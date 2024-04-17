Народная тропа к могиле владыки Вениамина не зарастала ни при атеистической власти, ни в последующие годы со всеми их перипетиями. В декабре минувшего года епископ Вениамин вместе с его предшественником, архиепископом Досифеем (Протопоповым), прежде похороненные на Воскресенском кладбище, были упокоены в кафедральном Свято-Троицком соборе. Эти дни для нас, видевших, молившихся, принимавших то или иное участие в перезахоронении святителей, — незабываемы. Люди идут к владыке Вениамину сегодня — придут, дай Бог, и завтра, и через поколения. И, конечно, тем, кто ищет его духовной помощи, хочется побольше о нем узнать. В этом поможет книга «Святая наука смирения. О жизни и духовном наследии епископа Вениамина (Милова)», изданная Саратовской митрополией в 2018 году (автор-составитель — Наталья Горенок).

Читая эту книгу, мы не просто узнаём биографию епископа Вениамина, не только знакомимся с его письмами и проповедями — мы с неизбежностью задумываемся об очень важных вещах — о тех вещах, которые делают нас христианами. Ведь христианство — это прежде всего внутренняя верность человека Хрис­ту; это когда наш внутренний человек — сердцевина, сердце наше — живет по Его заповедям. В книге мы видим — а лучше сказать, встречаем — именно такого человека. И видим другое: среди каких страданий он сохранял эту внутреннюю верность и как он восходил от сокрушавших его скорбей и тягот к благодарности Богу. На последней странице обложки приводятся слова владыки Вениамина:

«Сколько пережито, выстрадано за это время, ведает один Господь. Ему принадлежит план моего воспитания, и Он благоволил ввергнуть меня в горнило всевозможных злоключений, очистить скорбями, обогатить жизненным опытом, ибо неискушенный неискусен. Смотрю я на пережитое и ни в чем не могу пожаловаться на Бога. Он только научил меня — сибарита и любителя спокойной жизни — претерпевать тесноту, неудобства, бессонные ночи, холод, одиночество, общество чуждых мне людей, показал степени человеческого страдания, научил ценить Свои милости, долготерпение Свое и благость».

Епископ Вениамин (Виктор Дмитриевич Милов) родился в 1897 году, а на монашеский путь встал в 1920‑м, когда «молодая республика Советов» объявила Церкви и ее людям беспощадную войну. Не буду подробно рассказывать здесь историю его жизни — она дана в книге; скажу лишь, что эта жизнь вместила три ареста, «незаконные методы ведения следствия», лагеря, голодные ссылки, годы жизни с «волчьим паспортом». Впечатляющую картину дают письма архимандрита (впоследствии — епископа) Вениамина семье его духовных детей (будущему протоиерею Тихону Пелиху и его супруге Татьяне Борисовне) из казахстанской ссылки:

«Живу в юрте на жниве. Сильно устаю на работе. Это письмо пишу ощупью, сидя поздно вечером у юрты. Весь я в грязи. Стирка белья невозможна. Вообще, быт тяжелый. Но все надо терпеть ради Христа..».

И — в другом письме:

«Живую руку Божию над собой всегда чувствую. Безмерно хочется благодарить Господа за все его не заслуженные ничем милости. Желание в душе одно: как бы умолить Бога о благодати совершенного обращения к Нему. Чувствуешь себя в тенетах греха совершенно ничтожным и в то же время сознаёшь, видишь и чувствуешь милосердие Божие. Успеть бы только покаяться и оторваться от зла, выйти из увлекающей трясины всяких греховных помыслов, чувств и привычек..».

Благодать совершенного, полного обращения ко Христу — это ведь то, чего осознанно или бессознательно жаждет всякая человеческая душа. Обретая веру во Христа, человек обретает и страдание — от недостаточности его веры, от того, что его обращение к Гос­поду не оказывается полным, что всегда остаются зазоры, пустоты, и в этих пустотах, по евангельскому слову, селятся бесы (см.: Лк. 11, 24−26) и гнездится грех. И бывают минуты, когда ты действительно чувствуешь себя совершенно ничтожным. И каким же своевременным оказывается урок владыки Вениамина: уповать на милосердие Божие. Таких уроков в книге «Святая наука смирения» мы найдем еще немало, но главный из них, наверное — урок именно смирения, доверия Богу, покорности Его воле, мужества и благодарности. Переживая собственные скорби, проходя через трудные жизненные испытания, я не раз вспоминала уроки владыки Вениамина и просила его молитв об укреплении моих духовных сил. И понимала, что не зря саратовцы шли к этой могиле семь десятков лет.

В книгу включены воспоминания Екатерины Тихоновны Кречетовой — дочери протоиерея Тихона Пелиха и его супруги Татьяны Борисовны. Они дают нам возможность ощутить атмосферу удивительного времени — послевоенного, которое было и радостным, и горьким, и тревожным; времени, когда отношение власти к Церкви смягчилось, когда верующим вернули многие храмы, монастыри, в том числе и Троице-Сергиеву лавру, прихожанами которой сразу стала семья Пелих. Это был счастливый период и в жизни владыки Вениамина — меж предпоследним освобождением и последним арестом. Он служил и регентовал в Лавре, проповедовал, окормлял, преподавал в МДА, защитил диссертацию о Божественной любви. Екатерина Тихоновна вспоминает и о благоговейной строгости владыки во всем, что касалось богослужения, и о той любви, которой окружали его взрослые и дети, и о потрясении от его ареста, и о долгих годах борьбы за его выживание в казахстанских степях — он и впрямь умер бы там, наверное, если бы не регулярные посылки и денежные переводы от Пелихов.

Книга содержит также письма архимандрита Вениамина семье московского художника: он переписывался с этим семейством в 30‑х годах, живя на поселении во Владимирском районе Ивановской области. Эти послания содержат личный духовный опыт подвижника.

Читая собранные в книге проповеди архимандрита Вениамина, мы удивляемся свежести, яркости и силе его слова, мы видим ту самую внутреннюю верность и любовь ко Христу, которую он уже к тому моменту не раз пронес через земной ад:

«Внутри нас, вот за этой плотью, которая истлеет, скрыт данный нам еще при крещении Божественный свет. Он живет в глубине, далеко в глубине нашего сердца. И вот, когда молится человек, когда приходят в движение все силы его духа, тогда этот свет озаряет лицо, вырывается потоком благодати наружу. И если этот свет не освещает лица, то он все же придает ему необыкновенное выражение..».

Прочитав, я сразу вспомнила, что видела такие лица в храмах — не много раз, нет (мы ведь, собственно, и не смотрим в храме по сторонам), но раза два­три, и эти минуты, эти лица впечатались в мою память.

Книга «Святая наука смирения» содержит богатый, редкостный фотоматериал, а также разысканные саратовскими краеведами сведения о родных епископа Вениамина. Она сообщает нам удивительные факты — например, то, что в 1948 году архимандрит Вениамин стал восприемником при постриге Николая Остапенко — будущего духовника и духовного писателя, схиигумена Саввы — и его духовным наставником в монашестве.

Эта книга дает нам живой пример и помогает — даже не понять, а просто ясно увидеть: если уж мы обратились однажды ко Христу, то нет для нас никакого другого варианта, кроме как искать и просить благодати полного обращения. Вслед за владыкой Вениамином и подобными ему людьми Русской Церкви.

Книгу «Святая наука смирения» можно приобрести на епархиальном складе, в свечных лавках храмов Саратовской епархии, в церковной лавке «Лествица».

Газета «Православная вера», № 04 (732), апрель 2024 г.

https://www.eparhia-saratov.ru/Articles/voskhozhdenie-k-blagodarnosti