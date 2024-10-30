В России введен запрет на внеплановые проверки Росздравнадзором медицинских организаций, имеющих лицензию на акушерство и гинекологию. Из-за этого многие клиники, имеющие право делать аборты, нарушают требования к такой деятельности. Например, они не соблюдают «неделю тишины» — время, когда с женщиной, решившейся на прерывание беременности, должны работать психологи. Во многих таких больницах вообще нет психологов. Чтобы исправить ситуацию и сохранить детские жизни, депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила вернуть внеплановые проверки.

Беременным нужно время на раздумья

В России ежегодно снижается рождаемость, при этом женщины делают около 400 тысяч хирургических абортов в год, и это только официальные данные. В частных клиниках не ведут точную статистику. Сложно подсчитать и количество медикаментозных абортов. Социологические опросы показывают, что 30 процентов женщин искусственно прерывали беременность без медицинских показаний для этого. Чаще всего на аборт идут россиянки от 30 до 39 лет, у которых уже есть несколько детей.

Согласно статье 56 Закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве. Аборт делают по ее желанию при наличии информированного добровольного согласия при сроке беременности до 12 недель, а по социальным показаниям — при сроке до 22 недель. Сделать операцию можно как в государственных, так и в частных клиниках. В законе записано, что аборт разрешен не раньше чем через 48 часов после обращения женщины в медицинскую организацию при сроке беременности с четвертой по седьмую неделю или на одиннадцатой-двенадцатой неделе. А если пациентка находится на восьмой-десятой неделе, аборт разрешено делать не раньше чем через семь дней после обращения в клинику.

Эти требования соблюдают не все, отметила первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая на заседании Экспертного совета по совершенствованию законодательства в социальной сфере 28 октября. Она подчеркнула, что о «неделе тишины» говорится не только в законе, но и в специальном приказе Минздрава. «В течение этой недели женщины посещают психолога, который консультирует их о возможности психологической и социальной поддержки», — напомнила парламентарий.

Консультировать беременных должны только квалифицированные психологи в начале «недели тишины», чтобы дать достаточно времени для принятия взвешенного решения — оставить ребенка или сделать аборт. Но проведенный депутатами мониторинг показал, что только в 32 регионах в больницах есть штатные психологи. А плановые проверки Росздравнадзора показали, что в 93 процентах частных организаций нарушают «неделю тишины».

Как заставить клиники соблюдать закон

Сейчас Росздравнадзор может проводить только плановые проверки, заранее известив об этом медицинский центр. На внеплановый надзор установлен мораторий. Татьяна Буцкая уверена, что мораторий следует отменить. Это заставит все медицинские организации соблюдать «неделю тишины» и взять в штат психологов, которые будут консультировать беременных, смогут отговорить их от аборта и сохранить детские жизни.

«Нам нужна система, когда каждый рабочий день руководство клиники и конкретные врачи будут знать, что сегодня к ним могут прийти с проверкой и узнать о нарушениях, например о том, что они сразу же отправили женщину на аборт, не дав ей время подумать», — сказала Татьяна Буцкая «Парламентской газете». По ее словам, такие внеплановые проверки заставят медицинские центры соблюдать закон.

Поддержка демографии является одной из важнейших национальных целей. Экспертный совет по совершенствованию социального законодательства провел мониторинг региональных программ повышения рождаемости. «В регионах запланировано более 3600 мероприятий», — сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на заседании совета 28 октября. Из них 30 процентов направлены на укрепление репродуктивного здоровья и профилактику абортов, 26 процентов — на поддержку семей с детьми, 19 процентов — на формирование семейных ценностей.

Но больше половины этих программ нужно переделывать, так как они не соответствуют требованиям и не учитывают особенности и прогнозы развития демографической ситуации в регионе. Также экспертный совет обнаружил несоответствие этих программ структуре, утвержденной Минтрудом. Это создает риск необоснованной растраты бюджетных денег. Всего на проекты поддержки семей в регионах с низкой рождаемостью президент поручил выделить 75 миллиардов рублей до 2030 года. Чтобы эффективно потратить эти средства, программы придется доработать.

https://www.pnp.ru/politics/v-rossii-mogut-vvesti-vneplanovye-proverki-klinik-gde-delayut-aborty.html