Ваше Блаженство, прочитав обращение руководителя «ПЦУ», которое было обращено не только к Вам, но ко всему духовенству и мирянам нашей Церкви, я дерзаю высказать свое мнение о сути изложенных в нем предложений.

Я и вверенная мне Богом паства всегда молимся и будем молиться о том, чтобы были уврачеваны расколы и нестроения среди людей, исповедующих Православную веру в нашей стране, и чтобы наконец наступил мир и долгожданное духовное единство. Желание моего сердца — чтобы весь наш народ едиными устами и единым сердцем воспевал Святую Троицу. Но Вы, конечно же, понимаете, что это единство невозможно создать искусственно, и должно быть создано не вокруг национальных, политических или каких бы то ни было иных земных предпочтений. Это единство возможно только вокруг Христа и во Христе. А оно возможно исключительно на каноническом фундаменте Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви.

Благодать священства и признание апостольского преемства духовенства не могут быть решением административного порядка. Оно может быть истинным и действительным только при условии совершения самого таинства лицами, имеющими на это каноническое право. Без соблюдения такого условия мы внесем в наши таинства хаос, который приведет не к единству, а к разрушению устоев церковной жизни.

Архитекторы и родоначальники нынешних расколов действуют не ради Церковного единства, а вопреки ему, игнорируя не только мнения многомиллионной паствы, но и канонов. Создавая церковные новообразования, они рассчитывают на то, что православным народом можно манипулировать с помощью пропаганды или страха насилия. На примере нашей паствы можно сказать, что им это не удаётся. Так называемый объединительный собор, который инициировали отдельные политические лидеры, ставил своей целью не достижение единства Православия на территории нашей Родине, а его уничтожение путем прямого насилия над каноническим правом и церковной традицией.

Мы не отказываемся от диалога со всеми людьми доброй воли, которые искренне хотят единства Православия в Украине. Но лично для меня остается загадкой, как можно, применяя насилие, угрозы, избиения, подлог, святотатство и воровство, говорить о необходимости любви и мира? Как можно, творя дела тьмы, говорить о свете? Бог видит сердца людей. Первое, с чего, на мой взгляд, должен был бы начаться диалог о нашем единстве, так это с признания тех злодеяниях, которые были совершены в отношение нашей Матери-Церкви, и покаянии в них.

В обсуждаемом обращении сознательно, или по недоразумению, содержится ряд неточностей и ошибок. Нигде и никогда как официально, так и в частных беседах, Блаженнейший Владимир (Сабодан) не высказывал мнения о том, что нам нужно срочно достичь единства, игнорируя каноны Православной Церкви. Он всегда утверждал обратное. Его четкая позиция всем нам была известна — единство на твёрдой канонической почве! Правда и то, что вмешательство Вселенского патриарха было «канонически обоснованным». Более того, мне известно, что сам Вселенский патриарх публично при личных встречах (в одной из них я участвовал в Тбилиси) с представителями нашего епископата всячески отвергал «слухи» о том, что он собирается признавать «церковью» тех, кого сам еще недавно называл раскольниками. Он всячески отрицал также и то, что ведется подготовка к провозглашению «томоса». Но, говоря одно, на самом деле Вселенский патриарх делал другое, что также, на мой взгляд, несовместимо с Евангельской этикой и моралью.

Ваше Блаженство, Вы знаете, что все те претензии, которые сейчас мы слышим из уст некоторых политиков и депутатов, являются надуманными и полностью лишены здравого смысла. Наша совесть чиста перед Богом и нашим народом. Нам не за что стыдиться и нечего стесняться. Любые гонения, притеснения и угрозы со стороны врагов нашей Церкви не смогут поколебать нашу веру и уверенность в своей правоте. Но зато любые компромиссы с людьми, которые служат мирским интересам, сделают нас только более уязвимыми. Нас не поймут и не поддержат представители других Поместных Церквей, которые не боясь ничего вступили в нашу защиту на международном уровне. Поскольку мы в этом случае лишимся помощи Божией.

У меня нет сомнений, что данное обращение руководителя «ПЦУ» продиктовано не желанием быть едиными с нами в духе и истине, а другими намерениями, которые далеки от этих желаний. От себя лично и от имени вверенной мне Богом паствы, отвечая на это обращение, я хотел бы еще раз подчеркнуть то, что достижение единства Церкви Божией может быть достигнуто только при условии возвращения в Ее лоно тех людей, которые уклонились от Истины и стали на путь неправды.

Ваш смиренный послушник, Лука митрополит Запорожский и Мелитопольский

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