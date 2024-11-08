Признаться я давно присматривался к Захару Прилепину, но никак не мог определиться в своём к нему отношении..Однако, время расставило все по местам.

ЛжетвОрец

Мне импонировал его боевой опыт, в т. ч. и на Северном Кавказе, где бывал и я, нравилась его дерзкая, наступательная манера везти диалог, отстаивая свою правду; вдохновляла его, как казалось, бескомпромиссная позиция по Украине, которую он подтвердил с оружием в руках. К тому же мы с ним, неожиданно для меня, оказались (если верить Википедии) в равных воинских званиях подполковника (когда ж, мать честная, он успел между написанием книг и выступлениями на ТВ?), которое он получил, служа, по сути, в одном со мной ведомстве. Я хоть и не прочёл ни одну из его книг, сделавших его имя известным, но зато всей душой успел полюбить организованные им фестивали «Традиция», которые проходят в подмосковном, пушкинском Захарово, куда вытаскивал своих родных и друзей, включая тёщу и всех четверых внуков.

Но кумиром Прилепин для меня, как некоторых моих знакомых, всё-таки не стал, как, впрочем, и единомышленником. Сначала мы с ним расходились только в политических взглядах: он открыто выступал с левой повесткой, я же активно продвигал правые, консервативные взгляды, признавая его, однако, всё же патриотом общей нашей Родины — России. Но потом Захар (по паспорту, кстати, Евгений, и мне сразу вспомнился другой «Захар» по паспорту, на деле оказавшийся Джохаром) стал просто откровенно «заваливаться» влево, снося все даже условные — демаркационные линии не к ночи помянутой толерантности.

Пиком его бурной деятельности на этом поприще стали т.н. «Уроки русского» (которые вернее бы назвать «Уроками советского»), цикл передач, выходящих на НТВ. В крайних из них №№ 259 и 262 он на мой взгляд — православного христианина, просто перешёл все грани приличия, учитывая, что себя он тоже считает православным. Очевидно, по наивности полагая, что это право ему даёт сам факт крещения (по позднесоветской традиции), на чём очевидно его православие и завершилось. Известный своими занудными панегириками вождям и генсекам Советского Союза, отстаивающий близкие таким же как он советским человекам идеалы социализма, он собирал с них обильную жатву лайков, не сильно беспокоя думающих верующих русских людей, которые предпочитают его куда более глубоким передачам Сергея Михалкова или Бориса Корчевникова.

Но вот по какой-то причине, а скорее поступившей команде (об этом чуть позже) он выбрал своей целью уже не просто антисоветчиков и белогвардейцев, к чему все привыкли и не обращали внимания, но «псевдомонархистов», «околоцерковников». Сам тов. Прилепин, как показывают его рассуждения, по сути, является прохожанином мимо Православной Церкви, как, впрочем, и её Главы. Нет не Патриарха Кирилла, а Христа, о чём видимо он и не подозревает. Он со свойственным им напором, переходящим в нахрапистость, пытается «выкручивать руки» и шантажировать священноначалие, фактически призывая изменить каноны Церкви, провести красную ревизию в духе живоцерковников 20-х годов прошлого века. Иначе, мол, разбежится вся паства. Куда интересно? Неужто к нему?

Конкретно его не устраивает жёсткая позиция нашей Церкви и Патриарха Кирилла в отношении неокоммунистов и т.н. «православных сталинистов», к коим и относиться сам тов. Захар. Он, можно сказать, добивается деканонизации новомучеников и исповедников Церкви Русской, пострадавших в годину гонений за веру Христову, т. е. в период правления страной его любимой советской властью. И плевать ему, что в своём большинстве эти люди составляли цвет нашей Церкви и нации. В своих наглых притязаниях на роль церковноучителя, он святотатствует, то есть буквально крадёт святое — прибегает к откровенным уловкам, подтасовкам, передёргиванию фактов и откровенным фальшивкам. В чём, однако, тут же обвиняет своих оппонентов, действуя в лучших традициях Геббельса, заявившего, что «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят».

Именно ложь в устах Прилепина, которую он, прекрасно отдавая себе отчёт, льёт в уши своих поклонников с экранов на своих уроках, больше всего и отталкивает от него. Хватать его за руку, ловить на каждом слове? Куда уж мне — мелкой сошке-рыбёшке тягаться с акулой, да нет, кашалотом пера и голубого экрана. Однако, с учётом что я берусь разоблачать наглого и явного врага Церкви, да поможет мне в этом Сам Господь Бог!

«Добрейшей души. лжец»

Приведу только один пример. В одной из своих передач Прилепин договорился до того, что Ленин был вовсе не лютым богорборцем и гонителем Церкви, а «человеком добрейшей и поистине христианской души», кощунственно приписав эти слова Святому Патриарху Тихону, ставшему во главе Русской Церкви по итогам Собора 1917−18 гг. Лжец пытается нарисовать едва ли не лубочную картину мирного сосуществования Советской власти и Русской Церкви, полностью игнорируя известное послание Тихона к вождям революции от 19 января 1918, за которое по инициативе Ленина и подвергся репрессиям, поплатился свободой, а позже жизнью. Там он прямо заявил о своём отношении к большевикам: «..Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это — поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной. Властию, данною нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите еще имена христианские и хотя по рождению своему принадлежите к Церкви православной. Заклинаем и всех вас, верных чад православной Церкви Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение: „измите злаго от вас самех“ (1Кор. 5, 13)».

Лжец Прилепин, как человек нецерковный, возможно, не понимает сути анафематствования, что обрекает попавших под неё людей в ад, если они не покаются. Ленин, к слову, такой чести не удостоился, что никто не отрицает. Это означает что Ленин горит в аду. В самом прямом смысле. Эта же участь ждет и тех, кто не раскается в своей богоборческой деятельности. Осознает ли это сам Захар? Или всё же Евгений? Вопрос риторический, но точно известно, что сам он прекрасно знает о послании Тихона, но сознательно умалчивает об официальном документе Церкви, противопоставляя ему. советские газеты, доверие к которым у думающего человека вызывает справедливое и резонное сомнение, высказанное ещё Михаилом Булгаковым в «Собачьем сердце». Действительно в ряде советских газет того периода было опубликовано и соболезнование, и даже некое интервью с Патриархом по поводу смерти Ленина, где Тихон не только соболезнует смерти гонителя Церкви, но и якобы отзывается о нём, как «добрейшей души человеке».

Однако, это всё оказалось фальшивками, которые разоблачены. Под «соболезнованием» от 11 (24) января 1924 г. по поводу «тяжкой утраты, понесенной .. в лице неожиданно скончавшегося Председателя Совета Народных Комиссаров В.И. Ульянова (Ленина)» стоят подписи Патриарха Тихона (Белавина), Митрополита Тихона (Оболенского), Митрополита Серафима (Александрова), Митрополита Петра (Полянский). Но дело в том, что Серафим и Тихон, названные в газете митрополитами на тот момент были архиепископами, что является серьёзным проколом, недопустимым для Патриаршей канцелярии, но типичным для фальшивок, составленных в недрах ГПУ. Кроме того, в сообщении одного из осведомителей ГПУ следует, что 1 февраля 1924 года Патриарха Тихона (Белавина) «совершенно неожиданно посетил с Королёвым епископ Платон; из разговоров с ним между прочим, узнал, что Тихон никакого соболезнования в редакции газет по случаю смерти Ленина не посылал».

Подобные саморазоблачения скорее всего тоже известны нашему лгуну, но он их привычно игнорирует, действуя в духе чекиста Тучкова, отвечавшего в аппарате ВЧК-ГПУ за работу с Церковью. Их главная задача была и остаётся прежней: компрометировать Церковь, священноначалие, т. е. работать Иудой. Напомню, что это лишь один из моментов типичной лжи Прилепина в его многословных спичах.

Пароль: «ленинвсегдаживой»

Прилепин отвратителен в своём откровенном богохульстве, которое изрыгает устами, и которое его поклонники глотают не прожёвывая. Нет, он как классический бес не отрицает Самого Бога (помилуйте, как можно, ить я сам крещеный!), он лишь искажает и, увы, сознательно вероучительные догматы Церкви в свою пользу, что само по себе и является еретичеством и богоотступничеством. Хотелось бы кстати поинтересоваться у товарища: в каком храме он бывает хотя бы по воскресеньям, как часто причащается? Но боюсь ответа не получу. Ведь как признался сам Прилепин, он очень внимательно слушает проповеди известных священников и зачем ему ещё ходить в храм, где нужно реально участвовать в жизни Церкви и прихода, то есть как минимум каяться и молиться, тратя на это время, да еще и стоя на ногах. Напомню, что еврейские законоучителя: книжники и фарисеи тоже внимательно слушали проповеди Христа для того, чтобы обличить Его и распять.

Помимо попыток научить попов правильной вере, он подвергает глумливым нападкам учение Церкви о войне. Да-да, есть такое — это я для тех «верующих», кто Библию видел только издалека и не знает, что весь Ветхий завет пропитан кровью и которую вполне можно назвать хронологией войн человечества от сотворения мира. А ещё есть такая книга. Она в разы тоньше Священного Писания, но называется соответственно «Война и Библия». Её написал, как и полагается, святой человек — Николай Сербский (Велимирович) — клирик Сербской Православной Церкви, переживший и ужасы нацисткой оккупации, попав в концлагерь и террор коммунистов, от которых был вынужден скрываться за границей. Он обобщил и вывел духовные законы войны, которые невозможно ни отвергнуть, ни отменить.

В них чётко закреплена прочная связь между войной невидимой (духовной бранью) и войной зримой — объективной, где первая имеет определяющее значение. Но ни сам т-щ Прилепин, ни его адепты естественно этих книг, где выведены законы абсолютно всех войн, не читали. Да и зачем себе голову забивать? Ведь они (не на камеру) уверены, что на самом-то деле никакого Бога нет, и его придумали попы и эксплуататоры для того, чтобы держать массы в темноте. Так ведь еще «дедушка Ленин» писал и учителя в любимой советской школе говорили. А если он всё-таки есть, то непременно носит будёновку и усы, как у товарища Сталина, который у него первый «святой», восседая по правую руку. С таким богом можно, уверены они, договориться и товарищ Коба замолвит за них перед ним словечко.

Поэтому «православный» Прилепин и позволяет себе язвить и издеваться над духовными составляющими всех наших — русских побед. Для него и благословение преподобным Сергием Радонежским великого князя Димитрия Ивановича не более чем досадная присказка и слова непобедимого Суворова «Молись Богу — от Него победа!» — излишний пафос, и молитва русских воинов на Бородинском поле перед Смоленской иконой Божией Матери — малозначимый эпизод великого сражения. Вот «За Родину за Сталина!», наспех придуманное товарищем Мехлисом в прокуренных кулуарах Главпура для него да — откровение! Или зиккурат-мавзолей, как источник псевдодуховных переживаний — перерождений коммунизма, мистический, инфернальный центр магических побед, за который цепляются необольшевики, как за кощеево яйцо с иглой внутри. Ведь если кто забыл «Ленинвсегдаживой». Вот он — истинный бог для Захара Прилепина и его верных сторонников. Ему он продолжает приносить в жертву души тысяч своих сторонников, так и не пришедших к Православию — единственной живительной веры, выбранной нашими предками и святым князем Владимиром.

Кривозеркалье Прилепина

Идём дальше. В своих последних выступлениях, из передачи в передачу он упорно проводит мысль, пытаясь вдолбить её в головы непонятливым, что на Украине вся беда началась с того, что, придя к власти нацики первым делом начали крушить и уничтожать памятники вождям революции, советским госдеятелям и полководцам, мстить тем самым коммунистам, которые де были к ним в жёсткой оппозиции. Ну-ну. Как тут не вспомнить, что сама Украина появилась на свет, приросла территориями и даже получила место в ООН, благодаря исключительно коммунистам. Что именно они же стояли у истоков Беловежских соглашений и возглавляли незалэжную Украину с 1991 года. Разве Леонид Кравчук или сменивший его тезка Кучма не были многолетними членами КПСС, не входили в состав ЦК КПУ? Разве они не видели, как у них под носом креп звериный украинский национализм и та самая бандеровщина? Сколько таких же коммунистов переметнулись тогда в их ряды? Для меня в этом нет ничего удивительного, т.к. я — уроженец Калининской области в конце 80-х учился на Западной Украине, видел и знал лично этих украинских коммунистов. Конечно, об этом не хуже меня знает и «правдоруб» Прилепин. Но по привычке «скромно» молчит.

Дальше он, заламывая руки, сожалеет на камеру о сносе памятников уже деятелям имперской России: Екатерины Великой, А.С. Пушкина, А.В. Суворова. И вот, наконец, бандеровцы добрались и до самой УПЦ МП — начали громить, жечь здания, избивать и сажать священников канонической Церкви Украины. При этом у Прилепина начинают злорадно блестеть глазки, он ощущает себя в роли пророка пусть и на час и его, бедолагу, несёт, мол, ведь он же говорил, предупреждал, чем «всё это» закончится!

Но надо действительно лучше знать именно уроки Русского (а не советского), чтобы напрячь память и освежить события февраля-ноября 1917 года, которые протекали примерно в том же ключе. Сначала власть захватили узурпаторы — большевики (вспомним аналогичные события на Украине в ноябре 2014 — феврале 2015 года), потом они начали сносить памятники «царским сатрапам», т. е. выдающимся государственным и военным деятелям России, в их число попали не только Самодержцы и члены их семей, но и известные, любимые в народе полководцы, например Михаил Скобелев, чей памятник находился в Москве на месте нынешнего — Юрию Долгорукому. Его снесли первым в соответствии с соответствующим декретом Совнаркома от 12 апреля 1918 года, подписанным естественно Лениным, а захороненный прах героя осквернили.

Следующим по списку оказался памятник генерал-губернатору Москвы великому князю Сергею Александровичу Романову, убитому террористами в 1905 году. В его сносе принимал участие лично Ленин. Естественно, снесли памятник ненавистному ими П.А. Столыпину в Киеве. Следом — памятник герою войны 1812 года генералу И.С. Дорохову в Верее и так же надругались над его прахом. Был снесён памятник адмиралу П.С. Нахимову в Севастополе. Позже там же осквернили Владимирский храм-усыпальницу, где похоронены наши великие адмиралы Севастополя, непосредственно осквернили могилы всем известных П.С. Нахимова, В.А. Корнилова, В.И. Истомина и М.П. Лазарева. Был снесен главный памятник на батарее Раевского на Бородинском поле и осквернена могила князя П.И. Багратиона. Не устояла от красных громил и усыпальница освободителя Москвы Д.М. Пожарского. Они же осквернили надгробные памятники героев Куликовской битвы Пересвета и Осляби, снесли памятник в Петербурге в честь победы в Русско-турецкой войне 1877−1878 года и осквернили часовню в Москве памяти героям Плевны, превратив её в общественный туалет. Снесли Красные ворота в честь победы в Полтавской битве и Триумфальную арку в честь победы над Наполеоном (последнюю позже-таки восстановили по просьбе Ю.А. Гагарина — русского человека). Так же, как и памятник Екатерине Великой и основателям Одессы. Тот самый который вновь снесли уже укронацисты, лишь повторившие действия большевиков. (Правда показательно?) Список можно продолжать, важно, чтобы вы поняли суть.

Народ, не считая поднявшихся на борьбу с узурпаторами «белых», так же безмолвствовал, и следующим этапом большевики взялись громить Церковь, членом которой (на камеру) считает себя тов. Прилепин. Почти так же, как сейчас это происходит на бандеровской «Украине имени Ленина», только гораздо жёстче. Список уничтоженных большевиками храмов и монастырей займёт гораздо больше места и перевалит за десятки тысяч. Достаточно вспомнить взорванный богоборцами-коммунистами по инициативе сталинского наркома, еврея Лазаря Кагановича памятника героям войны 1812 года — храм Христа Спасителя.

Продолжая забытые Прилепиным деяния большевиков, можно вспомнив изъятие церковных ценностей, осквернение святых мощей — то, чем заняты сейчас киевские бесы во власти (вроде бы не коммунисты). Ну и конечно репрессии против «реакционного, черносотенного духовенства», которые на бандеровской Украине проходят, надо признать, на порядок мягче. Можно ведь ещё вспомнить борьбу большевиков с русским языком и орфографией, а заодно с русским имперским национализмом, образца Александра Третьего. Не то же происходит там и сейчас? Можно вспомнить коренизацию и конкретно украинизацию того же русского Донбасса, переписывание истории, гонения на несогласных, философские пароходы и попытки «сбросить с парохода современности Пушкина» и иже с ним и много чего другого, о чем конечно же знает наш «милый» лжец, но молчит. А ведь параллели с нынешними событиями на Украине, где у власти вроде и не коммунисты, очень схожи!

Перепевая его, можно сказать, что там, где появляется мурло коммуниста — туда приходят страх, тотальная ложь, террор, разрушение памятников и храмов. У нынешних событий на Украине и в России 1917−24 гг. как вы, наверное, уже понимаете вообще много общего, начиная с незаконного захвата власти и заканчивая борьбой с русскостью, как идентичностью. Надо только посмотреть на события под другим — не кривым-прилепинским, а прямым углом русской (не советской) истории.

Народное нелицемерное единство

Не менее настойчиво Прилепин призывает и к примирению между белыми и красными. Какой же, кажется, молодец! Но «примиритель» из него соответствующий. Своих оппонентов, типа меня, он выставляет этакими обидчивыми и несговорчивыми балбесами, не понимающими всей выгоды мира с ним для любимой Родины. Так ведь настоящее примирение подразумевает не только пожатие друг-другу рук на камеру или установку соответствующих памятников, а поиск компромисса с отказом от взаимных претензий и признание своих ошибок. А вот именно с этим у Прилепина и его сторонников большие проблемы. Свои чудовищные ошибки, дважды приведшие страну к катастрофе в 1917 и 1991 гг. они признавать не желают, сваливая всё на перманентно проникающих в их ряды предателей, уклонистов, троцкистов и прочая и прочая. Да и от претензий, открыто вступивших с ними в борьбу «белых», не отказываются. То есть мы должны «понять и простить» нераскаявшихся в своих преступлениях предателей, убийц, палачей, ведь «они хотели как лучше» и «желали счастья всему трудовому народу» и отказаться от своих идеалов настоящей Великой России, которой на самом деле гораздо больше лет, чем СССР, которое не просуществовало и 80 лет, рухнув под бременем накопившихся проблем и системных ошибок руководителей государства.

Нет, «дорогие товарищи», объединяться с вами мы готовы и будем только на базе традиционных наших ценностей — Православия без примесей всяческих ересей и лжеучений. Добро пожаловать в Церковь, под епитрахиль священников для принесения покаяния в своей неразумной богоборческой деятельности, творимой по незнанию и неразумию, дабы выйти из-под неснятой Церковью анафемы Патриарха Тихона. Поверьте, мы — бывшие советские люди, вчерашние комсомольцы и коммунисты это уже сделали — каждый в своё время.

Это главное если не единственное препятствие для нашего с вами объединения на благо России и в условиях ведущейся войны. Праздник — День народного единства, совпадающий с днем памяти Казанской иконы Божьей Матери и началом освобождения Родины от оккупантов и предателей — лучший для этого день. Итак, встречаемся в наших общих храмах? Там я лично буду готов обнять и попросить прощения у тех, кого обидел, включая Захара (или Евгения?). Но ведь не придёт.





+ + +

Ну и, наконец, поделюсь своими соображениями, чьи же заказы выполняет мой заклятый товарищ Прилепин? Думаете престарелого генсека Зюганова — оппозиционера на ставке? Или самого Верховного, безусловно обеспокоенного непреодолённым пока расколом общества? Не думаю. Сдаётся мне, что не зря бывший бескомпромиссный борец с режимом, последовательный нацбол и добровольный сотрудник либеральной «Новой газеты» (признана в России иноагентом), а ныне ещё и сопредседатель парламентской коалиции партий «За правду» — «Справедливая Россия» (или уже нет?), нашел себя (или его нашли?) именно на канале НТВ. Рассказывать историю этого олигархического телерупора 90-х, внесшего огромный вклад в промывку мозгов несчастным граждан бывшего СССР, смысла особого нет, но напомню, что у истоков этого телеканала стоял небезызвестный Владимир Гусинский-владелец «Группы Мост». Беглый еврейский олигарх, осевший в Израиле, продавший свои активы и права «Газпрому», отнюдь не потерял контроль над НТВ. Или кто-то верит, что с продажей своих активов ПАО «Газпром» (подковерная борьба за который продолжается до сих пор, о чём свидетельствует криминальная хроника), он продал государству и своих людей, и влияние на них?

По данным той же «Википедии», после продажи «Медиа-Моста» компании Гусинского продолжили поставлять сериалы (и не только — Р.И.) для российского телевидения, включая «Агент национальной безопасности», «Ментовские войны», «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей». К 2019 году фирмы Гусинского выпустили на российские экраны чуть больше 13% от всех сериалов, которые когда-либо получали прокатные удостоверения. Не нужно иметь семь пядей во лбу (которых, признаюсь у меня нет), чтоб не проследить перемещение всеядного и амбициозного (как показывает его политическая деятельность) Прилепина от одной кормушки — к другой, да ещё, когда ему дали карт-бланш валить правых — направо, а всех остальных — налево. Для чего и кого? Для ослабления и очищения жизненного пространства от ненавистных крестопоклонников — православных христиан, осуществляя давнюю мечту мирового правительства (закулисья), полное имя которого у всех думающих людей на устах. Те же силы возвращают на Первый канал и другого своего ставленника — уже явного противника Православия Владимира Познера.

Думайте, люди.

Роман Илющенко — подполковник запаса, ветеран боевых действий, религиовед