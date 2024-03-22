|Патриархия.Ru
|22.03.2024
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.
Родным и близким погибших и пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Дорогие братия и сестры!
Глубоко потрясен произошедшим терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл», который унес множество жизней мирных людей. Совершенное злодеяние поражает своим цинизмом и жестокостью. Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами.
Убежден, что правоохранительные органы и специальные службы сделают все возможное для того, чтобы успешно и как можно скорее раскрыть дерзкое преступление и привлечь к суду ответственных за его организацию и исполнение.
Горячо переживая за всех вас, призываю не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться ко Господу, Который всегда рядом со страждущими и скорбящими.
Благословляю Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению оказать всю необходимую пастырскую помощь пострадавшим и семьям погибших.
Милостивый Бог да упокоит души погибших, дарует исцеление раненым и утешит всех, кого затронула эта страшная трагедия.
С соболезнованиями
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ