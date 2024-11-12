Мат не просто один из регистров языка — это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении. Он обесценивает и оскверняет все, что может — не случайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника.

На днях глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда продолжил тему борьбы с непечатной бранью, поднятую президентом в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

Владимир Легойда сказал: «Должна быть культурная, социальная среда, в которой есть система табу; понимание, что является социально допустимым, а что нет. А поскольку социального порицания нет, мы имеем широкое распространение нецензурной брани, да еще и с оправданием, что это необходимо для выразительности. Нашим классикам как-то удавалось выражать жизненную правду без мата и быть художественно убедительными, у некоторых современных художников это почему-то не получается. (С матом тоже, кстати сказать.)»

Многим эта тема кажется просто неважной — ну что за беда, если люди эмоционально выражаются. Однако мат — более серьезная проблема, чем может показаться.

Вежливые обороты присутствуют в речи, чтобы обозначать уважение к другим и волю к поддержанию определенной социальной атмосферы. Мы уважаем друг друга. Мы хотим жить в обществе, где люди, знакомые и незнакомцы, ведут себя благожелательно. Где никто не стремится никого унизить, оплевать или пнуть. Где разногласия улаживаются путем переговоров, в крайнем случае — суда, но не мордобоем и уж точно не финкой под ребро.

И, надо сказать, за последние десятилетия страна в этом отношении существенно изменилась. Социальная среда в целом стала намного более благожелательной, люди (в том числе незнакомцы) намного приветливей друг ко другу.

Недавно я разговаривал с человеком, который уехал из России в 1990-х, а недавно вернулся. Его поразило, что водители уступают дорогу пешеходам — и вообще атмосфера разительно отличается от той, которую он в свое время оставил.

Мы можем не замечать перемен, потому что они происходили медленно, но тому, кто посещает страну после долгого отсутствия, они бросаются в глаза.

И часть этих перемен — постепенное вытеснение скверноматерной брани из нашей речи. И дело не только в том, что мат сопровождает социальное неустройство — он является одним из факторов, которые его вызывают.

Выражение «грязные ругательства», это, конечно, метафора — но метафора очень точная. Возможно, вы и сами замечали, что где мат — там и грязь, вполне видимая, физическая, развал и всякое неустройство.

Это не случайно. Мат — это регистр языка, выражающий определенное отношение к жизни, к окружающим людям, к стране, к миру в целом и к самому себе. Это речь, обычно выражающая презрение и враждебность. Она имеет отчетливую эмоциональную окраску — и эта окраска носит резко негативный оттенок.

Матерящийся не испытывает ни благодарности, ни уважения — он и сам себя видит, как человека непочтенного, и к другим относится с презрением. Грязь можно было бы и убрать, сломавшееся — починить, выбитые стекла — вставить, но для этого нужно немного уважения и любви, сознания того, что это место стоит заботы, в нем стоит поддерживать порядок и красоту, и ты сам, и твои соседи заслуживают чего-то лучшего, чем жить в грязи и разрухе.

Мат несовместим с таким созидательным отношением к жизни. Он постоянно провозглашает — «это мерзкое место, это мерзкие люди, да и я сам себя не уважаю, ни я, ни окружающие, ни место, где я живу, не стоят того, чтобы о них заботиться».

Конечно, мат не всегда носит характер намеренного, целенаправленного оскорбления. Иногда он превращается просто в постоянный речевой фон, когда человек не пытается кинуть грязью в кого-то — он просто привычно ею исходит.

Но это еще печальней — человек застрял в этом мире разрухи и упадка и не представляет, как его покинуть.

Как сказал известный лингвист Ю. И. Левин, «легко представить себе мир, описываемый [негативной матерной] лексикой. мир, в котором крадут и обманывают, бьют и боятся, в котором „все расхищено, предано, продано“, в котором падают, но не поднимаются, берут, но не дают, в котором либо работают до изнеможения, либо халтурят — но в любом случае относятся к работе, как и ко всему окружающему и всем окружающим, с отвращением либо с глубоким безразличием, — и всё кончается тем, что приходит [полная катастрофа]».

Мат, таким образом, не просто один из регистров языка — это явление глубоко разрушительное в социальном, культурном, психологическом и духовном отношении.

Он обесценивает и оскверняет все, что может — неслучайно наиболее распространенное непечатное выражение оскорбляет мать собеседника. Почтение к матери — это последний бастион, его сохраняют даже ожесточенные преступники, сидящие в тюрьмах.

Мат лишает человека высших измерений жизни. Причастность к высокой культуре предполагает способность к радостному и почтительному изумлению перед творениями человеческого гения. А это состояние прямо противоположно тому, которое выражает (и которое создает) матерная брань.

Тем более мат лишает человека веры.

Злобный, глумливый, все презирающий дух матерной брани делает человека неспособным к духовной жизни, к молитве и благоговению. Неслучайно апостол Павел говорит: «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших» (Еф.4:29).

Поэтому важно держать матерную брань за пределами того, что принято и допущено в обществе — и тем более в СМИ. И при помощи общественного порицания, и, если понадобится, административных мер.

Если люди не могут выразить свои мысли и эмоции без мата — что же, им следует лучше осваивать родной язык. Все, что стоит сказать, может быть сказано на русском литературном.

https://vz.ru/opinions/2024/11/12/1 297 361.html