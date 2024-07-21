21 июля 1918 года. В этот день вместилось сразу несколько трагических событий

Бои на Кубани

На Кубани в это время вела свой второй поход белогвардейская Добровольческая армия генерала Деникина. Как раз 21 июля (8 июля по старому стилю) 1918 года произошёл тяжёлый бой между белыми и красными у станции Кисляковская. Сам Деникин в «Очерках русской смуты» описал его так:

«Под утро 8-го вновь начался тяжёлый бой дивизии Кутепова при подходе к станции Кисляковской. Обе стороны проявляли высокое напряжение и незаурядное мужество. Не раз то большевики, то добровольцы начинали отступление. Только пополудни, когда Покровский овладел станицей Кисляковской, угрожая тылу большевиков, занимавших станцию, в рядах их началось замешательство. Войска Кутепова стремительно двинулись в атаку, опрокинули противника, заняли станцию и преследовали большевиков на расстоянии трёх вёрст».

Никто не считал тогда убитых, но, судя по описанию напряженного боя, их было немало.

Симбирск и децимации в Красной армии

На Восточном фронте гражданской войны белые прорвали оборону красных и 21 июля 1918 года заняли Симбирск — родину Ленина. Перед этим белогвардейский отряд подполковника Оскара Каппеля за три дня совершил 150-километровый марш-бросок, неожиданно появившись под городом. Красные в панике бежали из Симбирска.

Это событие послужило для большевиков сигналом о большом неблагополучии в рядах «защитников революции». На Восточный фронт спешно выехал нарком по военным и морским делам Троцкий, который начал укреплять дисциплину в Красной армии, проводя децимации — казни по жребию каждого десятого бойца из состава отступивших частей. Можно сказать, что бегство красных из Симбирска 21 июля 1918 года вызвало начало массовых расстрелов в рядах РККА.

Расправа с восставшим Ярославлем

Но самые страшные события разыгрались 21 июля 1918 года под Ярославлем. Там ещё 6 июля вспыхнуло восстание против советской власти, подготовленное «Союзом защиты родины и свободы» во главе с эсером Борисом Савинковым. Ядро восставших составили подпольные офицерские организации. Восстание было поддержано гражданским населением.

Для подавления восстания большевики сосредоточили части из немецких и венгерских военнопленных, латышских стрелков и добровольцев китайской национальности. Взяв центр Ярославля в кольцо, красные начали методично разрушать город артиллерией, медленно двигаясь вслед опустошению и занимая руины.

21 июля ярославское восстание было подавлено. В этот же день начались массовые расстрелы пленных.

Командующий красными Юрий Гузарский получил приказ наркомвоенмора Троцкого: «Не присылайте пленных в Москву, так как это загромождает путь. Расстреливайте всех на месте, не разбираясь, кто он. В плен берите только для того, чтобы узнать об их силах и организациях».

Гузарский ответил: «Захваченных с оружием расстреливаем на месте, а остальных забирает Чрезвычайная следственная комиссия из Москвы».

В 4 часа утра 22 июля Гузарский телеграфировал Троцкому: «Сведения [на] 21 час. В Ярославле всё спокойно, расстреляно 41 чел., штаб белогвардейцев. Опустошения произведены в городе средние».

Свыше 80% зданий в Ярославле было разрушено и сожжено. Военные силы восставших, вместе с гражданскими, исчислялись большевиками в 2000 «штыков». Ни один из них, попавших в руки красных, за исключением тех немногих, кому удалось просочиться сквозь кольцо окружения, не был оставлен в живых.

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