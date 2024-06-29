Согласно действующему законодательству, право на жизнь возникает у человека после рождения. Но депутаты считают, что охранять права и здоровье ребенка нужно еще когда он находится в утробе матери. На практике так и происходит, когда делают операции еще не родившимся детям. Такой законопроект (есть в распоряжении «Парламентской газеты») парламентарии планируют внести на рассмотрение Госдумы в начале следующей недели.

Сделать операцию будет проще

Отсутствие законодательно закрепленного права на охрану здоровья до рождения вызывает множество юридических, финансовых, научных проблем, отметили авторы инициативы. Сейчас получается, что, делая операцию неродившемуся малышу, врач оперирует часть организма матери. В перечне высокотехнологичных операций нет кардиологической помощи плоду, что вызывает сложности в официальном оформлении и финансировании хирургической корректировки пороков сердца у ребенка до рождения.

Чтобы решить эти проблемы, парламентарии разработали поправки в законодательство. «В ближайшие дни в Госдуму будет внесена инициатива о признании права на жизнь и охрану здоровья до рождения ребенка, — сообщил соавтор инициативы, вице-спикер Госдумы Петр Толстой. — Это очень важно, и об этом говорят наши врачи».

Как выяснила «Парламентская газета», предусматриваются изменения в закон «Об основах охраны здоровья граждан». В пункте 1 статьи 18 этого закона сейчас написано, что «каждый имеет право на охрану здоровья». Депутаты предложили дополнить эту фразу словами: «как до, так и после рождения». По словам Толстого, под законопроектом подписались многие парламентарии. «Люди абсолютно разных политических убеждений, все мы вместе работаем над тем, чтобы создать законодательную базу новой России на основе наших традиций», — сказал вице-спикер Госдумы.

Стратегический вопрос

В законодательстве сейчас сложилась правовая неопределенность. Некоторые нормы уже защищают права человека еще до появления на свет, указали в пояснительной записке к проекту. Речь идет, например, о наследовании имущества, возмещении вреда, получении ежемесячных страховых выплат в случае смерти застрахованного от несчастных случаев родителя.

По словам соавтора законопроекта, зампреда Комитета Госдумы по вопросам собственности Николая Николаева, охранять здоровье ребенка начинают еще во время беременности мамы. «На это направлены медицинские осмотры беременных женщин, обследования для выявления патологий плода, — сказал депутат „Парламентской газете“. — Врачи делают операции человеку, пока он еще в утробе, но формально, с точки зрения законодательства, его не существует». Законопроект позволит навести порядок, повысить эффективность работы медиков и защитить здоровье мам и малышей.

Парламентарии уверены, что новые нормы помогут снизить перинатальную и младенческую смертность, число преждевременных родов, количество детей, рожденных больными, и тех, кто заболел в младенчестве. В 2022 году 5,9 тысячи детей умерли в возрасте до одного года, 7 тысяч родились мертвыми. Ежегодно почти 100 тысяч малышей рождаются недоношенными.

Запрещать аборты пока не планируют

Авторы документа обратили внимание, что признание права на жизнь и охрану здоровья до рождения не находится в прямой связи с запретом абортов или вспомогательных репродуктивных технологий. Об этом свидетельствует и опыт других стран. «Тема криминализации абортов никак не связана с законопроектом», — отметил Николай Николаев.

Ключевой темой законопроекта является официальная позиция государства, отношение к неродившемуся ребенку, подчеркнул депутат. «Наша культура, ценности и традиции — все говорит о том, что человек живой еще в животе у мамы, до того как родился», — сказал парламентарий. Он уточнил, что вносить проект планируют в начале следующей недели.

https://www.pnp.ru/social/pravo-na-zhizn-poyavitsya-eshhe-do-rozhdeniya.html