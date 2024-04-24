В ЕС активизировалась дискуссия о праве женщин на аборт. Как это связано с выборами в Европарламент и что по этому поводу думают в разных странах Европы — в материале РБК

Почему активизировалась дискуссия об абортах

11 апреля Европарламент принял резолюцию с призывом включить право женщин на аборт в европейскую хартию основных прав. 336 депутатов проголосовали за нее, 163 — против, 39 — воздержались.

С идеей включить это право в европейскую хартию еще два года назад выступил президент Франции Эмманюэль Макрон, после того как Франция в январе 2022 года стала страной-председателем в Евросовете. В тот же период Верховный суд США отменил решение по так называемому делу Роу против Уэйда 1973 года, которое гарантировало американкам конституционное право на аборт.

Дело «Роу против Уэйда» слушалось в 1970-х годах в Техасе. Истцом выступала Норма Маккорви (она использовала псевдоним Джейн Роу). Она подала иск в окружной суд штата, так как законы штата Техас того времени не разрешали ей сделать аборт (они были разрешены только в случае изнасилования или инцеста). Ответчиком выступил окружной прокурор Генри Уэйд. Дело дошло до Верховного суда, который вынес решение в пользу Маккорви. Судьи пришли к выводу, что женщина может прервать беременность по собственному желанию до тех пор, пока плод не станет жизнеспособным. Свое решение они обосновали Четырнадцатой поправкой, гарантирующей право на неприкосновенность частной жизни. Решение суда легализовало аборты на федеральном уровне, штаты потеряли возможность их запрещать. Однако в июне 2022 года Верховный суд США отменил свое решение 49-летней давности.

Как указано в резолюции Европарламента, сейчас европейские страны ограничивают право на аборт: фактический запрет на прерывание беременности действует в Польше, на Мальте аборты незаконны, в Словакии доступ к этой процедуре ограничен, в Венгрии она «недоступна», а в Италии права женщин «находятся под угрозой».

Пока эта резолюция не имеет обязательной силы. Чтобы право на безопасные и легальные аборты было включено в хартию основных прав ЕС, необходима поддержка соответствующего решения всеми странами объединения, что маловероятно.

Какова ситуация с абортами в Европе

В марте Франция стала первой страной в мире, которая закрепила право женщин на аборт в Конституции. За соответствующую поправку проголосовали 780 членов обеих палат французского парламента — сената и Национального собрания (против — 72). Парламентарии пояснили в обосновании своего решения, что женщины ущемлены в этом праве в ряде зарубежных стран, в том числе в США и даже в европейских государствах.

Одно из самых строгих законодательств в этой области действует в Польше. Операции для искусственного прерывания беременности запрещены в республике с 1993 года, за исключением двух случаев — беременности в результате изнасилования или медицинских показаний к ее прерыванию. Прежде существовало третье условие — риск необратимых повреждений плода. Однако в 2020 году Конституционный суд Польши, контролируемый сторонниками консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), признал такое показание к аборту незаконным. Изменения привели к массовым протестам в стране и вызвали волну критики в ЕС.

Нынешний премьер Польши Дональд Туск при вступлении в должность в 2023 году пообещал изменить ситуацию. Представляющий PiS президент Анджей Дуда в ответ угрожал использовать свое право вето, если сейм изменит закон. В нынешней правящей коалиции, которая пришла на смену PiS, похоже, так и не смогли прийти к единому мнению насчет изменений законодательства в этой области. Входящие в нее партии внесли в сейм Польши целых четыре законопроекта — два от «Левых», один от «Гражданской коалиции» (партия Туска) и один от «Третьего пути». «Гражданская коалиция» и «Левые» сходятся на том, чтобы разрешить аборт на сроке до 12 недель и позже, если беременность угрожает здоровью матери или является результатом изнасилования или инцеста.

12 апреля в сейме прошли ожесточенные дебаты о разрешении абортов, после которых все четыре законопроекта было решено направить на доработку в специальную комиссию. Их перспективы неясны — даже если сейм примет один из них, неизвестно, согласился ли его подписать Дуда. Ранее он наложил вето на принятый сеймом и сенатом закон, разрешающим лицам старше 15 лет приобретать препараты для экстренной контрацепции. «Закон, который вводит нездоровые и опасные для детей правила, я не подпишу», — отметил президент.

Смягчение законодательства в этой области обсуждается сейчас в Германии. 15 апреля назначенная федеральным правительством комиссия из экспертов в области медицины, психологии, этики и права рекомендовала легализовать аборты на первых 12 неделях беременности. До сих пор аборты в ФРГ считаются незаконными в соответствии со ст. 218 Уголовного кодекса — за них предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или штраф. Прерывание беременности ненаказуемо, если жизнь женщины под угрозой или беременности предшествовало сексуальное насилие.

По словам члена экспертной комиссии, профессора уголовного права в Университете Констанца Лиан Вёрнер, принципиальная незаконность абортов на ранней стадии беременности неприемлема. Эксперты выступают за легализацию абортов на сроке до 12 недель. В итоговом заключении комиссии указано, что необходимо оставить запрет на прерывание беременности, когда эмбрион становится жизнеспособным (примерно на 22-й неделе). Комиссия заключила, что законодатели должны разработать правила прерывания беременности на ранних и поздних стадиях.

Члены правительства Германии пока не прокомментировали возможность внесения изменений в закон, бундестаг предложения комиссии еще не рассматривал. В любом случае для этого шага потребуется широкое согласие в обществе, которое пока отсутствует. Центральный комитет немецких католиков выступил против легализации абортов. Глава фракции оппозиционной правоцентристской ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай пригрозил судебным иском, если правящая коалиция примет соответствующие поправки в уголовное законодательство. «Пусть и небольшая, но у меня есть надежда, что канцлер сможет отговорить коалицию от разжигания еще одного крупного социального конфликта в стране», — заявил председатель ХДС Фридрих Мерц.

В Италии консервативное правительство Джорджи Мелони, наоборот, «нанесло удар женским правам», как считают в оппозиции. Недавно парламент принял одобренный правительством пакет инициатив, включая меру, которая позволяет активистам, выступающим против абортов, приходить в консультации, где проводят операции по искусственному прерыванию беременности. Одна из таких групп в 2018 году устроила рекламную кампанию, в которой аборты были названы «основной причиной убийства женщин». Пакет еще должен пройти сенат, но, как ожидается, проблем с этим не будет.

Аборты были легализованы в Италии в 1978 году. И хотя Мелони пообещала не менять закон в этой области, доступ к безопасным абортам в стране становится все более сложным, потому что гинекологи по моральным или религиозным причинам отказываются делать такие операции. По данным Министерства здравоохранения Италии за 2021 год, около 63% специалистов отказываются выполнять процедуру. Более того, власти некоторых регионов запретили препараты для прерывания беременности.

Как эта тема может сказаться на результатах выборов в Европарламент

Тема абортов становится одной из центральных в преддверии выборов в Европарламент, запланированных на июнь. Как отмечает The Conservation, апрельская парламентская резолюция отчасти маскирует разногласия между фракциями Европарламента, а иногда и внутри них. «Поскольку фракции начинают свои предвыборные кампании, становится ясно, что проблема абортов стала частью более широкой политической поляризации, наблюдаемой по всей Европе», — заключает издание.

Фракция евроскептиков — «Европейские консерваторы и реформисты» (ECR), объединяющая такие национальные партии, как «Братья Италии» и испанскую «Голос», — заявляет в своей программе, что будет «защищать жизнь от ее зарождения до естественного завершения».

Ультраправая «Идентичность и демократия» (IID) не сформулировала единого подхода к проблеме, но некоторые входящие в нее национальные партии придерживаются позиции, согласно которой необходимо ужесточение законодательства об абортах. Например, немецкая «Альтернатива для Германии», входящая в IID, в свое время голосовала против предложения отменить закон, запрещающий врачам предоставлять информацию о процедурах абортов в Германии.

В правоцентристской Европейской народной партии (EPP) с крупнейшей фракцией в Европарламенте мнения по этой теме разделились, но преобладает точка зрения, что вопрос абортов должен регулироваться на национальном уровне.

В то же время «Зеленые», «Европейские левые» и «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» в своих предвыборных программах выступают за расширение прав женщин в области репродуктивного здоровья.

Либеральная фракция «Обнови Европу» настаивает на более четком согласовании законодательства в этой области во всем ЕС. Свои принципы партия представила в так называемом Пакте имени Симоны Вейль, посвященном гендерному равноправию.

Выборы в Европарламент. Что важно знать

Соцопросы свидетельствуют, что Европарламент после этих выборов, скорее всего, сдвинется вправо. Хотя EPP и социал-демократы продолжают доминировать, рейтинги IID растут. Аналитики Европейского совета по международным отношениям (ECFR) прогнозировали в своем январском докладе, что в 2024 году фракция IID может вырасти почти в два раза.

Автор — Мария Васильева

https://www.rbc.ru/politics/17/04/2024/661fc1269a7947cc42556ec6