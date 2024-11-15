4/17 ноября исполняется 150 лет со дня рождения адмирала А.В. Колчака, Верховного правителя России и Верховного главнокомандующего русской армией. К этой дате приурочен премьерный показ 4-го и 5-го фильмов документального цикла «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию» на телеканале «Россия 1» (17 ноября) и показ всего сериала на телеканале «Россия 24» (16 ноября).

В преддверии выхода в свет новых серий мы поговорили с автором сценария и продюсером, заслуженным деятелем искусств РФ Еленой Николаевной Чавчавадзе об опорных местах ее работы и о том, на что она советует обратить особое внимание интересующемуся и непредвзято мыслящему зрителю.

— Елена Николаевна, в прошлой беседе, которая, в целом, была посвящена другой теме, а именно — проблеме фальсификации фотографий времен Гражданской войны, мы упомянули вскользь о композиции вашего сериала «Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию», о приеме сопоставления судеб двух современников. Особенно четко эта «двойственность» прослеживается в начале фильма. Думаю, сейчас самое время сказать об этом чуть подробнее.

— Да, несмотря на то, что в названии нашего документального цикла стоит имя только одного из героев, мы взялись показать судьбы двух людей, современников, близких по возрасту и социальному статусу: оба дворяне, оба подданные Российской империи, оба получили прекрасное образование. Обладая практически одинаковым стартом, как бы мы сейчас сказали, они распорядились своими привилегиями и образованием, талантами совершенно по-разному.

Один все свое рвение употребил на благо Отечества, занимаясь наукой, экспедициями, открытиями и — как венец всего — военной службой, которую нес с доблестью, с раз и навсегда усвоенными понятиями о чести российского офицера. Это образ созидателя.

Второй герой — точнее будет сказать, антигерой — сделал совершенно противоположный выбор. Всю жизнь посвятил разрушению Отечества. Человек-разрушитель. Собственно, большую часть сознательной жизни он провел за границей, готовя финальный акт нашей общенациональной трагедии под названием «Октябрьская революция».

Не будем долго говорить загадками. Речь об Александре Васильевиче Колчаке и Владимире Ильиче Ульянове. В отличие от Колчака, у Ульяновых было имение, которое приносило стабильный доход. То есть эта семья эксплуатировала чужой труд, в отличие от семьи Колчака. «Семья моего отца содержалась исключительно на заработки отца», — говорил Александр Васильевич, род которого состоял, главным образом, из военных. Дело, конечно, не в имениях, но в общей картине это тоже штрих.

Еще, знаете (позволю себе на минутку отойти от самого фильма), тут очень примечательна биография Ульянова. Кем был его отец?!

— Илья Николаевич — инспектор народных училищ.

— Конечно, и это общеизвестный факт. Но ключевое слово здесь — «народных». А у нас, помните, какой миф торжествовал и в советское время, а, возможно, на каком-то подсознательном уровне сидит и сегодня в сознании наших соотечественников: «лапотная (да, буквально так и говорили!) темная Россия получила возможность учиться и просвещаться только при Советах». А сама биография Ленина, человека, сыгравшего ключевую роль в историческом сломе, доказывает совершенно другое!

Но продолжим о фильме. Дальше мы сравниваем события практически одинаковой датировки. Вот 1894 год. Молодой Колчак завершает свою триумфальную учебу в Морском корпусе Петербурга. И по учебе, и по поведению он идет первым. А значит, в соответствии с давней традицией учебного заведения, его имя должно быть выбито на Мраморной доске корпуса. Но случается беспрецедентное. Он отказывается от первенства на выпуске в пользу товарища. Корпусное начальство идет ему навстречу, но присуждает почетную премию адмирала Рикорда, которая составляла 300 золотых рублей и от которой ему уже не удается «уйти». И это проявление потрясающих черт российского офицерства — благородства, товарищества, жертвенности.

А в это же время, в мае 1895 года, никому тогда не известный помощник присяжного поверенного Владимир Ульянов впервые побывал за границей, где поспешил встретиться с уже составившими себе имя теоретиками революции: Плехановым, Аксельродом, Либкнехтом. Там он тоже постигал азы науки, но какой?! Науки разрушения! Учился конспиративной деятельности, чтобы по возвращении начать подготовку уже не теоретической, а настоящей революции.

— И о Колчаке, и об Ульянове-Ленине можно говорить много дней без остановки, недостатка в информации нет. По какому принципу вы отбирали факты, чтобы «зажечь» зрителя, которому, возможно, некогда многое читать и тщательно анализировать?

— Проблема в том и состоит, что не всякая информация отражает реальные факты. Человек, который не может, а чаще — не хочет подвергать критическому рассмотрению то, что находится в легком доступе, то, что с неимоверной силой растиражировано псевдоисториками, ищущими «хайпа» и дешевой славы, становится жертвой манипуляции. Поэтому одним из принципов, которым руководствовалась наша команда при работе над фильмом, было желание опровергать наиболее ходовые фальсификации, которых много сложилось и относительно личности Александра Колчака, и относительно Белого движения, и относительно всего трагического периода Гражданской войны.

— Например.

— У левых псевдоисториков, например, стало модным утверждать, что Ульянов никогда не встречался с Александром Парвусом, тоже выходцем из России, «революционным» крестным отцом и Троцкого, и Ленина. Это неправда! Достаточно почитать немецких историков З. Земана и У. Шарлау, биографов Гельфанда-Парвуса. У нас в фильме уделяется достаточное внимание контактам Парвуса и Ленина. Парвус неоднократно появляется в наших сериях. Те возможности, которыми он стал обладать, и та скорость, с которой он передвигался по миру, говорили лишь о том, что за ним стояли колоссальные международные связи.

Кстати, раз уж речь зашла о выездах Ульянова за границу, небезынтересно отметить, что во время своей добровольной эмиграции 1900 года в Германии Ульянов впервые воспользуется чужим паспортом, подписав чужой подлинной фамилией Ленин одну из своих статей в марксистском журнале «Заря». И — внимание — в это же время, на шхуне с названием. «Заря» Александр Колчак, неоднократно рискуя жизнью и проваливаясь под воду, отправится на поиски пропавшего без вести арктического исследователя барона Толля. Вот такое совпадение. Поэтому можно сказать, что еще одним принципом для отбора показанных нами фактов явились значимые параллели, на которых как раз очень заметны контрасты деятельности этих двух людей.

И да, нельзя не отметить, что этим поискам предшествовала большая работа Колчака как исследователя в составе полярной экспедиции, которая имела место под руководством того же барона Толля. Все мы слышали, как нынешний глава нашего государства не так давно говорил, что освоение и обустройство Арктики является для России приоритетом. Так вот: оказывается, еще Колчак в свое время над этим работал. Его экспедиция имела колоссальное значение. И барон Толль распорядился даже один из островов назвать именем лейтенанта Колчака. И это при том, что наш герой был тогда достаточно молодым, ему едва исполнилось 25. Вот оно, служение Отечеству через науку, о чем я сказала в начале.

— И нельзя не сказать о фейке, который, без преувеличения, бьет все рекорды в отношении Колчака. Речь о взгляде на него как на «февралиста». Признаюсь, даже от очень уважаемых и весьма неглупых людей слышала, что, мол, как ни крути, а Колчак был рад отречению Государя.

— Это даже не фейк, это матерая ложь. Распространяться она, как круги по воде после брошенного камня, стала после выхода в свет лет 15 назад ряда книг, принадлежащих одному псевдоисследователю, не буду называть его имя. Правда ему, насколько я могла видеть, была безразлична, зато важен был «хайп», быстрый эффект, многочисленные тиражи. И, увы, он этого добился. Сейчас, правда, он раскаялся в своей псевдоисторической деятельности, но круги и доныне идут.

Понятно, что тут много источников лжи, и было бы ошибкой видеть вину одного конкретного человека. Среди определенной части православной общественности, а именно тех, кому дорога наша история, но у кого при этом нет доступа к источникам, к огромному сожалению, прижился тезис, что Белое движение было либеральным, что наиболее видные его деятели (а Колчак тут, конечно, на переднем плане) — сплошь «февралисты».

— И что в фильме противопоставлено этому, какой ответ дан?

— Первое и главное — новые документы из отечественных и зарубежных архивов, которые мы в изобилии привлекаем в повествовании. Второе — слова самого Колчака на так называемом «опросе», то есть «голос» героя. Фрагменты его ответов на опросе красной нитью проходят сквозь все серии. Да, опрос больше напоминает беседу, но этот факт никак не указывает на ее доброжелательный характер. Его допрашивают эсеры, пришедшие к власти в Иркутске, где ими был создан так называемый Политцентр. Будучи террористической по своей идейной основе, партия эсеров во многом активно участвовала как в Февральской, так и в Октябрьской революциях.

К слову, это еще одно ошибочное мнение: раз большевики не участвовали в Февральской революции (хотя это не совсем так), то, мол, и немецкие деньги не играли в ней роль. Нет же! Немецкие деньги получали все заинтересованные в революции партии, включая меньшевиков, эсеров и сепаратистов. Просто большевики после октября 1917 года, дойдя до финиша, поубивали всех, кто был их соперниками.

И вот на этом фоне на вопрос допрашивающего его эсера: «У вас неудачи японской войны не вызвали никаких сомнений в отношении политического строя, и вы остались по-прежнему монархистом?» — Колчак отвечает твердо и однозначно, что верен монархии. И еще: «..откровенно должен сказать, что ни в отношении династии, ни в отношении личности императора это у меня никаких вопросов не вызвало».

Я полагаю, здесь излишни комментарии, все мы видим эту абсолютную верность своему Государю и России, ради возрождения мощи которой он с группой морских офицеров создавал Морской генеральный штаб. Это был орган оперативного управления флотом, которого до начавшейся Русско-японской войны попросту не было.

Ради победы России в Первой мировой войне, в которой никто не сомневался в 1916 году, разрабатывалась и Босфорская операция. И Колчак приступил к ней сразу же, как был назначен командующим Черноморским флотом, а соответствующий приказ подписал лично Государь-император. Забегая вперед, можно сказать о том, как Колчаку эту операцию поставил в вину задним числом прокурор Гойхбарг на так называемом «Омском» суде над министрами Правительства Колчака.

А тогда в Севастополе адмирал начинает претворять в жизнь свое умение минировать подходы к территориальным водам России и добивается в этом колоссальных успехов. Немецкие корабли, воевавшие под турецким флагом, «Гебен» и «Бреслау», не могли и близко соваться туда.

Интересы России были неотделимы для него от монархии, и каждый его шаг доказывал его верность царю и Отечеству.

— И тем не менее именно его обвиняли, да и продолжают обвинять, в Февральской революции.

— Да, это самая большая ложь, идущая, как ни странно, из правого лагеря. Находясь в Севастополе, Колчак и понятия не имел о произошедшем во Пскове вынужденном отречении Николая II. Он не поверил известиям, которые получил, и своей телеграммой запросил подтверждение отречения Государя.

Кстати, многие забывают, что сам Николай II передал власть Временному правительству «по почину Государственной Думы возникшему». Кроме того, в последнем своем Приказе по армии он призвал всю амию продолжать громить врага.

— А приказ № 1, уничтоживший дисциплину в армии, многие ошибочно относят ко Временному правительству.

— Увы. На самом деле, приказ номер один, который разрушил армию и отменил в ней дисциплину, права командования, издало вовсе не Временное правительство, а неизвестно откуда появившийся «пузырь» — Совет рабочих и солдатских депутатов. Кто их выбирал, непонятно. И пущен приказ был тайно через гражданский (!), а не военный телеграф. И вот он вмиг попал на фронт, и во многом благодаря ему произошло разложение армии. Об этом есть свидетельства в книге дочери генерала Алексеева, которая в эмиграции получила сведения от офицеров — свидетелей происходившего.

Понимаете, какая жуть стала происходить! Есть воспоминания немецкого офицера, как он, сидя в окопах, через бинокль видел, что происходит в окопах русских. Раз — и поднимается море рук! Потом они узнали, что это солдаты голосуют, идти им в атаку или нет! И вот в этой, казалось бы, тупиковой ситуации перед Колчаком стояла проблема сохранения боеспособности Черноморского флота, всегда отличавшегося примерной дисциплиной.

Но главным водоразделом в жизни вице-адмирала Колчака, как и всего офицерского корпуса русской армии, стало подписание большевиками от лица России предательского перемирия с германцами. Ведь, согласно этому договору, Россия становилась изменницей в глазах всего мира и, прежде всего, своих союзников по «Сердечному согласию», то есть по Антанте.

И это вынудило Колчака, возвращающегося из служебной командировки в Америку, где он должен был принимать заказанный Временным правительством боевой корабль (тут еще важно отметить, что в Петрограде он не появился ввиду небезопасной ситуации, о чем его и предупредили телеграммой), и его ближайших соратников принять непростое решение — поступить на службу в союзническую английскую армию, причем в качестве простых сухопутных офицеров, для того, чтобы продолжать войну с врагом.

— И голоса о Колчаке как ставленнике Англии раздаются с завидной регулярностью.

— Раздаются. Совсем недавно публицист, отличавшийся всегда очень взвешенными изречениями, тоже высказывался в подобном духе. Но вот что говорит об этом биограф Колчака Владимир Геннадиевич Хандорин, неоднократно выступающий в нашем фильме (позволю себе процитировать):

«Давно опровергнута историками и мемуаристами советская версия об А.В. Колчаке как о ставленнике англичан и о причастности британской военной миссии к перевороту. Колчак действительно поступил на британскую военную службу после начала большевиками (правительство которых он не признавал) сепаратных мирных переговоров с Германией, которые он расценил как национальную измену и желал продолжить воевать с немцами. Ему было предложено отправиться на Месопотамский фронт, но по дороге, в марте 1918 года, в Сингапуре он получил уведомление британского генштаба, что в связи с изменившейся обстановкой в его услугах не нуждаются. Одновременно, по настоятельной просьбе русских антибольшевистских кругов на Дальнем Востоке, ему рекомендовали ехать туда для участия в формировании антибольшевистского сопротивления. Так закончилась, фактически не начавшись, его „английская“ служба».

Что касается интервенции: именно союз большевиков с врагом — Германией — побудил союзные по Первой мировой войне России страны ввести свои войска на территорию России, чтобы предотвратить вхождение германских войск на нашу территорию и создание нового фронта. Это и было главным мотивом начала сопротивления со стороны русского офицерства этому великому позору. Это и было главным мотивом принятия Колчаком на себя обязанностей Верховного правителя и Верховного командующего русской армией после смещения либеральной эсеровской директории.

Английский историк П. Флеминг свидетельствовал о реакции официального Лондона на переворот и приход Колчака к власти:

«Крайне неудачное развитие событий. Похоже на настоящую катастрофу. Колоссальное препятствие нашим планам..»

И что тут еще добавить?

У нас в фильме звучат высказывания и других историков, публицистов, видных деятелей науки, чьи работы непосредственно связаны с изучением нашей национальной трагедии. Все они располагают новыми уникальными источниками, которые в наших фильмах представлены впервые. Очень точны и многое объясняют высказывания Натальи Алексеевны Нарочницкой. И по вопросу якобы имевшего место сотрудничества Колчака с Британией, и по многим другим «спорным» вопросам у нас расставлены все точки над «і».

В последних премьерных сериях у нас будут озвучены, можно сказать, ошеломляющие сведения о прямой поддержке Западом именно большевиков, а не Колчака. Эти и многие другие факты надо увидеть в контексте, заранее «раскрывать все карты» я бы не хотела.

— Даже при беглом знакомстве со сценарием невольно создается ощущение, что фильм — своего рода «житие» русского адмирала. Вы не думаете, что зритель упрекнет вас в тенденциозности, в создании нереально положительного образа героя?

— Наша команда не ставила задачу кому-то нравиться, угождать чьему-то вкусу. Есть конкретные мифы, которые мы развенчиваем, причем опираемся при этом на строгие факты, на источники, на архивы, которые впервые нами найдены. Эмоции тут сведены к нулю, хотя у каждого из нас есть свое представление о тех людях, имена которых мы называем и чьи поступки в истории России исследуем. Наши взгляды мы не пытаемся нивелировать, иначе это был бы никому не интересный перечень сухих справок и документов.

Пользуясь случаем, я хотела бы поблагодарить наш корпус экспертов: Н.А. Нарочницкую, В.Г. Хандорина, В. Ж Цветкова, Р. Г Гагкуева, А.М. Кручинина, А.С. Кручинина, А.М. Лосунова, Г. А.Крамора, К.С. Иванова, С.Г. Сизова, М.И. Вебера, С.В. Дрокова, А.Г. Мосякина, П.А. Новикова, П.П. Вибе, Л.П. Решетникова, А.А. Петрова, Е.Н. Рудую, К.В. Сергеева, А.А. Зубарева, А.Г. Теплякова, Н. А. Кузнецова, Д.К. Матлина. Интервью для фильма дали лучшие специалисты по Гражданской войне не только из Москвы, но и из Омска, Новосибирска, Хабаровска, Иркутска, Екатеринбурга, Ишима (Тюменская область). Без деятельного участия этих историков, настоящих профессионалов, фильм не получился бы таким целостным, а главное, на наш взгляд, правдивым.

Другой вопрос — пользоваться или не пользоваться нашими материалами, принимать к сведению то, что мы предлагаем, или нет. В этом и будет состоять осознанный выбор каждого зрителя.

С Еленой Чавчавадзе беседовала Светлана Устименко

https://pravoslavie.ru/164 644.html