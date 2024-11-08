Е. Никифоров: Приветствую в нашей студии генерал-лейтенанта Леонида Петровича Решетникова. Рад, что Вы снова в нашей студии, потому что вашему анализу я очень доверяю. Напомню, что Леонид Петрович не только руководитель общественного движения «Наследие империи», одно название которого содержит в себе большие смыслы. Он занимается аналитикой прошлого, хотя знание прошлого предполагает знание настоящего. Долгие годы он возглавлял РИСИ, Институт стратегических исследований — организацию, которая подавала заключения первым лицам. С этого начнем. У меня было странное чувство еще в 2022 году, что решения у нас принимаются кривовато, большой был недостаток аналитической работы. Представление о Украине было романтическое, будто мы не видели, что реально происходит. Это так или я преувеличиваю?

Л. Решетников: Прослужив в разведке 36 лет, я большую часть времени работал в аналитическом управлении и возглавил его. Те аналитики, кто занимался этим направлением, еще в конце 80-х считали, что если так будет развиваться ситуация, то мы придем к вооруженному конфликту. В конце 80-х! Знали об этом такие выдающиеся разведчики, как Леонид Владимирович Шебаршин, Сергей Николаевич Леонов и другие.

Е. Никифоров: Леонов — наш автор, Царствие ему Небесное, сейчас уже можно сказать — совершенно гениальный человек.

Л. Решетников: Они не отмахивались от нас, молодых, радикальных, но серьезно ко всему относились. Тогда было сложно написать руководству, а при Горбачеве была бы реакция вроде «да ну, все выдумываете, если и случится, то ничего страшного». У меня есть ощущение, что они не особенно заботились о единстве нашей страны. Но каким-то образом мы эту мысль закладывали в аналитические записки, адресованные высшему руководству. В 90-е я вернулся из длительной загранкомандировки, и мы вовсю уже об этом говорили, писали — тенденции украинского национализма, мощного отделения от России зашли глубоко, а с другой стороны, усилия запада к тому, чтобы эти тенденции еще усилить, простите за тавтологию, тоже налицо. Но руководство тоже воспринимало это легко, без переживаний.

Е. Никифоров: В голову даже не приходило, что такое может быть.

Л. Решетников: Могу точно сказать, что тогдашнее руководство в лице Ельцина и его команды было на контакте запада, они ничего старались не делать, особенно на международной арене, чтобы это не вошло в противоречие с западными усилиями. Они закрывали глаза, отмахивались от предупреждений. Предполагаю, что-то же самое писало и Главное разведывательное управление Генштаба, а может и ФСБ, на которой лежала ответственность за Украину. Разведкам было преступно не замечать этого. Но добыть информацию мало. Надо проанализировать на достоверность, оперативность, секретность, написать доходчивую аналитическую записку на 2 страницы, где ясно все изложить. Это так. Но потом все зависит от реализации тех, кто прочитал. Отложат? Соберут совещание? Нас спросят — что делать? Хотя те, кто спрашивал, знали, что делать — слушать западных советников, которые сидели у нас в министерствах.

Е. Никифоров: Помню даже в Кремле, в администрации президента сидели, отдельные кабинеты выделялись американским советникам.

Л. Решетников: Почти в каждом министерстве! Мы же хотели стать западом за год-два. Планы какие были. Сказать, что разведки не доглядели, нельзя. Рука была на пульсе. Мы писали про украинские тенденции. Но даже не надо быть аналитиком, чтобы понимать. Помните нашего друга Кучму? Встречались, руки жали, а он издал свою личную книгу «Украина — это не Россия». Руководитель страны открыто дистанцируется от России. Ситуация дошла до того, что надо было принимать решения. А мы считали, что дадим кредиты, построим трубу еще одну — откупимся, такой советский подход через материальное.

Е. Никифоров: Марксистский принцип, доведенный до вещизма.

Л. Решетников: А ничего страшного. Черномырдина послом отправили. Так пытались решить, а ведь там были русско-ориентированные, особенно в рамках Церкви. Города еще не были охвачены национализмом на востоке и в центральной части. Основа для радикального национализма была заложена несколько десятилетий назад, но не до такой степени. Оставались люди, которые не хотели рвать отношения с Россией. Так вот наши попытки дать газ, нефть не прошли — эти вопросы так не решаются. Запад так не решает вопросы. Он выделяет кредит, который распределяется между руководителями, силовиками и СМИ. Это кредиты для оплачивания верхушки. Плюс массовое внедрение НКО, программ, проектов, затягивание десятков тысяч людей на их же собственные деньги и обработка СМИ. Вот чем занимается запад, и это было более действенно.

Е. Никифоров: Однажды умолял наше руководство, Связьнадзор, тех, кто власть имеет, чтобы «Радонежу» дали возможность вещать на Украине на средних волнах, я уже не говорю про FM. В Приднестровье тогда стоял мощный передатчик. Само вещание можно было поддержать. Украина же громадная — она больше Франции. Дальнобойщики едут, что слушают — средние волны, которые сейчас уничтожили, кстати, по России. Антенн нет, вещания нет. А мы же мягкая сила, говорили бы о нашей общей религиозной культуре.

Л. Решетников: Вот мягкая сила — это то, что мы не делали вообще. И сейчас слабо делаем. Не потому, что никто не понимал необходимость, а потому что наши слушатели должны понять — мы были под жестким контролем запада. С 1991 года он максимально усилился. Он осуществлялся и своими людьми, экономическими, политическими, финансовыми деятелями, они так или иначе были связаны с западной политикой. Поэтому боялись лезть на Украину или Болгарию. Мне дали запрет на 10 лет на въезд в Болгарию.

Е. Никифоров: Это Вам-то? Тому, кто столько потратил сил, чтобы установить дружеские отношения?

Л. Решетников: За мягкую силу. А что мы делали? Мы ставили общие памятники, ремонтировали их, проводили концерты, конференции, круглые столы. Думаете, болгары запретили въезд? Нет, приказ ясно откуда поступил. Официальные власти просто его исполнили. Если бы мы так мягко работали хотя бы с 2000 года, то западу тяжелее бы было настроить Украину против нас.

Е. Никифоров: — А в Болгарии роскошный Русский дом, площадка с залом, где можно было проводить любые мероприятия.

Л. Решетников: У нас практически везде классные дома поставлены.

Е. Никифоров: Вспомню о фестивале «Радонеж». Помогите распространить это чудесное кино о религиозной, духовной жизни, — нет!

Л. Решетников: Потому, что это самое страшное оружие — межчеловеческие контакты, культура, язык, история. Потому и борьба с этим идет такая мощная. Два месяца назад Европарламент принял резолюцию о том, что акцент в каждой стране должен делаться не на изучении национальной истории, а всемирной истории.

Е. Никифоров: У нас тоже нашлись такие.

Л. Решетников: Академик Чубарьян выступил и предложил президенту прямо в лицо — давайте учить нашу историю через всемирную. Я в университете работаю, точно знаю, какая будет каша. И вот приняли решение — на первых курсах всемирная, далее только наша история, иначе — каша. А вносятся такие идеи специально, чтобы не знали нашу национальную историю. Это политика запада, а у нас находятся люди, которые это поддерживают. Нам сейчас приходится бороться с тем, чтобы нашу историю наши люди изучали прежде всего.

Е. Никифоров: Поэтому мы уделяем огромное внимание истории. У нас тут Перевезенцев бывал.

Л. Решетников: Он один из наших последовательных деятелей, историков, историософов. Он ведет эту борьбу постоянно. Великолепные учебники у него в программе Русской классической школы. Чего новые писать? Уже написано всё. Но это же школа частная почти, а государство другие учебники напишет, из которых вообще непонятно, что к чему. История нашей родины по-прежнему недоговорена, тенденциозна, а то и полная повторений замшелых мифов, которые распространены по стране уже сто лет. И одно переплывает в другое, как в сообщающихся сосудах. И будто все не замечают. С Украиной то же происходит. Я человек поживший, знаю кое-что, и очень возмущаюсь, когда слышу о том, что не было украинизации Украины, дерусификации. Она закончилась в 20−30-х.

Е. Никифоров: Это откровенное вранье!

Л. Решетников: Именно! Вы же сами оттуда, из Одессы, и жили на Украине.

Е. Никифоров: И даже там было всё очевидно.

Л. Решетников: Были украинские школы, где преподавание на украинском, а были русские с обязательным изучением украинского языка и литературы. Если ты закончил такую школу, то обязан сдавать экзамены на гуманитарных факультетах на украинском языке! Это что такое? Я русский, учился в русской школе, все предметы на русском. Но это не самое главное. Закладывалась идея, что мы украинцы, потому что живем в отдельной Украине. Хитрый подход. Даже хитрые националюги так поступали. Они не кричали: «Решетеников, забудь, ты украинец, твои корни, кровь тут», что, кстати, частично правда, потому что корни из Сумской области. Нет, они хитрее делали, понимая, что большинство русские. Они вкладывали мысль об отдельности украинцев. Это сработало здорово. Я всегда на каникулы ездил в Москву, многое узнавал. Кстати, первый раз кофе я выпил в Москве в ЦУМе, до этого я считал, что кофе — это бежевый такой напиток, который нам давали в столовках.

Когда меня спрашивали, куда я на каникулы, я всегда в столицу. Киев? Нет, в Москву. Смотрите, уже тогда в среде русскоязычных ребят это было в головах. Мы сами создали отдельную Украину. В 60-е годы у нас была история КПСС и КПУ. История России и история Украины. Прилепин считает, что не было никакой украинизации, а это же она и есть. Это психологическая тонкая пятисотлетняя работа. Кровь, происхождение, прадед, а потом националистические идеи добавляются. Вот это и есть украинизация. Смотришь на тех, кто пытается оправдать создание этой большой Украины. С какой стати она стала большой? Кто ее туда столько нарезал? А это мы туда нарезали земель. Донбасс, Харьков, Одесса. Мы создали все отдельное, которое зажило своей жизнью. Все средства были хороши. Футбол, спорт вообще — мы бьемся с Москвой, Киев должен победить. Страшное дело мы создали из этих республик. Ленин, Сталин, Хрущев — все потрудились.

Е. Никифоров: Книжку недавно видел. Издание аж 20-хх. «Сталин и Ленин как создатели украинской государственности».

Л. Решетников: Первое украинское автономное коммунистическое образование, представьте себе, было в Судже. Курская область! Там же собралось коммунистическое украинское правительство. Несколько недель, потом вошли в Малороссию. Суджа! Они же и сейчас претендуют на это. Мы своими руками создали Украину. Так что разведчики-аналитики понимали всё, рассматривали, начиная с глубинной истории и до сегодняшнего дня. Процессы и цели были предельно ясны. Когда-то я писал в «Литературную Россию» с Сафоновым. Очень патриотический был еженедельник. Я под псевдонимом Олег Алексеев с разрешения Сергея Николаевича Леонова и Леонида Владимировича Шебаршина писал там статьи по международной политике. В 1988−89 году я опубликовал статью, в которой говорилось, что если так дальше пойдет, то в Казачьей Лопани, приграничный поселок по дороге из Белгорода, уже на территории советской Украины, будет стоять украинский пограничник и таможенник будет обыскивать москалей и не пускать. Через неделю меня вызвал главред и у него на столе кипа писем. Люди возмущены — что за фантазии пишет автор? А какие же фантазии, когда всё так очевидно?

Е. Никифоров: Выскажу свою точку зрения. Как обыватель я не мог поверить ушам и глазам — это казалось небывальщиной. Но опять-таки что происходит. За Торецк идет сейчас борьба. Диктор первого канала говорит, что идут битвы за Торецк, по-русски за Дзержинск. Совесть-то есть?

Л. Решетников: Сейчас направление — Покровск. Наши уже говорят не Покровск, а Красноармейск. Мы отменяем даже имя города в честь Покрова Божией Матери.

Е. Никифоров: Это пятая красная колонна, иначе не скажешь.

Л. Решетников: Конечно! Я хорошо был знаком с Денисом Пушилиным, нынешним руководителем Донецкой республики, когда он был еще никто в политическом смысле. Просто человек, бизнесмен, который мыслил так же, как мы. А сейчас как президент Донецка он последовательно проводит эту линию. Бахмут со времен Ивана Грозного русская крепость, русский город, Артемовск по имени псевдонима большевика. По каждому городу берем и возвращаем советские названия. Мы к чему это ведем? Хотим воссоздать СССР? Этот проект провалился, мы дошли до войны. И так случилось не потому, что руководители постоянно ошибались, а сама концепция провальная. Помните, рассказывал, как в 1985 году мы получили отчет посла России в ФРГ Юлия Квицинского о беседе с вице-канцлером Штрауссом, где немец говорит, что ваша страна скоро развалится. А как может существовать государство, в котором еще 15 государств со своими флагами, гимнами, гербами, парламентами, языками. Это невозможно! Внуки и правнуки ведут другую политику, потому что родились уже с этим гербом, этим парламентом, этой историей. А наш посол говорит, что ваши же земли тоже со своими флагами, парламентами. Нет, у нас на географической основе, а у вас на национальной. Всё. Вы воспитали другую национальную элиту, не идеологическую, а национальную. Она не будет жить в этой стране. Мы это знали, к нам сливалась вся эта информация. Посол Квицинский один из умнейших людей Союза. Он отписал потом всем членам политбюро, призывал задуматься о словах немецкого канцлера. Но линия уже шла на развал. А сейчас сколько проблем, которые надо тушить. Президенту нашему приходится это делать. Миграция становится замедленной бомбой. В то же время терять отношения с точки зрения внешнеполитических и экономических интересов — тоже проблема, но они уже привыкли, что они всякую шелупонь к нам отправляют — радикалов, бездельников, бандитов, хулиганов. Уезжайте, работайте, присылайте деньги. Им это выгодно, а нам? И это следствие этой ленинской национальной политики. Оно заложено давным-давно, а сейчас вовсю работает.

Е. Никифоров: А почему у Ленина была такая задача? Говорят же, что он создатель советского государства.

Л. Решетников: Какой обман был! Первые лозунги ведь были о всемирной социалистической республике. У нас даже герб был всемирный. Серп и молот на весь земной шар — эти линия левых глобалистов.

Е. Никифоров: Чистый троцкизм.

Л. Решетников: Во всяком случае если бы не Троцкий, то в Гражданской вряд ли бы красные победили. А он все организовал, под его жёстким контролем все происходило. С Лениным у них были разногласия. Кто первый? Я или ты. И вот они придумывали обвинения. Или Сталин с Троцким. Сталин осуждал Троцкого за Днепрогэс, идею которой последний и выдвинул. Он его критиковал, защищал природу, а как только Троцкого убрали, он стал всё это строить с помощью США и немецких мастеров и рабочих. И так во всём! Нашу историю скорректировали. Кто интересовался, кто хотел узнать, тот нашел ответы на вопросы, и понимал, что это не просто был переворот, чтобы из России сделать советскую республику. Задача была во всемирной революции. Мы же двинулись на Варшаву, Будапешт, Берлин — везде революции устраивали. Там не повелись, а быстро всё уничтожили.

Е. Никифоров: Если помните, когда вывозили сокровища Эрмитажа, которые продавались за границу, спрашивали, как же так можно вывозить такие значимые вещи. А увозящие отвечали, что не стоит волнений, скоро там тоже будет революция и тогда всё будет наше.

Л. Решетников: Верно! Так и писали, так и оправдывались друг перед другом. Поэтому Ленин строил союз как основу всемирной революции, республики советов. Такие громкие слова произносились до середины 30-х годов. Последняя акция — революция в Эстонии в 1934 году. Бросили на баррикады 900 членов Компартии. Их просто убили, размазали, кто-то успел бежать. Потом стало понятно, что это бессмысленно. А друзья на западе, которые отправили нам и Ленина, и Троцкого, которого потом заменили на Сталина, уже сказали стоп — задачи другие. Не нужна всемирная революция.

Е. Никифоров: Даже замена Троцкого на Сталина была проектом заграничным.

Л. Решетников: Безусловно! Я всем советую найти документальные фильмы Елены Чавчавадзе «Троцкий». Она в библиотеке Конгресса сняла на камеру письмо полковника Хауса (Хаус — его псевдоним), советника трех президентов США, из которых последний Рузвельт, где написано Троцкому в Алма-Ату (когда его уже сослали): «Сдайте ему власть и покиньте страну». Четко и ясно. Приказ. И его даже в США не пустили. Болтался по миру. Может у меня профессиональная деформация, но провалившегося агента как правило стараются уничтожить — отыгранный материал. Они его подставили. В Мексику сначала, где его хотел убить наш любимейший художник Сикейрос. Потом пришел человек и зарубил его альпенштоком. Символично. США этого и добивались — они не пустили его в Штаты, пусть его прикончат. С начала 30-х с приходом к власти Сталина началось активное участие США в индустриализации нашей страны. За деньги, конечно. Они выкачивали все, что можно.

Е. Никифоров: Тот же Днепрогэс — не продукт энтузиазма рабочих и крестьян, но сложнейшее сооружение, которое строили американцы и немцы.

Л. Решетников: Не только инженеры, нам попросту прорабов не хватало, мастеров. Челябинский тракторный разобрали и на пароходах более ста грузов на пароходе пришло. Горьковский автозавод, фабрика Микояна — примеров сотни. Они вложились и высосали отсюда все. Сволочи, конечно, но они это сделали. Потом они также пустили Гитлера и помогли там. Меньше, конечно, потому что база хорошая была, не было гражданской, но помогли же. Мы отчаянно воевали, потеряли миллионы людей, стали военными победителями, а хозяевами мира стали США. Они — гегемон с 1945 года. До сих пор так их называют. Какая супер комбинация. Других слов не подберешь. Люди, которые работают вдолгую на 50−100 лет. Обычному человеку не до того, он занят своими делами, да и не проживет 100 лет. Этим пользуются. Подавляющее население любой страны — люди, которые живут обычной жизнью, с обычными атрибутами — семья, работа, дом. В свободный час времени слушают по ТВ передачу «Большая игра». Послушали, вроде напитались информацией. Кто-то успел 2−3 книги прочитать. Если ты врач, инженер, таксист — когда тебе лезть во всякое? Ты же должен отдыхать, заниматься детьми, хочешь посидеть с приятелями. Этим пользуются, понимают, что надо работать на население по одной программе, а на часть профессионально соображающих и думающих — по другой программе. Так они и сделали, допустили всемирный левый глобалистский проект. Он был нужен для того, что есть свой либеральный глобалистский на весь мир такой же проект. Лет 7−8 назад у меня была беседа с президентом. Он говорит, что движения нет. Ни экономика не развивается, ни человек — ничего не происходит. Нас учили, что только в борьбе противоположностей жизнь получается. А тут — ничего. Значит, должен быть антипроект, левый глобалистский. Два проекта должны биться, пугать друг друга, вот тогда движуха. Если не получается — войну где-то организовать, вооруженный конфликт, чему нас учили даже в советской школе. Это выгодно для ВПК, для экономики, банкиров. И Ленин со Сталиным, Троцким, Хрущёвым — участники этого проекта, которые понимали смысл всего. Ниже уже могли не понимать. Троцкого отправили, Ленина на поезде через воюющую страну в запломбированном вагоне провезли. Те, кто занимаются этими вопросами и понимают, что всё стареет, всё рассыпается. Думаю, происходит попытка тех же сил, которые можно назвать «старые деньги, старые лорды», сменить гегемона. Он уже не играет этой роли, нужен другой всемирный раздражитель.

Е. Никифоров: И кто же это?

Л. Решетников: Думаю, КНР. Там разве коммунизм? Нет! Внешний его облик, партия как инструмент, контролирующий большую многонациональную страну, но на самом деле ее возглавляют ханцы, стопроцентные китайские националисты, националюги. Капитализм их близок по форме к империализму. Мы видим у них огромные фирмы. Посмотрите, как развивается китайский автопром. Они эту коммунистическую систему приспособили. Дэн Сяопин, их великий реформатор, перестроил все, и теперь надо выбить табуретку из-под ног гегемона, что очень активно делается — нужно надорвать его силы. Он вкладывается в безнадежную войну киевского режима с Россией и в авантюру Нетаньяху на Ближнем Востоке. Деваться некуда. Сказали, что будут поддерживать Киев, ослаблять Россию, это и делают. Нетаньяху знает, что его они не бросят. Это вытаскивает столько ресурсов из США, где руководство на уровне советского в те времена, когда мы все время ходили на похороны или слушали Лебединое озеро. Выбьют США, а все эти ротшильды и прочие сохранят контроль над потоками, и переориентируется всё на нового гегемона, который будет опираться на Азию (напомню, Америка опиралась на Европу).

Е. Никифоров: Меня интересует одно — насколько наша ценностная православная ориентация сильна? К этому поворачивается всё с большим надрывом. Уже всё сказано, неужели и дальше так будем? Мы даже газету не выпускаем — денег нет, всего каких-то 120 тысяч в месяц!

Л. Решетников: А в Москве что делается, видите? Какие строительные работы? Плитка, тротуары, бешеные деньги вкладываются, а 120 тысяч не хватает. Самый главный враг этой программы глубинного запада — православная вера. Это я как верующий человек говорю. Я рассказывал, как начальник английской разведки Ми-6 приехал к нам и попросился в Троице-Сергиеву Лавру, а потом там кричал диким криком, мол, что вы тут делаете, мы вам сказали не ходить, а вы ходите и ходите. 1999 год! С верой мы сможем стать самостоятельным фактором, не пристёгнутым к Китаю, к Лондону. Они это понимают! Российская империя была самостоятельным фактором, цивилизацией на базе своего стержня, который держал всю империю. Они всё знают, поэтому засовывают всякую гадость сюда. Меньшинства, колдуны, неоязычество.

Е. Никифоров: И так выходит, что Церковь находится под ударом. В информационной войне жало направлено против Церкви. Любые недостатки моментально становятся предметом сплетен.

Л. Решетников: Наша задача не надеяться, что иерархи будут посохами отмахиваться, а защищать Церковь, веру нашу, Христа Нашего! Удивляюсь, что люди никакие православные источники не читают, не смотрят. Откуда же информацию черпаете? Не обманывайте, вы же разговариваете, значит, есть источник информации. Вы просто ждете, когда вас заколют? Нельзя! Надо защищать веру, Церковь, для чего нужно хоть что-то знать и понимать, знать от наставников, друзей, соратников. Если мы восстановим нашу национальную идею, которая связана с верой, патриотизмом, отечеством, то мы будем самостоятельным фактором, каким и была Российская Империя. Ее поэтому и уничтожили, что она не попадала в систему, которую они задумали и строили. Нам Господь дал огромную землю, запасы, но мы сами себе обрезали кое-что, и стало не 500 миллионов народу, как писал Менделеев, а 140. Сами устроили всё это, сами проглотили всё.

Е. Никифоров: Это должен понимать каждый ответственный русский. Воспитание ответственности, чести, достоинства, а не отвлеченная вера вообще. Нравственность, присущая русскому человеку, офицеру, тому кто носит оружие, чтобы защищать душу людей, самобытность, жизнь. Наши слушатели хорошо помнят Игоря Шафаревича, гениального человека, алгебраиста, который как ученый интересовался русской темой. В 90-е на него обрушились все, рвали его на части, изображали как дикаря. Я его спрашивал, выживет ли наша страна. Он ответил, что не уверен. Как так? Почему? России нанесены слишком большие раны, а организм такой большой, что он длинно и долго умирает. Потом подумал и добавил, что, а Бог-то есть! А он не религиозного склада человек, к идее Бога он пришел, исследуя русский вопрос. Если вы не с Богом, то тогда с кем вы вообще?

Л. Решетников: Не так давно говорил с одним неоязычником. Крепкий парень такой. Как вы собираетесь побеждать врагов Руси? — Мы сильные, мужественные. — Погоди, а там тоже сильные, почему ты уверен, что победишь? И нет ответа. Нет, потому что побеждать мы можем только с Богом. У них этого нет сейчас, и вот это наше преимущество, от которого мы же сами и отказываемся, хотя Бог — наше преимущество уже тысячу лет. Когда мы правильно относились к этому — побеждали, как только неправильно — попадали в тяжелейшие ситуации, из которых выходили с огромными жертвами.

Е. Никифоров: В войну стреляют по штабам, авторитетам, по центрам принятия решений. Сейчас новая волна войны против Солженицына. Как считаете, закономерность это или часто войны против России?

Л. Решетников: Конечно, часть войны. Солженицын совершенно оболган в советское время, создан его образ, совершенно не совпадающий с реальностью. Он не монархист в полном смысле, но русский патриот. Все его планы состояли в возрождении России, но без коммунизма. Его ненавидели. Он же ветеран Отечественной, офицер, арестовали в конце, а он воевал, он награжден советским правительством орденами. Он написал необыкновенные вещи. И эту сильную личность им нужно просто уничтожить. Шафаревича они просто замолчали, он не был таким уж сильно публичным человеком, а Солженицын вел активную пропагандистскую работу. Я к вам шел, прочитал, что губернатор Вологодской области решил поставить памятник Сталину. Вы с ума сошли? Вологда! Русский север, край монастырей, святых подвижников.

Е. Никифоров: Там в самой архитектуре разлито русское благочестие.

Л. Решетников: Именно! И вы хотите поставить памятник тому, кто это благочестие уничтожал до крови?! Меня спрашивали, приказ ли это высшего руководства или просто губернатор дурак. Если поставили памятник в месте, где Сталин сидел в ссылке, это одно. Тоже ерунда, но хотя бы обоснование есть, а Вологда здесь при чем? Губернатор хочет сталинских методов? Он же должен понимать, что невозможно восстановить советскую систему. Надо порушить много, опустить страну, как сделали это в 18-м году до Великой Отечественной. Жили кое-как, люди гибли, голодали, отставали во всех сферах. Он же понимает, что так сделать нельзя. Значит, он подспудно за методы Сталина? А методы такие: ничего не говори против власти, нельзя критиковать чиновников, систему власти. Этого он хочет?

Это огромное поле для злоупотреблений, как та же коррупция, которая просто уничтожает нас. Поклонникам Сталина, которые иногда и в церковь ходят, скажу. Задумайтесь. Сейчас вы хотите сталинские подходы, но представьте, что чиновники в этой же системе и останутся, их не заменить полностью, они получат эти права, как же будут относиться к вам? Представьте своего знакомого чиновника в ЖЭКе, например. Они теперь будут со сталинскими правами на уровне НКВД.

Е. Никифоров: И последнее. То, что мы видим на картинках, наш враг не такой смешной и карикатурный. Хохлы не такие безобидные?

Л. Решетников: Верно, хохлы — просто орудие, которым они бьются с нами, воюют, а мы победим только с Богом. Война так затянута потому, что мы с разными знамёнами, а не только с государственным. Там и красные, и разные, а флаг должен быть один — с хоругвями, Спасом нерукотворным. Пока мы вразнобой, с флажками гонителей Церкви, Бог терпит, ждёт, пока мы в испытаниях к этой мысли не придем.

Смотреть:https://youtu.be/jw7oclJLYOE

https://radonezh.ru/2024/10/18/samyy-glavnyy-vrag-glubinnogo-zapada-pravoslavnaya-vera