В ходе соборного съезда, который состоялся 27 марта 2024 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя под председательством Главы ВРНС Святейшего Патриарха Кирилла, утвержден Наказ XXV Всемирного Русского Народного Собора «НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РУССКОГО МИРА» (Москва, 27−28 ноября 2023 года).

Наказ XXV Всемирного Русского Народного Собора

«НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ РУССКОГО МИРА» (Москва, 27−28 ноября 2023 года)

Настоящий документ, обобщая наиболее значимые предложения, выдвинутые в рамках работы экспертных площадок и в ходе Пленарного заседания, является программным документом XXV Всемирного Русского Народного Собора, а также наказом, адресованным органам законодательной и исполнительной власти России.

1. Специальная военная операция

Специальная военная операция является новым этапом национально-освободительной борьбы русского народа против преступного киевского режима и стоящего за ним коллективного Запада, ведущейся на землях Юго-Западной Руси с 2014 года. В ходе СВО русский народ с оружием в руках отстаивает свои жизнь, свободу, государственность, цивилизационную, религиозную, национальную и культурную идентичность, а также право жить на собственной земле в границах единого Российского государства. С духовно-нравственной точки зрения специальная военная операция является Священной войной, в которой Россия и её народ, защищая единое духовное пространство Святой Руси, выполняют миссию «Удерживающего», защищающего мир от натиска глобализма и победы впавшего в сатанизм Запада.

После завершения СВО вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России. Возможность существования на данной территории русофобского, враждебного России и её народу политического режима, а равно политического режима, управляемого из враждебного России внешнего центра, должна быть полностью исключена.

2. Русский мир

Россия является создателем, опорой и защитником Русского мира. Границы Русского мира как духовного и культурно-цивилизационного феномена существенно шире государственных границ как нынешней Российской Федерации, так и большой исторический России. Наряду с рассеянными по всему миру представителями русской ойкумены, Русский мир включает в себя всех, для кого русская традиция, святыни русской цивилизации и великая русская культура являются высшей ценностью и смыслом жизни.

Высший смысл существования России и созданного ею Русского мира — их духовная миссия — заключается в том, чтобы быть всемирным «Удерживающим», защищающим мир от зла. Историческая миссия заключается в том, чтобы раз за разом обрушивать попытки установления в мире универсальной гегемонии — попытки подчинить человечество единому злому началу.

Построение тысячелетней российской государственности является высшей формой политического творчества русских как нации. Разделение и ослабление русского народа, лишение его духовных и жизненных сил всегда приводило к ослаблению и кризису Российского государства. Поэтому восстановление единства русского народа, а также его духовного и жизненного потенциала являются ключевыми условиями выживания и успешного развития России и Русского мира в XXI веке.

Семья — это основа русской национальной жизни и внутренний оплот традиции Русского мира. Это самый устойчивый, консервативный институт общества, отвечающий за передачу от поколения к поколению базовых представлений о мире и о человеке, за привитие важнейших социальных навыков и ролей (мужчины и женщины, отца и матери, гражданина и т. д.), за сохранение и передачу цивилизационного мировоззрения, национальной идеи, а также традиционных духовно-нравственных ценностей. Будучи самой главной школой воспитания личности, семья не только помогает человеку познавать окружающий мир, но и научает его любви, доброте и состраданию, даёт важнейшие нравственные представления и ориентиры.

3. Внешняя политика

Россия должна стать одним из ведущих центров многополярного мира, возглавляющим интеграционные процессы и обеспечивающим безопасность и стабильное развитие на всём постсоветском пространстве. Являясь геополитическим центром Евразии, находящимся на пересечении глобальных осей Запад — Восток и Север — Юг, Россия должна регулировать баланс стратегических интересов и выступать оплотом безопасности и справедливого миропорядка в новом многополярном мире. Воссоединение русского народа должно стать одной из приоритетных задач внешней политики России. России следует возвратиться к существующей более трёх веков доктрине триединства русского народа, согласно которой русский народ состоит из великороссов, малороссов и белорусов, являющихся ветвями (субэтносами) одного народа, а понятие «русский» охватывает всех восточных славян — потомков исторической Руси. Помимо признания и развития в отечественной науке, доктрина триединства должна получить законодательное закрепление, став неотъемлемой частью российской системы права. Триединство должно быть включено в нормативный перечень российских духовно-нравственных ценностей и получить соответствующую правовую защиту.

Россия должна стать государством-убежищем для всех соотечественников мира, страдающих от наступления западного глобализма, войн и дискриминации. Помимо соотечественников наша страна может стать убежищем для миллионов иностранцев, отстаивающих традиционные ценности, лояльных России и готовых к языковой и культурной интеграции в нашей стране.

4. Семейная и демографическая политика

Главной угрозой существованию и развитию России является переживаемая нашей страной демографическая катастрофа. Для выживания в XXI веке, сохранения суверенитета и собственной цивилизационной идентичности России необходим устойчивый, а главное, интенсивный естественный рост численности населения. Решение данной задачи невозможно без возрождения в России традиционной многодетной семьи, а также традиционных семейных ценностей.

Крепкая многодетная семья, её защита и обеспечение благополучия, рост рождаемости и борьба с абортами должны быть помещены в центр всей государственной политики. Семья и обеспечение её благополучия должны быть признаны главной национальной целью развития, а также стратегическим национальным приоритетом Российской Федерации. Соответствующие поправки должны быть внесены в ключевые документы стратегического планирования Российской Федерации.

Должен быть разработан и внедрён комплекс мер, стимулирующих супружеские пары к рождению третьего и последующего ребёнка. Одной из таких мер может введение частичного либо полного списания ипотечного долга в зависимости от рождения в семье очередного ребёнка (например, после рождения третьего ребёнка списывается 50% долга, четвёртого — 75%, после рождения пятого — долг по ипотеке погашается полностью).

Необходимо внедрить комплекс мер, стимулирующих работодателей к приёму на работу многодетных родителей, прежде всего, многодетных отцов. Одной из таких мер может стать введение льгот по уплате работодателями страховых взносов, взимаемых с выплат и иных вознаграждений в пользу работников, являющихся многодетными родителями.

Необходимо разработать и принять новую Концепцию демографической политики Российской Федерации, в которой ключевые демографические показатели должны быть коренным образом пересмотрены. Вооружившись тезисом великого русского учёного Д.И. Менделеева о том, что «высшая цель политики яснее всего выражается выработки условий для размножения людского», государство должно поставить перед собой долгосрочную стратегическую цель — за сто лет устойчивого демографического роста довести численность населения России до «менделеевских» 600 млн человек.

Государством должны быть приняты исчерпывающие меры для защиты семьи и семейных ценностей от пропаганды абортов, половой разнузданности и распутства, а также содомии и различных сексуальных извращений. В российское общество должны вернуться традиционные для русского народа целомудрие и добродетель. Вся отечественная культура, прежде всего массовая, должна работать на создание в обществе культа семьи, многодетности, супружеской верности, ответственного родительства, а также привлекательности семейной жизни. Подготовка к созданию семьи и семейной жизни должна стать целью школьного воспитания. Нравственные основы семейной жизни (семьеведение) должны быть включены в перечень обязательных школьных предметов.

Отношение российского общества к абортам должно быть коренным образом изменено. С древнейших времён Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) как тяжкий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству. Оправдание намеренного прерывания беременности, приводящее к настоящей эпидемии абортов, должно быть прекращено. Должны быть разработаны и приняты поправки в федеральное законодательство, запрещающие пропаганду, а также склонение к аборту в отсутствие медицинских или социальных показаний. За совершение указанных деяний должна быть введена административная и уголовная ответственность. Кроме того, необходимо законодательно запретить проведение абортов негосударственными медицинскими организациями, путём внесения поправок в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ, в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, а также другие нормативные правовые акты, предусматривающие введение запрета на проведение искусственного прерывания беременности медицинскими организациями, не входящими в государственную и муниципальную системы здравоохранения.

В целях систематизации, а также переведения в практическое русло многочисленных предложений в сфере демографии, необходимо разработать комплекс научно обоснованных мер демографической и пронаталистской политики, применение которых на практике будет приводить к реальному увеличению числа многодетный семей, а также к росту рождаемости — увеличению показателей суммарного коэффициента рождаемости (СКР). В целях проверки эффективности предлагаемых мер, а также выработки их оптимального сочетания, должна быть проведена апробация разработанных демографических и пронаталистских мер на территориях отдельных субъектов РФ в формате пилотных проектов. После чего должно быть осуществлено масштабирование доказавших свою эффективность практик на территорию всей Российской Федерации, с внесением поправок в соответствующие документы стратегического планирования, а также нормативные правовые акты федерального и регионального уровня.

5. Миграционная политика

Эффективная демографическая политика невозможна без новой миграционной политики.

Бесконтрольный массовый приток иностранной рабочей силы приводит к занижению оплаты труда коренного населения и последующему их замещению мигрантами в целых отраслях отечественной экономики. Массовый приток мигрантов, не владеющих русским языком и не имеющих должных представлений о российской истории и культуре, а следовательно, не способных к интеграции в российское общество, меняет облик российских городов, что приводит к деформации единого правового, культурного и языкового пространства страны. В крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции. Существуя по собственным правилам, они служат питательной почвой для экстремизма и терроризма, а также являются источником колоссального напряжения в обществе.

В этих условиях Россия нуждается:

— во внесении поправок в действующую Концепцию миграционной политики Российской Федерации на 2019−2025 годы, а также во внедрении указанных поправок в российское миграционное законодательство;

— в разработке и принятие новой редакции «миграционного кодекса» (проекта Федерального закона «Об условиях въезда (выезда) и пребывания (проживания) в РФ иностранных лиц и лиц без гражданства»);

— в принятии поправок, существенно усиливающих уголовную и административную ответственность за преступления и правонарушения в области внешней миграции;

— в совершенствовании законодательства, регулирующего вопросы гражданства РФ, а также защиты прав и законных интересов соотечественников.

Перечисленные выше документы стратегического планирования, а также федеральные законы должны разрабатываться на основе новых концептуальных подходов, соответствующих новым условиям, а также вызовам и угрозам, с которыми Россия столкнется в ближайшие годы в связи со стремительно меняющейся военно-политической и геоэкономической ситуацией в мире.

Основными приоритетами новой миграционной политики Российской Федерации должны стать:

1) Защита российских семей, их социально-экономических прав и интересов. Создание условий, гарантирующих занятость граждан РФ, а также высокий уровень доходов российских семей;

2) Защита российской цивилизационной идентичности, единства правового, культурного и языкового пространства страны. Защита прав и законных интересов русского и других коренных народов России;

3) Защита отечественного рынка труда, обеспечение научнотехнологического развития российской экономики, роста производительности труда;

4) Осуществление эффективного государственного контроля, а также планирования и управления внешними миграционными потоками;

5) Создание условий, способствующих массовой репатриации в Россию соотечественников, а также переезду иностранных высококвалифицированных специалистов, учёных, инвесторов и членов их семей, лояльных России и готовых к языковой и культурной интеграции;

6) Существенное ограничение притока в Российскую Федерацию инокультурной низкоквалифицированной иностранной рабочей силы. Введение принципа максимальной правовой и экономической ответственности работодателя за привлекаемых им инокультурных иностранных работников;

7) Обеспечение антитеррористической безопасности, противодействие незаконной миграции, а также этнической преступности.

6. Образование и воспитание

Усвоение мировоззренческих идей и духовно-нравственных ценностей русской цивилизации является важнейшим аспектом в национализации современных российских элит, а также в воспитании будущих поколений граждан России. Решение указанной задачи требует суверенизации национальной системы образования.

Отечественные образовательные программы, а также программы воспитания должны быть очищены от чуждых российскому народу и разрушительных для российского общества деструктивных идеологических концепций и установок, прежде всего, западных. Должна быть разработана и внедрена в отечественное преподавание социальных и гуманитарных дисциплин новая социогуманитарная парадигма, опирающаяся на российскую цивилизационную идентичность и традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Решение задачи построения новой социогуманитарной парадигмы предполагает:

— критический пересмотр западных научных теорий и школ (в первую очередь в области социальных и гуманитарных наук) на предмет их соответствия суверенному российскому мировоззрению, полезности или разрушительности для укрепления народного самосознания;

— проведение ревизии массива гуманитарных знаний, общепринятых теорий и концепций на основе их корреляции с системой мировоззренческих идей и нравственных ценностей русской цивилизации;

— перестройку методологических систем, стандартов и оценок без оглядки на международные (а по сути навязанные Западом) критерии и образцы;

— реформирование отечественной системы образования для приведения в соответствие с основными параметрами суверенного российского мировоззрения.

В целях реализации Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утверждённых Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809, в области образования, необходимо разработать и принять пакет норматив- 9 ных правовых документов и методических материалов, конкретизирующих и разъясняющих ключевые положения Указа № 809 применительно к отечественной средней и высшей школе.

7. Пространственное и градостроительное развитие

Обеспечение существенного роста рождаемости требует пространственного преображения России — принципиального изменения политики пространственного и градостроительного развития.

На практике это должно означать:

— отказ от приоритетного развития крупных и крупнейших городских агломераций, массового возведения многоквартирных жилых домов, а также сверхконцентрации трудовых ресурсов и производительных сил в мегаполисах;

— переход к традиционному для России равномерному распределению населения и производительных сил по территории страны путём массового переселения жителей городов в благоустроенные пригородные посёлки, в индивидуальные жилые дома;

— смену приоритетов развития отечественной строительной отрасли в пользу массового индивидуального строительства, осуществляемого индустриальным способом, которое через 10−15 лет должно занимать не менее 70−80% от общего объёма возводимого в стране жилья.

Решение перечисленных задач требует безотлагательной разработки и принятия новых редакций Основ государственной политики регионального развития, Стратегии пространственного развития, а также внесения поправок в действующую редакцию Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства.

В качестве главной цели новой государственной политики регионального развития, политики пространственного и градостроительного развития, а также развития строительной отрасли должно быть закреплено обеспечение устойчивого естественного роста численности населения России, достигаемого за счёт высоких показателей рождаемости (демографический принцип). Основным критерием оценки эффективности в указанных выше областях государственного управления должно служить изменение показателей суммарного коэффициента рождаемости (СКР).

Главенство демографического принципа предполагает, что в новой редакции Основ государственной политики регионального развития, а также Стратегии пространственного развития будет закреплён приоритет государственных интересов, нацеленных на обеспечение благополучия семей и роста рождаемости, над интересами российских естественных монополий при решении вопроса о распределении производственных сил по территории страны. Из территории шестнадцати мегаполисов и обезлюдевших огромных пространств к 2050 году Россия должна превратиться в равномерно заселённую и обустроенную малоэтажную страну 1000 возрождённых средних и малых городов — в Гардарику XXI века. Пригородные посёлки должны стать основным типом поселений в стране, 80% населения России (или более 30 миллионов российских семей) должны проживать в собственных индивидуальных домах на собственной земле. При заселении и освоении территорий первоочередное внимание должно уделяться вопросам безопасности, занятости, уровня реальных доходов, благоприятной окружающей среды, здорового питания, комфортного жилья, доступности высоких технологий, а также информационной, социальной и транспортной инфраструктуры. Жизнь на собственной земле, в экологически благоприятных и комфортных условиях, в собственном благоустроенном доме, в котором можно создать семью, родить и воспитать троих и более детей, должна стать зримым воплощением идей Русского мира.

8. Экономическое развитие

России нужна суверенная и эффективная экономика, основанная на полном контроле над собственной валютно-денежной и финансовой системой, а также на опережающем развитии отраслей, технологий и производств нового (шестого) технологического уклада.

Главными целями отечественной экономики должны являться рост реального благосостояния российских семей, увеличение количества рабочих мест, обеспечение роста рождаемости, заселение и освоение огромных российских пространств, обеспечение суверенитета и обороноспособности страны, а также конкурентоспособности российских технологий, товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынке.

Для формулирования предложений, направленных на достижение указанных выше целей, Социально-экономическим комитетом ВРНС разработана программа опережающего социально-экономического развития России «Социальная справедливость и экономический рост».

МОО «Всемирный Русский Народный Собор»

Москва

27 марта 2024 г.

https://vrns.ru/news/nakaz-xxv-vsemirnogo-russkogo-narodnogo-sobora-nastoyashchee-i-budushchee-russkogo-mira/