Россия переживает необычных экономический бум, пока остальные страны сталкиваются с финансовыми проблемами, пишет The Economist. Секрет заключается в макроэкономической политике страны, утверждается в материале.

Во всем мире нарастает экономическая тревога. В Америке и Канаде безработица растет, а среди потребителей воцарилась подавленность. Европа балансирует на грани рецессии. Про Китай и говорить нечего. Но есть одна страна, где настроения совершенно иные. Несмотря на суровые санкции и статус изгоя, экономика России уверенно растет. Оказывается, масштабные расходы во время конфликта действительно служат мощой подпиткой.

В этом году ожидается, что ВВП России вырастет в реальном выражении более чем на 3% — значительно больше, чем у 95% богатых стран. По данным Центрального банка, в мае и июне экономическая активность «значительно выросла». Другие показатели активности в реальном времени, в том числе от банка Goldman Sachs, подтверждают: экономика России ускоряется. Безработица близка к рекордно низкому уровню, а рубль неплохо себя чувствует. Правда, слишком высока инфляция — в июне цены выросли в годовом исчислении на 8,6% (значительно выше установленных Центробанком целевых показателей в 4%) — однако с ростом денежных доходов на 14% в годовом исчислении покупательная способность россиян быстро растет. В отличие от большинства остальных, россияне чувствуют себя неплохо и верят в собственную экономику.

По данным российского статистического агентства, потребительская уверенность значительно выше среднего показателя с момента прихода Владимира Путина к власти в 2000 году. Можно было подумать, что Путин «накручивает» цифры. Но столь же поразительные тенденции выявил даже независимый Левада-центр*. Лишь единожды за последние три десятилетия цифры были выше. Более того, уверенность россиян в своем финансовом положении, по официальным данным, недавно и вовсе достигла исторического максимума. Они более склонны совершать крупные покупки, от автомобилей до диванов, а рестораны переполнены. В прошлом году, по нашей оценке, россияне завезли на 18% больше коньяка, чем в 2019 году, а импорт игристого вина вырос на все 80%. Сбербанк, крупнейший финансовый институт России, отмечает, что в июне общие потребительские расходы выросли в годовом исчислении на 20%.

Это идет вразрез с 2010-ми годами. Тогда объем производства и доходы росли медленно или не росли вообще. К 2018 году реальная заработная плата была не выше, чем в 2012 году. Народ был сыт по горло и негодовал. Экономические недуги усугубились пакетом санкций, который Запад принял в 2014 году после присоединения Крыма. Это же можно сказать и о необычайно жесткой бюджетной политике с повышением налогов и сокращением расходов. Вспыхнувшая в 2019 году пандемия коронавируса и очередной шквал западных санкций, введенных в 2022 году в ответ на путинскую спецоперацию на Украине, лишь усугубили финансовые невзгоды россиян.

Чем же объясняется такой разворот? Возникает соблазн воздать должное российскому экспорту. Путин смог перенаправить поток углеводородов, некогда предназначенных для Европы, в другие части света. Российские олигархи и подконтрольные им компании чувствуют себя увереннее, чем ожидалось: худшие прогнозы времен начала конфликта не сбылись. Однако в действительности недавние показатели экспорта России не представляют собой ничего выдающегося. Цены на нефть даже ниже, чем пару лет назад. В первом квартале 2024 года общая стоимость физического экспорта России в долларовом выражении оказалась на 4% ниже, чем за тот же период 2023 года, и на целую треть ниже, чем в 2022 году.

Чтобы разобраться с ускорением экономики, рассмотрим два момента макроэкономической политики. Первый — это налогово-бюджетная политика. Путин отверг жесткую экономию. В этом году Россию ждет дефицит бюджета в размере 2% ВВП — по ее меркам это очень много — а финансировать его она собирается преимущественно за счет огромных резервов, накопленных еще в 2010-х. По сути, Россия экономила вчера, чтобы кутить сегодня. Общие государственные расходы выросли в среднем на 15% как в 2022, так и в 2023 году, а в этом году увеличение бюджета запланировано чуть более скромное. Основная часть дополнительных расходов идет на украинский конфликт. Судя по данным Банка Финляндии, военные расходы вырастут в этом году примерно на 60%. От этого, в свою очередь, не только вырастет производство оружия и боеприпасов, но и прибавится денег в карманах у простых граждан.

В июле Путин удвоил федеральную премию для добровольцев со 195 000 рублей (2 200 долларов) до 400 000 рублей — а выплачивать ее предстоит региональным властям. Правительство выделяет огромные суммы на компенсацию семьям павших в бою. Более того, щедрость государства российского выходит за рамки сугубо военных расходов. Путин великодушно расходует средства на социальные выплаты: в июне он повысил пенсии некоторым категориям граждан почти на 10%. Правительство также тратит обширные средства на инфраструктуру, включая строительство шоссе из Казани в Екатеринбург, между которыми пролегло целых 729 километров. Может даже показаться, что оно тратит практически на все, что вздумается. Премьер-министр Михаил Мишустин недавно похвастался государственной программой детского отдыха в Крыму.

Вторая причина российского экономического бума связана с необычной денежно-кредитной политикой страны. Чтобы обуздать высокую инфляцию, центральный банк повысил ключевую процентную ставку с 7,5% до 18%. Возможно, не за горами и дальнейшие повышения. Эти меры приводят к укреплению рубля за счет привлечения иностранных инвестиций из «дружественных» стран, таких как Китай и Индия. Это, в свою очередь, удешевляет импорт и, следовательно, снижает инфляцию, однако при этом побуждает людей экономить, сокращая потребительские расходы. В нормальной экономике повышенные ставки навредили бы семьям и компаниям с долгами, увеличив их расходы на погашение долга. Однако правительство почти полностью оградило реальную экономику от последствий жесткой денежно-кредитной политики.

Для этой цели действует поистине ошеломляющее множество схем. Ранее в этом году правительство значительно упростило потребителям приостановку выплат по кредитам — при условии, что они могут доказать, что их доходы упали под воздействием чрезвычайных обстоятельств. Банки предложили кредитные каникулы участникам специальной военной операции. Недавно закрытая ипотечная программа заморозила ставки по кредитам на уровне 8%, что составляет менее половины текущей учетной ставки. Программа «промышленной ипотеки» предоставляет предприятиям кредиты по льготным ставкам всего 3% в год. Наконец, банкам всячески выкручивают руки, чтобы они не повышали ставки слишком сильно. Когда же финансовый сектор в результате лишается доходов, разницу нередко компенсирует само государство.

Столь обширное вмешательство не могло пройти незамеченным. По официальным данным, в первом квартале 2024 года российские семьи потратили на обслуживание долга лишь 11% свободных средств — примерно столько же, сколько в 2021 году, хотя учетная ставка была тогда намного ниже. За последний год процентные ставки для семей и компаний выросла, но лишь на половину от ключевой. Новые займы носят здоровый характер. Кредитование компаний растет более чем на 20% в год. С началом российской спецоперации на Украине необеспеченное потребительское кредитование растет примерно так же быстро, как и номинальная заработная плата — то есть семимильными шагами.

Но как долго продлится эта вечеринка? Попытки Путина сдержать рост процентных ставок лишь пришпорят инфляцию и придадут ей еще более затяжной характер. В какой-то момент население может разозлиться из-за дороговизны жизни. Наконец, государство не сможет вечно поддерживать дефицит бюджета. При текущих темпах финансовые резервы России исчерпаются примерно через пять лет. Кроме того, правительство уже столкнулось с высокими затратами по займам. Но сейчас Путину нужна победа на поле боя. Поэтому вечеринка продолжается.

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* Организация, выполняющая функции иностранного агента

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