаже́нную: сия́ бо в де́нь почита́ния ико́ны Твоея́ Скоропослу́шницы роди́ся, в хра́ме Успе́ния Твоего́ крести́ся, о́браз Тво́й Взыска́ние поги́бших тща́нием ея́ написа́ся, та́же и те́лом во оби́тели честна́го Покро́ва Твоего́ почива́ет и мо́лится о душа́х на́ших», — гласит стих из канона святой Матроне.



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К Богородице притецем, сущии в бедах,

и ко Святей иконе Ея ныне припадем,

с верою зовуще из глубины души:

скоро наше услыши моление, Дево,

яко скоропослушница нарекшаяся:

Тебе бо раби Твои в нуждах

готовую помощницу имамы.

Тропарь написан на Новочеркасском списке под образом Богородицы





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Образ иконы Божией Матери Скоропослушница относится к типу Одигитрии. Младенец, сидящий на левой руке Богоматери, благословляет правой рукой, а в левой держит свиток. Для иконы характерна обращённость правой пяточки Богомладенца к молящимся. Позднее Богоматерь на иконе подобного типа стали писать в короне.

Образ находится в монастыре Дохиар на Святой Горе Афон. Икона была написана в X—XI вв.еках, по монастырскому преданию, во время жизни настоятеля обители преподобного Неофита. Размещена справа от входа в трапезную, в специально устроенной часовне.

В 1664 году икона помещалась в специально для неё устроенной нише, находящейся на наружной стороне стены, перед входом в монастырскую трапезную. Однажды трапезарь по имени Нил проходил ночью мимо иконы и так близко приблизился к ней, что копоть от зажжённого светильника попала на лик Богоматери. В этот момент Нил услышал голос, произнёсший: «Впредь не подходи сюда с зажженной лучиной и не копти Моего образа».

Нил успокоил себя, подумав что кто-то подшучивает над ним из братии и продолжил намеренно коптить её лик. Тогда он снова услышал глас: «Монах, недостойный этого имени, долго ли тебе так беспечно и бесстыдно коптить Мой образ». После чего Нил моментально ослеп. И только тогда он понял, от кого действительно исходил неведомый глас, но, будучи монахом, воспринял наказание как должное ему.

Утром братия монастыря нашла Нила распростёртым и молящимся перед образом. Иконе воздали поклонение, зажгли лампаду. Сам же нерадивый Нил каждый день слёзно молил Богоматерь простить его прегрешение и не отходил от иконы. Через некоторое время его молитва была услышана, и в один из дней, когда он тихо плакал у иконы, послышался тихий голос:

«Нил, твоя молитва услышана. Прощаю тебя и вновь даю зрение твоим очам. Возвести братии обители, что Я — их покров и защита монастыря, посвящённого архангелам. Пусть они и все православные прибегают ко Мне в нуждах, и никого Я не оставлю. Всем призывающим Меня буду Я Предстательница, и по ходатайству Моему Сын Мой исполнит прошения их. И будет икона Моя именоваться „Скоропослушницей“, потому что всем притекающим к ней буду являть Я милость и услышание скорое».

После этих слов Нил прозрел, и весть о его излечении моментально разошлась по Афону. В Дохиарском монастыре установилось особое и постоянное чествование, для чего проход в трапезную, у входа в которую размещалась икона, был закрыт, и было установлено подобие часовни. Недалеко от иконы выстроили храм в честь образа Скоропослушницы. Безотлучно перед иконой стоял избранный монах, следивший за лампадами и совершавший молебны.

Благодатью от Скоропослушницы прозревали слепцы, начинали ходить хромые. Молитвой Скоропослушнице спасались от плена и выживали при кораблекрушениях. В старину лику молились во время разных трагических событий, во благо спасения жизни. Большинство людей обращаются к Божественному лику для того, чтобы найти ответы и принять правильные решения в трудных жизненных ситуациях.

Поэтому немудрено, что рассеянные по всей Европе остатки белых армий к 25 годовщине основания Русского Обще-Воинского Союза решили написать и освятить в Париже именно этот образ. Икона Божий Матери Скоропослушница в резном киоте из венгерского ореха находится в Александро-Невском соборе в Париже. Киот сооружен в 1950 году по проекту А.А. Бенуа иждивением чинов РОВСа. Под иконой бронзовая табличка с надписью: «Вечная Память Вождям и Воинам Христолюбивого Российского Воинства Императорской и Добровольской Армий за честь и достоинство Отечества живот свой положивших и в рассеянии скончавшихся».

Аналогичный киот с иконой Скоропослушницы был установлен и освящён в феврале 2018 года в Свято-Вознесенском Войсковом кафедральном Соборе Новочеркасска. Освятил икону настоятель собора протоиерей Георгий Сморкалов в сослужении клириков храма.

Киот был изготовлен в 2017 г. иждивением Скобелевского комитета к 100-летию начала 1-го Кубанского похода Добровольческой армии, который начался во 2-й половине февраля 1918 года в Ростове-на-Дону и закончился после Пасхи того же года в Новочеркасске.

Символично, что время изготовление киота совпало с Указом Президента РФ В. Путина о проведении Года Добровольца в 2018 г.

Под иконой золотая табличка с надписью: «Вечная память Вождям и Воинам Христолюбивого Воинства Добровольческой Армии за Веру, честь и достоинство Отечества живот свой положивших» В нижней части киота расположен черно-белый Андреевский флаг. Это знамя Офицерского генерала Маркова полка. Георгиевский кавалер генерал Марков, один из вождей Добрармии, сам является её символом. Отпевали Маркова именно в Войсковом соборе в июне 1918 года. Киот сооружен в память о тех казаках, юнкерах, офицерах, кто отдал свои чистые души за Веру Православную, тех кто не изменил присяге и не снял погоны. Вечная им память!

Изготовили киот Дмитрий Трофимов Андрей Вуколов при участии ООО Творческой мастерской «Царьград» и «Абрамцевских мастерских».

Установка киота с иконой была благословлена митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием.

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Чёрно-белый Андреевский флаг Офицерского полка Добрармии

Знак Офицерского Марковского полка. На Мальтийском кресте- дата основания полка в станице Ольгинской 12 февр. 1918 г. В центре — Андреевский флаг увитый терновым венцом