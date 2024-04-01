Спустя неделю после теракта в «Крокус Сити Холле» всплывают всё новые и новые детали о террористах. Рассказы о том, что это были непутёвые, одурманенные псевдопроповедниками люди, разоблачены. За каждым из боевиков — своё тёмное прошлое, однако эти «гости» почему-то беспрепятственно попали к нам в страну.

Наказаны будут все

Россия намерена поименно вычислить тех, кто стоит за организацией и подготовкой терактов в нашей стране. Как сообщил директор ФСБ Александр Бортников, спецслужбы уже знают, кто несет за это ответственность.

В частности, указал Бортников, работа уже сейчас ведётся в отношении тех, кто намеревался осуществить теракт, а также в отношении тех, кто организовал боевые ячейки. «Есть те, кто ушёл и организовал боевые подразделения. Есть те, кто намеревался это сделать. Все правоохранительные органы и спецслужбы этим активно занимаются», — подчеркнул он.

В МИД России тем временем передали Украине требования об аресте всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле» и другим терактам лиц. В частности, Москва требует арестовать главу СБУ Василия Малюка, который признал Украину причастной к подрыву Крымского моста в 2022 году.

За неделю после трагедии в «Крокусе» голову подняли семейные кланы. Как сообщалось ранее, вместе с четырьмя террористами, непосредственно устроившими расстрел безоружных людей в концертном зале и поджог, были задержаны их пособники. Это люди, которые предоставили боевикам жилье, автомобиль, финансы. Правда, попав в камеру СИЗО, пособники решили пойти в отказ и потребовали пересмотра их задержания. Все как один уверяют, что непричастны к случившемуся, да и вообще ничего не знали о планах боевиков.

Больше всего о невиновности задержанных кричали их родные. Так, мать одного из пособников Касимова чуть ли не билась в истерике, заверяя, что ее сын не виновен.

А вот разговоры с родственниками самих террористов вскрыли неизвестные детали о «гостях», которые почему-то беспрепятственно проникли к нам в страну.

«Чудесные люди»

Выяснилось, что Шамсиддин Фаридуни*, тот самый, что трясся при задержании, а потом принимал «процедуры по глубокому электрофорезу», был в Таджикистане судим за попытку изнасилования тринадцатилетнего мальчика. Получил шесть лет.

Конечно же, без такого высокопрофессионального кадра, работавшего на одной из подмосковных паркетных фабрик, экономика России бы рухнула, язвительно отмечает по этому поводу обозреватель Царьграда Вадим Егоров.

В анкете о Фаридуни* сказано: исключительно скромен и прекрасно говорил по-русски.

Ранее мать Шамсидина Фаридуни* в разговоре с корреспондентами «Ruptly» рассказала о дне, когда её сын пошёл в «Крокус» и стрелял там по мирным людям. За несколько часов до случившегося она с ним разговаривала. Спрашивала, как дела, чем занимается. Он ответил, что работает и обещал перезвонить матери. Позже от него пришло голосовое:

«Папочка, я пришёл с работы».

А потом родственники увидели его на видео в интернете в наручниках.

Мать плакала и задавалась вопросом, зачем сын пошёл на преступление. Спрашивала, кто подтолкнул его к такой страшной мысли. Также она извинилась перед семьями, которые пострадали в этом теракте и потеряли близких.

«Прошу прощения у родственников людей, которые погибли. Они тоже мамы, у них есть сыновья… Я прошу прощения от имени своей семьи», — сказала женщина.

У другого «чудесного человека» Далержона Мирзоева*, который считается главарём шайки «мясников», как выяснилось, родной брат воевал за ИГИЛ*. Тоже любил ездить на заработки в Россию, но в 2014-м кривая исламизма повлекла «романтика» в Сирию. Он даже раз вышел оттуда на связь с семьёй в перерывах между боями и отрезанием голов.

Третий «добрый человек» Мухаммадсобир Файзов* детей не насиловал и родственников в исламистском интернационале вроде бы не имел. Зато имел среднее образование и любил вывешивать на своей странице в «ВК» свои фотографии с уложенными волосами, подписывая их «многозначительными» фразами.

Последний из кровавой четверки — Рачабализода Саидакрами* у себя на родине вроде бы ничем особым прославиться не успел. Но в России попадался на нарушении миграционных законов и отделывался небольшими штрафами.

Принимаем всех?

«Какие прекрасные „ценные специалисты“ невозбранно заезжают в Россию. Странно, что они не получили российских паспортов. Видимо, некогда было. Экзамен по русскому они могли сдать за 15 тысяч рублей, всё прочее — тоже недорого», — горько иронизирует, размышляя о проблеме, политолог Алексей Живов.

А ещё он задается важным вопросом: «Сколько тысяч или десятков тысяч таких же „ребят“, как их называет Тимати, бегает сейчас по России?»

Вопрос визового режима с Таджикистаном поднял учредитель канала Царьград Константин Малофеев. Он обратил внимание, что у России с этой среднеазиатской республикой до 2026 года действует соглашение, разрешающее двойное гражданство, и сохраняется безвизовый режим.

По данным за первое полугодие 2023 года, доля таджиков, получивших паспорта России, от общего числа «новых граждан» из Средней Азии и Закавказья составила 65,7%.

«И это не те замечательные советские таджики, о которых мы, 50-летние люди, сентиментально думаем, вспоминая моменты из нашего детства. Это 30-летние ребята, которые выросли после того, как русских в Таджикистане стали забывать, после того, как русские массово бежали от резни, бросая свои квартиры. Сейчас в Таджикистане нет русских школ. Мы их уговариваем строить русские школы. А должно быть наоборот. Поэтому, если мы хотим, чтобы к нам приезжали квалифицированные иностранные специалисты, а не это быдло, мы должны в корне изменить и ужесточить наше миграционное законодательство», — убеждён Константин Малофеев.

* Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализод Саидакрами внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

https://tsargrad.tv/news/semejnye-klany-vzmolilis-za-boevikov-jemocii-zashkalivajut-vks-skazali-novoe-slovo_981 110