17 июля 2024 года в Луганске было совершено вопиющее кощунство и оскорбление исторической памяти русского народа: уничтожены памятники жертвам сталинских репрессий и жертвам голодомора.

Памятники жертвам ещё никогда в мировой истории не сносились. То, что случилось в Луганске, — это абсолютно беспрецедентный случай. Так потомки сталинских палачей заметают следы своих преступлений.

Решение о демонтаже памятников принял городской совет Луганска постановлением от 27.06.2024 № 1−23/2 якобы после обращений неких «ветеранских организаций», которые, как сказано, «потребовали снести памятники-фальшивки, не имеющие исторического и культурного значения, оскорбляющие патриотические чувства луганчан». Стоит особо оценить запредельное невежество и лицемерие этих так называемых луганчан, которые опозорили наш город навсегда. Их так называемые патриотические чувства, оказывается, состоят в садизме по отношению к своим же предкам. Их фейковые «ветеранские организации» — это и есть настоящие фальшивки, потому что все ветераны ВОВ давно уже умерли, а «ветеранами» чего именно являются эти невежественные совки, неизвестно.

Этим луганские идиоты преподнесли огромный подарок украинским пропагандистам, которые теперь получили в свое распоряжение колоссальный «убедительный» аргумент. «Вот видите, — скажут они очередному пушечному мясу, отправляемому на фронт, — в России пришли к власти последователи Сталина. Если Украина проиграет войну, то её ждет очередной геноцид и ГУЛАГ». И им очень поверят, даже не сомневайтесь. Горсовет Луганска отработал для повышения боевого духа украинских «воякiв» на пять баллов. Впрочем, это вполне в духе верных ленинцев: в Первую мировую войну большевики были власовцами и работали на врага.

Памятник жертвам сталинских репрессий появился в Луганске еще при СССР усилиями и по инициативе тогдашнего, еще советского общества «Мемориал». Стела (высота 2,02×0,75 м) из чёрного гранита на бетонном постаменте с выгравированным крестом была открыта 8 сентября 1990 года с участием бывших политзаключенных сталинского времени. Нижнее перекрестие креста в виде колючей проволоки. К памятнику ведет дорожка, выложенная плиткой. Надпись на памятнике — «Жертвам сталинских репрессий». По подсчетам местных исследователей, во второй половине 1930-х годов на кладбищах Луганска и Сучьей балке было погребено от трех до пяти тысяч политзаключенных. Часть этих людей расстреливали в Доме Васнева, который в то время занимал НКВД, а в 1942—1943 гг. в нем располагалось гестапо. (В 2014 г. он пострадал от обстрелов и его до сих пор не собираются восстанавливать — заслуженный конец).

В 1989 году Луганское отделение общества «Мемориал» исследовало массовые захоронения репрессированных. По их данным, среди погибших нашли убитых матерей с младенцами. Был установлен факт массовых расстрелов и захоронений репрессированных в довоенный период на этом месте. В итоге общественники смогли открыть памятник. Памятник находился в сквере Памяти (он так был назван в 1990-м году именно как место захоронения невинноубиенных), который был создан на месте Гусиновского кладбища, по-варварски уничтоженного в начале 1960-х годов. (Как мне рассказывали старожилы, в 1964 году был выкопан котлован для нынешней библиотеки им. Горького, которая тоже стоит на месте этого кладбища, и местные дети бросались костями из разрытых могил, а один раз даже играли в футбол человеческим черепом вместо мяча — трудно найти более яркий пример оскотинивания народа в безбожном государстве).

Второй памятник — жертвам голодомора — был поставлен уже в 2008 году. Позор современной России состоит в том, что память этих жертв здесь просто забыта, хотя на территории нынешней России этих жертв было не меньше, чем на территории нынешней Украины. Однако бандеровцы чтят память своих замордованных предков, а в России вследствие неосоветской шариковщины о них предпочитают не знать. По наиболее взвешенным подсчетам историков, от Голодомора 1930—1933 гг. в СССР погибло около 8 миллионов человек, из них на Украине — не более половины, остальные — на территории РФ и Казахстана. (В Казахстане погибло до ¼ всего населения).

Украинские пропагандисты врут только в том, что голодомор был организован якобы специально для истребления украинцев. Это ложь: национальность здесь не имела никакого значения. Большевики организовали голодомор, вооруженной силой отобрав у крестьян все зерно для того, чтобы силой и страхом загнать их в колхозное стойло. Голод и мор охватил все степную зону — от Днепра до Забайкалья, поскольку тут без хлеба невозможно было выжить. В более северных лесистых районах голод тоже был, но почти никто не умирал, потому что выживали за счет леса и множества рек, по факту вернувшись в первобытное состояние охоты и собирательства.

Этот второй памятник важнее первого, ведь жертв голодомора на порядок больше, чем жертв политических репрессий. И на территории Луганской области тогда вымирали северные аграрные районы (в том числе умерли и более десятка людей из семей моих предков). Важно также знать, что на Украине голодомор организовали те же самые пламенные большевики, которые до этого проводили и насильственную украинизацию.

Стоит оценить также запредельную лживость и лицемерие Шарикова-Лавлинского, более известного под псевдонимом Захар Прилепин. Это графоманское недоразумение сейчас написало следующее: «Все подобные памятники, хоть на Украине, хоть в России — это не памятники жертвам репрессий. Это памятники ненависти к СССР. Памятники уверенности, что 1991 год был оправдан». «Это не памятники жертвам репрессий» — такое не может написать нормальный человек в здравом уме; такое может написать только садист, у которого полностью отсутствуют моральные понятия.

Ненависть разжигают сейчас все ностальгирующие по СССР, все их мировоззрение основано на ненависти к подлинной России и русскому народу. И это хамское глумление над жертвами — самое яркое проявление такой ненависти. Они ненавидят памятники преступлениям СССР, потому что само существование этих памятников наглядно показывает всю лживость этих ностальгирующих по СССР безграмотных манкуртов. 1991 год не нуждается ни в каких оправданиях просто потому, что он был абсолютно неизбежным следствием 1917-го. СССР как антирусский режим, основанный на насилии, лжи, войне против Бога, нищете и всеобщем рабстве у государства, не мог существовать долго. И как только этот режим ослаб, он рухнул безо всякого сопротивления, потому что народ его презирал. И сейчас этот режим могут защищать только самые невежественные и безнравственные люди, без зазрения совести, танцующие на костях своих предков.

Естественно, не стоит переносить вину за совершенное кощунство только на городской совет Луганска, а тем более на некие шариковские «ветеранские организации». На самом деле они, как всегда, были всего лишь марионетками, приказ поступил из Москвы. И кто курирует эти вопросы в Москве, тоже хорошо известно. Ресоветизация и идеологическая война против подлинной России в РФ уже стали частью государственной политики.

Естественно, что те, кто сейчас ведет эту войну против России, вовсе не собираются восстанавливать советский строй. Им нужен только миф о «великой стране СССР» — для легитимации своей собственной власти, поскольку они являются прямыми наследниками, а чаще всего и прямыми потомками советской номенклатуры. Впрочем, судьбы «этой страны» их мало интересуют — их капиталы спрятаны в иностранных банках, и они сами сразу уедут туда, если что-то пойдет не так. Собственно, этот процесс уже давно идет: хорошо известны списки крупных чиновников, включая бывших вице-премьеров, удравших из России вслед за своими капиталами.

Великую страну создали русские цари, а большевики получили её уже готовой — только для того, чтобы уничтожить (для этого их и привели к власти их западные кураторы). И если не остановить нынешний неосоветизм, то их наследники уничтожат её второй раз и уже окончательно.

Автор: Сергей Луганский

https://rusnasledie.info/luganskoe-koshhunstvo/