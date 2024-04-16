Греции грозит опасность быть «стертой с лица земли» из-за обострения демографической проблемы, которая напрямую связана с греческим долгом, находящимся буквально… на «космическом» уровне, считает главный редактор популярного издания ProNews Теофрастос Андреопулос.

Долг, который должен быть списан

Это преимущественно оптимальное решение, а следующее за ним — отложить его на длительный срок, что не решает проблему, а просто откладывает ее на потом. Потому что с таким долгом Греция никогда не встанет на ноги, а греки никогда не захотят заводить детей.

Греки должны иметь стимулы для рождения детей, подобные тем, что предлагает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан: например, любая мать, родившая четвертого ребенка, не будет платить налоги. Но это не все, что он сделал. Он принял и другие меры, которые также являются для Греции руководством к действию по увеличению рождаемости.

Среди этих мер — продление срока погашения кредитов для семей, имеющих не менее двух детей, а женщины моложе 40 лет, выходящие замуж, получат право на беспроцентный кредит в размере 10 миллионов форинтов (около 31 000 евро). Треть их долга будет списана, как только у них родится второй ребенок, а как только появится третий, они будут освобождены от всех долгов!

Кто-то скажет, как это сделать в Греции, которая вся в долгах и они растянутся на столетие. Правда в том, что ее долги никогда не будут погашены, а тем временем греческая нация будет «мертва», потому что рожать будет просто некому. Сейчас греческий долг на 35% выше, чем был на момент вступления в меморандум, что делает Грецию настоящим чемпионом по долгам.

На 31 марта 2010 года долг составлял 310,384 миллиарда евро, на тот момент государственные денежные резервы составляли 7,159 миллиарда евро, а гарантии, предоставленные правительством, — 25,408 миллиарда евро.

В конце третьего квартала 2023 года государственный долг Греции достиг 360,17 миллиарда евро, увеличившись с 358,046 миллиарда евро в предыдущем квартале!

Другими словами, за два месяца до подписания меморандума мы были должны гораздо меньше, чем сейчас! И все это после трех меморандумов и «стрижки» облигаций (PSI), которые добили греческую экономику в 2012 году. Доля государственного долга в ВВП выросла до 168% в 2023 году по сравнению со 126% в 2010 году.

Следует напомнить, что худшее ожидает нас в ближайшем будущем, а именно с 2032 года, когда страна снова начнет выплачивать взносы и процентные ставки. Что произойдет тогда? С анемичной греческой экономикой, которая ничего не производит, и низкими темпами роста, как Греция будет продолжать выплачивать этот невероятный долг? Единственное, что можно сделать для Греции, — это списать долг в одностороннем порядке. Какое правительство решится на это?

Безусловно потребуется новая, отличная от существующей, политическая система. Состоящая из людей, которые мыслят этноцентрично и имеют смелость продвигать необходимые решения. Сейчас это вопрос существования. Если страна хочет продолжать существовать, как нация, она должна начать рожать. Чтобы рожать, она не должна быть в долгах (и образование, предлагаемое современной молодежи, которое учит ее думать только о себе, а не о других и обществе в целом, должно измениться).

Нам нужны стимулы, подобные тем, что существуют в Венгрии. Их не может предоставить страна, которая не контролирует свою экономику и не может распределять свои ресурсы там, где хочет и где нужно.

Достаточно взглянуть на страны, у которых были большие долги. Например на Россию в 1990-е годы, когда никто не рожал детей, когда российская экономика была в клочья, бедность была на рекордно высоком уровне, а государство находилось под контролем МВФ. В то время население страны сокращалось, и только в последние годы, благодаря постоянному росту уровня жизни, российским властям удалось переломить тенденцию к сокращению.

Долги не просто убивают уровень жизни и мечты молодых людей, они убивают «ядро» нации, поскольку лишают ее возможности воспроизводиться и продолжать свое существование в истории.

Автор — Теофрастос Андреопулос

https://rua.gr/news/sobmn/62 407-demografiya-i-dolg-esli-ego-pogashenie-ne-budet-udaleno-pereneseno-gretsiya-budet-unichtozhena.html