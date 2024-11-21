20 ноября 2024 года Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 78 лет. В этот день Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию и благодарственный молебен в храме благоверного князя Александра Невского в одноименном скиту близ Переделкина. По окончании богослужения Святейший Владыка произнес Первосвятительское слово.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Дорогие владыки, отцы, братья и сестры!

Всех вас сердечно благодарю за сегодняшнее богослужение, за общую нашу молитву. День рождения — это, конечно, личный день человека. Но ведь именно с этого дня начинается его земное поприще, и от того, как мы проходим это земное поприще, зависит наша судьба, наше будущее в жизни вечной. А прохождение поприща зависит как от самого человека, от его умонастроения, от того, куда направлена его воля, но также и от людей, с которыми он встречается на жизненном пути.

Господь судил мне родиться в семье благочестивых людей. Это и дед мой, исповедник, прошедший многие тюрьмы и лагеря, но не сломленный, не предавший веру в Господа и боровшийся против обновленчества, да и вообще против гонений и закрытия храмов буквально до того времени, когда эта скорбь прошла. И, конечно, родители мои, протоиерей Михаил и матушка Раиса, которые в трудное время приняли на себя ответственность служить Господу — отец принял сан, мама сопровождала его всегда и всюду, помогала. Все это, конечно, во многом сформировало мое мировоззрение.

Господь меня благословил и родными, и близкими, которые на протяжении моего жизненного пути поддерживали и поддерживают меня, что тоже очень важно, потому что человек нуждается в поддержке тех, с кем он вместе рос, кого хорошо знает, кто является частью его жизни. Господь все это мне дал, но и спрашивает за многое.

Как Патриарх я сознаю ответственность за всю нашу Церковь. Конечно, Господь есть Глава Церкви, Он ведет ее по историческому пути, но Свою волю Он осуществляет через людей; и Патриарх — один из тех, через кого должна осуществляться воля Божия. А чтобы было так, Патриарх должен быть полностью предан Господу, никогда и ничего не делать ради себя и своей выгоды, полностью отдавать все свои силы служению. Если он так служит, то и Господь ему споспешествует; если же отступает, то и Господь перестает оказывать ему Свою помощь.

Бог будет судить о том, как я прохожу эту часть своего жизненного пути, но чувствую руку Божию и благодарю Господа за все — и за радости, и за скорби, и за тот огромный опыт, который я получил, и за людей близких, родных, которые меня окружают, и за моих собратьев-архипастырей, священников, монашествующих, которые так же поддерживают мои руки, как Аарон поддерживал руки Моисея. Конечно, символически, но одновременно вполне реально — через молитву и через соработничество — меня поддерживают многие-многие люди, и сегодня всем моя искренняя и сердечная благодарность.

Жизненный путь зависит от самого человека, но не в полной мере. Господь дает какие-то возможности и таланты каждому из нас, споспешествует получению образования, окружает по Своей воле людьми, которые способны разделить с тобой твой жизненный путь. Эту милость Божию я на себе чувствую, а значит, тем больше осознаю свою ответственность и необходимость на нее отвечать. И ответ должен заключаться в следующем — в том, что я себе сказал, когда Господь призвал меня к Патриаршему служению. Я себе сказал так: отныне у тебя не должно быть ничего для себя и ради себя, вся твоя жизнь должна посвящаться служению Церкви. По милости Божией, через помощь всех тех архипастырей, пастырей и мирян, которые меня окружают, в меру своих сил я стараюсь осуществлять это призвание так, как я его понимаю.

Живем мы, еще раз хочу сказать, в непростое время, хотя простых времен в истории Церкви никогда не было — только, может быть, острота этих проблем время от времени меняется. Мы как Церковь, как народ, как страна вошли в совершенно особый период. Многие ополчишася на нас, и я все время задаю вопрос: почему же ополчишася? Мы такие же, как многие другие; мы, в общем, из той же европейской культурной традиции; мы христиане. Так почему ополчишася? Отвечаю себе так: Россия посмела — а посмела потому, что она независимая и великая держава, — идти иным цивилизационным путем. Сегодня даже в христианских странах отказываются от Христа, от Бога, от Церкви, храмы становятся увеселительными заведениями или еще как-то утилитарно используются, а в нашей стране Церковь строит тысячи храмов! Только вдумаемся в это число: тысячи и тысячи людей прилагаются к Церкви! Разве это не явление милости Божией над Отечеством нашим, над Церковью нашей и над всеми нами? И когда сознаешь, что ты живешь в это время, время особой милости Божией к стране, к народу нашему, то происходящее возгревает и чувство ответственности, и чувство радости, и укрепляет надежду на то, что Господь будет с нами до тех пор, пока мы — каждый из нас и мы как народ — не откажемся от Его водительства. Вот и сегодня труды мои направляются к тому, чтобы никогда народ наш православный не изменил направление своей духовной жизни.

Еще раз всех вас сердечно благодарю, а в вашем лице — всю нашу Церковь, весь епископат, все духовенство, всех монашествующих. Надеюсь, многие через телевидение увидят и услышат и это богослужение, и эти слова, обращенные ко всем вам. Сердечно всех вас благодарю, дорогие владыки, отцы, братья и сестры; и да поможет нам Господь в единомыслии, мудрости, любви, чистоте проводить дни жизни нашей, беззаветно служа Церкви и укрепляя своими молитвами и трудами наше Отечество. Аминь.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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