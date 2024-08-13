Систему профилактики социального сиротства проверят по всей России — решение об этом было принято по предложению детского омбудсмена. На встрече с президентом 31 мая 2024 г. Мария Львова-Белова говорила о том, что нередко вместо помощи семье эта система ее атакует, направляя государственные ресурсы на содержание детей в учреждениях и не помогая вернуться в родной дом.

Например, у многодетной семьи отбирают детей, потому что в доме сломана печь, ее ремонт стоит меньше 100 000 рублей, но в результате дети месяцами находятся в приюте и на это тратится больше миллиона. Глава государства одобрил предложение «вычистить авгиевы конюшни», исключив такие ситуации.

Проверка уже стартовала — в начале июня инспекцию провели в Чувашии, за ней последовали Забайкалье, Тува, Хакасия, Саратовская область. 1 июня 2025 года должен быть представлен итоговый доклад президенту. После этого начнется следующий этап — программные изменения.

Как проводится всероссийская инспекция, на что в связи с ней могут надеяться родители и к чему приготовиться чиновникам, «Милосердию.ru» рассказал Алексей Газарян, руководитель аппарата уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Пять причин проверки

Большинство учреждений для детей в трудной жизненной ситуации — это стационары. Их задача — обеспечение определенного объема койко-мест, койко-дней, вектор их работы не направлен на восстановление семейных связей. Такое положение в аппарате уполномоченного считают неприемлемым и намерены в корне изменить ситуацию.

Что конкретно проверяют во время всероссийской инспекции? Только органы опеки?

Речь не идет только о выявлении недостатков в работе опеки, задачи инспекции так понимать нельзя, подчеркивают в аппарате уполномоченного. Она касается всей системы профилактики социального сиротства. У опеки в этой системе своя роль, на самом деле далеко не главная. Проверяющих интересует работа тех, кто отвечает за профилактику, поддержку семьи, ее защиту, своевременную помощь, за подготовку и предоставление необходимых мер, за развитие инфраструктуры учреждений для семей. «Не нужно думать, что проблема только в органах опеки, — поясняет Алексей Газарян. — Они лишь один из субъектов системы профилактики, а заниматься этой профилактикой должна целая команда ведомств. Задача нашей инспекции — чтобы такие региональные команды разобрались, кто у них за что отвечает. И перестроили бы свою работу и координацию усилий так, чтобы семьи получали помощь своевременно. Чтобы семья в проблемной ситуации не боялась тех же органов опеки, не прятала от них свои трудности, а спокойно приходила за поддержкой, не боясь отобрания».

На сайте уполномоченного по правам ребенка сообщается, что проверять будут: федеральную и региональную нормативно-правовую базу; модель управления и финансирования в регионе; кадровое обеспечение; систему показателей эффективности и мотивации; деятельность ключевых уполномоченных органов практики помощи семьям; сеть организаций для детей-сирот и иные социальные учреждения; механизмы сотрудничества государства, социально ответственного бизнеса и НКО.

За 2,5 года работы в должности детского уполномоченного Мария Львова-Белова и ее подчиненные проверили сотни детских домов, домов ребенка, приютов, интернатов, просмотрели более 5000 личных дел детей. Выводы были неутешительными:

1. Разлучение детей и родителей происходит в случаях, когда этого можно избежать, предложив семье альтернативные меры помощи.

2. Помощь семьям нередко сводится к профилактическим беседам, эффект от которых бывает обратным.

3. В регионах недостаточно развита система медико-социальной помощи родителям с зависимостями, в частности по причине слабого межведомственного взаимодействия и стереотипного отношения к проблеме.

4. Система оценки эффективности деятельности детских учреждений создает мотивацию у руководителей, ориентированную на содержание детей в учреждениях, а не на помощь в сохранении семьи или ее восстановлении.

5. Родители остаются порой без правовой поддержки и защиты в ситуациях, когда речь идет об ограничении или лишении родительских прав.

В некоторых регионах для директоров детских домов нормально, например, попросить провести рейд по семьям на Новый год, чтобы набрать нужное количество подопечных, или «придерживать» детей в учреждении на следующий квартал для нужных плановых показателей.

«Неясной оказывается логика действий, — считает Газарян. — Вот детей разлучили с матерью, объяснив это какими-то недопустимыми условиями их жизни. Получается, детей мы спасли — а маму оставляем в этих страшных, опасных для жизни условиях? Куда ей идти? Система может не замечать этого абсурда».

Эксперимент на 14 регионах

После выборочной проверки в 14 пилотных регионах был запущен проект «0−4», задача которого — предотвратить попадание из семей в дома ребенка самых маленьких детей.

В этих регионах ввели ставки для специалистов, которые целенаправленно разбираются с каждым случаем: почему ребенок в учреждении, что за ситуация в его семье, можно ли что-то сделать, чтобы он вернулся к родителям, а если это невозможно — нашел другую семью?

Если есть человек, у которого решение этих вопросов входит в профессиональные обязанности, то ситуация развивается совершенно иначе.

Кроме этих мер принимались и другие, связанные с ранней помощью детям-инвалидам, протоколом сообщения диагноза. И, что очень важно, с реабилитацией родителей, у которых есть алкогольная зависимость. Алкогольный фактор так или иначе присутствует в 40−60% случаев отобрания детей из семьи. В регионах эту тему уже не замалчивают, но помощь таким родителям оказывают пока далеко не везде и не всегда.

За год в 14 пилотных регионах удалось примерно на 24% снизить количество маленьких детей, одномоментно находящихся в учреждениях разного типа.

Это средняя цифра по всем регионам — где-то она меньше, где-то результат еще лучше.

«И это не требует каких-то огромных бюджетов. По сравнению с теми суммами, которые страна тратит на обеспечение последствий социального сиротства, это очень скромные расходы», — говорит Алексей Газарян.

Стало понятно, что надо опыт надо распространить на всю страну. На встрече с президентом Мария Львова-Белова сформулировала задачи так: в 90-е беспризорных детей надо было забрать с улиц, в 2000-е их устраивали в приемные семьи. А теперь пришло время понять, как нужно действовать, чтобы дети оставались в родных семьях.

Как проходит инспекция?

Сперва проверяющие проделывают кабинетную работу с цифрами, статистикой, зонированием районов региона. Создается внутренняя карта, чтобы можно было показать губернатору, в каком районе у него какой процент детей, помещенных в учреждения. Анализируется местное законодательство, затраты — сколько средств выделяется на стационары, сколько на полустационары. Сколько в регионе учреждений, каких, какие в них специалисты.

После этого проверяющие выезжают на место. За несколько дней посещают множество учреждений, заседания КДН, встречаются со специалистами, чиновниками, родителями, просматривают большое количество личных дел детей. Приезд уполномоченного — момент, когда есть возможность показать главе региона общую картину с профилактикой сиротства на его территории, выделить сильные и слабые стороны, обратить внимание на важность этого вопроса. Задача — помочь губернатору и его команде, поэтому обязательная часть визита — встреча и с главой, и с правительством региона, с теми, кто отвечает за это направление. Все проблемы обсуждаются с ними открыто.

Это возможность для губернатора увидеть, как система работает в его регионе, что есть у других и что можно сделать с учетом опыта всей страны.

«Инспекция должна в прямом и переносном смысле дать новое государственное задание для учреждений, в основе которого — помощь семье, а не койко-места, — говорит Алексей Газарян. — Перед началом проверки мы составили свод мер помощи семьям — около 120 возможностей помощи, которую могут оказывать и государственные структуры, и НКО. Но по факту в арсенале государства для работы с семьей — беседы, угрозы, штрафы. Во многих случаях это не приносит никакой пользы, а когда-то может иметь и обратный эффект.

Мы очень надеемся, что инспекция позволит нам получить достаточный объем живых свидетельств родителей, попадавших в такие ситуации".

В регионах уже работают группы интервьюеров, собирающих такую информацию.

«Дело не в том, чтобы вмешиваться в семью как можно быстрее, — говорит Газарян. — А в том, чтобы государственные службы и задействованные в профилактике НКО научились так взаимодействовать с семьей, чтобы она им доверяла, чтобы им не боялись задавать вопросы, получать то, в чем нуждаются.

Нужно научиться предлагать помощь вовремя, деликатно, с уважением. Хотя бы информировать семью, где мы видим явные трудности, о возможностях, которые у нее есть, о ее правах, что положено, что не положено".

Регионы будут рейтинговать по профилактике социального сиротства

«По факту семья очень часто еще не поставлена на первое место, работающие в системе профилактики люди так не мыслят, — говорит Алексей Газарян. — Не понимают, что такое приоритет родной семьи, как им руководствоваться. Не видят ничего особенного в отобрании детей из семьи.

Директора сиротских учреждений ничего не знают о семьях своих воспитанников, забывают, что в число их задач входит восстановление родственных связей. Думаю, к концу инспекции мы соберем уже целый «музей», коллекцию абсурдных по своей сути практик.

И мы видим, что, когда главы регионов вникают в эти вопросы, когда им рассказывают на «управленческом» языке, как это устроено, многие реагируют на это, берут на себя обязательства, по своей инициативе проводят совещания, выделяют ресурсы, и т. д. Они понимают, насколько это важно. Возникает политическая, управленческая воля, направленная на изменение ситуации.

Нас радует, что после наших визитов представители регионов начинают ездить друг к другу, перенимают лучший опыт. А в каких-то случаях губернаторы сами просят приехать к ним и помочь разобраться в их ситуации с системой профилактики и помощи детям. И это очень правильный подход.

Ведь социальное сиротство — это и удар по демографии региона, и потеря его имиджа. И это экономический ущерб, неэффективное, по сути, расходование на поддержание стационаров крупных средств, которые могли бы пойти на помощь нуждающимся семьям.

Так что наша задача — не просто проехать по всем регионам и найти там какие-то нарушения. Каждый регион получит план необходимых изменений на основе того, что мы там увидим, но это только первый этап.

После того как будет проведена инспекция по всей стране и обобщены ее результаты, работа продолжится. Будет выпущен рейтинг регионов по профилактике социального сиротства, сейчас готовим для него методику. Он даст каждому руководителю возможность понимать, как у него обстоят дела, что необходимо исправить и т. д.

Миссия института уполномоченных — конструктивная. И наша инспекция не карательная, это история про честный разговор, про современные решения в интересах семьи".

https://www.miloserdie.ru/article/nachalas-vserossijskaya-proverka-sistemy-opeki-prichina-detej-razluchayut-s-roditelyami-v-sluchayah-kogda-etogo-mozhno-izbezhat/