Сегодня особый, чрезвычайный день для каждого из нас. То, что произошло в 1917-м — 1918-м годах прошлого века, — страшный урок нам на все времена. Мы прославляем сегодня человека, который во всей русской истории, как никто, был оболган, унижен, подвергнут презрению, не понят и предан. Это был человек действительно святой жизни.

Говорят, что его прославили за последний период страстотерпчества. Так оно и есть. Это церковное осознание и понимание. Но к этому он шёл всю свою жизнь. Нельзя оторвать это время от марта 1917-го года, когда он был предан, а потом арестован вместе с семьёй; до 17-го июля, когда они все вместе, как один человек (единственные, кто остались верными друг другу и самодержцу, поставленному Богом над Русской землёй), приняли мученическую смерть. Никто не сделал так искренне и так много для России и не заслужил такую страшную неблагодарность, как император Николай II. Бывали времена, когда, казалось бы, народ любил его, относился к нему так, как было заповедано Богом — как к отцу. Но это были короткие и лукавые периоды. В 1903-м году, когда прославляли преподобного Серафима, в простом народе было ликование. В 1914-м году, когда на Россию напали немецкая и австро-венгерская армии, тоже был взрыв народных чувств: все объединились для защиты страны. Но прошло всего четыре года, и большинство людей возопило: распни. распни его!

Есть свидетельства о том, как народ в своём большинстве отнёсся к расстрелу — злобному и бесчеловечному убийству императора и его семьи. Мы расследовали это убийство; минуту за минутой определяли, что творилось в тот момент в Ипатьевском доме. Это было поистине страшно! Расстрел продолжался в общей сложности около сорока минут. Дольше всех мучился мальчик — цесаревич Алексий. Их убивали пулями, штыками, прикладами. Каков был ответ народа на это жестокое убийство Помазанника Божия, поставленного Богом народу в Царя? Об этом вспоминают поэтесса Марина Цветаева, бывший министр финансов Российской империи Коковцев и другие. Мальчишки-газетчики бежали по улицам и кричали: «Царя расстреляли!». Никакой реакции не было, кроме таких слов, которые показывают, до какой степени мы можем пасть: «Собаке — собачья смерть», «Дотанцевался Николашка».. Ни слова сочувствия! Один Патриарх Тихон возвысил свой голос, сказав, что мы должны поминать его и его семью на молитвах. Несколько священников по всей России служили панихиды о Царской семье, на которые приходило не много людей. Как пишут современники, в основном царили либо тупое безразличие, либо злорадство. Все свои силы святой страстотерпец император Николай Александрович положил на благо России. Патриарх Тихон отвечал за Церковь; поэтому он сказал: «Пусть погибнет имя моё в истории, лишь бы Церкви была польза». Император Николай II ответственен был за Россию. И понимая, что сознательно приносит в жертву себя и самое дорогое, что у него было — жену и детей, сказал: «Нет той жертвы, которую я не принёс бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России».Он не питал иллюзий о том, какова будет их судьба, когда их везли сначала в Пермь, потом в Екатеринбург. Мы даже не можем представить, какая тяжесть была на душе этого человека, и в то же время какой был мир! Ему не дали сделать дело, которому он служил, — освободить Россию от захватчиков, — хотя Россия была в шаге от победы. На него обрушилось предательство людей, которые кричали, что они спасают Россию от заговора и разорения, в которых большинство наших соотечественников в безумии винили императора, его жену и близких. Их обвиняли в том, что они отдадут страну в руки врагов, немцев, что они погубят всех. Случилось всё наоборот. Те, кто кричали и неистовствовали в полной уверенности в своей правоте, оказались на деле предателями, отдавшими страну в руки кровавым палачам, которые пролили в России реки крови. Потом часть этих преступников поняли, что натворили. А тогда был задор, сила: «Эти (как называли императора, императрицу и их сподвижников) ничего не понимают; мы понимаем»! Над Россией царили тогда самодовольство, гордыня и одержимость дьяволом. Миллионы жизней, сотни миллионов судеб были повержены на жертвенник безумств и злодейств. Великий русский ученый Дмитрий Иванович Менделеев подсчитал, что в России к концу XX века будет жить 600 миллионов человек. Мы знаем, сколько живёт в нашей стране сейчас. Остальные — неродившиеся и погибшие люди. Прогнозы Дмитрия Ивановича по другим странам сбылись. Он прогнозировал 200 миллионов жителей в США в середине XX века. Так и получилось: в середине XX века там жило 198 миллионов. Велико было наше неразумие и безумие, подверженность самомнению. А самое главное — люди отступили от веры, от Церкви, не желали её слышать, в том числе, к сожалению, и церковные люди. Только Патриарх Тихон и еще немногие.

Император Николай Александрович пережил предательство в буквальном смысле всех: «Кругом измена, и трусость, и обман» — записал он в своем дневнике. Не оставили его, по милости Божией, только его семья и самые близкие друзья. Это была действительно милость, ведь Господь не даёт испытаний выше сил. Эта горстка людей, которые остались с ним в изгнании и в заключении, приняли с ним смерть. К нашему стыду, там были родные, были повар, верный слуга, врач, гувернантка. но не было ни епископа, ни священника! По милости Божией, Господь не отнял у него возможности причащаться и молиться на церковной службе в дом Ипатьевых. Последней службой в доме узников была панихида. Во время этой панихиды вся царская семья и его узники-друзья вдруг встали на колени. Они молились сами о себе, потому что понимали, что грядёт. Прославляя императора, мы видим высоту его души; видим, что он был истинным христианином и примером для нас; видим, как среди предательства, глупости и идолопоклонства (потому что будущее счастливое государство, которое идеализировали и революционеры-большевики, и революционеры-либералы, и простые люди, — это тоже идолы), Государь служил Богу, народу и своему спасению. Признанный почти всеми своими подданными (в том числе и церковными, к сожалению) врагом России, глупцом и предателем, оклеветанный ими, именно он, Государь, оказался прав. Но против всего этого потока ненависти и лжи он устоять не смог. Господь благословил его отойти в сторону. Свершилось то, о чём говорит Священное Писание: «Даст ти Господь по сердцу твоему» (Пс.19:6). Когда наше сердце просит блага — Господь даёт благо. Когда же мы просим во зло — Господь всячески, снова и снова старается отвратить нас от зла. Но если ожесточение сердца продолжается — у отдельного человека или у народа — Господь оставляет человеку его помрачённую и погибельную, искаженную своеволием свободу. «Даст ти Господь по сердцу твоему»!.. И начинает совершаться то, что вожделело безумное, бесноватое человеческое сердце. «Итак, Господь кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает» (Рим.9:18) — говорит апостол Павел. Единственной истинной радостью и высшим счастьем святого страстотерпца императора Николая Александровича было то, о чем мы слышали в прокимне на сегодняшней литургии: «Господи, силою Твоею возвеселится Царь, и о спасении Твоем возрадуется зело» (Прокимен, глас 4). Радость только о Боге и о угодном Ему! Сможем ли и мы в своем разуме такое постичь? Этот святой человек, его семья и друзья поняли это и осуществили своими жизнями. Вокруг бесновалось, как и сейчас беснуется, житейское море, в котором каждый выдумывает свою правду. А вне этого моря — корабль спасения, Церковь, где живут правдой Божией, Святым Евангелием.

Это великий урок для всех нас; повод для размышления и повод для смирения, Повод для того, чтобы понять, как вдруг такое бывает у нас в России — как жестоко включаются страшные механизмы и перемалывают миллионы людей. Как много теряет дело спасения в страшном мороке человеческих заблуждений. «Хотели как лучше», «мы же старались для России!» — говорили потом в бесплодном раскаянии безумцы, а на деле отдали Россию в руки антихриста. Послушание Святой Церкви — вот чем жил святой мученик Николай. Это был путь ко спасению и святости. Молитвами святого страстотерпца Николая, Царицы Александры, Цесаревича Алексия, Великих княжон Ольги, Татианы, Марии, Анастасии, святого доктора мученика Евгения и иже с ними пострадавших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных.

Митрополит Тихон (Шевкунов)

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