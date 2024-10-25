Итак, прошло три Синода: УПЦ, РПЦ и Фанара. Поскольку официальные церковные СМИ не многословны (за исключением, разумеется, сайта РПЦ), информацию о том, что решалось на этих заседаниях и касалось ли это украинского церковного вопроса, приходится брать из неофициальных источников.

По Синоду РПЦ можно написать коротко — украинский церковный вопрос официально не рассматривался. Ситуацию с запретом УПЦ и погромом в Черкассах в РПЦ откомментировали на профильных уровнях, однако в синодальных решениях об этом не было и слова. В принципе, в этом нет ничего удивительного, ведь позицию РПЦ итак все знают и она не меняется. Из того, что касалось Украины в Синоде РПЦ — это освобождение митрополита Донецкого Иллариона с занимаемой должности.

Синод УПЦ прошёл под грифом «секретно». Собирая информацию по крупицам, удалось узнать о назначении на Тульчинскую епархию нового правящего — бывшего викария митрополита Ионафана, архиепископа Сергия. В Хмельницкой епархии сообщили о назначении Синодом игумена для одного из местных монастырей. Из официального — всё.

Неофициально и намного больше рассказал канал «О церкви и о людях». (https://t.me/churchpeople/2705) Авторы канала утверждают, что на Синоде не было принято никаких экстраординарных решений (в таком случае, ещё более непонятно, почему не опубликованы журналы заседания), однако планировалось опубликовать три обращения: к государственным властям — о недопустимости дискриминации по религиозному признаку, к Фанару — с требованием повлиять на ПЦУ и прекратить агрессию и к ПЦУ — с заявлением о невозможности диалога ввиду агрессивной политики в отношении к УПЦ. Тем не менее, официально таких обращений никто не публиковал. Не исключаем, что они были направлены в формате писем в приватном порядке.

Намного интереснее, хотя тоже не официально, информируется о проходившем Синоде на Фанаре. Издание Orthodox Times опубликовало свой инсайд, в котором сообщило, что украинский вопрос таки рассматривался. Делегаты, приезжавшие в августе в Украину, представили подробный отчёт, из которого стало понятно, что никаких диалогов или сближений между УПЦ и ПЦУ в ближайшее время не произойдёт. Интересно, что некоторые синодалы едва ли не раскаялись в создании ПЦУ и назначении на должность главы организации Епифания Думенко. Звучали даже предложения — созвать в Украине новый собор, чтоб уже совсем-совсем по-настоящему объединить украинское Православие.

Интересно ещё и то, что в сообщении издания всплыло имя Предстоятеля ПАПЦ митрополита Саввы. Он якобы предложил перезапустить формат автокефалии в Украине с избранием нового Предстоятеля. Судя по всему, его мнение было озвучено кем-то из участников Синода, поскольку самого его там, разумеется, быть не могло.

Из всего массива информации следует, что украинский церковный вопрос находится в патовой позиции. Никто не знает, что с этим всем делать, однако то, что делать что-то надо, по крайней мере, на Фанаре уверены. Вот только проблема Фанара в том, что УПЦ остаётся незыблемой и не идёт на предложения греков, какими бы интересными они не казались. Что это значит? А это значит, что УПЦ продолжат «ломать» через колено. Возможно, как в Черкассах. А может придумают и ещё что-то.

#От_редакции

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