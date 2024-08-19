В последние недели в информационном пространстве заметно усилились разговоры о возможном запрете Украинской Православной Церкви. Этому способствуют не только заявления Президента Украины и главы Офиса президента, но и действия представителей ПЦУ, которые делают все, чтобы закон 8371 приняли в том виде, в котором его предлагает принять «Евросолидарность». Недавний визит главы ПЦУ Епифания Думенко на Фанар в составе украинской делегации, состоявшийся в спешном порядке, стал еще одним сигналом того, что в церковно-политической среде происходят важные изменения. Этот визит не был анонсирован, что свидетельствует о скрытности и срочности обсуждаемых вопросов. Попробуем разобраться, что же именно обсуждалось на этой встрече и какие политические и церковные последствия она может иметь.

Состав делегации: важные детали

Прежде всего, стоит обратить внимание на состав делегации, посетившей патриарха Варфоломея. Помимо главы ПЦУ Епифания и его ближайшего соратника Евстратия Зори, в резиденции патриарха присутствовали заместитель главы Офиса президента Украины Елена Ковальская, главный лоббист ПЦУ в стране Виктор Еленский, а также нынешний посол Украины в Турции Василий Бондарь и Генеральный консул в Стамбуле Роман Недильский (последний, как известно, имеет хорошие отношения с патриархом Варфоломеем).

На стороне Фанара в переговорах участвовал митрополит Халкидонский Эммануил — главный инициатор и куратор создания ПЦУ, архимандрит Аэтий и патриарший диакон Епифаний Камянович (в качестве переводчика).

Этот состав делегации и участие столь знаковых фигур свидетельствуют о том, что для решения обсуждаемых вопросов были задействованы если не все ресурсы, то как минимум «тяжелая артиллерия».

Возможные причины визита

Первой и наиболее очевидной причиной срочного визита украинской делегации на Фанар являются события, связанные с принятием законопроекта 8371, предусматривающего запрет деятельности УПЦ.

Этот законопроект уже вызвал серьезные опасения многих западных политиков, которые видят в нем угрозу не только для Украинской Православной Церкви, но и для религиозной свободы в Украине в целом.

Вполне вероятно, что украинская делегация пыталась убедить патриарха Варфоломея в том, что принятие этого закона не создаст проблем для Константинопольского патриархата. Основной аргумент мог заключаться в том, что запрет УПЦ не будет напрямую связан с Фанаром, а потому не нанесет ущерба международной репутации патриархата.

Кроме того, украинская делегация могла заверять патриарха Варфоломея, что не предвидится серьезного сопротивления со стороны УПЦ. Это должно было бы успокоить Константинопольский патриархат и убедить его в том, что процесс запрета УПЦ пройдет без крупных скандалов.

Также одной из причин визита Думенко на Фанар могло быть недовольство патриарха Варфоломея тем беспределом, который творят сторонники ПЦУ в отношении УПЦ. Такой вывод можно сделать из информации, опубликованной на сайте Президента, из которой мы узнали, что украинская делегация убеждала главу Фанара в том, что «все храмы страны открыты». Это выглядело особенно циничным на фоне того, что в тот самый день, когда Думенко и Еленский рассказывали патриарху Варфоломею о «религиозной свободе» в Украине, Минкульт опечатал еще один храм на территории Киево-Печерской лавры.

Можем предположить, что украинская власть в лице Еленского и Ковальской фактически гарантировали Варфоломею «тихое» уничтожение УПЦ.

Как это уничтожение будет происходить — пока сложно сказать. Потому что здесь есть как минимум два аспекта — канонический и физический. Другими словами, УПЦ могут уничтожить, изменив ее канонический статус (например, убедив епископов, священников и мирян о необходимости присоединения к Экзархату Фанара в Украине, либо — к ПЦУ). Или же могут подавить физически, о чем недавно намекнул глава Офиса президента Андрей Ермак.

А действия властей в последнее время дают представление о методах, которые могут быть использованы для достижения этой цели — репрессиях и преследованиях всех, кто осмелится выступить в защиту УПЦ.

Другое дело, есть ли ресурс, а самое главное, желание это делать? Как нам кажется, что желание есть, а ресурса нет. Поэтому мы считаем, что более вероятны первые два варианта — Экзархат или ПЦУ.

Делегация Фанара: почему ее не было?

О том, что переговоры об усилении позиций Украинского Экзархата Фанара (который, напомним, уже существует) идут, можно утверждать на все 100%, сколько бы против этого не выступали коллеги Порошенко и некоторые представители ПЦУ. Поэтому, помимо очевидной причины — обсуждения законопроекта о запрете УПЦ, существует и более сложная и скрытая причина визита, связанная с внутренними конфликтами в ПЦУ и Константинопольском патриархате. Об этом свидетельствуют публикации в СМИ, близких к ПЦУ. За неделю до визита Епифания на Фанар в издании «Духовный фронт», курируемом экзархом Константинопольского патриархата в Украине, появилась информация о том, что год назад патриарх Варфоломей планировал отправить в нашу страну свою делегацию. Однако этому решению воспротивился Епифаний Думенко и его ближайшее окружение, в частности, Евстратий Зоря (которого можно смело называть регентом при Думенко).

Тогда, год назад, делегация патриарха Варфоломея должна была состоять из двух епископов с украинскими корнями: митрополита Илариона из Канады и архиепископа Иова (Гечи), а также диакона Константинопольского патриархата Епифания Камяновича. Однако их убедили не приезжать и сделали это настолько вульгарно (заявив, что может взорваться Запорожская АЭС), что у любого думающего человека возникает закономерный вопрос: почему присутствие этой делегации было столь невыгодно Зоре и Думенко?

Конфликт внутри Константинопольского патриархата

Дело в том, что Иларион (Рудник) и Иов (Геча), по мнению издания «Украина православная», которое курируется Евстратием Зорей, представляют внутри Константинопольского патриархата группу, которая считает проект ПЦУ неудачным и даже провальным. Именно на них прозрачно намекает «Украина православная», когда говорит, что внутри Константинопольского патриархата есть «рука Москвы». По мнению издания, эта же рука есть и внутри ПЦУ. Вероятно, речь идет о «епископах», которые не могут смириться с тем, что на самом деле ПЦУ управляет Евстратий Зоря, а могли бы управлять они (например, Симеон Шостацкий или Михаил Зинкевич). Эта группа уверена, что дальнейшее существование ПЦУ в ее нынешнем виде нецелесообразно, поскольку ни Думенко, ни Зоря не способны выполнить задачи, поставленные при создании ПЦУ.

Напомним, что патриарх Варфоломей и его представители неоднократно заявляли, что целью легализации украинских раскольников является установление религиозного мира в Украине и консолидации общества, которое на протяжении нескольких десятилетий было расколото по религиозному признаку. Однако за более чем шесть лет существования ПЦУ мир не только не был достигнут, но и стал еще более далекой перспективой. Политика, проводимая Думенко и его соратниками, сводилась к одному простому тезису: лучший инструмент для переговоров с УПЦ — это силовые методы, такие как болгарка и лом. Но этот подход, усиленный отсутствием канонических хиротоний среди представителей ПЦУ, сделал невозможными переговоры УПЦ с этой структурой (чтобы не было претензий, сразу скажем, что хиротонии — это главное, а лом и болгарка — второстепенное, но ежедневное). В результате ПЦУ не только не выполнила свою задачу по преодолению раскола, но и усугубила его.

Фанар и поиск выхода из кризиса

Сложившаяся ситуация ставит Фанар в крайне неудобное положение. Константинопольский патриархат, который изначально поддержал создание ПЦУ с целью, по словам его спикеров, установления религиозного мира в Украине, теперь сталкивается с тем, что этот проект не только не привел к миру, но и усугубил раскол. В условиях нарастающей критики внутри и вне Константинопольского патриархата Фанар вынужден искать выход из сложившегося кризиса.

Одним из таких возможных выходов может стать пересмотр решения о создании ПЦУ. Недавно американский юрист Роберт Амстердам заявил, что патриарх Варфоломей, создавая ПЦУ, не обладал всей необходимой информацией. По сути, Амстердам обвинил кураторов этой структуры в том, что они вводили в заблуждение главу Фанара.

Цитата: «Я не верю, что Его Святейшество Патриарх Варфоломей поддерживает это бурное положение дел. Я могу только сделать вывод, что Его Святейшество стал жертвой интриг украинских властей и был лишен возможности узнать правду о религиозной свободе в Украине. Учитывая его значимую роль в нападении на УПЦ, скорее всего, виноват Виктор Еленский. Он показал себя предвзятой и неразумной фигурой, которая желает не меньше, чем полного уничтожения УПЦ. Действительно, есть даже некоторые в администрации президента, которые выразили обеспокоенность его поведением. Согласно внутренним документам, имеющимся в моем распоряжении, „стиль работы нынешнего главы ГЕСС можно охарактеризовать как откровенное потворство интересам ПЦУ [..]. Он намеренно манипулирует фактами [..] и в разных местах предлагает взаимоисключающие заявления, которые его собеседник хочет услышать, просто чтобы получить от собеседника конкретные шаги в поддержку ПЦУ“. Это не тот человек, которому Его Святейшество Патриарх Варфоломей может доверять».

В этой связи отметим, что один из украинских телеграм-каналов опубликовал очень интересную статью, в которой рассказал следующее. 17 июля 2023 года Посольство Украины в Турции «передало Патриарху окончательный отказ принять делегацию, потому что Президент, мол, в служебной командировке, а Еленскому пришлось взять больничный. Говорят, Патриарх был так оскорблен при встрече с представителями Посольства, что прямо спросил переводчика: „Зачем мне так нахально лгут?“».

Более того, этот телеграм-канал рассказал и о том, что врали не только патриарху Варфоломею, но, якобы, и Зеленскому. В частности, сообщив о визите в Киев архиепископа Илариона (Рудника), авторы телеграм-канала написали, что архиепископ Иларион и сопровождавший его епископ Команский Михаил «встретились с новым заместителем главы Офиса Президента, Е. А. Ковальской. И она нашла правильные слова, чтобы впервые объяснить им, что Президента до сих пор. скажем так, не совсем верно информировали о процессах, происходящих в украинском Православии, и о том, будто Патриарх Варфоломей не заинтересован участвовать в его дальнейшем объединении».

В итоге мы можем предположить, что заявление Амстердама, а также (если это правда) информация о вранье патриарху Варфоломею (и Зеленскому) со стороны некоторых украинских чиновников, открывает перед патриархом Варфоломеем возможность предпринять такие шаги, которые могут серьезно повлиять на дальнейшее существование как ПЦУ, так и УПЦ.

Внутренние конфликты и борьба за власть

Однако помимо внешних факторов, связанных с ситуацией вокруг УПЦ и ПЦУ, внутри самого Константинопольского патриархата назревает серьезный конфликт. Он связан с борьбой за власть и влияние между разными группировками внутри патриархата. В центре этой борьбы оказываются два ключевых фигуранта: митрополит Эммануил Халкидонский и митрополит Элпидофор Американский.

Эммануил был главным куратором создания ПЦУ и до недавнего времени считался одной из наиболее влиятельных фигур в Константинопольском патриархате. От успешности или провала проекта ПЦУ во многом зависит его будущая судьба.

С другой стороны, митрополит Элпидофор, глава Американской архиепископии, ранее считавшийся главным претендентом на пост патриарха, также оказался в непростой ситуации. Его попытка использовать американскую политическую сцену для усиления своего влияния внутри патриархата не увенчалась успехом, а несколько скандалов (например, крещение детей гей-пары или участие в открытии турецкого дома в США) привели к тому, что он потерял инициативу в борьбе за патриарший трон.

А вопрос о будущем патриархе Константинопольского патриархата становится все более актуальным, учитывая возраст и состояние здоровья патриарха Варфоломея, которому уже за 80 лет. Выбор нового патриарха неизбежно приведет к серьезным изменениям как внутри Константинопольского патриархата, так и в его отношениях с другими Православными Церквями.

Именно поэтому вся игра вокруг Украины, ПЦУ и УПЦ, которую мы сейчас наблюдаем, это, по большому счету, предвыборная борьба за пост Константинопольского патриарха.

Потому что, если проект ПЦУ окончательно провалится, это серьезно ударит по позициям Эммануила и сделает его шансы на патриарший трон минимальными. В то же время успех ПЦУ может укрепить его позиции и сделать его главным претендентом на пост патриарха.

Именно поэтому Эммануил и его сторонники столь активно продвигают курс на поддержку ПЦУ, несмотря на очевидные провалы руководства этой структуры и бандитские повадки ее представителей.

Роль США и влияние на Константинопольский патриархат

Еще одним важным фактором, который следует учитывать при анализе ситуации вокруг ПЦУ, является роль США. Митрополит Элпидофор находится в тесных связях с американскими политическими кругами. Недавнее его участие в мероприятиях Республиканской партии, где он призывал благословение Божие на предстоящие выборы президента США, свидетельствует о его желании заручиться поддержкой американских властей в борьбе за патриарший трон.

А это возможно только при условии. изменения политики в отношении УПЦ. Потому что слишком хорошо известно, что республиканцы недовольны гонениями на УПЦ в Украине и неоднократно сигнализировали украинскому правительству о недопустимости такого давления на Церковь. Можно предположить, что аналогичные сигналы поступали и через Элпидофора патриарху Варфоломею. Возможно, именно это и стало причиной планируемого визита делегации от имени Константинопольского патриархата в Украину, который был заблокирован Епифанием и его окружением год назад, но, как сообщают украинские телеграм-каналы, все-таки состоится в ближайшем будущем.

В сложившейся ситуации очевидно, что внутри ПЦУ и Константинопольского патриархата назревает серьезный кризис. Внешне все может казаться относительно спокойным, но скрытые противоречия и борьба за власть создают взрывоопасную обстановку. Основной вопрос сейчас заключается в том, сможет ли Фанар сохранить лицо и найти выход из этого кризиса без серьезных потерь.

Проект создания ПЦУ, который изначально рассматривался как способ установления религиозного мира в Украине, в настоящее время переживает момент, который украинцы называют «пан або пропав». То есть на карту поставлено все, и если запрет УПЦ провалится (в том смысле, что закон будет труднее реализовать, чем принять), то власть окончательно отвернется от Думенко, что фактически будет концом для ПЦУ.

С другой стороны, внутренние конфликты на Фанаре, борьба за власть и влияние, а также давление со стороны внешних сил, таких как США, создают ситуацию, в которой Константинопольский патриархат вынужден искать новые решения и стратегии.

Одним из возможных выходов для патриарха Варфоломея может стать пересмотр своего отношения к УПЦ, что позволит, по мнению некоторых фанариотов, сохранить репутацию Константинопольского патриархата и выйти из сложившейся ситуации с минимальными потерями. Однако это решение связано с серьезными рисками, так как неизвестна реакция священноначалия и верующего народа УПЦ. Также, вероятно, что принятие УПЦ в Экзархат Фанара в Украине может привести к еще большему расколу внутри православного мира.

В ближайшее время мы можем ожидать новых шагов со стороны Константинопольского патриархата, направленных на попытку найти выход из ситуации. Возможно, это будут новые дипломатические усилия, направленные на установление диалога с УПЦ, или же попытки укрепить позиции ПЦУ через политическую и финансовую поддержку. Однако независимо от того, какие шаги будут предприняты, очевидно одно: Константинопольский патриархат оказался в сложнейшей ситуации, от выхода из которой зависит его будущее и будущее Православия в Украине и мире.

https://spzh.live/ru/zashhita-very/81 676-otnoshenija-fanara-i-ptsu-na-hrani-krakha-kak-oni-ishchut-vykhod-iz-krizisa