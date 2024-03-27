27 марта 2024 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на внеочередном соборном съезде Всемирного русского народного собора.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Уважаемые участники, делегаты и гости Всемирного русского народного собора!

Всех вас сердечно приветствую и радуюсь этой встрече. Вспоминаю, как мы начинали Всемирный русский народный собор, какой был энтузиазм, вдохновение, надежды — и какая острая тенденциозная критика со стороны тех, кто обвинял нас во всех грехах, в каких только можно обвинить, в том числе в некоем русском национализме и всем том, что не соответствует демократическому подходу к организации жизни. Ветераны помнят и эту критику, и то, как мы на нее отвечали. Большинство наших критиков считало, что Всемирный русский народный собор — мертворожденное дитя, что ничего из этого не получится, разругаются и разойдутся, как обычно. Но эти прогнозы не сбылись: Собор существует, Собор стал очень эффективной и по-настоящему открытой площадкой для обсуждения многих проблем общегосударственной и общественной повестки дня, а также вопросов, связанных с жизнью Русской Православной Церкви.

Поэтому хочу выразить удовлетворение в связи с нашей встречей и предстоящей работой. Нам предстоит решить несколько важных организационных вопросов, заслушать доклад о проделанной работе заместителя главы Всемирного русского народного собора Константина Валерьевича Малофеева, а также обсудить ряд актуальных тем, которые волнуют сегодня православных людей, да и все наше общество.

С глубокой скорбью мы переживаем то, что произошло несколько дней назад в концертном зале «Крокус Сити Холл». Случившееся всколыхнуло всю страну. Это дерзкое, преступное злодеяние, направленное против нашей страны и нашего народа, безусловно преследовало цель запугать людей, внести разделения в общество, посеять страх и недоверие и, что самое главное, расшатать жизнь общества и государства. Если хотите, это была еще и идеологическая диверсия. Однако вполне очевидно, что организаторы теракта не достигли своей цели, — наоборот, реакция была очень четкая, конкретная и бескомпромиссная. Злодеяние было осуждено всеми, кто брал на себя ответственность комментировать это событие. Тысячи человек, стоящих в очередях под дождем, чтобы сдать кровь для раненых, стихийные сборы пожертвований для помощи пострадавшим, заявленная готовность ряда отечественных банков списать кредитные задолженности жертвам трагедии — всё это говорит об очень высокой степени общественной солидарности, нравственной зрелости и умении сопереживать, что свидетельствует о нравственном состоянии общества и отдельных людей.

Конечно, нельзя рассматривать произошедшее преступление изолированно, вне общего контекста текущих военных событий, борьбы России за сохранение собственной духовно-культурной идентичности, за право нашего народа жить в соответствии со своей традицией, за подлинный суверенитет России.

Подчеркиваю: подлинный суверенитет. Большинство стран, которые считаются суверенными, таковыми не являются, они обязаны петь с чужого голоса, встраиваться в чью-то политику, а вот Россия действительно является суверенным государством. Как-то я решил посчитать количество суверенных стран на земном шаре — у меня получилось, что их меньше десяти; может, кто-то насчитал бы чуть больше, а кто-то и меньше. Когда мы говорим о суверенитете, мы говорим не только о праве, но и о возможности быть независимыми от любых других центров власти, международных или национальных; и если так критически посчитать, то таких стран будет меньше десяти. По крайней мере, о пяти можно сказать, что эти страны действительно суверенные; остальные суверенные с некоторыми оговорками.

Три дня назад мы вспоминали трагическую дату: 24 марта исполнилось 25 лет с начала военной агрессии НАТО против суверенной Югославии и массированной бомбардировки Белграда. В то время я был в Белграде и своими глазами видел эти бомбардировки. Я остановился в гостинице, которая располагалась несколько выше, чем центр города, и с гостиничной террасы мне было видно всё. Никогда не забуду ошеломления, когда видишь, как летят ракеты, как они падают на мирный город, как они взрываются и начинаются пожары. И все это — без всякого объявления войны, просто кому-то пришло в голову усмирить сербский народ и всю Югославию. Думаю, до конца моей жизни эта картина будет оставаться у меня перед глазами. Именно тогда стало ясно, что под словами «демократия», «свобода», «права человека», «международное право» нет ничего, если сильные мира сего желают поступить вопреки всем постулируемым идеалам. Но ведь несмотря на беспрецедентные военные меры, коллективно принятые западными странами, у них ничего не получилось! Потому что твердая вера сербского народа, его непоколебимая верность Христу и Церкви, а также своим национальным традициям, по-прежнему духовно питает наших братьев.

Как тогда, так и сейчас разыгрывается сценарий с использованием религиозного и межнационального фактора. Мы прекрасно понимаем это, глядя на непосредственных исполнителей злодеяния, совершенного в «Крокус Сити Холл». Недоброжелатели России пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией, обострив межнациональные отношения в нашей стране, в том числе с помощью радикального исламистского фактора. Была сделана попытка столкнуть две традиционные религии, разделить людей по религиозному принципу. Конечно, мы не можем допустить в России ничего подобного. Вновь хочу подчеркнуть, что мировоззренческое и нравственное единство православных и мусульман во многом является тем камнем преткновения, о который разбиваются усилия наших оппонентов, а точнее врагов, мечтающих уничтожить Россию. Поэтому, как я говорил ранее, так и сейчас хотел бы подчеркнуть: взаимодействие с исламским сообществом — говорю не об экстремистах, а о благонадежных гражданах России, о патриотах, которых большинство, — является приоритетным направлением в межрелигиозном диалоге, который ведет Русская Православная Церковь. Наша задача — всеми силами хранить единство Русского мира. Как я говорил на юбилейном съезде Всемирного русского народного собора 27 ноября 2023 года, Русский мир — это не узконациональное явление, это общность идеалов и ценностей, общее культурное пространство всех народов, на протяжении веков мирно живущих, созидающих и трудящихся ради нашего единого Отечества.

Сказанное не означает, что мы должны бояться обсуждения острых тем и вопросов, в том числе касающихся межэтнических отношений. Но напротив, мы призваны искать ответы вместе, сознавая ответственность за будущее нашей страны.

С какими же вызовами нам предстоит иметь дело? Многие считают угрозой бесконтрольную миграцию. Но угроза заключается не просто в миграции, а в нежелании части мигрантов уважать культуру страны, куда они прибыли работать. Вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения. Понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза, мы вместе с тем имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям и культуре со стороны тех, кто приезжает в Россию из этих стран. А в случае их постоянного проживания в России, думаю, законны требования знания языка, наших традиций и уважения к этим традициям.

Рассуждая о просвещении мигрантов, мы не должны забывать и о воспитании нашей молодежи. Говоря о современном образовании, в первую очередь обратил бы внимание на блок гуманитарных дисциплин, поскольку именно они должны передавать весь комплекс духовно-нравственных ценностей. Необходимо тщательно подходить к разработке школьных и вузовских программ по истории, литературе и философии. До сих пор в России нет нового учебника обществознания для средней школы. Подчеркну: обществознание — очень важный предмет, который формирует мировоззрение молодого человека, поэтому обществознание должно преподаваться в школе с 6-го по 11-й классы. Но, повторю, нужны учебники, которые опираются на российскую традицию, а не на западную либеральную идеологию, которая давно себя скомпрометировала и по лекалам которой в недавнем прошлом пытались выстраивать преподавание общественно значимых дисциплин.

Мы не стали дожидаться соответствующего проекта из Министерства просвещения Российской Федерации. По моему благословению написан и издан специальный учебник обществознания для семинарий Русской Православной Церкви; и мы готовы поделиться своими наработками в этой области.

Отдельно хотел бы еще раз обратить внимание на необходимость развития в наших школах предмета «Основы православной культуры». Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» был введен в школьную программу по инициативе Русской Церкви и в связи с договоренностями, достигнутыми в 2009 году между Патриархом и Президентом Российской Федерации. А в феврале текущего года Министерство просвещения России издало приказ № 109 об исключении с 1 сентября 2025 года из Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Вот так, взяли и исключили. Согласно данному приказу, содержание предмета ОДНКНР становится составной частью курса «История нашего края» в 5−7 классах, то есть из самостоятельного предмета — в предмет «История нашего края». Конечно, это приведет к значительному сокращению объема учебных часов, выделенных на изучение основ духовно-нравственной культуры и упразднению таких предусмотренных действующими правовыми нормами воспитательных и обучающих целей ОДНКНР, как «знание основных норм морали, нравственности, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человеческого общества» (приказ Министерства просвещения России от 17 декабря 2010 года № 1897). Четко сформулировано! И что, все это не нужно сейчас нашей молодежи? Кто же берет и выкидывает все это? Думаю, нам с вами предстоит сейчас очень важная работа, направленная на предотвращение такого рода волюнтаризма. Ведь исключение этого предмета действительно подрывает культурное, духовное и даже политическое самосознание нашего народа.

Содержание предмета, о котором я говорю, — на мой взгляд, важнейшего мировоззренческого предмета, — предлагается интегрировать в состав курса «История нашего края». Но в результате школьники из православных семей в таких регионах, как Татарстан, Дагестан, Чеченская Республика, будут лишены возможности изучать Основы православной культуры, потому что там история края связана прежде всего с мусульманской культурой и с исламом.

Серьезнейший вызов для нашей страны — это демографическая ситуация. Семья — основа русской национальной жизни и оплот традиции Русского мира. Это самый устойчивый, консервативный институт общества, отвечающий за передачу от поколения к поколению основополагающих представлений о мире и о человеке, за формирование социальных навыков и, конечно, гражданской ответственности. Будучи главной школой воспитания личности, семья не только помогает человеку познавать окружающий мир, но и учит его любви, доброте и состраданию, дает важнейшие нравственные представления и ориентиры. Именно поэтому крепкая многодетная семья, ее защита и обеспечение благополучия, рост рождаемости и борьба с абортами должны быть помещены в центр государственной политики. Об этом можно говорить и мечтать, но в реальной жизни, к сожалению, все это пока не наблюдается.

В ноябре прошлого года состоялась юбилейное XXV заседание Всемирного русского народного собора, прошли секционные заседания, круглые столы, всевозможные дискуссии. Нам поступили предложения теоретического и практического характера. Все эти предложения были тщательно изучены, и на их основании был составлен документ, который называется Наказы XXV Всемирного Русского Народного Собора «Настоящее и будущее Русского мира». Наказы состоят из восьми разделов и касаются специальной военной операции, Русского мира, внешней политики, семейной, демографической и миграционной политики, образования и воспитания, экономического, пространственного и градостроительного развития. Я не буду читать текст, он есть у вас на руках. Эти предложения вскоре будут опубликованы и станут доступны для ознакомления всех желающих.

Главная задача этих наказов, как и многолетняя деятельность всего Всемирного Русского Народного Собора, — это защита и укрепление Русского мира. Разделение и ослабление русского народа, лишение его духовных и жизненных сил всегда приводило к ослаблению и кризису Российского государства. Поэтому восстановление единства русского народа, а также его духовного и жизненного потенциала являются ключевыми условиями развития России и Русского мира в XXI веке.

И пускай никто нас не пугает русским национализмом! Русского национализма в природе не существует, это каждый знает. Но роль русского народа в деле сохранения нашей многонациональной страны — это важная тема, к которой мы с вами также должны обратиться.

Возвращаясь к нашей текущей повестке, хотел бы попросить Константина Валерьевича сообщить почтенному собранию о том, что удалось сделать за последнее время в рамках работы Всемирного русского народного собора.

Благодарю за внимание.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 116 021.html