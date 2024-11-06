Митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, за которого заступились более трёх десятков архиереев УПЦ, можно официально считать «бывшим». Сегодня архиерей совершил совместное Богослужение с новоназначенным управляющим Донецкой епархией митрополитом Владимиром, которого назначил Синод РПЦ. Таким образом, бывший Донецкий архиерей сложил полномочия и, вместе с тем, обнулил попытки своих собратьев из УПЦ создать из сложившейся ситуации предмет для конфронтации с Патриархией.

Тем не менее, несмотря на достойный поступок митрополита Илариона, ситуация с заявлением иерархов УПЦ далека от завершения. Силы, которые включились в процесс, не ограничились попыткой поскандалить с РПЦ, пытаясь теперь дискредитировать Предстоятеля УПЦ, что является весьма показательным и даёт понимание относительно того, что на самом деле стоит за скандальным заявлением архиереев УПЦ.

Страсти по Донецку

Хотим мы того или нет, но процесс вхождения Донецкой епархии в состав РПЦ был неизбежен в силу объективных причин. Донецк уже более 10 лет является неподконтрольной Украине территорией, а интеграционные процессы в состав РФ никто особо не скрывал. Естественно, что рано или поздно процесс интеграции коснулся бы и Церкви. Так и произошло.

Некоторое время назад, Синод УПЦ вывел митрополита Донецкого Илариона из своего состава, а Святогорскую Лавру из подчинения Донецкой епархии, поскольку Донецкое епархиальное управление зарегистрировали в соответствии с законами РФ, а сама епархия, как мы сообщали ранее, подала прошение о вхождении в состав РПЦ. Митрополит Иларион, как управляющий на то время Донецкой епархией, не мог находиться вне этих процессов. Он подписывал документы, ставил епархиальные печати и т. п. То есть полностью был вовлечён в этот процесс.

Единственное, что нам не известно, так это был ли у митрополита расчёт оставаться на Донецкой кафедре до смерти. Может быть, он и не ожидал, что его снимут с должности и отправят на покой. Тем не менее, это произошло, а сам владыка Иларион не стал противиться решению Синода РПЦ. Вопреки всем заверениям отдельных блогеров и СМИ, дескать, «владыка был не в курсе», «узнал из интернета» и т. п., его личная реакция на произошедшее более чем показательна. Вопрос закрыт и возвращаться к нему просто нет никакого смысла.

Неспокойная Пальмира

Как бы странно это не выглядело, но больше всех в ситуации с увольнением митрополита Илариона возбудились в Одесской епархии. Отдельные телеграм-каналы объяснили такое волнение у берегов Чёрного моря тем, что митрополиты Иларион и Агафангел давно дружат между собой. Именно поэтому главу Одесской епархии, дескать, задело за живое. Возмущение митрополита Агафангела в итоге вылилось в пресловутое заявление архиереев УПЦ, в котором 30+(по слухам, их уже 38) подписавшихся иерархов Церкви, выражают своё негодование из-за решений Синода РПЦ по Донецку.

Указанное заявление на удивление широко разошлось в светских СМИ. И даже медиапул ПЦУ освещал это событие в ключе «лёд тронулся!», «архиереи УПЦ устали от произвола Москвы» и т. п. Показательно, что спикер ПЦУ, а также сопутствующие ему медиа, перестали передёргивать наименование Церкви, каждый раз указывая, что это именно УПЦ, а не «МПвУ», «РПЦвУ» или «УПЦ МП».

Кроме того, на этом фоне сложилась ещё одна из ряда вон выходящая ситуация! Впервые за три года существования «Национального телемарафона», было выделено эфирное время иерарху УПЦ! Спикером от подписантов выпало быть митрополиту Хмельницкому Виктору (Коцабе). Архиерей на протяжении 7 минут, — без издёвок и перебивания со стороны ведущего, как это бывало ранее, — рассказывал о том, что УПЦ несогласна с решением Синода РПЦ, а заявление иерархов — это демонстрация позиции епископата в отношении данного вопроса.

Тем не менее, Одесская епархия решила пойти ещё дальше! На следующий день пресс-секретарь епархии записал видеообращение, в котором заявил, что одесситы больше не будут молчать в то время, когда над Церковью издеваются. Вот только, из выступления протоиерея Максимилиана Погореловского создавалось впечатление, что больше всех Церковь обижает Синод РПЦ, а вот кто является виновником захватов храмов и издевательств над больными и престарелыми епископами УПЦ, которых таскают по судам, как-то совсем было непонятно.

Такую же непонятицу внёс известный спикер Одесской епархии «жизнерадостный дьяк» Андрей Пальчук. Он записал несколько видео, смысл которых был ещё круче, чем у пресс-секретаря. Пальчук обвинил Синод и официальные органы УПЦ в молчании, намекнув, что Одесская епархия фактически перенимает на себя полномочия по позиционированию УПЦ на общеукраинском уровне. Кто именно гонит Церковь, из слов Пальчука так же нельзя разобрать, а вот заявку Одесской епархии на первенство в УПЦ разглядели многие.

Операция «Валькирия» по-одесски: на кого нацелено заявление иерархов УПЦ и какие могут быть последствия

Вообще, Одесская епархия и её отдельные представители очень давно обращают на себя внимание. Учитывая общее состояние УПЦ в государстве, — а Церковь вполне недвусмысленно находится в состоянии репрессий со стороны правящего класса, — кажется крайне удивительным, каким образом такая медийно активная и состоятельная Одесская епархия УПЦ до сих пор находится на плаву. Казалось бы, государству было бы куда интереснее ослабить такую мощную церковную единицу, однако этого почему-то не происходит.

В то время, как происходит блокировка Ютуб-каналов православных блогеров, а те из ЛОМов УПЦ, кто не успел выехать из Украины, уже сидит в тюрьме, спикеры Одесской епархии вполне свободно высказывают своё мнение в отношении тех или иных событий. За всё время действия госпрограммы «Духовная независимость», СБУ не провела ни одного обыска в храмах или монастырях Одесской епархии, ранее считавшейся едва ли не самой пророссийской из всех в УПЦ.

У Одесской епархии государство не отобрало ни один храм-памятник архитектуры, как это было в других епархиях. Более того, правительство наоборот даже содействует Одесской епархии, например, в восстановлении за деньги правительства Италии, кафедрального Преображенского собора Одессы, пострадавшего в результате ракетной атаки. А сам храм почтил своим визитом сам Зеленский! Представьте себе что-нибудь подобное, например, где-то во Львовской или Ивано-Франковской областях, где УПЦ, грубо говоря, выжигают железом.

Все эти особенности жизни Одесской епархии, в контексте «Заявления архиереев УПЦ», наводят на определённые мысли. Увы, но мы видим только одно — сотрудничество. На каких уровнях это происходит и все ли понимают, что оно происходит, сказать сложно. Однако именно «Заявление архиереев УПЦ» стало последним штрихом для окончательного осознания того, что наше предположение, скорее всего, близко к истине.

Все предыдущие заявления и сборы подписей, такие как «инициатива Пинчука», «обращение к суду «Пентархии» и «призыв к разрыву с РПЦ» — это звенья, как нам кажется, одного процесса, у которого есть несколько задач. Во-первых, выявление реакционного духовенства, которое готово принять участие в любых акциях сомнительного происхождения. Во-вторых, попытка расшатать УПЦ изнутри, «вынося сор из избы» на общее обозрение. «Заявление архиереев УПЦ» имеет ту же природу, только выглядит более авторитетно ввиду участия в нём епископата.

Что ещё более странно, — в списке подписантов мы увидели таких иерархов, которые, как нам известно, ни за что на свете не поддержали бы даже самую светлую идею митрополита Агафангела ввиду личного отношения к последнему. Наличие в списке таких несовместимых личностей свидетельствует о том, что кого-то очень сильно попросили поучаствовать в этом процессе, даже несмотря на личное неприятие персоны Одесского архиерея.

Характерно, что комментирующие ситуацию с заявлением для СМИ анонимные источники в УПЦ, поспешили сообщить, что Блаженнейший не имеет никакого отношения к этому делу. Авторы инициативы осознавали также и то, что заявления подобного характера должны публиковаться после согласования и, как минимум, на уровне Синода. Отсутствие санкции Предстоятеля на такой выпад в адрес РПЦ, внесистемный характер заявления и последовавшие за ним обвинения тех, кто его не подписал, в «пророссийскости» могут указывать на то, что цель этого перформанса, на самом деле, не в том, чтобы «укусить» Синод РПЦ, а бросить тень на Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Говоря проще, руками представителей Одесской епархии УПЦ, заинтересованным сторонам удалось посеять раздор в среде епископата Церкви. В свою очередь, руководство Одесской епархии проявило оппозиционный потенциал в отношении Киевской митрополии, провоцируя Предстоятеля УПЦ на ответные меры. Существует мнение, что митрополит Агафангел был бы не против возглавить УПЦ, заняв место Митрополита Онуфрия, однако сегодня такой формат мало вероятен, разве что его будут реализовывать с учётом общей межцерковной ситуации, которая сейчас зависит от акторов в Киеве, Стамбуле и Москве.

Фактор экзархата

Естественно, описываемое происшествие нельзя рассматривать без учёта растущих рисков появления в Украине дополнительной структуры, которая будет опираться на поддержку Константинопольского патриархата. Принцип «Критикуешь? Предлагай!» в данном случае как нельзя актуален. Если кто-то критикует РПЦ, то что он предложит взамен? Сегодня очевидно, что заменой РПЦ, в понимании многих, может стать именно Константинопольский патриархат.

В УПЦ уже не раз давали понять, что не готовы настраивать диалог с ПЦУ, ввиду сомнительного канонического статуса последней. Тем не менее, многим иерархам кажется вполне здравым, возобновление общения с Фанаром с последующими преференциями со стороны греков. «Дайте нам канонический статус, лишь бы от нас отстали внутри Украины», — приблизительно так рассуждают сторонники диалога с Фанаром. И на Фанаре, похоже, очень ответственно относятся к этой идее. Будет это экзархат или митрополия — не так важно. Главное, что это объединение не будет на основе ПЦУ и не вызовет отторжения у большинства Поместных Церквей.

В связи с этим, любые попытки расшатать ситуацию внутри УПЦ, это лишь один из сценариев по расчленению Церкви, которая, в результате, рискует быть поделена между Москвой и Стамбулом в пропорции 60/40. Конечно, не последнюю роль в этих процессах отыграет также география фронта российско-украинской войны. Однако вполне вероятно, что большую часть УПЦ всё же «подарят» Константинопольскому патриархату. Такое себе украинское православное «ГДР/ФРГ», которому, в случае реализации подобного сценария, едва ли светит возвращение к прежним границам.

https://raskolam.net/ru/82 198-operacziya-valkiriya-po-odesky-shho-stoyit-za-protestom-arhiyereyiv-upcz/