24 октября 2024 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 103

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви.

Справка:

Со времени предыдущего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил 7 визитов в 5 епархий Русской Православной Церкви:

28 июля, с 9 по 12 сентября и 13 октября 2024 года — Санкт-Петербургскую;

с 20 по 21 сентября — Салехардскую;

29 сентября — Сочинскую;

7 октября — Сергиево-Посадскую;

с 19 по 20 октября — Смоленскую.

28 июля, в Неделю 5-ю по Пятидесятнице, в день памяти равноапостольного великого князя Владимира, день церковно-государственного праздника Крещения Руси, Святейший Патриарх Кирилл совершил Божественную литургию в верхнем храме во имя святого благоверного великого князя Александра Невского Благовещенской церкви Свято-Троицкой Александро-Невской лавры Санкт-Петербурга. Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; епископ Кронштадтский Вениамин, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры; епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла.

В этот день в верхнем храме в честь святого благоверного великого князя Александра Невского Благовещенской церкви лавры Его Святейшество вручил Президенту России Владимиру Владимировичу Путину орден святого благоверного князя Александра Невского I степени в связи с возвращением Церкви образа Святой Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублева и исторической раки для мощей святого благоверного князя Александра Невского. Затем Предстоятель Русской Православной Церкви и Президент России возложили цветы на могилу полководца А.В. Суворова в нижнем храме Благовещенской церкви.

10 сентября Святейший Патриарх Кирилл посетил Санкт-Петербургский государственный университет, где совершил чин малого освящения университетского храма в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла после его реставрации. Святейший Патриарх Кирилл также освятил исторический крест, предназначенный для установки над парадным входом здания Двенадцати коллегий СПбГУ. За богослужением молились: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Наро-Фоминский Никандр, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата; члены Попечительского совета Института теологии СПбГУ: епископ Истринский Серафим, епископ Петергофский Силуан и епископ Егорьевский Мефодий; а также епископ Раменский Алексий. На освящении присутствовали: председатель Попечительского совета СПбГУ, заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Д.А. Медведев; министр юстиции Российской Федерации К.А. Чуйченко; полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе А.В. Гуцан; губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко; президент Российской академии наук академик Г. Я. Красников; ректор СПбГУ Н.М. Кропачев; председатель Попечительского совета Института теологии СПбГУ, ректор Российского православного университета святого Иоанна Богослова А.В. Щипков.

Затем состоялась торжественная церемония вручения Предстоятелю Русской Православной Церкви диплома почетного доктора Санкт-Петербургского государственного университета, по окончании которой Святейший Владыка ознакомился с выставкой «Университет и Православие», посвященной Институту теологии СПбГУ, университетским храмам и значению Православия в университете.

Позже в этот день Его Святейшество посетил Свято-Троицкий храм и храм благоверного князя Александра Невского в Красном Селе, где ознакомился с ходом ремонтно-реставрационных работ последнего и утвердил проект отделки его интерьера.

11 сентября в Большом зале Мариинского дворца Санкт-Петербурга состоялась встреча Святейшего Патриарха Кирилла с участниками X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?». Предстоятель Русской Православной Церкви выступил с докладом и ответил на вопросы из зала. На мероприятии присутствовали представители Русской Православной Церкви — митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Воскресенский Григорий; митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей; епископ Раменский Алексий; В.Р. Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ; а также представители государства и общества — министр культуры Российской Федерации О.Б. Любимова; губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский; специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству М.Е. Швыдкой; заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Д.В. Молчанов; ректор СПбГУ Н.М. Кропачев; председатель Совета федеральной территории «Сириус» Е.В. Шмелева.

По окончании встречи Святейший Патриарх Кирилл посетил Никольское и Большеохтинское кладбища Санкт-Петербурга, где совершил литию на могилах своего духовного наставника митрополита Никодима (Ротова), митрополитов Антония (Мельникова) и Иоанна (Снычева), архиепископа Михаила (Мудьюгина), епископа Маркелла (Ветрова) и своего старшего брата протоиерея Николая Гундяева, а на Большеохтинском кладбище помолился на могиле своих родителей протоиерея Михаила и Раисы и настоятеля Спасо-Преображенского собора Санкт-Петербурга протоиерея Сергия Румянцева.

12 сентября, в праздник перенесения мощей святого благоверного великого князя Александра Невского, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил в Санкт-Петербурге торжества, посвященные 300-летию празднуемого события.

Предстоятель Русской Православной Церкви совершил Божественную литургию в Благовещенском храме Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Вострский Тимофей, экзарх Пресвятого Гроба Господня на Кипре (Иерусалимский Патриархат); епископ Кронштадтский Вениамин; епископ Раменский Алексий. На богослужении присутствовали: губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский.

По завершении Литургии Святейший Владыка возглавил крестный ход c мощами святого благоверного великого князя Александра Невского из Благовещенского храма Александро-Невской лавры на площадь Александра Невского, где совершил молебное пение. В молебном пении участвовали: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Вострский Тимофей; митрополит Воскресенский Григорий; митрополит Волоколамский Антоний; митрополит Наро-Фоминский Никандр; епископ Кузнецкий и Никольский Назарий; епископ Кронштадтский Вениамин; епископ Канашский и Беловолжский Стефан; епископ Выборгский и Приозерский Варнава; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан; епископ Железногорский и Льговский Паисий; епископ Петергофский Силуан; епископ Раменский Алексий. На площади находились: губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко; председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Н. Бельский.

Затем ковчег с мощами благоверного великого князя Александра Невского был перенесен в Благовещенский храм Александро-Невской лавры. В храме Святейший Патриарх Кирилл приветствовал Президента России Владимира Владимировича Путина. Предстоятель Русской Православной Церкви и Президент России возложили цветы на могилу А.В. Суворова, поклонились мощам святого благоверного великого князя Александра Невского и провели беседу.

21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии, Его Святейшество совершил чин великого освящения новопостроенного Преображенского собора в городе Салехарде, в который прибыл накануне, и Божественную литургию в новоосвященном храме. Его Святейшеству сослужили: митрополит Наро-Фоминский Никандр; митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий; митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел; митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений; архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай; епископ Карасукский и Ордынский Филипп; епископ Ноябрьский Феодосий, викарий Салехардской епархии; епископ Раменский Алексий. В храме присутствовали: губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов; председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Д.Н. Кобылкин; генеральный директор ООО «Газпром инвест» В.А. Тюрин; председатель духовного управления мусульман Ямало-Ненецкого автономного округа при ЦДУМ России муфтий Хафизов Хайдар Хазрат.

По окончании Божественной литургии состоялась беседа Предстоятеля Русской Православной Церкви с Д.А. Артюховым при участии архиепископа Николая.

Затем Святейший Владыка ознакомился с экспозицией, посвященной 400-летию Православия на Ямальской земле, в организованном при соборе музее Православия на Ямале, посетил устроенную также при соборе гимназию и храм первоверховных апостолов Петра и Павла города Салехард.

29 сентября, в Неделю по Воздвижении, Святейший Патриарх Кирилл посетил Сочинскую епархию. По прибытии в кафедральный собор святого равноапостольного князя Владимира г. Сочи Его Святейшество встречали полномочный представитель Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе В.В. Устинов и губернатор Краснодарского края В.И. Кондратьев. Затем Святейший Владыка возглавил служение Божественной литургии в Князь-Владимирском соборе. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий; митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий; архиепископ Новороссийский и Геленджикский Каллистрат; епископ Сочинский и Туапсинский Герман; епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан; епископ Ейский и Тимашевский Павел; епископ Армавирский и Лабинский Савва; епископ Раменский Алексий. В храме присутствовали: специальный представитель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам миграции и гражданства, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками К.Ф. Затулин; председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Ю.А. Бурлачко; глава муниципального образования города-курорта Сочи А.Г. Прошунин; другие официальные лица.

В тот же день при участии председателя Совета федеральной территории «Сириус» Е.В. Шмелевой Святейший Патриарх Кирилл посетил Лабораторный комплекс Научно-технологического университета и Образовательный центр, расположенные на федеральной территории «Сириус».

7 октября Его Святейшество принял участие в открытии Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания Московской области «Семейный центр имени А. И. Мещерякова» — центра постинтернатного сопровождения для слепоглухих в подмосковном Сергиевом Посаде.

В церемонии открытия участвовали губернатор Московской области А.Ю. Воробьев, председатель Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству С.А. Пахомов, статс-секретарь — заместитель министра обороны Российской Федерации А.Е. Цивилева, временно исполняющая полномочия главы Сергиево-Посадского городского округа О.В. Ероханова, директор Семейного центра имени А.И. Мещерякова Г. К. Епифанова.

Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии сопровождали: епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии; епископ Раменский Алексий.

13 октября, в Неделю 16-ю по Пятидесятнице, день 50-летия со дня кончины своего отца протоиерея Михаила, Святейший Владыка совершил Божественную литургию в храме Двенадцати апостолов Иоанновского ставропигиального женского монастыря на Карповке в Санкт-Петербурге. Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; епископ Петергофский Силуан; епископ Кронштадтский Вениамин; епископ Раменский Алексий. На Патриаршем богослужении присутствовал вице-губернатор Санкт-Петербурга Б.М. Пиотровский.

По окончании литургии Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Большеохтинское Георгиевское кладбище, где совершил заупокойную молитву на местах погребения своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы — и других своих родственников, и Никольское кладбище, где помолился на местах упокоения своего духовного наставника митрополита Никодима (Ротова), митрополитов Антония (Мельникова) и Иоанна (Снычева) и своего брата протоиерея Николая Гундяева.

19 октября, по прибытии в Смоленскую митрополию, Святейший Патриарх Кирилл посетил Свято-Троицкий Болдин мужской монастырь, где поклонился мощам основателя обители преподобного Герасима Болдинского и его ученика преподобного Арсения Болдинского. Его Святейшество ознакомился с завершенными на территории обители работами, а также осмотрел надкладезную часовню, братский корпус, монастырский музей и церковь во имя святителя Тихона Задонского.

20 октября, в Неделю 17-ю по Пятидесятнице, Святейший Владыка совершил Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе г. Смоленска. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий; митрополит Наро-Фоминский Никандр; митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор; епископ Вяземский и Гагаринский Сергий; епископ Рославльский и Десногорский Мелетий; епископ Раменский Алексий. Патриаршее богослужение посетил губернатор Смоленской области В.Н. Анохин.

Затем состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с В.Н. Анохиным при участии митрополита Исидора.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и участие в молитвенном общении с архипастырями, пастырями, монашествующими и мирянами Санкт-Петербургской митрополии, Салехардской, Сочинской и Сергиево-Посадской епархий и Смоленской митрополии.

3. Выразить признательность: митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию; митрополиту Смоленскому и Дорогобужскому Исидору; архиепископу Салехардскому и Ново-Уренгойскому Николаю; епископу Сочинскому и Туапсинскому Герману; епископу Сергиево-Посадскому и Дмитровскому Кириллу, а также губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову; губернатору Московской области А.Ю. Воробьеву; губернатору Смоленской области В.Н. Анохину; губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхову; губернатору Краснодарского края В.И. Кондратьеву; председателю Совета федеральной территории «Сириус» Е.В. Шмелевой — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 104

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 17 октября 2024 года.

ЖУРНАЛ № 105

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 28 сентября 2024 года.

ЖУРНАЛ № 106

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 5 сентября 2024 года.

ЖУРНАЛ № 107

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Донецкой епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Учитывая состояние здоровья Преосвященного митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона, существенно затрудняющее беспрепятственное управление им епархией, тем более в условиях региона, где идут военные действия, почислить Преосвященного митрополита Илариона на покой с выражением благодарности ему за понесенные многолетние труды по созиданию епархиальной жизни, строительству многочисленных храмов, рукоположению многих священнослужителей.

2. Местом пребывания Преосвященного митрополита Илариона на покое определить Симферопольскую епархию с получением содержания от Донецкого епархиального управления.

3. Преосвященным Донецким и Мариупольским быть митрополиту Владивостокскому и Приморскому Владимиру с освобождением его от управления Владивостокской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

4. Преосвященным Владивостокским и Приморским, главой Приморской митрополии, быть епископу Ейскому и Тимашевскому Павлу с освобождением его от управления Ейской епархией и Душанбинской епархией, а также выражением благодарности за понесенные труды.

5. Временное управление Душанбинской епархией возложить на Преосвященного епископа Нижнетагильского и Невьянского Феодосия.

ЖУРНАЛ № 108

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Воронежского и Лискинского Сергия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХV Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Прошение удовлетворить, выразив благодарность Преосвященному митрополиту Сергию за более чем 20-летнее управление Воронежской епархией, во время которого число храмов и духовенства существенно увеличилось, а также за предыдущие труды в области внешних церковных связей, в сфере церковной благотворительности и в области церковного администрирования в качестве управляющего делами Московской Патриархии.

2. Определить для Преосвященного митрополита Сергия местом пребывания на покое г. Москву с получением содержания от Воронежского епархиального управления.

3. Преосвященным Воронежским и Лискинским, главой Воронежской митрополии, быть епископу Сызранскому и Шигонскому Леонтию с освобождением его от управления Сызранской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

4. Временное управление Сызранской епархией возложить на Преосвященного митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия.

ЖУРНАЛ № 109

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Новороссийской епархии (Кубанская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного архиепископа Новороссийского и Геленджикского Каллистрата освободить от управления Новороссийской епархией и назначить Преосвященным Бежецким и Удомельским.

2. Преосвященным Новороссийским быть епископу Вяземскому и Гагаринскому Сергию с освобождением его от управления Вяземской епархией, с выражением благодарности за понесенные труды.

3. Временное управление Вяземской епархией возложить на Преосвященного митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора.

ЖУРНАЛ № 110

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Щигровской епархии (Курская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

Преосвященным Щигровским и Мантуровским быть епископу Бронницкому Феогносту, викарию Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

ЖУРНАЛ № 111

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Ейской епархии (Кубанская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Ейским и Тимашевским избрать иеромонаха Серафима (Лопухова), клирика Иваново-Вознесенской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Серафима (Лопухова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 112

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Алапаевской епархии (Екатеринбургская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Алапаевским и Ирбитским избрать игумена Сергия (Зайчикова), клирика Пензенской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Сергия (Зайчикова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 113

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Выксунской епархии (Нижегородская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Выксунским и Павловским быть епископу Георгиевскому и Прасковейскому Гедеону с освобождением его от управления Георгиевской епархией.

2. Преосвященным Георгиевским и Прасковейским избрать игумена Николая (Пашкова), клирика Кинельской епархии.

3. Место наречения и хиротонии игумена Николая (Пашкова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 114

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о деятельности Синодального миссионерского отдела.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного епископа Луховицкого Евфимия освободить от должностей председателя Синодального миссионерского отдела, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и наместника Высоко-Петровского ставропигиального мужского монастыря.

2. Временно исполняющим обязанности председателя Синодального миссионерского отдела назначить иерея Антония Косых, клирика Московской епархии.

3. Преосвященному епископу Евфимию быть викарием Патриаршего экзархата Африки с сохранением того же титула.

ЖУРНАЛ № 115

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХVI Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить Преосвященному митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту продолжить управление Калужской епархией.

ЖУРНАЛ № 116

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского совета Русской Православной Церкви и председателя Комиссии по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви, и Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых о порядке установления празднований соборам местных новомучеников и исповедников.

Справка:

Комиссия по составлению месяцеслова Русской Православной Церкви внесла предложение, чтобы празднование соборов святых новомучеников и исповедников митрополий и епархий совершалось на местном уровне без внесения в общецерковный календарь, при сохранении в общецерковном календаре общих памятей соборов святых данных митрополий и епархий.

При этом Комиссия предлагает сохранить за Самоуправляемыми Церквами, Экзархатами и Митрополичьими округами право ходатайствовать о внесении в общецерковный календарь празднований соборов новомучеников и исповедников данных Самоуправляемых Церквей, Экзархатов и Митрополичьих округов.

Синодальная комиссия по канонизации святых поддерживает это предложение.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сохранить практику утверждения Священным Синодом соборов местных новомучеников и исповедников митрополий и епархий, но без внесения таковых соборов в общецерковный календарь.

2. Сохранить практику утверждения Священным Синодом с внесением в общецерковный календарь соборов местных новомучеников и исповедников Самоуправляемых Церквей, Экзархатов и Митрополичьих округов.

3. Сохранить в общецерковном календаре указание на празднование соборов: Бутовских новомучеников, Радонежских новомучеников и исповедников, Соловецких новомучеников и исповедников.

ЖУРНАЛ № 117

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных об утверждении или дополнении соборов местных святых.

Справка:

В заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси:

а) утвердить поименный список собора новомучеников и исповедников земли Белорусской согласно приложению к настоящему журналу;

б) определить празднование собора новомучеников и исповедников земли Белорусской 15/28 октября при совпадении этого числа с воскресным днем или в ближайший воскресный день после этой даты.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Иваново-Вознесенского и Вичугского Иосифа дополнить поименный список собора святых Ивановской митрополии именами ранее прославленных подвижников благочестия:

блаженного Киприана Суздальско-Уводского (1622), подвижническая жизнь которого проходила на территории нынешней Ивановской области;

благоверного князя Феодора Стародубского (1330), главной вотчиной которого было село Алексино нынешней Ивановской области, где и почивают его святые мощи.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора дополнить поименный список собора святых Смоленской митрополии именами следующих новомучеников, жизнь которых связана со Смоленской землей:

Антония (Тимофеева), мон., прмч. (1942);

Василия Протопопова, сщмч. (1940);

Владимира Преображенского, сщмч. (1937);

Ионы (Лазарева), еп. Велижского, сщмч. (1937);

Николая Кобранова, прот., сщмч. (1937);

Никиты Алмазова, протдиак., сщмч. (1937);

Феодора Недосекина, сщмч. (1942).

ЖУРНАЛ № 118

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению:

ЖУРНАЛ № 119

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Азербайджана, Франции и Китая.

Справка:

25−26 августа 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель ОВЦС посетил Азербайджан.

26 августа в Баку митрополит Антоний принял участие в праздничном приеме по случаю с 75-летия председателя Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде, где вручил юбиляру поздравительный адрес Святейшего Патриарха Кирилла и памятный подарок.

Во время поездки председатель ОВЦС посетил собор Рождества Пресвятой Богородицы в Баку, где встретился с епископом Бакинским и Азербайджанским Алексием. В ходе беседы обсуждались, в частности, вопросы межрелигиозных отношений.

С 4 по 8 сентября по благословению Святейшего Патриарха митрополит Волоколамский Антоний находился с рабочим визитом во Франции.

5 сентября председатель ОВЦС возглавил праздничную Божественную литургию в Николаевском соборе г. Ниццы. В богослужении приняли участие Патриарший экзарх Западной Европы митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор и архиереи Западноевропейского Экзархата. По окончании богослужения председатель Отдела внешних церковных связей огласил поздравительный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по случаю 50-летия митрополита Нестора и, исполняя Патриаршее благословение, вручил юбиляру орден преподобного Сергия Радонежского (II степени).

8 сентября митрополит Антоний совершил Божественную литургию в кафедральном соборном храме в честь Живоначальной Троицы в Париже.

С 17 по 21 октября по благословению Святейшего Патриарха митрополит Волоколамский Антоний находился с рабочим визитом в Китае.

19 и 20 октября председатель ОВЦС совершил Божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы в Пекине, расположенном на территории Посольства Российской Федерации в Китайской Народной Республике, а также принял участие в торжествах по случаю 15-летия освящения этого храма. Митрополиту Антонию сослужили клирики Московского Патриархата, несущие послушание на Китайской земле.

В рамках визита состоялась встреча председателя ОВЦС с послом России в КНР И.В. Моргуловым, на которой обсуждались вопросы, касающиеся духовного окормления соотечественников в Китае. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Антоний вручил дипломату медаль «Патриаршая благодарность» во внимание к помощи, оказываемой Успенскому приходу.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 120

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся заседании Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью.

Справка:

С 21 по 25 августа 2024 года в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) состоялось третье заседание Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью. Договоренность об учреждении Рабочей группы была достигнута Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Святейшим Католикосом Василием Мар Фомой Павлом II в ходе визита Предстоятеля Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви в Россию с 31 августа по 5 сентября 2019 года.

В состав делегации со стороны Московского Патриархата вошли епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл — сопредседатель Рабочей группы, секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей иеромонах Стефан (Игумнов) — секретарь Рабочей группы, сотрудник ОВЦС иеромонах Марк (Ахматханов), старший преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики М. Г. Калинин. Со стороны Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви в заседании участвовали митрополит епархии Северо-Восточной Америки Захария Мар Николовос — сопредседатель Рабочей группы, председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Делийский Юханон Мар Деметриос в качестве почетного гостя, исполнительный директор Отдела внешних церковных связей священник Ашвин Фернандис — секретарь Рабочей группы, член Церковного Совета Д. Мэтью.

Рабочая группа отметила историческую важность состоявшейся встречи Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Предстоятелем Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Святейшим Католикосом Василием Мар Фомой Матфеем III во время его визита в Россию с 3 по 8 сентября 2023 года.

В ходе заседания епископ Кирилл сообщил о принятом Верховной Радой Украины законопроекте, направленном на ликвидацию Украинской Православной Церкви. Члены маланкарской делегации выразили крайнюю обеспокоенность в связи с усилением преследований православных верующих на Украине. Представители Русской Православной Церкви выразили благодарность маланкарской стороне за ранее опубликованные заявления в поддержку Украинской Православной Церкви и ее иерархов.

За время, прошедшее с предыдущего заседания Рабочей группы, состоявшегося в апреле 2023 года в Москве, реализован ряд двусторонних инициатив: взаимные визиты иерархов, проведение встреч с преподавателями и студентами духовных школ, продолжение обучения маланкарских студентов в Русских духовных школах, развитие проектов монашеского обмена, участие представителя Маланкарской Церкви в международной конференции Отдела внешних церковных связей, посвященной пастырскому попечению о душевнобольных, проведение двух научно-медицинских консилиумов врачей ведущих клиник обеих Церквей, создание и показ двухсерийного документального фильма об апостоле Фоме и Маланкарской Церкви, оказание маланкарской стороной содействия Русской Православной Церкви в предоставлении ее верующим, проживающим в Индии, храмов для проведения богослужений.

Рабочей группой представлены предложения по дальнейшему развитию сотрудничества на актуальных направлениях.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Признать успешной деятельность Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью.

3. Отметить значимость реализуемых Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью двусторонних проектов.

ЖУРНАЛ № 121

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся третьем заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью.

Справка:

С 23 по 25 сентября 2024 года в Аддис-Абебе состоялось третье заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью.

Со стороны Московского Патриархата в заседании приняли участие: епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл — сопредседатель Комиссии; секретарь по межхристианским отношениям Отдела внешних церковных связей иеромонах Стефан (Игумнов); настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия игумения Елисавета (Позднякова); заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В.В. Кипшидзе; сотрудник ОВЦС Д.Э. Аракелян. В состав делегации со стороны Эфиопской Церкви вошли: архиепископ Южного Омо Абуна Филипос — сопредседатель Комиссии; заместитель управляющего делами Эфиопской Патриархии протоиерей Элиас Абрха; проректор Свято-Троицкого богословского университета в Аддис-Абебе профессор протоиерей Хайлегабриэль Гирма; декан факультета дистанционного обучения Свято-Троицкого богословского университета священник Гебреханна Гебрецадик; член экспертного совета по высшему образованию при Эфиопской Патриархии, секретарь Комиссии священник Даниэль Сейфемихаэль.

24 сентября в Патриаршей резиденции Эфиопской Церкви в Аддис-Абебе состоялась встреча Святейшего Патриарха Эфиопского Абуны Матфия с членами Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью. В числе обсуждавшихся тем — положение православных верующих на Украине, в том числе в контексте принятого Верховной Радой Украины законопроекта, направленного на ликвидацию Украинской Православной Церкви. Патриарх Абуна Матфий выразил солидарность Эфиопской Церкви с гонимыми украинскими православными братьями и сестрами и заявил о неизменности поддержки Московского Патриархата со стороны Эфиопской Церкви.

Участники заседания подвели итоги деятельности Комиссии за время, прошедшее с ее предыдущей встречи в Москве с 11 по 16 февраля 2023 года. Особо важной остается взаимная поддержка, оказываемая Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью на международном уровне, совместные усилия в деле защиты христиан, терпящих гонения в разных регионах мира, отстаивание традиционных нравственных ценностей. Также реализованы следующие проекты: проведение в Аддис-Абебе первого раунда переговоров по развитию двустороннего академического взаимодействия; организация в Эфиопии двух концертов объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой лавры и Московской духовной академии; проведение в Московской духовной академии, Сретенской духовной академии и Общецерковной аспирантуре и докторантуре восьми семинаров, посвященных богословию, истории и литургической традиции Эфиопской Церкви; контакты между представителями монашества; совершение Пасхального богослужения для проживающих в Аддис-Абебе верующих Московского Патриархата; оказание поддержки московской общине Эфиопской Церкви; содействие развитию взаимодействия эфиопских производителей церковной утвари и ХПП «Софрино»; участие представителей Эфиопской Церкви в организованном в Москве Фестивале духовной музыки народов Христианского Востока и в других культурных мероприятиях; составление научного описания артефактов, относящихся к истории межцерковных отношений; переговоры с руководством Синодального отдела по делам детей и семьи Эфиопской Церкви и посещение действующих под его эгидой социальных объектов; контакты с Медиадепартаментом и с Департаментом воскресных школ и молодежи Эфиопской Церкви.

Комиссией представлены предложения по дальнейшему развитию взаимодействия на актуальных направлениях.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Признать успешной деятельность Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью.

3. Отметить значимость реализуемых Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью двусторонних проектов.

ЖУРНАЛ № 122

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о подготовке очередного заседания совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие — Ислам» с 6 по 11 декабря 2024 года.

Справка:

Совместная российско-иранская комиссия по диалогу «Православие — Ислам» образована в 1997 году. Ее заседания проходили в Тегеране (в 1997, 2001, 2006, 2010, 2014 и 2018 гг.) и Москве (в 1999, 2004, 2008, 2012, 2016 и 2023 гг.). На заседаниях комиссии были рассмотрены, в частности, вопросы места и роли религии в современном мире, межцивилизационного, межкультурного и межрелигиозного диалога, прав человека, глобализации, защиты окружающей среды; проблемы терроризма и экстремизма, духовно-нравственного кризиса в обществе; отдельные вопросы христианского и исламского богословия и антропологии; возможности академического взаимодействия; положение религиозных меньшинств на Ближнем Востоке; проблемы защиты окружающей среды; социальное служение религиозных общин в период пандемии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий состав делегации Русской Православной Церкви для участия в XIII заседании совместной российско-иранской комиссии по диалогу «Православие — Ислам»:

митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;

митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл;

протоиерей Николай Балашов, советник Патриарха Московского и всея Руси;

архимандрит Филарет (Булеков), заместитель председателя ОВЦС;

архимандрит Александр (Заркешев), настоятель Николаевского собора в Тегеране;

протоиерей Александр Абрамов, секретарь Синодальной комиссии по биоэтике;

иеромонах Григорий (Матрусов), председатель Экспертного совета при Патриархе Московском и всея Руси по взаимодействию с исламским миром;

иеромонах Кирилл (Корытко), секретарь Татарстанской митрополии;

иерей Илия Кашицын, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям;

иерей Николай Васин, помощник председателя ОВЦС;

Дунаева Елена Викторовна, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской академии наук, доцент Института стран Азии и Африки Московского государственного университета.

ЖУРНАЛ № 123

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о порядке рассмотрения обращений о совершении отпеваний детей и подростков, совершивших самоубийство.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Комиссия Межсоборного Присутствия по церковному управлению, пастырству и организации церковной жизни провела исследование вопроса о возможности совершения отпеваний детей и подростков, совершивших самоубийство под воздействием суицидальных групп («групп смерти») или под иным деструктивным влиянием. Комиссией проведены консультации и семинары при участии опытных пастырей, педагогов и психиатров.

Комиссия со скорбью констатировала, что неустойчивость подростковой и детской психики, особенно подпавшей под воздействие злоумышленников, пользующихся манипуляциями или шантажом, в частности, в суицидальных группах («играх смерти»), может привести детей или подростков к совершению суицидальных действий. Подобное состояние может рассматриваться как состояние «вне ума» по выражению 14-го правила патриарха Тимофея Александрийского, предусматривающего возможность церковного поминовения людей, наложивших на себя руки в таком состоянии.

Комиссия подготовила предложения, касающиеся порядка рассмотрения обращений о совершении отпеваний детей и подростков, совершивших самоубийство. Эти предложения были разосланы 8 августа 2024 года в епархии Русской Православной Церкви для получения мнений епархиальных Преосвященных с уточнением, что отсутствие ответа будет рассматриваться как согласие с предложенным проектом. В предусмотренный для направления ответов период, помимо положительных отзывов, отрицательные отзывы поступили только от трех Преосвященных. Кроме того, поступило несколько предложений по внесению поправок в проект, в основном относящиеся к возрастным категориям.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С глубокой скорбью отметить актуальность проблемы участившихся случаев намеренного доведения подростков и детей до самоубийства, в том числе посредством шантажа, манипуляций или использование иных деструктивных методов, подавляющих критическое мышление и естественную осторожность жертвы.

2. Напомнить, что сознательное самоубийство, к примеру «от обиды человеческой, или по какому-то иному поводу от малодушия» (Тим. Ал. 14) есть тяжкий грех, препятствующий совершению церковной заупокойной молитвы о наложившем на себя руки. Тем более тяжким грехом является намеренное доведение до самоубийства.

3. При этом, имея в виду правило патриарха Тимофея Александрийского 14-ое и основанное на этом правиле определение Священного Синода от 27 июля 2011 года (журнал № 87) относительно возможности отпевания лиц, окончивших жизнь самоубийством в состоянии психического расстройства, а также принимая во внимание неустойчивость подростковой и детской психики и ее подверженность манипулятивным влияниям извне, — определить следующий порядок рассмотрения обращений о совершении отпевания ребенка или подростка, совершившего самоубийство:

а) Вопрос о возможности совершения отпевания и дальнейшего церковного поминовения ребенка (подростка), совершившего самоубийство, рассматривается епархиальным архиереем или уполномоченной им для рассмотрения подобных вопросов епархиальной комиссией, порядок работы которой определяется епархиальным архиереем.

б) При рассмотрении ситуации членами комиссии (или по ее поручению — благочинным по месту события) опрашиваются свидетели, могущие подтвердить, что упомянутый ребенок (подросток) имел устремление к Богу, вел нормальный для своего возраста образ жизни, не позволяющий ожидать от него суицидальных действий, или что он подвергался разрушительному воздействию организаторов «групп смерти», шантажа и манипуляций, значительно превосходящих или подавляющих его критическое мышление и естественную осторожность. Также для принятия решения могут быть рассмотрены заключения правоохранительных органов (доследственной проверки) и результаты психолого-педагогической экспертизы, если соответствующие документы будут предоставлены комиссии.

в) При заключении епархиального архиерея или епархиальной комиссии о невозможности совершения отпевания, священнику следует предложить родственникам совершить «Чин молитвенного утешения сродников живот свой самовольно скончавшаго», утвержденный синодальным определением от 27 июля 2011 года, а также, в случае просьбы родственников о поминовении умершего, совершать таковое в своей домашней молитве словами преподобного Льва Оптинского, как это предусмотрено в том же синодальном определении: «Взыщи́, Го́споди, поги́бшую ду́шу раба́ Твоего́ (имярек): а́ще возмо́жно есть, поми́луй. Неизследи́мы су́дьбы Твои́. Не поста́ви мне в грех моли́твы сей мое́й, но да бу́дет свята́я во́ля Твоя́».

г) В любой ситуации священнику надлежит проявить сострадание родственникам скончавшегося, обратив к ним слова утешения; разъяснить им, что их отношения с ребенком, наложившим на себя руки не закончились и он нуждается в их вере и молитве; призвать их к молитве об усопшем несовершеннолетнем, к деятельной христианской жизни, непременно включающей регулярное посещение храма и участие в Таинствах Церкви.

ЖУРНАЛ № 124

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, председателя Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, об упорядочении практики совершения богослужений священнослужителями, окормляющими подразделения на территории проведения Специальной военной операции.

Справка:

Согласно информации Преосвященного митрополита Кирилла, практика совершения богослужений священнослужителями, окормляющими подразделения на территории проведения Специальной военной операции, в настоящее время неоднородна, в связи с чем Преосвященный митрополит Кирилл испрашивает руководственные указания Священного Синода относительно упорядочения таковой практики.

ПОСТАНОВИЛИ:

На время проведения Специальной военной операции предоставить Преосвященному митрополиту Ставропольскому и Невинномысскому Кириллу, председателю Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами, под его ответственность, придерживаясь сложившейся традиции, определять порядок совершения богослужений в зоне боевых действий, применительно к ситуации в различном удалении от линии боевого соприкосновения.

ЖУРНАЛ № 125

СЛУШАЛИ:

Рапорт митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, о состоявшемся Собрании игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви.

Справка:

По благословению и под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 25 сентября 2024 года в Храме Христа Спасителя города Москвы состоялось Собрание игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви.

В Собрании приняли участие 528 представителей монастырей из 152 епархий Русской Православной Церкви, в том числе 19 Преосвященных, 156 игуменов, 195 игумений, а также насельники и насельницы обителей.

Важнейшее значение для всех участников имело Первосвятительское слово, в котором были сформулированы приоритетные задачи для современных монастырей. В ходе собрания было также заслушано 4 доклада с комментариями по наиболее значимым вопросам.

Собранием был принят итоговый документ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить удовлетворение в связи проведением Собрания игуменов и игумений монастырей Русской Православной Церкви.

2. Благодарить Святейшего Патриарха Кирилла за благословение на проведение Собрания и участие в его работе.

3. Одобрить итоговый документ Собрания.

ЖУРНАЛ № 126

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана, председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта, о вторых Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского и втором Всероссийском форуме «Вера и спорт».

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 2023 года проводятся Всероссийские спортивные игры святого благоверного князя Александра Невского и Всероссийский форум «Вера и спорт». Игры включены в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации и проводятся в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

С 11 по 16 сентября 2024 года в Нижнем Новгороде состоялись Вторые игры и форум в формате мероприятия Союзного государства. В играх приняли участие около 2000 человек из 68 регионов Российской Федерации и Республики Беларусь. В состав команд вошли, в том числе, священнослужители Русской Православной Церкви и других традиционных религий России.

Приветствие играм и форуму направили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Правительства Российской Федерации М.В. Мишустин, министр спорта Российской Федерации М.В. Дегтярев, министр спорта и туризма Республики Беларусь С.М. Ковальчук, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.Ю. Кузнецова.

На церемонии открытия игр и пленарном заседании форума «Вера и спорт» приняли участие митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, председатель Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан, а также министр спорта Российской Федерации М.В. Дегтярев (онлайн), губернатор Нижегородской области Г. С. Никитин, статс-секретарь — заместитель министра спорта Российской Федерации А.А. Никитин, прочие официальные лица, представители традиционных религий России.

В личном первенстве и командном зачете были разыграны награды по мини-футболу, баскетболу, шахматам, самбо, настольному теннису и выполнению нормативов комплекса ВФСК ГТО. Дополнительно прошли соревнования по фиджитал-хоккею и шахматам-онлайн.

Кубок Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла завоевала команда Санкт-Петербурга. Приз председателя Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта «За честную игру» был вручен командам Республики Беларусь и Ивановской области.

В работе форума «Вера и спорт» (очно и онлайн) приняли участие около 1500 человек: духовенство и миряне Русской Православной Церкви, представители традиционных религий России, федеральных и региональных органов исполнительной власти в сфере спорта, просвещения, образования, культуры, национальной и молодежной политики, международного сотрудничества, спортивного и образовательного сообщества, общественных организаций, студенты и учащиеся.

Деловая программа форума включала 12 секций и дискуссионных площадок образовательной, культурной, научной и учебно-методической направленности, на которых обсуждались вопросы взаимодействия религиозных организаций и спортивного сообщества, духовно-нравственного и патриотического воспитания подрастающего поколения, защиты традиционных ценностей, технологических вызовов современного спорта.

Третьи игры и форум пройдут в 2025 году в Санкт-Петербурге в международном формате.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Рапорт принять к сведению.

2. Рекомендовать епархиальным Преосвященным в соработничестве с региональными органами исполнительной власти содействовать более широкому представительству команд регионов России и других стран канонической территории Русской Православной Церкви на третьих Всероссийских спортивных играх святого благоверного князя Александра Невского, а также обеспечить взаимодействие духовников с командами на ранних этапах тренировочного цикла подготовки к играм.

ЖУРНАЛ № 127

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Егорьевского Мефодия, и.о. председателя Синодальной библейско-богословской комиссии, об актуализации Положения Синодальной библейско-богословской комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение о Синодальной библейско-богословской комиссии в новой редакции.

ЖУРНАЛ № 128

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о разграничении деятельности Синодальной комиссии по иконописи и Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, а также о порядке взаимодействия епархий и духовных учебных заведений с упомянутыми учреждениями.

Справка:

Синодальная комиссия по иконописи учреждена решением Священного Синода от 11 октября 2023 г. (журнал № 107). Экспертный совет по церковному искусству, архитектуре и реставрации учрежден решением Священного Синода от 16 апреля 2016 г. (журнал № 18).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия епархий и духовных учебных заведений с Синодальной комиссии по иконописи и с Экспертным советом по церковному искусству, архитектуре и реставрации.

2. Поручить Синодальной комиссии по иконописи во взаимодействии с художественным советом ХПП «Софрино» осуществлять наблюдение и контроль за соответствием церковной традиции иконографических образцов, используемых для печатной продукции, а также за разработкой новых иконографических решений изготовляемой предприятием продукции (икон, иконостасов и декоративно-прикладных изделий).

ЖУРНАЛ № 129

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, о внесении изменений в состав Комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Исключить из состава Синодальной комиссии по канонизации святых:

а) митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения и митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, включенных в комиссию в связи с занимаемыми должностями ректоров духовных академий;

б) архиепископа Павлодарского и Экибастузского Варнаву, в связи с освобождением от должности председателя Комиссии Митрополичьего округа в Республике Казахстан по канонизации святых;

в) архимандрита Никодима (Генералова), в связи с освобождением его от должности председателя Комиссии Белорусского Экзархата по канонизации святых.

2. Включить в состав Синодальной комиссии по канонизации святых:

а) архиепископа Петропавловского и Булаевского Владимира, председателя Комиссии Митрополичьего округа в Республике Казахстан по канонизации святых;

б) епископа Борисовского и Марьингорского Амвросия, председателя Комиссии Белорусского Экзархата по канонизации святых.

ЖУРНАЛ № 130

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы переназначить на должность ректора Вологодской духовной семинарии ее ректора иерея Алексия Ольховникова, уставной срок полномочий которого истекает в текущем году.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия освободить его от должности временно исполняющего обязанности ректора Екатеринодарской духовной семинарии и назначить временно исполняющим обязанности ректора упомянутой семинарии иерея Андрея Кретова, ее проректора по учебной работе, отложив суждение об утверждении его в должности до успешной защиты им кандидатской диссертации, предоставив ему для этого срок до конца 2025 года.

ЖУРНАЛ № 131

СЛУШАЛИ:

Рапорт В.Р. Легойды, председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации, о назначении ему заместителя.

Справка:

Согласно Уставу Русской Православной Церкви «Священный Синод назначает. руководителей синодальных учреждений и, по их представлению, их заместителей» (V.27.а).

ПОСТАНОВИЛИ:

Заместителем председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации назначить И.А. Кузьменкова, исполняющего обязанности заместителя председателя упомянутого отдела.

ЖУРНАЛ № 132

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия назначить монахиню Евгению (Орымбетову) на должность игумении Покровского женского монастыря города Дустабада Ташкентской области Республики Узбекистан.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия освободить монахиню Сергию (Бересневу) от должности исполняющей обязанности игумении Кунгурского Иоанно-Предтеченского женского монастыря города Кунгура Пермского края и назначить на эту должность монахиню Екатерину (Верхоланцеву).

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Вятского и Слободского Марка освободить архимандрита Феодора (Рулева) от должности наместника Свято-Успенского Трифонова мужского монастыря города Кирова и назначить на эту должность архимандрита Иова (Муравьева).

4. В связи с прошением Преосвященного епископа Белевского и Алексинского Серафима:

а) назначить игумена Назария (Рыпина) на должность наместника Введенского Макарьевского Жабынского мужского монастыря села Жабынь Белевского района Тульской области;

б) назначить игумена Хризостома (Егорова) на должность игумена Спасо-Преображенского Крестовоздвиженского мужского монастыря города Белева Тульской области.

5. Освободить по состоянию здоровья игумению Веру (Ровчан) от должности настоятельницы Успенского Вышенского монастыря Скопинской епархии, направив ее для несения посильных монашеских трудов Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, и назначить на должность игумении Успенского Вышенского монастыря Скопинской епархии монахиню Димитрию (Лукьянову), насельницу Рождества Богородицы Снетогорского монастыря Псковской епархии.

ЖУРНАЛ № 133

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступивших обращениях относительно перехода клириков в другие Поместные Православные Церкви.

Справка:

Священный Синод в заседании от 17−19 июля 2006 года (журнал № 53) постановил, что переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным Синодом и на основании отпускной грамоты Патриарха Московского и всея Руси.

Святейший Патриарх Сербский Порфирий обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о предоставлении канонического отпуска в Белградо-Карловацкую Архиепископию Сербского Патриархата клирика Оренбургской епархии иеромонаха Андроника (Дунаева), защитившего в 2023 году докторскую диссертацию на православном богословском факультете Белградского университета и продолжающего преподавание в данном учебном заведении. Митрополит Оренбургский и Саракташский Петр сообщил, что не имеет возражений против перехода означенного священнослужителя в клир Сербской Православной Церкви.

На имя Святейшего Патриарха Кирилла поступило письмо Святейшего Патриарха Сербского Порфирия с сообщением о том, что архиепископ Цетиньский и митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий изъявил желание принять в клир Черногорско-Приморской епархии Сербской Православной Церкви заштатного клирика Самарской епархии иерея Душана Михайловича. Со стороны митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия возражений против перехода упомянутого священнослужителя в клир Сербской Православной Церкви не имеется.

Архиепископ Оттавский и Канадский Ириней обратился к архиепископу Брестскому и Кобринскому Иоанну с просьбой благословить клирику Брестской епархии Белорусского экзархата диакону Иоанну Боишко переход в клир Канадской архиепископии Православной Церкви в Америке. Преосвященный архиепископ Иоанн и Преосвященный митрополит Минский и Заславский Вениамин не возражают против перехода упомянутого клирика в юрисдикцию Православной Церкви в Америке.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Благословить переход клирика Оренбургской епархии иеромонаха Андроника (Дунаева) в юрисдикцию Сербской Православной Церкви и направить Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

2. Благословить переход заштатного клирика Самарской епархии Русской Православной Церкви иерея Душана Михайловича в клир Сербской Православной Церкви и направить Святейшему Патриарху Сербскому Порфирию отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

3. Благословить клирику Брестской епархии Белорусского экзархата диакону Иоанну Боишко переход в клир Канадской архиепископии Православной Церкви в Америке и направить архиепископу Оттавскому и Канадскому Иринею отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

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