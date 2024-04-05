Ни у кого уже нет сомнения, что ответ за нападение на иранских дипломатов и военных в Сирии обязательно последует. Тегеран иначе просто «потеряет лицо». Получить такой репутационный удар для иранских властей недопустимо. По информации, распространяемой спецслужбами: стороны готовы воевать. Учитывая арсеналы противников, это может перерасти в ядерную войну. Подробности читайте в материале Царьграда.

Американское издание Vox News, ссылаясь на свои источники, пишет, что ЦРУ уведомило Израиль о подготовке Ираном массированной атаки в течение 48 часов (на момент нашей публикации уже 24 часа). Тегеран планирует комбинированный удар с «дождём» из БПЛА и ракет по стратегическим объектам внутри страны.

На этом фоне Тель-Авив объявил мобилизацию операторов ЗРК «Железный купол». В Израиле открыты все бомбоубежища, ПВО приведены в состояние полной готовности.

«В Иерусалиме началась эвакуация святынь, религиозных книг и артефактов. Всех солдат и офицеров вызвали из отпусков и увольнений. Наверное, поэтому глава ЦРУ полетел в Иран спасать ситуацию», — заметил автор ТГ-канала Win/Win.

2 апреля Израиль совершил авианалёт на генеральное консульство Ирана в столице Сирии. Согласно последним данным, пострадали 12 человек, погибли семь офицеров КСИР, в том числе два генерала. Россия осудила действия Израиля и запросила заседание Совбеза ООН. Но США и Великобритания отказались обсуждать эту ситуацию.

Израиль объявил войну Ирану

Когда Израиль напал на сектор Газа, стало понятно, что этот конфликт может стать катализатором третьей мировой войны. Израиль поверил в себя. Но мы уже видели, как вооружение советского производства с лёгкостью взрывает их хвалёные танки Merkava и другую бронетехнику.

До сих пор Израиль не может сломить дух и сопротивление палестинского народа. И это, конечно, не получится. Даже западные партнёры Тель-Авива не могут молча смотреть на то, что творят израильские военные. Такое мнение Царьграду высказал член президиума Общероссийской организации «Офицеры России» полковник Тимур Сыртланов:

«Атака на иранское консульство нанесена в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года. Это прямое объявление Израилем войны Ирану. Поэтому сейчас у Тегерана развязаны руки, нет никаких преград. При этом целью может быть не только Израиль, но его дипломатические корпусы по всему миру».

Запад сбивает навигацию

Тем временем суда и самолёты испытывают сбои в работе электронных навигационных систем в Персидском заливе. Похоже, что НАТО и Израиль осуществляют масштабные глушения GPS от Иордании до центрального Израиля и от Ливана до Аданы. Пытаются свести к минимуму шансы «Хезболлы» и иракского исламского сопротивления провести атаку.

Тот факт, что масштаб помех стал настолько всеобъемлющим, скорее всего, направлен на повышение безопасности на возможном пути отхода и базирования атакующих групп МИ-6, ЦРУ и МОССАДа от турецкой границы до Алеппо. С другой стороны, это может быть часть комплексных усилий радиоэлектронной борьбы с целью скрыть возможную активность безэкипажных катеров, пишет ТГ-канал «Милитарист»:

«В последний раз подобная неразбериха усиливалась, когда в феврале большой десантный корабль „Цезарь Куников“ подвергся нападению взрывающихся катеров и затонул. Подобный риск может возникнуть снова».

Всё изменилось

Конфликт между Израилем и Ираном продолжается уже много десятилетий. Стороны хорошо себе представляют ресурсы друг друга. Ранее уже возникали ситуации, когда обе стороны могли начать прямую войну. Однако предпочитали прибегать к иным методам, избегая неопосредованных военных действий, предпочитая диверсии и сражения «под чужим флагом», заметил политолог Владимир Киреев.

Царьград: В этот раз будет иначе?

Владимир Киреев: Были предположения, что Иран ответит ракетными атаками со стороны, например, «Хезболлы». Или диверсиями против дипломатических объектов или военных специалистов в Азербайджане или Турции. Но информация, распространяемая спецслужбами через СМИ, имеет иной характер: стороны готовы начать прямую войну.

— Израиль считает, что готов к ней?

— Несомненно. Это подходящий момент, чтобы раз и навсегда покончить со своим стратегическим врагом, втянув в конфликт ещё и США. И всё это на фоне провальной операции в Газе и сокращающейся поддержки в американских элитах.

— Что же Иран?

— Тегеран чувствует себя достаточно сильным и заручившимся поддержкой России и Китая. Иран готов бросить вызов Израилю даже с учётом включения в войну Вашингтона. Если это произойдёт, то это будет ещё одним шагом к мировой войне, помимо конфликта НАТО с Россией на территории Незалежной. Это станет поводом для проведения военной операции Китаем на Тайване. Начало войны на ближневосточном театре послужит окончанию современного миропорядка.

Что с того?

Выбор формата ответного удара у Ирана весьма широк. Сеть прокси-группировок различной степени лояльности Тегерану присутствует на территории от Йемена до Сирии. Все они готовы на любые действия в отношении Израиля. Об этом Царьграду рассказал военный эксперт, аналитик Сергей Простаков:

«Ещё следует учитывать то, как иранские власти расценят израильский удар. Он вполне мог быть провокацией для того, чтобы вовлечь в конфликт сам Иран и вызвать на него атаку США с союзниками. Израильским властям явно не даёт покоя ядерная программа Тегерана. А так как собственных сил для её полного прекращения Израилю не хватает, то можно попробовать решить вопрос чужими руками.

В Тегеране могут это учесть и исключить риски прямого столкновения. Но ситуация явно напряжённая. И на Западе существуют силы (например, Великобритания), которые заинтересованы в широкомасштабном конфликте на Ближнем Востоке. Учитывая арсеналы противников, такой сценарий вполне может завершиться ядерной войной…"

Автор — Илья Головнёв

https://tsargrad.tv/articles/u-izrailja-ostalos-24-chasa-mest-irana-budet-strashnoj-dlja-vsego-mira_983 085