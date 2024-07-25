25 июля 2024 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 69

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви.

Справка:

Со времени предыдущего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

2 июня 2024 года — Рязанскую;

7−9 июня — Калининградскую;

9 июля — Тихвинскую;

7−12 июля — Санкт-Петербургскую;

21 июля — Тверскую.

2 июня, в Неделю о самаряныне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Рязанскую епархию, где возглавил чин великого освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы города Рязани и Божественную литургию в новоосвященном храме. Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Рязанский и Михайловский Марк; архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий; епископ Скопинский и Шацкий Питирим; епископ Касимовский и Сасовский Василий; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла. На богослужении присутствовали: губернатор Рязанской области П.В. Малков; главный федеральный инспектор по Рязанской области М.Б. Максимов.

По окончании Божественной литургии состоялась беседа Предстоятеля Русской Православной Церкви с П.В. Малковым при участии митрополита Марка.

В этот же день Святейший Патриарха посетил храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Скорбященском кладбище в Рязани, где совершил литию на могилах родителей митрополита Никодима (Ротова) Георгия и Елисаветы.

Вечером 7 июня Его Святейшество прибыл в Калининград.

8 июня Святейший Патриарх как глава Калининградской митрополии председательствовал в собрании ее духовенства. В президиуме собрания также находились: митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим, Патриарший наместник Калининградской митрополии; епископ Черняховский и Славский Николай; протоиерей Марьян Позунь, секретарь Калининградской митрополии.

По завершении собрания Святейший Патриарх посетил храм Рождества Пресвятой Богородицы города Калининграда.

Вечером того же дня Святейший Владыка совершил утреню всенощного бдения в Никольском храме города Калининграда — подворье женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Державная» Черняховской епархии. Его Святейшеству сослужили: митрополит Балтийский и Светлогорский Серафим; епископ Черняховский и Славский Николай; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла. В храме присутствовали: временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области А.С. Беспрозванных; член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации А.Г. Ярошук.

9 июня, в Неделю о слепом, Святейший Патриарх совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде. Его Святейшеству сослужили тот же собор архипастырей, что и в канун этого дня. В храме присутствовали: временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области А.С. Беспрозванных; заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Р.В. Балашов; заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов М.Э. Оргеева; заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам А.В. Шендерюк-Жидков; член Совета Федерации А.Г. Ярошук.

По окончании литургии состоялась встреча Предстоятеля Русской Православной Церкви с А.С. Беспрозванных при участии митрополита Серафима.

9 июля, в праздник Тихвинской иконы Божией Матери, Предстоятель Русской Православной Церкви прибыл в город Тихвин Ленинградской области, где возглавил торжества по случаю 20-летия возвращения чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери в Россию.

В Тихвинском Богородичном Успенском мужском монастыре на соборной площади Святейший Владыка совершил Божественную литургию. Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Новгородский и Старорусский Лев; митрополит Петрозаводский и Карельский Константин; митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел; митрополит Псковский и Порховский Арсений; архиепископ Чикагский и Среднего Запада Даниил (Православная Церковь в Америке); епископ Кронштадтский Вениамин, наместник Свято-Троицкой Александро-Невской лавры; епископ Выборгский и Приозерский Варнава; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан; епископ Плесецкий и Каргопольский Александр; епископ Петергофский Силуан, ректор Санкт-Петербургской духовной академии; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха. На богослужении присутствовали: губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко; делегация Православной Церкви в Америке.

После богослужения состоялась встреча Святейшего Патриарха с А.Ю. Дрозденко при участии митрополита Варсонофия и епископа Мстислава.

12 июля, в день памяти славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла, Святейший Патриарх Кирилл, накануне прибывший с Валаама в Санкт-Петербург, возглавил служение Божественной литургии в историческом кафедральном соборе Санкт-Петербурга — храме апостолов Петра и Павла в Петропавловской крепости. За богослужением была совершена архиерейская хиротония архимандрита Макария (Муминова) во епископа Нерчинского и Краснокаменского (Забайкальская митрополия).

Его Святейшеству сослужили: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий; митрополит Воскресенский Григорий; митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий; митрополит Читинский и Петровск-Забайкальский Димитрий, глава Забайкальской митрополии; епископ Нарвский и Причудский Лазарь; епископ Кронштадтский Вениамин; епископ Выборгский и Приозерский Варнава; епископ Тихвинский и Лодейнопольский Мстислав; епископ Гатчинский и Лужский Митрофан; епископ Петергофский Силуан; епископ Раменский Алексий. На богослужении присутствовали: губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов, губернатор Забайкальского края А.М. Осипов, руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета Государственной Думы по международным делам Л.Э. Слуцкий, директор Государственного музея истории Санкт-Петербурга В.В. Кириллов, народный художник Российской Федерации Н.С. Сафронов, преподнесший Святейшему Патриарху старинный Тихвинский образ Пресвятой Богородицы для храма Воскресения Христова на Васильевском острове.

По окончании богослужения Святейший Владыка направился в Свято-Троицкую Александро-Невскую лавру, где посетил Благовещенский храм, приложился к честным мощам святого благоверного великого князя Александра Невского и вознес заупокойную молитву на могиле полководца А.В. Суворова. На Никольском кладбище Лавры Его Святейшество совершил заупокойную литию на могиле митрополита Никодима (Ротова) и помолился на местах погребения архиепископа Михаила (Мудьюгина), епископа Маркелла (Ветрова), а также своего старшего брата протоиерея Николая Гундяева.

Затем Святейший Патриарх направился на Большеохтинское кладбище, где совершил литию на месте погребения своих родителей — протоиерея Михаила и Раисы.

21 июля, в Неделю 4-ю по Пятидесятнице, праздник явления иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Тверскую митрополию, где возглавил чин великого освящения воссозданного кафедрального Спасо-Преображенского собора Твери и Божественную литургию в новоосвященном храме. За литургией состоялась архиерейская хиротония архимандрита Саввы (Лесных) во епископа Армавирского и Лабинского.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей; митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, глава Тверской митрополии; митрополит Екатеринодарский и Кубанский Василий; епископ Ржевский и Торопецкий Адриан; епископ Бежецкий и Удомельский Филарет; епископ Сочинский и Туапсинский Герман; епископ Тихорецкий и Кореновский Стефан; епископ Ейский и Тимашевский Павел; епископ Раменский Алексий, личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла. В алтаре молился находящийся на покое митрополит Виктор (Олейник). На богослужении присутствовали: губернатор Тверской области И.М. Руденя; руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации В.А. Васильев; депутаты Государственной Думы С.А. Веремеенко и Ю.В. Саранова.

По окончании Божественной литургии состоялась беседа Предстоятеля Русской Православной Церкви с И.М. Руденей при участии митрополита Амвросия.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам Рязанской, Калининградской, Санкт-Петербургской и Тверской митрополий.

3. Выразить признательность митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию, митрополиту Балтийскому и Светлогорскому Серафиму, митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку, митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию, а также губернатору Санкт-Петербурга А.Д. Беглову, временно исполняющему обязанности губернатора Калининградской области А.С. Беспрозванных, губернатору Ленинградской области А.Ю. Дрозденко, губернатору Рязанской области П.В. Малкову, губернатору Тверской области И.М. Рудене — за внимание и теплый прием, оказанные Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и сопровождавшим его лицам.

ЖУРНАЛ № 70

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о работе Высшего Церковного Совета в первой половине 2024 года.

Справка:

В соответствии с пунктом 19 Положения о Высшем Церковном Совете Русской Православной Церкви Священный Синод раз в полгода заслушивает сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси о работе Высшего Церковного Совета.

В первой половине 2024 года состоялось три заседания Высшего Церковного Совета (28 февраля, 16 апреля и 26 июня), в ходе которых обсуждались координация деятельности синодальных учреждений, текущие вопросы церковной жизни, а также исполнение определений Архиерейского Собора и Священного Синода, Патриарших указов и распоряжений.

Высший Церковный Совет обсудил: актуальные проблемы современной биоэтики; порядок реализации полного пятилетнего плана обучения в духовных семинариях (предложения были рассмотрены и утверждены Священным Синодом 12 марта 2024 года, журнал № 32); деятельность и правовое положение военного духовенства, включение в учебные планы духовных семинарий спецкурса «Основы подготовки священнослужителей для пастырской работы в зоне боевых действий»; молодежную работу в Русской Православной Церкви; развитие православных гимназий; включение курса «Обществознание» в учебные планы духовных семинарий.

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить решения Высшего Церковного Совета, принятые в первой половине 2024 года.

ЖУРНАЛ № 71

СЛУШАЛИ:

Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла установить празднование дня принесения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру образа Святой и Живоначальной Троицы, написанного преподобным Андреем Рублевым.

Справка:

В 2023 году в ответ на обращения Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на имя Президента России Владимира Владимировича Путина было принято решение о возвращении Русской Православной Церкви иконы Святой и Живоначальной Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым.

В 2023 году были проведены подготовительные работы по перенесению святого образа, после чего с 5 января 2024 года он пребывал в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя г. Москвы.

22 июня 2024 года, в канун Пятидесятницы, икона Святой Троицы была принесена в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Ее встречу возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Святыня заняла свое место в иконостасе лаврского Троицкого собора, где будет доступна для общенародной молитвы и поклонения.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Вознести благодарение Триипостасному Богу, благоволившему вернуть в Свято-Троицкую Сергиеву лавру всероссийскую святыню — икону Святой и Живоначальной Троицы, написанную преподобным Андреем Рублевым для иконостаса Троицкого собора лавры и изъятую из него по распоряжению безбожных властей в 1929 году.

2. Установить празднование дня принесения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру образа Святой и Живоначальной Троицы, написанного преподобным Андреем Рублевым, ежегодно 9/22 июня с совершением в этот день полиелейного богослужения.

3. Издательству Московской Патриархии включить соответствующие указания в богослужебный календарь.

4. Синодальной богослужебной комиссии в срок до 31 декабря 2024 года представить на утверждение Священного Синода текст службы для совершения ее в день принесения в Свято-Троицкую Сергиеву лавру образа Святой и Живоначальной Троицы, написанного преподобным Андреем Рублевым.

ЖУРНАЛ № 72

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла об учреждении еще одной епархии в Татарстанской митрополии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать в административных границах города Набережные Челны, а также Агрызского, Елабужского, Менделеевского, Мензелинского и Тукаевского районов Республики Татарстан — Набережночелнинскую епархию, выделив ее из состава Казанской епархии.

2. Правящему архиерею Набережночелнинской епархии иметь титул «Набережно-Челнинский и Елабужский».

3. Новообразованную Набережночелнинскую епархию включить в состав Татарстанской митрополии.

4. Преосвященным Набережночелнинским и Елабужским быть игумену Гавриилу (Мельникову), клирику Липецкой епархии.

5. Место наречения и хиротонии игумена Гавриила (Мельникова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 73

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Скадовской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Епархиальным архиереем Скадовской епархии с титулом «Скадовский и Алешкинский» быть епископу Бежецкому и Удомельскому Филарету с освобождением его от управления Бежецкой епархией и выражением благодарности за понесенные в ней архипастырские труды.

2. Временное управление Бежецкой епархией поручить Преосвященному митрополиту Тверскому и Кашинскому Амвросию.

ЖУРНАЛ № 74

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Новороссийской епархии (Кубанская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Новороссийским и Геленджикским быть архиепископу Горноалтайскому и Чемальскому Каллистрату с освобождением его от управления Горноалтайской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

2. Преосвященным Горноалтайским и Чемальским избрать иеромонаха Макария (Ющенко), клирика Тобольской епархии.

3. Место наречения и хиротонии иеромонаха Макария (Ющенко) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 75

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Югорской епархии (Ханты-Мансийская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Югорским и Няганским избрать иеромонаха Михаила (Малаханова), клирика Петропавловской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Михаила (Малаханова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 76

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь еще одного викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, быть митрополиту Псковскому и Порховскому Арсению с освобождением от управления Псковской епархией.

2. Преосвященным Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии, быть архиепископу Печерскому Матфею.

ЖУРНАЛ № 77

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Феодосийской епархии (Крымская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященного митрополита Феодосийского и Керченского Платона освободить от управления Феодосийской епархией с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислить на покой.

2. Местом пребывания Преосвященному митрополиту Платону определить Республику Крым с получением содержания от Феодосийской епархии.

3. Временное управление Феодосийской епархией поручить Преосвященному митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону.

ЖУРНАЛ № 78

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Будапештско-Венгерской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Образовать Комиссию по изучению положения дел в Будапештско-Венгерской епархии.

2. На время работы названной Комиссии временно отстранить митрополита Будапештского и Венгерского Илариона от управления Будапештско-Венгерской епархией.

3. Временное управление Будапештско-Венгерской епархией поручить Патриаршему экзарху Западной Европы митрополиту Корсунскому и Западноевропейскому Нестору.

4. Освободить митрополита Илариона от должностей председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и председателя Комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию и назначить исполняющим обязанности председателя обеих комиссий Преосвященного епископа Егорьевского Мефодия, включив его в состав Межсоборного Присутствия.

ЖУРНАЛ № 79

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Симферопольской епархии (Крымская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Почислить на покой Преосвященного епископа Бахчисарайского Каллиника, викария Симферопольской епархии.

2. Местом пребывания епископу Каллинику определить мужской монастырь в честь апостола и евангелиста Луки в селе Лаки под архипастырским наблюдением Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона.

3. Временное управление названной обителью возложить на Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона с поручением оформления юридического статуса монастыря.

ЖУРНАЛ № 80

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о решении Высшего Общецерковного Суда Русской Православной Церкви по делу епископа Игнатия (Пунина).

Справка:

В связи с поступившими обвинениями в адрес епископа Игнатия (Пунина) в грубых нарушениях Устава Русской Православной Церкви при управлении Выборгской епархией и при освобождении от ее управления Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на основании пункта 2 статьи 33 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви передал дело о совершении церковных правонарушений епископом Игнатием на рассмотрение Высшего Общецерковного Суда Русской Православной Церкви. В связи с нахождением под церковным судом на основании пункта (у) статьи 7 главы IV Устава Русской Православной Церкви указом Святейшего Патриарха Кирилла епископ Игнатий освобожден от управления Минусинской епархией.

Священный Синод в своем заседании от 12 марта 2024 года (журнал № 12) утвердил решение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об освобождении от управления Минусинской епархией епископа Игнатия (Пунина) и почислил епископа Игнатия на покой.

Высший Общецерковный Суд, заседая 19 июля 2024 года, рассмотрел в соответствии с пунктом 1 статьи 28 Положения о Церковном суде Русской Православной Церкви дело по обвинению епископа Игнатия (Пунина) в совершении церковных правонарушений и вынес решение:

«1. Констатировать, что епископом Игнатием (Пуниным) были допущены следующие нарушения:

нарушения при сдаче-приемке дел в Выборгской епархии, повлекшие за собой ущерб для епархии в крупном размере, в том числе по договорам подряда, предоставленным в епархиальное управление задним числом;

нарушения в осуществлении контроля за порядком ведения приходской бухгалтерии, повлекшие за собой осуществление председателем приходского совета при настоятельстве епископа Игнатия крупных трат без подтверждающих документов;

многократное на протяжении 2014−2023 гг. награждение священнослужителей богослужебно-иерархическими наградами без благословения на то Святейшего Патриарха Московского и всея Руси (11 установленных фактов награждений: 2 раза митрами, 3 раза крестами с украшениями, 5 раз палицами, 1 раз саном протоиерея), что является восхищением полномочий Предстоятеля Русской Православной Церкви, нарушением Устава Русской Православной Церкви (гл. IV, ст. 7, п. (ю); гл. XVI ст. 18, п. (ш)), а также нарушением Положения о наградах Русской Православной Церкви в редакциях как от 05.02.2013 г. так и от 02.12.2017 г.;

учреждение епархиальных наград без благословения на то Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и многократное награждение ими (более 200 установленных фактов награждения за 2019−2023 гг.), что является нарушением Положения о наградах Русской Православной Церкви в редакциях как от 05.02.2013 г. так и от 02.12.2017 г.;

изъятие при переезде в епархию по новому месту назначения антиминсов со Святыми мощами, ранее выданных для нужд Выборгской епархии.

2. Признать, что перечисленные нарушения подпадают под действие следующих канонических правил: правил Святых Апостолов 25, 34 и 38; правила Антиохийского Собора 9.

3. В связи с изложенным признать, что по духу и букве перечисленных канонов епископ Игнатий (Пунин) подлежит извержению из священного сана.

4. В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви направить настоящее решение на утверждение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и Священного Синода".

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить решение Высшего Общецерковного Суда по обвинению епископа Игнатия (Пунина) в совершении церковных правонарушений.

2. Извергнуть епископа Игнатия (Пунина) из священного сана, определив ему место пребывания для несения покаянных трудов в монашеском звании в Нижегородской епархии по усмотрению Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и под его надзором.

ЖУРНАЛ № 81

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о помощи, оказанной Московской Патриархией приходам Православной Церкви Молдовы в оплате расходов за природный газ.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за оказанное внимание к нуждам Православной Церкви Молдовы.

ЖУРНАЛ № 82

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 16 июля 2024 года.

ЖУРНАЛ № 83

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа в Республике Казахстан, о состоявшемся заседании Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан от 18 мая 2024 года.

ЖУРНАЛ № 84

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского Митрополичьего округа, о состоявшемся заседании Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа.

Справка:

Согласно статье 9 главы XIV Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Митрополичьего округа представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Среднеазиатского Митрополичьего округа от 26 июня 2024 года.

ЖУРНАЛ № 85

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Воскресенского Григория, управляющего делами Московской Патриархии, председателя Межведомственной рабочей группы по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта, о проводимой работе во первом полугодии 2024 года.

Справка:

Межведомственная рабочая группа по координации помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельных территорий, находящихся в зоне конфликта учреждена Священным Синодом в заседании 25 августа 2022 года (журнал № 63). В ходе заседаний Межведомственной рабочей группы обсуждаются вопросы оказания социальной помощи пострадавшим людям, восстановления храмов и другие.

Определением Священного Синода от 29 декабря 2022 года (журнал № 125) установлена регулярность докладов Межведомственной рабочей группы Священному Синоду — раз в полугодие.

Решением Священного Синода от 24 августа 2023 года (журнал № 62) учреждена Патриаршая гуманитарная миссия с целью координации и системного развития оказания гуманитарной помощи мирным жителям, в том числе православному духовенству, на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, а также с целью координации оказания помощи раненым военнослужащим, находящимся в медицинских учреждениях на территории перечисленных регионов.

С марта 2022 года на счета Московской Патриархии и Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению (СОЦБСС) было собрано свыше 870 миллионов рублей. Средства расходовались для закупки и отправки гуманитарной помощи (продукты, лекарства, гигиена) на Донбасс и в Новороссию, на помощь беженцам в пунктах временного размещения, на прямую помощь пострадавшим мирным людям, на закупку необходимого оборудования, на осуществление медицинской помощи.

Во многих епархиях идут сборы пожертвований, предметов первой необходимости, продуктов, средств гигиены для передачи беженцам и пострадавшим мирным жителям. За истекший период в епархиях собрано, закуплено и передано беженцам и пострадавшим мирным жителям более 3800 тонн гуманитарной помощи (из них за отчетный период — более 470 тонн). В том числе свыше 2470 тонн (из них за отчетный период — более 250 тонн) направлено в епархии Донбасса и Новороссии. Регулярно помощь в пострадавшие населенные пункты направляли Белгородская, Воронежская, Донская, Екатеринбургская, Крымская, Кубанская, Московская, Санкт-Петербургская, Татарстанская и Челябинская митрополии.

Организована доставка несколько раз в месяц гуманитарной помощи в пострадавшие населенные пункты Херсонской области и на Донбасс от специального гуманитарного центра Крымской митрополии. В общей сложности к 15 июля сотрудники специального гуманитарного центра совершили 139 поездок (за отчетный период — 37 поездок) и доставили 890 тонн гуманитарных грузов (за отчетный период — 135 тонн).

В мае 2024 года СОЦБСС открыл душевой комплекс в Лисичанске, где нет водоснабжения со времени активизации боевых действий.

10 июля 2024 года в Мариуполе был открыт стационарный центр помощи, осуществляемой Русской Православной Церковью. Центр продолжает деятельность организованного в декабре 2022 года палаточного лагеря в одном из наиболее пострадавших районов Мариуполя. Сотрудники и волонтеры церковного центра оказывают адресную помощь нуждающимся, в том числе тяжелобольным на дому. В центре жителям Мариуполя помогают с оформлением социальных выплат, оказывают юридическую поддержку. Тяжелобольным людям, нуждающимся в госпитализации, оказывают содействие в получении медицинской помощи, в том числе в Москве, в Центральной клинической больнице Московской Патриархии имени святителя Алексия, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Добровольцы-ремонтники помогают нуждающимся в ремонте их жилья. В центре также выдают вещи первой необходимости: постельное белье, посуду, лекарства, продуктовые наборы, одежду, детское питание. С декабря 2022 года в центр (ранее палаточный лагерь) поступило более 26 000 обращений за помощью (за отчетный период — более 6000 обращений).

Работают 10 церковных центров помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям: в Москве, Белгороде и Ростове-на-Дону (ранее также для беженцев в Воронеже и Екатеринбурге), а также на территории Донбасса и Новороссии в Донецке, Мариуполе, Северодонецке, Лисичанске, Бердянске, Мелитополе, Голой Пристани. За весь период работы в этих центрах принято и обработано свыше 26 0000 обращений.

С марта 2023 года Синодальный отдел по благотворительности организует выезды добровольцев, которые ремонтируют частные дома нуждающихся людей в Мариуполе. В еженедельных выездах из Москвы в Мариуполь приняла участие 71 смена добровольцев (за отчетный период — 31 смена) — всего 952 человека (за отчетный период — 337 человек), которые отремонтировали 256 домов (за отчетный период — 74 дома). С начала июня 2024 года добровольцы начали восстанавливать частные дома нуждающихся жителей и в других городах Донбасса: Донецке, Волновахе, Горловке, Лисичанске, Харцызске, Докучаевске.

Больница Московской Патриархии имени святителя Алексия продолжает оказывать помощь пострадавшим мирным жителям. Всего с марта 2022 года за помощью в больницу обратились 1696 человек (за отчетный период — 189). С мая 2022 года врачами больницы из зоны конфликта для проведения стационарного лечения в Москве вывезено 398 пациентов (за отчетный период — 94). В Центре протезирования и реабилитации (филиал больницы в Жуковском) с сентября 2022 года совершенно протезирование 79 пациентов (за отчетный период — 37).

Краткосрочные курсы по уходу за ранеными, организованные Учебным центром больницы святителя Алексия при поддержке СОЦБСС, окончил 1081 человек (в том числе за отчетный период — 195 человек). Кроме того, 823 человека (за отчетный период — 266) окончили выездные курсы, организованные в городах Донбасса и Новороссии.

Продолжаются еженедельные вахтовые выезды на Донбасс и в Новороссию добровольческих врачебно-сестринских бригад для оказания медицинской помощи, в том числе в проведении хирургических операций и в уходе за ранеными, а также выезды добровольцев для помощи в медицинских учреждениях.

С 29 марта по 4 июня врачи больницы святителя Алексия вели прием в передвижном диагностическом комплексе больницы на территории Херсонской области. Более 1500 жителей Новотроицкого, Чаплинского и Ивановского районов Херсонской области прошли здесь диспансеризацию.

По состоянию на 15 июля пастырская помощь под эгидой СОЦБСС оказывается в 14 госпиталях и больницах в зоне конфликта. Священники из 25 епархий и 6 ставропигиальных монастырей России регулярно выезжают для духовной помощи пациентам больниц. С этой целью с июля 2023 года на Донбассе и в Новороссии побывали 98 священников в 129 сменах.

Единовременно на территории четырех регионов в зоне конфликта находятся от 40 до 80 сотрудников и добровольцев СОЦБСС, от 6 до 10 добровольцев по уходу больницы святителя Алексия. К 15 июля для оказания помощи нуждающимся людям от Синодального отдела по благотворительности съездили более 2000 добровольцев, от больницы — более 800 добровольцев.

Продолжается работа по восстановлению разрушенных и поврежденных храмов Донбасса и Новороссии.

С июня 2022 года Финансово-хозяйственным управлением Московского Патриархата ведется мониторинг храмов и иных церковных строений на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, нуждающихся в проведении реставрационных и восстановительных работ.

По состоянию на июль 2024 года таковых храмов 209, на 35 объектах работы полностью завершены.

В рамках государственной поддержки некоммерческих организаций в сфере духовно-просветительской деятельности по государственной программе Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики» ведется подготовка к разработке двух проектов и строительства двух духовно-просветительских центров.

За первое полугодие 2024 году на благотворительной основе Издательством Московской Патриархии было доставлено более 30 000 экземпляров разных книг, включая Священное Писание, а также богослужебные книги, церковные календари, молитвословы, пособия для детских воскресных школ, духовно-просветительскую и детскую литературу.

Издательство Московской Патриархии передало детские и просветительские книги для Луганской республиканской детской клинической больницы.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить благодарность всем, жертвующим и трудящимся для поддержки беженцев и пострадавших мирных людей, находящихся в зоне конфликта.

3. Отдельно с благодарностью отметить труды:

больничных священников;

врачей, медицинских сестер и больничных волонтеров;

сотрудников гуманитарных центров;

добровольцев, восстанавливающих частные дома в Мариуполе и других городах, находящихся в зоне конфликта;

строителей, ремонтирующих храмы в зоне конфликта

и всех, направляющихся с риском для жизни в зону конфликта для гуманитарной миссии.

ЖУРНАЛ № 86

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно поступившего ходатайства митрополита Вятского и Слободского Марка о включении имени протоиерея Алексия Лопатина в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

Протоиерей Алексий Лопатин родился в 1868 г. в слободе Кукарке Вятской губернии, окончил Вятскую духовную семинарию. С 1890 г. до октября 1916 г. отец Алексий прослужил в Преображенской церкви села Верховино. С 1906 г. он служил благочинным 4-гo благочиннического округа Орловского уезда, был законоучителем ряда земских и министерских училищ. Пастырь многократно участвовал в качестве депутата вятских епархиальных съездов, являлся членом подготовительной комиссии по проведению епархиальных съездов. Помимо этого, отец Алексий Лопатин состоял членом вятского братства святителя и чудотворца Николая, Православного миссионерского общества, Орловского попечительства о народной трезвости и т. д. За свои труды пастырь был награжден различными церковными наградами. В октябре 1916 г. отец Алексий был назначен настоятелем Преображенского собора г. Слободского с возведением в сан протоиерея, в феврале 1917 г. — благочинным местных городских церквей.

В январе 1918 г. епископ Вятский и Слободской Никандр направил отцу Алексию принятое Собором Православной Российской Церкви 1917−1918 гг. «Воззвание Священного Собора к православному народу по поводу Декрета народных комиссаров о свободе совести» с призывом объединяться для защиты православных святынь.

По указанию Преосвященного это воззвание следовало прочитать в церквах города Слободского и призвать верующих к защите святой веры. Исполняя поручение владыки, протоиерей Алексий Лопатин 30 января созвал благочинническое собрание и обратился со словами, порицавшими начавшиеся гонения на Церковь. В заключение речи отец Алексий пригласил членов собрания обсудить вопрос о способах защиты Церкви против насилия со стороны местной советской власти. Четкая и мужественная позиция духовенства г. Слободского во многом была обусловлена твердостью протоиерея Алексия Лопатина.

В воскресенье 21 апреля 1918 г. отец Алексий сказал прихожанам Преображенского собора проповедь, в которой, повествуя о житии пpп. Марии Египетской, обратился к современной жизни русского народа и сравнил ее с первой половиной жизни этой святой. Он говорил, обращаясь к прихожанам: «Мы оставили заветы наших предков, перестали исполнять христианские обязанности».

В тот же день красногвардейцы дважды арестовывали и увозили в Слободскую следственную комиссию протоиерея Алексия Лопатина. По ходатайству прихожан пастырь первоначально был освобожден, однако в полночь вновь был арестован и перевезен в Вятский исправительный дом. Отец Алексий мужественно вел себя во время допросов, отрицая все предъявленные ему обвинения. По ходатайству епископа Никандра в числе других арестованных вятских пастырей протоиерей Алексий Лопатин был освобожден к празднику Пасхи. Однако 23 мая 1918 г. на его квартире был произведен обыск, за которым последовал повторный арест. Уральская ЧК приговорила отца Алексия к высшей мере наказания и пастырь был расстрелян 25 августа 1918 г. в г. Вятке.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имя протоиерея Алексия Лопатина в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память священномученика Алексия Лопатина совершать 12/25 августа в день его мученической кончины.

3. Честные останки священномученика Алексия Лопатина, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленному святому иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

5. Включить имя угодника Божия в ранее учрежденный собор Вятских святых.

ЖУРНАЛ № 87

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, об утверждении собора Калужских святых и дополнении собора святых Екатеринбургской митрополии.

Справка:

В заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента утвердить поименный список собора Калужских святых согласно приложению к настоящему журналу.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения дополнить поименный список собора святых Екатеринбургской митрополии именами ранее прославенных в лике святых священномученика Павла Успенского и преподобномученицы Александры Каспаровой, скончавшихся в Ивдельлаге Свердловской области.

ЖУРНАЛ № 88

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, и Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия, председателя Синодальной богослужебной комиссии, о представлении на утверждение Священного Синода ряда богослужебных текстов и текстов акафистов.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить к общецерковному богослужебному употреблению представленные тексты служб:

а) священномученику Сергию, архиепископу Елецкому;

б) священномученику Уару, епископу Липецкому;

в) преподобномученику Исаакию Оптинскому;

г) преподобномученику Моисею (Кожину), Соловецкому;

д) преподобноисповеднику Никону Оптинскому;

е) преподобноисповеднику Севастиану Карагандинскому;

ж) преподобному Афанасию Сяндемскому;

з) преподобному Варлааму Керетскому.

2. Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенные тексты акафистов:

а) Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Колочская»;

б) Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Экономисса»;

в) священномученику Власию, епископу Севастийскому;

г) преподобномученику Иоасафу, первоигумену обители Снетогорской;

д) преподобному Паисию Святогорцу.

3. Направить утвержденные богослужебные тексты и тексты акафистов в Издательство Московской Патриархии для издания.

ЖУРНАЛ № 89

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещениях Турции, Италии и Ватикана.

Справка:

4 июля 2024 года в Стамбуле (Турция) состоялось четвертое заседание Рабочей группы по взаимодействию между Русской Православной Церковью и Управлением по делам религий Турецкой Республики.

В состав делегации Московской Патриархата вошли председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Антоний (глава делегации), заместители председателя ОВЦС архимандрит Филарет (Булеков) и протоиерей Игорь Якимчук, ответственный за окормление верующих Русской Православной Церкви в Турции священник Георгий Сергеев, секретарь ОВЦС по межрелигиозным отношениям священник Илия Кашицын, помощник председателя ОВЦС священник Николай Васин, член Экспертного совета при Патриархе по взаимодействию с исламским миром Патриарший архидиакон Константин Барган.

Делегацию турецкой стороны возглавил заместитель председателя Управления профессор Селим Аргун.

По инициативе Управления по делам религий Турции заседание Рабочей группы было посвящено защите семьи и семейных ценностей, а также влиянию осквернений религиозных символов на общественное согласие. Участники представили доклады по тематике заседания. Были затронуты такие темы, как гонение на православных верующих и уничтожение святынь на Украине, ситуация на Святой Земле, совместное свидетельство о традиционных и семейных ценностях на фоне секулярной пропаганды эгоцентризма и порока, противостояние оскорблению священных символов, выявление причин и борьба с этими явлениями.

Члены делегации посетили комплекс исторического храма Святой Софии Константинопольской, где состоялась их краткая встреча с главным имамом Феррухом Муштуэром, а также храм святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены на территории Генерального консульства Российской Федерации в Стамбуле и комплекс исторического монастыря Хора (храм Христа Спасителя в Полях).

С 11 по 12 июля 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний посетил Рим и Ватикан.

11 июля в Доме святой Марты в Ватикане председатель ОВЦС был принят Папой Римским Франциском. В ходе встречи обсуждались вопросы межцерковных отношений и совместных усилий в гуманитарной сфере.

12 июля митрополит Антоний совершил Божественную литургию в храме святой великомученицы Екатерины в Риме. В тот же день председатель ОВЦС имел ряд рабочих встреч в Римской курии, в ходе которых он проинформировал о продолжающихся гонениях на Украинскую Православную Церковь, а также подробно разъяснил собеседникам отношение Русской Православной Церкви к документу «Fiducia supplicans» и представил отзыв на него Синодальной библейско-богословской комиссии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение в связи с участием делегации Русской Православной Церкви в четвертом заседании Рабочей группы по взаимодействию между Русской Православной Церковью и Управлением по делам религий Турецкой Республики и считать целесообразным продолжение ее деятельности.

ЖУРНАЛ № 90

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о состоявшемся с 17 по 21 июня 2024 года в Саранске и Краснослободске пятом заседании Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока.

Справка:

С 17 по 21 июня 2024 года в Саранске и Краснослободске состоялось пятое заседание Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока. Договоренность об учреждении Комиссии была достигнута Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Святейшим Католикосом-Патриархом Ассирийским Мар Дынхой IV в ходе визита Предстоятеля Ассирийской Церкви Востока в Россию с 26 мая по 9 июня 2014 года.

В состав делегации со стороны Московского Патриархата вошли епископ Краснослободский и Темниковский Климент — сопредседатель Комиссии, секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), сотрудник ОВЦС С. Г. Алферов. Со стороны Ассирийской Церкви Востока в заседании участвовали: епископ Багдадский Мар Элиа Исаак — сопредседатель Комиссии, представитель Ассирийской Церкви Востока в России хорепископ Самано Одишо, представитель Ассирийской Церкви Востока в Армении хорепископ Никодим Юханаев, священник Ефрем Алхас, диакон Роланд Биджамов.

Комиссия отметила историческую значимость состоявшихся с 11 по 16 ноября 2022 года и с 24 октября по 1 ноября 2023 года визитов в Россию Предстоятеля Ассирийской Церкви Востока Святейшего Католикоса-Патриарха Мар Авы III и его встреч со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в ходе которых были приняты решения, определяющие повестку диалога между двумя Церквами.

За время, прошедшее с предыдущего заседания Комиссии, состоявшегося в ноябре 2019 года в Триссуре, Индия, успешно реализован ряд двусторонних инициатив.

Так в Московской духовной академии прошли обучение два клирика Ассирийской Церкви Востока. В сотрудничестве с ассирийской стороной в Общецерковной аспирантуре и докторантуре имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия с 2023 года ведется курс «Древние Восточные Церкви». В августе 2023 года делегация Московского Патриархата приняла участие в работе I Всемирного съезда молодежи Ассирийской Церкви Востока в Ираке. В Московской духовной академии выполнен перевод на русский язык монографии Святейшего Католикоса-Патриарха Мар Авы III, посвященной истории и богословию таинств Ассирийской Церкви Востока. В 2023 и 2024 гг. проведены шесть семинаров, посвященных богословию и духовной жизни Русской и Ассирийской Церквей. Представители Ассирийской Церкви участвовали в конференции и двух круглых столах в рамках Международных Рождественских образовательных чтений, а также в международной межконфессиональной конференции «Попечение Церкви о душевнобольных: современный взгляд на религиозные переживания в норме и патологии», прошедшей в Отделе внешних церковных связей в ноябре 2023 г. Состоялось пять совместных концертов духовной музыки. Представители Ассирийской Церкви Востока приняли участие в трех гуманитарных акциях по оказанию помощи населению Донбасса. Развивалось сотрудничество в медиасфере.

Комиссией представлены предложения по дальнейшему развитию сотрудничества на актуальных направлениях. Ассирийская сторона выразила пожелание возобновить двусторонние богословские консультации.

В рамках заседания состоялись встречи членов Комиссии с митрополитом Саранским и Мордовским Зиновием и главой Республики Мордовия А.А. Здуновым. Ассирийская делегация посетила святыни Мордовской земли, а также Серафимо-Дивеевский женский монастырь и приняла участие в торжествах по случаю принесения в Саранск образа Казанской иконы Божией Матери.

Члены Комиссии со стороны Московского Патриархата отметили высокую ценность тех усилий, которые были предприняты Ассирийской Церковью Востока и лично Святейшим Католикосом-Патриархом Мар Авой III в защиту Русской Православной Церкви и ее Предстоятеля против попыток дискриминации на международной арене. Со своей стороны глава ассирийской делегации епископ Багдадский Мар Элиа Исаак от имени Святейшего Католикоса Мар Авы III поблагодарил Русскую Православную Церковь за неизменную солидарность с Ассирийской Церковью Востока перед лицом актуальных для нее угроз и помощь, которую Московский Патриархат оказывает ее общинам в России.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Признать успешной деятельность Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Ассирийской Церковью Востока.

3. Отметить значимость двусторонних проектов, среди которых: координация взаимодействия на межхристианских и международных площадках; сотрудничество в медийной сфере; студенческий обмен и академическое сотрудничество; молодежное служение; содействие в пастырском окормлении верующих Ассирийской Церкви Востока в России; гуманитарные и социальные инициативы; проекты в сфере культуры.

4. Признать важным возобновление богословских консультаций с Ассирийской Церковью Востока.

ЖУРНАЛ № 91

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета, о ХIII сезоне Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в 2024 году.

Справка:

Прием документов на соискание Патриаршей литературной премии был объявлен 14 сентября 2023 года и продолжался до 1 марта 2024 года. Всего в Издательский Совет поступило 68 заявок от кандидатов из России и Казахстана. 6 марта 2024 года прошло заседание Палаты попечителей Патриаршей литературной премии. Был утвержден «длинный список» из 55 номинантов. 11 апреля в ходе итогового заседания Палата попечителей утвердила «короткий список» из 8 номинантов.

28 мая в Зале церковных соборов Храма Христа Спасителя состоялось избрание и награждение лауреатов XIII сезона Патриаршей литературной премии. По результатам тайного голосования таковыми стали: В.В. Артемов, В.А. Бахревский, В.Ф. Кирюшин. Номинантам Н.Е. Сухининой и В.Ф. Терёхину был вручен Патриарший знак «За вклад в развитие русской литературы».

ПОСТАНОВИЛИ:

Рапорт принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 92

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об утверждении новой редакции Положения об ученых званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви.

Справка:

Положение об ученых званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви было утверждено Священным Синодом в заседании от 24 декабря 2015 года (журнал № 89). Учебный комитет представил новую редакцию этого положения, предполагающую возможность присвоения ученых званий в области церковного искусства, что не предусмотрено действующей редакцией, между тем как в высших духовных учебных заведениях действуют подразделения и преподаются программы в сфере церковных искусств.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить Положение об ученых званиях и штатных должностях в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви в новой редакции, в связи с чем считать редакцию от 24 декабря 2015 года утратившей силу.

ЖУРНАЛ № 93

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно исполнения решения Священного Синода о необходимости получения всеми духовными семинариями государственной аккредитации.

Справка:

11 октября 2023 года Священный Синод (журнал № 109) поставил на вид ряду епархиальных архиереев «отсутствие положительных результатов в получении лицензии или аккредитации вверенными им семинариями». При этом Священный Синод определил, что «в случае принципиальной и объективной невозможности успешно завершить процесс получении лицензии и аккредитации следует до 24 декабря 2024 года приступить к преобразованию таковых семинарий в Центры подготовки церковных специалистов».

По состоянию на 1 июля 2024 года абсолютное большинство семинарий либо получили аккредитацию, либо предпринимают шаги по ее получению и выходят на получение аккредитации осенью 2024 года.

Вместе с тем, с учетом низкой проработки вопроса и принимая во внимание время, требующееся по регламенту прохождения процедуры аккредитации, четыре семинарии (Владимирская, Костромская, Пермская и Рязанская) утратили возможность выполнить поручение Священного Синода в установленный срок.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Предоставить Пермской духовной семинарии отсрочку до сентября 2025 года для получения аккредитации, учитывая готовность, выраженную Преосвященным митрополитом Пермскими Кунгурским Мефодием предпринять активные действия по прохождению семинарией процедуры аккредитации. Преосвященному митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию взять под личный контроль ход аккредитации Пермской духовной семинарии и к началу каждого календарного квартала представлять отчет о предпринятом в Управление делами Московской Патриархии.

2. Преобразовать Владимирскую, Костромскую и Рязанскую духовные семинарии в Центры подготовки церковных специалистов.

3. Перевести студентов: Владимирской семинарии — в Нижегородскую семинарию; Костромской семинарии — в Вологодскую семинарию; Рязанской семинарии — в Коломенскую семинарию.

4. Учебному комитету оказать содействие в переводе студентов.

5. Управлению делами Московской Патриархии взять под контроль соблюдение в отношении упомянутых студентов установленного Священным Синодом порядка распределения выпускников.

ЖУРНАЛ № 94

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Томского и Асиновского Ростислава, в сопровождении рапорта протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об открытии в Томской духовной семинарии образовательной программы по профилю «Регент» («Дирижер церковного хора»).

ПОСТАНОВИЛИ:

Открыть в Томской духовной семинарии образовательную программу по профилю «Регент» («Дирижер церковного хора» — 48.03.01).

ЖУРНАЛ № 95

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского богословского института.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить протоиерея Владимира Воробьева от должности ректора Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского богословского института с выражением благодарности за понесенные труды и тридцатилетнее плодотворное служение по созданию, становлению и развитию названных учебных заведений.

2. Назначить протоиерея Владимира Воробьева президентом Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского богословского института.

3. Ректором Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета и Православного Свято-Тихоновского богословского института назначить епископа Егорьевского Мефодия с освобождением его от должности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии и сохранением за ним должности наместника Николо-Угрешского ставропигиального мужского монастыря.

4. Исполняющим обязанности ректора Николо-Угрешской духовной семинарии назначить иеромонаха Луку (Пронских), секретаря Ученого совета Санкт-Петербургской духовной академии.

ЖУРНАЛ № 96

СЛУШАЛИ:

Рапорты протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных о назначении ректоров в духовные семинарии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Новосибирского и Бердского Никодима переназначить на должность ректора Новосибирской духовной семинарии ее ректора протоиерея Павла Кизюна, уставной срок полномочий которого истекает в текущем году.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Хабаровского и Приамурского Артемия переназначить на должность ректора Хабаровской духовной семинарии ее ректора епископа Бикинского Пантелеимона, уставной срок полномочий которого истекает в текущем году.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона освободить его от должности ректора Таврической духовной семинарии и назначить первого проректора названной семинарии иеромонаха Андрея (Короткова) исполняющим обязанности ее ректора, обязав его защитить кандидатскую диссертацию до конца 2024/2025 учебного года.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия освободить протоиерея Михаила Литвинко от должности ректора Екатеринодарской духовной семинарии и назначить временно исполняющим обязанности ректора названной семинарии Преосвященного митрополита Василия, предписав ему представить кандидатуру ректора не позднее 1 декабря 2024 года.

ЖУРНАЛ № 97

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Луховицкого Евфимия, председателя Синодального миссионерского отдела, об освобождении от должности заместителя председателя упомянутого отдела священника Димитрия Березина согласно поданному прошению.

ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить священника Димитрия Березина от должности заместителя председателя Синодального миссионерского отдела.

ЖУРНАЛ № 98

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, по представлению Синода Митрополичьего округа в Республике Казахстан:

а) открыть в Костанайской епархии Иверско-Петропавловский женский монастырь в селе Октябрьское Костанайской области и назначить монахиню Нику (Отрощенко) на должность игумении названной обители;

б) назначить монахиню Севастиану (Плотникову) на должность игумении женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» города Астаны Астанайской епархии;

в) назначить монахиню Олимпиаду (Салопеко) на должность игумении Богородице-Рождественского монастыря города Караганды Карагандинской епархии.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла назначить иеромонаха Амвросия (Горновского) на должность наместника Свято-Вознесенского Макарьевского мужского монастыря села Введенская Слобода Верхнеуслонского района Республики Татарстан.

3. В связи с прошением Преосвященного митрополита Тверского и Кашинского Амвросия открыть Успенский Желтиков мужской монастырь города Твери и назначить исполняющим обязанности наместника этого монастыря иеромонаха Агапита (Евдокимова) без возведения его в сан игумена до утверждения в должности в установленном порядке.

4. В связи с прошением Преосвященного митрополита Саранского и Мордовского Зиновия освободить Преосвященного епископа Ардатовского и Атяшевского Мелетия от должности наместника Иоанно-Богословского мужского монастыря города Саранска и назначить исполняющим обязанности наместника этого монастыря иеромонаха Даниила (Пьянзина), эконома названной обители, без возведения его в сан игумена до утверждения в должности в установленном порядке.

5. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Петропавловского и Камчатского Феодора назначить монахиню Марию (Нечипор) на должность игумении Казанского женского монастыря населенного пункта Мутной Елизовского района Камчатского края.

ЖУРНАЛ № 99

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Испанско-Португальская епархия

1. Иеромонаха Иоанна (Гуайта), клирика Московской епархии, направить в распоряжение управляющего Испанско-Португальской епархией, Патриаршего Экзархата Западной Европы.

Приход Русской Православной Церкви в г. Улан-Баторе, Монголия

2. Иерея Антония Гусева освободить от должности настоятеля ставропигиального Свято-Троицкого храма в г. Улан-Баторе, Монголия, в связи с окончанием срока командировки с выражением благодарности за понесенные труды и направить в распоряжение управляющего Оренбургской епархией.

ЖУРНАЛ № 100

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о поступившем обращении относительно перехода священнослужителя в клир Польской Православной Церкви.

Справка:

Священный Синод в заседании от 17−19 июля 2006 года (журнал № 53) постановил, что переход клирика в другую каноническую юрисдикцию осуществляется по представлению епархиального архиерея при одобрении Священным Синодом и на основании отпускной грамоты Патриарха Московского и всея Руси.

Преосвященный архиепископ Соликамский и Чусовской Зосима получил прошение заштатного клирика Соликамской епархии иерея Ярослава Мончака о переводе в клир Польской Православной Церкви, а также адресованное данному клирику письмо, подтверждающее готовность Блаженнейшего Митрополита Варшавского и всея Польши Саввы рассмотреть вопрос о его принятии в клир Варшавско-Бельской епархии в случае предоставления ему отпускной грамоты. Архиепископ Зосима не имеет возражений против перехода названного священнослужителя в юрисдикцию Польской Православной Церкви.

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить клирику Соликамской епархии священнику Ярославу Мончаку переход в клир Польской Православной Церкви и направить Блаженнейшему Митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве отпускную грамоту упомянутого священнослужителя.

ЖУРНАЛ № 101

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о вызове Преосвященных для присутствия в Священном Синоде на осенне-зимней сессии (сентябрь-февраль) 2024−2025 годов.

ПОСТАНОВИЛИ:

Для участия в осенне-зимней сессии (сентябрь-февраль) Священного Синода 2024−2025 годов вызвать следующих Преосвященных:

митрополита Луганского и Алчевского Пантелеимона; епископа Ванинского и Переяславского Аристарха; епископа Карасукского и Ордынского Филиппа; епископа Губкинского и Грайворонского Софрония; епископа Черняховского и Славского Николая.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 146 121.html