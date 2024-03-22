Соболезнование Святейшего Патриарха Кирилла в связи с терактом в «Крокус Сити Холле»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Родным и близким погибших и пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Дорогие братия и сестры!

Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами.

Убежден, что правоохранительные органы и специальные службы сделают все возможное для того, чтобы успешно и как можно скорее раскрыть дерзкое преступление и привлечь к суду ответственных за его организацию и исполнение.

Горячо переживая за всех вас, призываю не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться ко Господу, Который всегда рядом со страждущими и скорбящими.

Благословляю Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению оказать всю необходимую пастырскую помощь пострадавшим и семьям погибших.

Милостивый Бог да упокоит души погибших, дарует исцеление раненым и утешит всех, кого затронула эта страшная трагедия.

С соболезнованиями

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ

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