«Поблагодарите Бога, прежде всего за то, что вы русский»

«Нашим современникам открывается подлинный лик Гоголя как великого духовного писателя России» (Святейший Патриарх Алексий II)

«Все черты, характеризующие „великую русскую литературу“, ставшую мировой, были намечены Гоголем» (К.В.Мочульский в книге «Духовный путь Гоголя, 1934 год)

«Будьте не мертвые, а живые души» (Н.В.Гоголь в своем Духовном завещании)

2 апреля (20 марта ст.ст.), в день памяти прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных (796), отмечается день рождения великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя.

Почему Гоголь — именно русский писатель? Все знают, что он родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии, то есть на территории нынешней Украины, был крещен в местной Спасо-Преображенской церкви, но назвать его украинцем никто не может, потому что сам он считал себя, прежде всего, русским человеком и горячо переживал за Россию.

Несколько поколений рода Гоголя имели духовное образование: прадед — выпускник Киевской духовной академии, был священнослужителем; дед также закончил эту академию, а отец — Василий Афанасьевич — учился в Полтавской семинарии.

Обратимся к писателям-современникам Н.В. Гоголя.

«Сейчас прочёл „Вечера близ Диканьки“. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей литературе» (А.С. Пушкин).

«Этот человек (Гоголь) своим именем означил эпоху в истории нашей литературы» (И.С. Тургенев).

Даже революционеры и враги России высоко оценивали его талант:

«Гоголь .. владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким …По крайней мере, в настоящее время он является главой литературы» (В.Г. Белинский).

«Мертвые души» потрясли всю Россию. Это история болезни, написанная мастерской рукой" (А.И. Герцен).

«Давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен, как Гоголь для России. (Н.Г. Чернышевский).

В своём посмертном завещании Н.В. Гоголь обратился ко всем поколениям русских людей, для кого он писал свои произведения, с просьбой настоящего христианина: прочитать его труды и помолиться о его душе. А просьбу человека, ушедшего в мир иной, принято выполнять. Тем более, что «Выбранные места из переписки с друзьями» сегодня приобрести нетрудно.

В 2001 году в Москве издательство «Отчий дом» опубликовало книгу Н.В. Гоголя «Духовная проза». Авторы — составители: два профессора — филолога: И.А.Виноградов и В.А.Воропаев. Из 32 глав многие посвящены России: «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Русский помещик», «Страхи и ужасы России», «В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чем её особенность» и другие.

Глава 19 «Нужно любить Россию» (Из письма к графу А.П. Толстому, в доме которого в Москве на Никитском бульваре жил в последние годы Н.В. Гоголь):

«Поблагодарите Бога, прежде всего за то, что вы русский. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России. К этой любви нас ведёт теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри её и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви».

Будто в наше время написано — так актуальны эти драгоценные для нас, нынешних, слова писателя-пророка.

А вот ещё для нас, будто Николай Васильевич наперед знал, что ожидает Россию (из главы 20 «Нужно проездиться по России»):

«Монастырь ваш — Россия! Ступайте подвизаться в ней. Она зовет теперь сынов своих ещё крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик её душевной болезни. Друг мой! Или у вас бесчувственное сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия!»

Невозможно оторваться от этого словесного братства, накопленного Н.В. Гоголем для нас, живущих в XXI веке. Сколько же любви у этого человека ко всем людям: праведникам и грешникам. До слёз обидно, что так долго шла к нам эта духовная помощь.

Анастасия Вовк