|Русская линия
|02.04.2024
«Нашим современникам открывается подлинный лик Гоголя как великого духовного писателя России» (Святейший Патриарх Алексий II)
«Все черты, характеризующие „великую русскую литературу“, ставшую мировой, были намечены Гоголем» (К.В.Мочульский в книге «Духовный путь Гоголя, 1934 год)
«Будьте не мертвые, а живые души» (Н.В.Гоголь в своем Духовном завещании)
2 апреля (20 марта ст.ст.), в день памяти прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных (796), отмечается день рождения великого русского писателя Николая Васильевича Гоголя.
Почему Гоголь — именно русский писатель? Все знают, что он родился в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии, то есть на территории нынешней Украины, был крещен в местной Спасо-Преображенской церкви, но назвать его украинцем никто не может, потому что сам он считал себя, прежде всего, русским человеком и горячо переживал за Россию.
Несколько поколений рода Гоголя имели духовное образование: прадед — выпускник Киевской духовной академии, был священнослужителем; дед также закончил эту академию, а отец — Василий Афанасьевич — учился в Полтавской семинарии.
Обратимся к писателям-современникам Н.В. Гоголя.
«Сейчас прочёл „Вечера близ Диканьки“. Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия! Какая чувствительность! Всё это так необыкновенно в нашей литературе» (А.С. Пушкин).
«Этот человек (Гоголь) своим именем означил эпоху в истории нашей литературы» (И.С. Тургенев).
Даже революционеры и враги России высоко оценивали его талант:
«Гоголь .. владеет талантом необыкновенным, сильным и высоким …По крайней мере, в настоящее время он является главой литературы» (В.Г. Белинский).
«Мертвые души» потрясли всю Россию. Это история болезни, написанная мастерской рукой" (А.И. Герцен).
«Давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен, как Гоголь для России. (Н.Г. Чернышевский).
В своём посмертном завещании Н.В. Гоголь обратился ко всем поколениям русских людей, для кого он писал свои произведения, с просьбой настоящего христианина: прочитать его труды и помолиться о его душе. А просьбу человека, ушедшего в мир иной, принято выполнять. Тем более, что «Выбранные места из переписки с друзьями» сегодня приобрести нетрудно.
В 2001 году в Москве издательство «Отчий дом» опубликовало книгу Н.В. Гоголя «Духовная проза». Авторы — составители: два профессора — филолога: И.А.Виноградов и В.А.Воропаев. Из 32 глав многие посвящены России: «Нужно любить Россию», «Нужно проездиться по России», «Русский помещик», «Страхи и ужасы России», «В чём же, наконец, существо русской поэзии и в чем её особенность» и другие.
Глава 19 «Нужно любить Россию» (Из письма к графу А.П. Толстому, в доме которого в Москве на Никитском бульваре жил в последние годы Н.В. Гоголь):
«Поблагодарите Бога, прежде всего за то, что вы русский. Если только возлюбит русский Россию, возлюбит и всё, что ни есть в России. К этой любви нас ведёт теперь сам Бог. Без болезней и страданий, которые в таком множестве накопились внутри её и которых виною мы сами, не почувствовал бы никто из нас к ней сострадания. А сострадание есть уже начало любви».
Будто в наше время написано — так актуальны эти драгоценные для нас, нынешних, слова писателя-пророка.
А вот ещё для нас, будто Николай Васильевич наперед знал, что ожидает Россию (из главы 20 «Нужно проездиться по России»):
«Монастырь ваш — Россия! Ступайте подвизаться в ней. Она зовет теперь сынов своих ещё крепче, нежели когда-либо прежде. Уже душа в ней болит, и раздается крик её душевной болезни. Друг мой! Или у вас бесчувственное сердце, или вы не знаете, что такое для русского Россия!»
Невозможно оторваться от этого словесного братства, накопленного Н.В. Гоголем для нас, живущих в XXI веке. Сколько же любви у этого человека ко всем людям: праведникам и грешникам. До слёз обидно, что так долго шла к нам эта духовная помощь.
Анастасия Вовк
https://rusk.ru/st.php?idar=118095
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