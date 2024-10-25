В удивительное время мы живем — время подвига и даже святости. Книга Николая Головкина «Десантный батюшка», посвященная Герою России протоиерею Михаилу Васильеву (1971 — 2022 гг.), и про подвиг, и про святость.

Книгу, выпущенную Издательским домом Академии Жуковского, уже окрестили: «Первые жития батюшки Михаила Васильева». Кстати, то, что труд писателя Николая Головкина вышел именно здесь, под крылом Военно-воздушных сил и Военно-воздушной академии тоже симптоматично. Для военных отец Михаил не просто свой и родной, отец Михаил был рядом с российским солдатом в Чечне и Абхазии, в Косово и Сирии, в Новороссии. И везде Герой России отец Михаил Васильев шел с нашими десантниками, штурмовыми отрядами, впереди наших основных войск, рискуя жизнью.

Но «Десантный батюшка» не только про горячие точки и войну. Книга как раз про жизнь и про то, что, оказывается, святость не где-то далеко, она здесь, она с нами рядом.

Николаю Головкину удалось увидеть эту святость сквозь детали биографии отца Михаила. Увидеть и запечатлеть. Читаешь книгу, и вроде бы сначала все обычно, обычная жизнь молодого человека, сына военного, потом студента философского МГУ, затем аспиранта кафедры научного атеизма. Казалось бы, все обычно. Да, приход в Церковь, семья, благословение духовника, и вот он уже не Михаил Владимирович Васильев, а батюшка Михаил, и уже восстанавливает храм Благовещения Пресвятой Богородицы при бывших казармах Саперного батальона. Потом окончание Военной академии Генерального штаба ВС РФ. Горячие точки и новый храм — первый в новой истории России гарнизонный храм при главном штабе ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в подмосковной Власихе — храм-памятник тем, кто отдал свою жизнь становлению и развитию ракетных войск стратегического назначения. А еще семья, любимая жена и шестеро детей.

Безусловно, такая яркая биография захватывает — от книжки не оторваться. Но все же главное в ней то, что сквозь эти с большой любовью написанные детали жизни отца Михаила вырастает образ не просто героя России. Нет, перед нами вырастает образ нашего современника, который сумел всей своею жизнью воплотить слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».

В книге много эпичных сцен, которые так и просятся на полотно картины или в сценарий фильма.

Вот в составе разведроты отец Михаил Васильев в Чеченском ущелье попадает в засаду. Одного бойца ранило, и батюшка всю ночь молится над ним, ожидая вертушку для эвакуации. Позже врачи удивлялись: как десантник сумел выжить при таком ранении и такой потери крови.

Вот перед нашими десантниками в Чечне впереди распростерлось минное поле, а сзади уже подпирают боевики. И отец Михаил берет в руки икону, и ведет всю разведгруппу через минное поле. В том бою на базу вернулись все.

Однажды отцу Михаилу позвонил командир десантного разведбата и попросил приехать на аэродром. ЧП! У молодого солдата в первом в его жизни прыжке не раскрылся основной парашют, но сработал запасной, и боец приземлился благополучно.

Несмотря на счастливый финал, другие бойцы жутко нервничали, наотрез отказываясь идти на следующие прыжки. Поняв ситуацию, отец Михаил прочитал молитву, окропил разведбатовцев и парашюты святой водой, дал бойцам приложиться к иконе Пресвятой Богородицы «Благодатное Небо», а затем тоже надел парашют и выпрыгнул из самолета. Вторым, сразу после командира. И все молодые бойцы прыгнули следом.

По признанию отца Михаила, он по меньшей мере десять раз был буквально на волосок от гибели. В него трижды стрелял снайпер и трижды промахнулся на несколько сантиметров. С дистанции, когда вообще трудно было промазать даже без оптического прицела! Господь уберег — в буквальном смысле.

Протоиерей Михаил Васильев:

«Однажды нас накрыла РСЗО БМ-21 — реактивная система залпового огня. Это как «Катюша», только больше и страшнее. И вот под обстрелом я оказался в компании двух человек: один — некрещеный бурят, а другой — старообрядец. Земля вокруг ходит ходуном, летят палки, клочья земли. Мы в ужасе жмемся друг к другу. Понимаем: все, это конец. Неизвестно, когда наступит смерть, но чувствуем, что она близко. Я начинаю исповедовать свои грехи, и вдруг они подхватывают и тоже каются. Было очень страшно, поэтому исповедоваться было легко. В такой момент главное, чтобы было кому.

Я боюсь смерти, но с годами все меньше. Чувства притупляются, и просто устаешь бояться. Когда попадаешь под обстрел первый раз, кажется, что все пули летят в тебя. А потом понимаешь, что человек — живучее существо, и чтобы тебя убили, должно много чего совпасть. Ну, а если и убьют за правое дело — слава Богу!"

Протоирей Михаил Васильев, настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН «принял смерть на фронте» 6 ноября 2022 года в Херсонской области.

На последней странице обложки книги, как завещание священника-героя всем нам, бесценные строки, написанные отцом Михаилом своему другу незадолго перед его последним подвигом:

«Служите Богу и Отечеству! Многая лета! Всегда рядом. Слава России!»

Авторы — Мария Городова, Владимир Карагодин

https://rg.ru/2024/10/22/izdana-kniga-o-voennom-sviashchennike-geroe-rossii-mihaile-vasileve.html