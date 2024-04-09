Священник Максим Бражников живет в Орске вместе с женой и детьми. Сначала он наблюдал, как вода пришла в район Старого города, а на другой день подступила и к его дому. Отец Максим рассказал, как люди в Орске переживают наводнение и поддерживают друг друга.

Орск под водой

Как только была объявлена эвакуация района, где мы живем, а это случилось в 7 утра, вместе с женой и детьми я эвакуировался. Разлив реки — вещь относительно непредсказуемая. Как показала практика, от объявления эвакуации до затопления проходит совсем мало времени.

Хотя я живу на восьмом этаже, оставаться в доме бессмысленно. В тех районах, которые подтапливает, сразу же отключают свет, газ, чтобы исключить риск замыкания на подстанциях и взрывы газа. Те немногие жители, кто все-таки решил остаться в доме, берут на себя контроль за порядком, следят, чтобы не появились мародеры, помогая сотрудникам полиции.

Буквально вчера было громкое заявление министра МЧС, прошедшее по всем соцсетям, о том, что якобы эвакуация города была объявлена за неделю до паводка и люди посчитали это шуткой. Это не так, совсем не так. Наоборот, нас всех успокаивали, что ничего страшного не случится, все будет в порядке, разлив ожидается небольшой. Когда вода начала прибывать, а дамба осыпаться, экстренно объявили эвакуацию.

В поселках Первомайский, Строитель, Никель от объявления эвакуации до начала прибытия воды проходило крайне мало времени. Поэтому всем уже очевидно, что нужно уезжать. По последней информации, идет эвакуация поселка Лесоторговый. Это крохотный район между затопленным Старым городом и железнодорожным вокзалом. Там работают МЧС, волонтеры. Судьба Лесоторгового неясна, потому что все меняется буквально каждый час и минуту.

Мы перебрались с семьей в поселок ОЗТП (район Орска, образованный вокруг завода по производству тракторных прицепов. — Примеч. ред.). Здесь находится храм Казанской иконы Божией Матери, настоятелем которого я являюсь. В районе ОЗТП самая большая высота в городе, поэтому здесь безопасно. И хотя вода подошла близко и затопила прилегающие районы Малый Кумачок, Первомайский, СНТ, дальше определенного уровня она подняться не сможет.

Сейчас практически полностью затоплен Старый город. Это большой район и исторический центр Орска, в котором сохранились постройки XIX века: купеческие дома и административные некогда здания.

Старый город, за исключением Преображенской горы, оказался под водой. Затем вода дошла до Нового города. Это часть советской и постсоветской застройки Орска.

Дамба, которая эти годы выдерживала воды Урала, оказалась не рассчитана на такой мощный паводок. Говорят, подобный разлив случается раз в 100 лет, старожилы помнят 1957 год. Тогда было гораздо хуже. С той только разницей, что город не был так сильно расстроен и многолюден, как сегодня.

В православной гимназии открыли ПВР

В старом городе находятся три храма. Покровский архиерейского подворья, Покровский бывшего женского монастыря и храм Преображения Господня. Первый затоплен полностью, он принял на себя удар после прорыва дамбы, так как находится на улице 1 Мая, которую первой начало заливать. Второй Покровский не пострадал серьезно, он огорожен мощными бетонными укреплениями территории, но доступ в него невозможен — если кто видел кадры, как вода размывает рельсы трамвая, то это совсем рядом. Также пострадало братское кладбище, где покоятся монахини Иверского женского монастыря, где должны были быть в будущем погребены наши усопшие священники.

В этом районе нет никакого движения, единственное перемещение — на лодках. В основном там работают спасатели МЧС и волонтеры, у кого есть моторные лодки — на резиновых уже сложнее. Пока оттуда не уйдет вода, масштаб ситуации нельзя оценить.

Зато самая высокая точка Старого города — Преображенская гора — не затоплена. Там стоит один из самых старых храмов в городе — Преображения Господня, рядом православная гимназия. Настоятель организовал в гимназии пункт временного размещения пострадавших. Кому не удалось спастись из домов рядом с Преображенской горой, кто не успел вовремя выехать, эвакуировались на гору и размещаются там. Но вся помощь на Преображенскую гору поступает пока только по воде.

С 6 апреля под водой поселок Никель — вода начала заливать его после второго прорыва дамбы рядом. Вероятнее всего, хотя точно не известно, храм на Никеле затоплен. В этом районе тоже перемещение осуществляется на лодках и только со спасателями. В этом же направлении находится поселок Строителей с многоэтажной советской застройкой. Прямо сейчас МЧС эвакуирует тех, кто хотел переждать паводок на верхних этажах домов, и ситуация там тоже сложнее некуда, поскольку дома затоплены практически под второй этаж.

Как люди помогают друг другу

Первое, что исчезло в городе — это питьевая вода. Ее массово скупили во всех магазинах. Не было воды ни в каком виде: ни пятилитровых бутылок, ни по 0,2. Из-за паводка вода в водопроводах не самого лучшего качества. Ее нельзя пить, в ней выявлена инфекционная опасность. Рекомендуют пить только бутилированную воду, но в первые же дни она пропала с прилавков.

Службы МЧС работают на пределе возможностей, в том числе развозят воду. Но и горожане сами хорошо организовываются. На данный момент, как я могу судить на вечер 8 апреля, ситуация с водой стала лучше — ритейлеры стали завозить больше воды в магазины, волонтеры и неравнодушные люди ищут воду в других городах, везут, раздают.

В телеграме и вотсапе несколько волонтерских чатов собирают актуальную информацию. Люди оперативно сообщают друг другу о том, кому и где необходима помощь. Это касается не только людей, но и спасения животных, которых оставили в затопленных домах. Спасают кошек, собак, коров, коней, даже черепах домашних мы видели в пункте временного размещения. Просьбы о помощи зверям — снять кота с крыши дома, забрать собаку в затопленном районе — постоянно появляются в волонтерских сообщениях.

Что касается Церкви, в незатопляемой зоне Нового города находится Пантелеимоновский храм в поселке 240-м. В нем расположен епархиальный социальный склад «Милосердие». Там выдают гуманитарную помощь пострадавшим: продуктовые и вещевые наборы. Что-то даже развозят по районам. Настоятель храма — протоиерей Вячеслав Кочкин. Он сам принимал участие в эвакуации детской больницы, так как параллельно работает там хирургом. Сейчас он принимает людей в храме, помогает с размещением.

В поселке Гудрон микрорайона Степное находится Михаило-Архангельский храм. Это тоже безопасная зона с несколькими пунктами временного размещения. Один из них находится в школе № 88. Помощь там оказывает настоятель храма иерей Геннадий Новиков и волонтеры-прихожане. Они распределяют гуманитарную помощь, поддерживают психологически, совершают молебны.

Наш храм находится на окраине, за Старым городом, на так называемых Кумакских высотах. Здесь расположены районы ОЗТП, поселок Москва и 7-й микрорайон, которые считаются наиболее безопасными с точки зрения паводка. Тут же находится всем известный Иверский женский монастырь и храм Казанской Божией Матери, в котором я служу.

В отличие от прочих районов города, здесь хорошая вода. Она чистая, водопровод работает, есть газ и электричество. Все функционирует автономно. В этом районе действительно пока безопасно.

Наш приход оказывает поддержку пунктам временного размещения в зоне этих районов. Их несколько, один на 7-м микрорайоне, один в поселке Москва, три — в районе ОЗТП. На прошлой неделе мы отвезли в два пункта продукты, в том числе вареники, пельмени, которые мы сами делаем на продажу для людей — это наш маленький доход для поддержания храма.

Сегодня я ездил по ПВР собирать сведения, чтобы сводить воедино информацию о нуждающихся. Помощь привозят со всего города, во все пункты временного размещения, но теперь важно еще и адресно помогать, выяснять, кому и что конкретно нужно.

На вечер сегодня — нужны лекарства прежде всего, они, на мой взгляд, это грядущая основная статья волонтерских расходов, нужна медтехника, иногда нужно даже свежее белье — постельное, нижнее, одноразовая посуда.

Иногда — просто человек на машине, чтобы помочь что-то привезти или отвезти.

Как долго продлится наводнение, увы, мы не знаем. К счастью, есть связь с незатопленными районами Орска. Как раз оттуда волонтеры в основном привозят помощь и туда эвакуируют пострадавших. МЧС продолжает возводить временные дамбы, чтобы дальше вода не шла.

Важно, что в городе работают крупные ритейлеры, есть и местные сети, предприниматели. Продукты везут по федеральным трассам. Люди не голодают. С теми, кто живет вне зоны затопления, все в порядке. Но те, кто пострадал, потерял свои дома, имущество, у кого дома по крыши стоят в воде, нуждаются в большой моральной поддержке и помощи.

Материал подготовила Дарья Рощеня

https://www.pravmir.ru/v-orske-lyudi-pomogayut-drug-drugu-svyashhennik-maksim-brazhnikov/