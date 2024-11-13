31 октября 1917 г. был убит священник Царскосельского Екатерининского собора Иоанн Александрович Кочуров, ставший первым священномучеником Русской Православной Церкви.

Проходивший в 1917 г. в г. Москве Всероссийский Церковный Поместный Собор Православной Российской Церкви узнав об этом, решил почтить память о павшем пастыре, о чём сохранились документы в Государственном архиве Российской Федерации[1].

В архивном деле приведены тексты документов, которые были подготовлены и приняты членами Священного Собора о чествовании памяти протоиерея И. А. Кочурова, а также приведена фотография Святого Иоанна Царскосельского, который лежит в гробу.

Приводимые в данной статье документы частично публиковались ранее в различных источниках, но с учетом важности 30-летия прославления в лике святых Иоанна Царскосельского, отмечаемого в 2024 г., празднование памяти которого установлено по новому стилю 13 ноября, по мнению исследовавшего архивное дело автора имеют право быть опубликованными полностью.

Они дадут возможность современным читателям окунуться в ту атмосферу скорби, которая возникла в 1917 г. среди православных христиан после убийства православного священника, совершенного сразу после большевистского переворота, и покажут отношение к совершенному злодеянию лично знавшего священника И. А. Кочурова Святейшего Патриарха Тихона и других членов Священного Собора, в котором выразилось стремление к молитвенному чествованию памяти почившего, а также моральная и материальная поддержка осиротевшей семье.

Протоиерей Иоанн Кочуров в гробу. 1917 г.





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ВЫПИСКА из протокола Соборного Совета, от 14 ноября 1917 года за № 32.

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ: о совершении моления по павшем смертью мученика протоиерея Екатерининского Царскосельского Собора И. А. Кочурова.

ПОСТАНОВИЛИ: признавая необходимым пригласить всех чад православной Церкви вознести Господу моление об упокоении души безвременно почившего пастыря, павшего от руки своих же братий жертвою ревностного исполнения обязанностей своего звания, предварительного внесения данного вопроса на обсуждение Собора и просить Члена Собора Прот. П. А. Миртова составить от лица Собора послание с извещением о подробностях убийства о. И. А. Кочурова и с приглашением православных чад Церкви помолиться об упокоении души почившего[2].

В СОВЕТ СВЯЩЕННОГО ПОМЕСТНОГО СОБОРА РОССИЙСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ.

В Первые дни недавней междуусобицы от руки бесчеловечных убийц пал смертью пастыря-мученика в Царском Селе протоиерей местного собора о. Иоанн Александрович Кочуров. Выяснившиеся с определенностью обстоятельства этой мученической кончины о. И. Кочурова свидетельствуют, что он был убит, после различных издевательств со стороны толпы убийц, именно за то, что со всею ревностью и любовью христианского пастыря стремился прекратить кровопролитие, внести примирение в среду ополчившихся брат на брата русских людей, и, под пулями, преподавал духовное утешение царскосельской пастве, пребывая в общественном молении Господу Богу моления об умирении страстей и мятежа, и увещевая при крестном ходе в страшные часы перекрестного огня волнующихся жителей исполниться духом братской любви и упования на Господа.

Смерть о. Иоанна Кочурова заставила содрогнуться всех верующих людей, но она же в историю русского пастырства записала яркую и незабвенную страницу пастырского самоотвержения, являя собою свидетельство, что и в наши дни есть люди стоящие твёрдо на страже великого врученного им Пастыреначальником Христом дела, умеющие умирать на своём пастырском посту смертью исповедника и мученика, готовые положить душу свою за други своя.

Да не пройдёт же Священный Собор Русской церкви своим нарочитым вниманием мимо этой смерти о. прот. И. Кочурова!

И, — в дополнение к тому глубокому сочувствию, каким дышали слова отдельных членов Собора при воспоминании об этом ужасном случае — как в частных беседах, так и в речах на заседаниях Собора, посвящённых переживаемым событиям, — мы, нижеподписавшиеся члены Священного Собора, позволяем себе внести предложение Священному Собору:

Просить Святейшего Патриарха всея России:

1) от имени Священного Собора в нарочитой патриаршей грамоте выразить соболезнование семье почившего мученическою смертью пастыря;

2) в особой патриаршей грамоте возвестить верующей Руси о светлом подвиге о. Иоанна Кочурова и других — в годину междуусобицы — приявших мученическую смерть за стояние в защиту дела Христова и Его святых заветов, в ободрение и вдохновление всех остающихся на своём тяжком посту и подвергающихся той же опасности;

3) приложить всемерную заботу о том, чтобы в самом скорейшем времени, в виду многосемейности и необеспеченности почившего, вдова его и дети могли получить в наивысшей мере то обеспечение, — пособия, пенсию и пр., — на какое даёт право семье почившего многолетняя ревностная служба о. Иоанна Кочурова и его самоотверженное выполнение пастырского долга в недавнюю междоусобицу, запечатленное его мученическою смертью.

Члены Собора: Протоиерей А. Хотовицкий[3] [и другие 30 человек][4].





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ВЫПИСКА из протокола Соборного Совета, от 25 ноября 1917 года за No 37.

Соборный Совет СЛУШАЛИ: оглашенный прот. П. А. Миртовым проект послания Священного Собора к чадам Православной Российской Церкви, по поводу мученической кончины прот. Царскосельского Екатерининского собора И. А. Кочурова. Внесенной за подписью 31 члена Собора /прот. А. А. Хотовицкий и др./, предложение о том, чтобы просить Святейшего Патриарха всея России:

1. от имени Священного Собора в нарочитой патриаршей грамоте выразить соболезнование семье почившего мученическою смертью пастыря.,

2) в особой патриаршей грамоте возвестить верующей Руси о светлом подвиге о. Иоанна Кочурова и других — в годину междоусобицы — приявших мученическую смерть за стояние в защиту дела Христова и Его святых заветов, в ободрение и вдохновление всех остающихся на своём тяжком посту и подвергающихся той же опасности;

3) приложить всемерную заботу о том, чтобы в самом скорейшем времени, в виду многосемейности и необеспеченности почившего, вдова его и дети могли получить в наивысшей мере то обеспечение, — пособия, пенсию и пр., — - на какое даёт право семье почившего многолетняя ревностная служба о. Иоанна Кочурова и его самоотверженное выполнение пастырского долга в недавнюю междуусобицу, запечатленное его мученическою смертью.

ПОСТАНОВИЛИ: одобрив составленный прот. П. А. Миртовым проект послания Священного Собора, огласить его на ближайшем заседании Собора с предложением членам Собора, имеющим внести в текст послания какие-либо изменения, сообщить их в письменном виде составителю послания прот. П. А. Миртову, которого в свою очередь просить принять во внимание эти поправки при установлении окончательной редакции послания. Просить Святейшего Патриарха Тихона выразить соболезнование семье почившего о. Иоанна Кочурова, а Святейший Синод просить принять на себя заботу об обеспечении семьи почившего[5].





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ВЫПИСКА из протокола Священного Собора Православной Российской Церкви от 25 ноября 1917 г. за № 52.

Секретарь оглашает поступившее за подписью 31 Члена Собора заявление о выражении от имени Священного Собора в нарочитой Патриаршей грамоте соболезнования семье почившего мученическою смертью о. Иоанна Кочурова, о возвещении особой патриаршей грамотой православному населению о подвиге о. Иоанна и других, во дни междоусобицы приявших мученическую смерть, и о принятии мер к обеспечению семьи почившего о. И. Кочурова и заключение Соборного Совета: просить Св. Патриарха Тихона выразить соболезнование семье почившего о. Иоанна Кочурова, а Св. Синод просить принять на себя заботы об обеспечении семьи почившего.

ПОСТАНОВЛЕНО: заключение Соборного Совета утвердить[6].





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Вдове протоиерея Царскосельского Екатерининского Собора Александре Кочуровой.

С великою скорбью Священный Собор Православной Российской Церкви, а с ним и мерность наша приняли известие о мученической кончине отца протоиерея Иоанна Александровича Кочурова, павшего жертвою ревностного исполнения своего долга.

Соединяя молитвы наши с молениями Святейшего Собора об упокоении души убиенного протоиерея Иоанна, разделяем великое горе Ваше и делаем это с тем большей любовью, что мы близко знали почившего отца протоиерея и всегда высоко ценили его одушевленную и проникновенную пастырскую деятельность.

Храним в своём сердце твердое упование, что украшенный венцом мученичества почивший пастырь предстоит ныне Престолу Божию в лике избранников верного стада Христова.

Проникнутый горячим участием к осиротевшей семье Вашей, Священный Собор постановил предложить Святейшему Синоду оказать ей необходимое воспособление.

Да поможет Господь мужественно перенести ниспосланное Вам, в путях Божьего Промышления, тяжкое испытание, и да сохранит Он Вас и Ваших детей невредимыми среди бурь и напастей настоящего времени.

Призываем на Вас и Вашу семью благословение Божие.

Патриарх Тихон (подпись).

Декабря 9 дня 1917 г.[7].





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Выписка из протокола Соборного Совета от 8−21 февраля 1918 г. за № 61.

СЛУШАЛИ: Заявление Совета Нижегородского Спасо-Преображенского Православного Братства возрождения церковно-общественной жизни об основании Всероссийского фонда для увековечения памяти страдальцев мучеников за Веру и Родину из среды православного духовенства и помощи их осиротевшим семьям и о пожертвовании в указанный фонд 100 р. и резолюцию Святейшего Патриарха на сем заявлении: «деньги 100 р. переданы семье о. Кочурова».

ПОСТАНОВИЛИ: Признавая с своей стороны основание означенного фонда целесообразным и вместе с тем находя связать это благое дело с именем убиенного Митрополита Владимира, просить Архиепископа Кишинёвского Анастасия представить по сему предмету свои соображения Соборному Совету[8].





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Священный Собор всем чадам Православной Российской Церкви.

Милость вам и мир и любовь да умножатся. (Иуд. 1, 2).

Тяжкие удары, один сильнее другого, беспощадно поражают православное сердце народное, и без того уже израненное скорбными событиями нашей мятежной общественной жизни. Недавно, только на днях, верующая Русь, от края и до края, в ужасе содрогнулась от неслыханной вести о междоусобной распре в рядах нашего воинства. Потоками родной русской крови залила эта распря улицы Первопрестольной столицы и осквернила сердце сердца России, её священный алтарь — многовековой Кремль Московский с его древними святынями, обвеянными седой исторической славой, народной молитвой, любовью и благоговением. И вот, скажем мы словами ветхозаветного плача и стона пророка Иеремии, камни святилища раскиданы по всем перекресткам (Плач Иер. 4, 1). То, что пощадила рука вражеских полчищ, подверглось разрушению от собственных сынов нашей родины, не остановившихся пред священно-исторической ценностью отечественных памятников церковно-русской древности и искусства. Таким кощунственным разгромом Кремлевских святынь нанесена православной народной душе неисцельная рана. Рана эта велика, как море, и кто может исцелить её (Плач Иер. 2,13). Но, по грехам нашим, Господь прилагает нам рану на рану. Не одни лишь безмолвные памятники народной веры и истории подверглись поруганию в только что смолкнувшей братоубийственной распре. Разделившись на враждебные партии, призванные к свободе, но сделавшие, как говорит апостол, свободу поводом к угождению только плоти, друг друга угрызающие и снедающие, так что рождается опасение, как бы они не были истреблены друг другом (Гал. 5, 13, 15), вожди и вдохновители междоусобия воздвигли гонение и на другое, ещё более священное достояние народное, на саму веру нашу, на свободу нашей христианской молитвы и подняли руку свою на живых глашатаев евангельской истины, на более ревностных стражей дома Божия, на строителей тайн Христовых, и подняли только за то, что в настоящие дни общей скорби и слёз эти пастыри мужественно стояли на своей страде духовной, ревностно исполняя завет Божий, данный чрез пророка Исаию: утешайте, утешайте народ мой (Ис. 40, 1).

И вот кровавый свиток русских мучеников пополнился ещё одним, теперь для нас священным и заветным, именем. Пронизанный шестью предательскими пулями 31-го октября пал от руки убийц смиренный служитель слова Христова о. протоиерей Иоанн Александрович Кочуров.

Настоятель Царскосельского Екатерининского собора[9], где служил покойный, так описывает обстоятельства его доблестной кончины.

«Начавшаяся 28 октября канонада под Царским Селом постепенно усиливалась и 30-го с утра особенно была нестерпима. В этот день в своё время началась в нашем соборе литургия, которую совершал ныне покойный о. Иоанн. Из разговоров с ним после литургии я узнал, что богомольцы выражали желание помолиться сегодня всей приходскою семьей. Такие-же слёзные просьбы были затем обращены ко мне. В 3 ½ ч[аса] заблаговестили в большой колокол к молебну. Народ толпами шёл в собор, где на солее поставлены были иконы для крестного хода, о котором была единодушная просьба наших прихожан. Молебен мы служили по чину о спасении державы Российской и об утолении в ней раздоров и нестроений. Из собора мы все пошли с крестным ходом и всенародным пением по центральным улицам города, пройдя которые благополучно, в 6 ч[асов] вечера возвратились в собор и отслужили здесь обычную всенощную, причём все с радостью отмечали, что после крестного хода канонада прекратилась. 31-го октября последовал арест трёх священников собора за совершение накануне молебна и один из них о. Иоанн был на смерть расстрелян на глазах своего сына-гимназиста, беспомощно бежавшего за отцом».

Вот краткая, но скорбная повесть о том, как истинный пастырь стада Христова доблестно погиб на чреде апостольского служения родному народу. И погиб не в чужеземной Америке, где служил он верой и правдой более 10 лет православно-русскому делу… Погиб не от руки иноверных врагов, а от братской руки своего же русского солдата.

Православные русские люди! Собравший со всех концов Руси великой представителей верующего народа Освященный Собор, как выразитель православной веры и совести, не мог не отозваться своим соборным решением на это скорбное событие и постановил призвать всех чад русской Церкви к молитвенному поминовению новопреставленного протоиерея Иоанна. Этот пастырь, вписавший новую светлую страницу в историю русского пастырства, достоин общей всенародной молитвы, ибо положил живот свой за веру и отечество во время междоусобной брани, на поприще пастырского подвига и молитвы об утолении раздоров и нестроений в земле нашей. Собор уповает, что новопреставленный мученик русский предстанет престолу Божию в ряду тех, о которых пишет новозаветный Тайновидец: взглянул я, и вот великое множество людей стояло пред престолом и Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. Сии облеченные в белыя одежды это те, которые пришли от великой скорби: они омыли одежды свои и убелили кровию Агнца. За то они не будут уже алкать и жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, и отрет Бог всякую слезу с очей их. (Апок. 7, 9−17).

Да устроит Господь по упованию нашему! Но в то же время Собор не может не болеть и о судьбе тех, которые запятнали свои руки кровопролитием братской крови и скверну возмнили кровь новозаветную ею же и освятились. (Евр. 10, 30). Он возносит соборную молитву о том, чтобы и эти братоубийцы пришли в покаяние, дабы кровь невинно убиенных, как кровь праведного Авеля, не пала на главу их и дабы печать Каина, впервые обагрившего братской кровью грешную землю нашу, не легла на их души.

Помолитесь и Вы, православные русские люди, об обращении заблудших, да не отяготеет на них проклятие Божие, которое изрёк Христос Спаситель не только убийцам, но даже потомкам проливавших кровь служителей Божиих, говоря: да приидет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником (Мф, 23,35).

Собор призывает всю верующую Русь к молитве о том, да послужит эта невинно пролитая кровь отец и братий наших семенем возрождения и исцеления нашей русской жизни от диавольского навождения, которое затмило во многих голос совести, чувство веры и любви к родным заветным святыням…

Православные русские люди! Внемлите глаголу Божию, знамениями нашего времени призывающему нас к вере и покаянию. «Обратитесь ко Мне говорит Господь, чрез пророка Малахию, и Я обращуся к вам». (Мал. 3, 7). Если же не покаемся, если не обратимся ко Господу Богу, то не только с братоубийц, поревновавших беззаконию Каина, но и со всех нас взыщет Господь безвинно пролитую кровь родных мучеников и страстотерпцев наших до крови только что убиенного пастыря, павшего за великие заветы нашей веры и родины. Ибо не из среды ли нашей вышли они? Не по нашей ли теплохладности погасили они в душе своей светильники веры? Не по нашей ли неправде сердца их оскудели елеем христианской любви?!

Покой же, Спасе, с праведными всех в междоусобной брани убиенных рабов Твоих, их же имена Ты, Господи веси, а в лике их и новопреставленного протоиерея Иоанна. Наша же соборная молитва и это всенародное поминовение да будут живым свидетельством, твёрдым исповеданием нашего покаяния и обращения ко Господу.

И пусть предостерегающий голос грозного, неумытного суда Божия немолчно звучит в нашей русской православной совести: аще хощете и послушаете Мене, благая земли снесте, аще же не хощете, ниже послушаете меч вы пояст: уста бо Господни глаголаша сия (Ис. 2, 19−20).

Московская Синодальная Типография, 1917 г.[10].

К делу приложена фотография с надписью на обратной стороне: «Протоиерей Иоанн Ал[ександрович] Кочуров. Расстрелянный в Царском Селе 31 окт[ября] 1917 [г.]. К делу о послании 24/XII [1917 г.]»[11].

Владимир Александрович Калитин, прихожанин Царскосельского Екатерининского собора. 12.11.2024 г.

Примечания:

[1] Государственный архив Российской Федерации. Фонд Р-3431. Всероссийский Церковный Поместный Собор /Священный Собор/. 1917−1918. Опись 1. Дело 487. Материалы о чествовании памяти священника И. А. Кочурова (некрологи, соболезнования, протокол торжественного заседания и т. п.). Начато: 14 ноября 1917 г. Окончено: 21 (8) февраля 1918 г. На 18 листах).

[3] Протоиерей Александр Александрович Хотовицкий, первым подписавший документ от 31 члена Священного Собора, служил вместе с Иоанном Александровичем Кочуровым в Америке; был расстрелян 19 августа 1937 г.; канонизирован Русской Православной Церковью в 1994 г. в один день вместе с протоиереем И. А. Кочуровым.

[4] ГАРФ. Ф. Р-3431. Оп. 1. Д. 487. Л. 2, 2 об., 3, 3 об

[5] Там же. Л. 10, 10 об., 11

[7] Там же. Л. 13−13 об. Письмо Патриарха Тихона, подлинник. (Опубликовано: Всероссийский Церковно-Общественный Вестник, 15 декабря 1917 года. № 165).

[9] Протоиерей Николай Иванович Смирнов

[10] Л. 16, 16 об., 17, 17 об.