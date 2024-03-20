«Если в малом, то есть в воздержании от скоромной пищи, у нас не хватает сил управлять самими собой, что же говорить о достижении более высоких и сложных целей?»

Вечером 18 марта 2024 года, в понедельник первой седмицы Великого поста, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве. По окончании богослужения Святейший Владыка произнес проповедь.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Мы с вами вступили в поприще Святой Четыредесятницы. Особое время, которое дает нам возможность духовно сосредоточиться, оторваться от повседневных забот, радостей и скорбей, всего того, что заслоняет от нас главное измерение жизни — духовное, религиозное измерение.

В течение поста православному человеку, да и людям недостаточно воцерковленным, но имеющим интерес к духовной жизни, предоставляется возможность о многом поразмышлять. Пост — это время, когда мы молимся и одновременно задумываемся о своем жизненном пути, о том, что мы совершаем доброго, и совершаем ли, и что мы совершаем недоброго; как избавиться от последнего и развить в себе навык добродетели. Другими словами, пост — это время наблюдения за своей духовной жизнью.

Дисциплина поста включает в себя ограничение принятия определенных видов пищи. Люди мало воцерковленные нередко говорят: «Не так уж важно, что вы едите; главное — не то, что в вас входит, а что от вас исходит». Я многократно слышал даже от людей, не отрицающих Бога и называющих себя верующими, что пост дело второстепенное, главное не делать плохого, никого не обижать, не обманывать и так далее.

Но, как показывает опыт, все эти ссылки на то, что существуют вещи более важные, чем пост, на практике нередко не реализуются, а отсылка к этим самым ценностям оказывается просто самооправданием. Не хватает силенок попоститься, воли не хватает, а нужно как-то объяснить самому себе, тем более другим, почему я не пощусь, — вот и запускаются в ход такие размышления.

На самом деле это совершенно неправильный подход, и, может быть, одно из самых важных тому свидетельств — сама история установления постов. Традиция поста принадлежит глубочайшей древности — в древности постились перед сражениями, перед испытаниями, даже во время болезни. А почему? А потому что люди чувствовали, сознавали и на опыте знали, что пост укрепляет духовные силы, утончает чувства, делает человека более способным к богообщению. Молитва становится другой, взгляд на мир становится другим.

Казалось бы, что особенного в том, чтобы воздерживаться от определенного рода пищи? А ведь на самом деле речь не о пище — речь о способности человека управлять самим собою, управлять своими страстями и желаниями. И если в малом, то есть в воздержании от скоромной пищи, у нас не хватает сил управлять самими собой, что же говорить о достижении более высоких и сложных целей?

В каком-то смысле пост — это одна из древних, проверенных на опыте Церкви форм благочестия. Подлинного благочестия, когда мы жертвуем чем-то ради достижения духовных целей, целей, связанных с нашим духовным совершенствованием, и добровольно ограничиваем себя в своих потребностях. И нужно подчеркнуть, что это духовное установление, связанное еще с ветхозаветными временами, — оно ведь оправдало себя. Ну не может то, что не имеет смысла, существовать на протяжении не одного тысячелетия.

Поэтому само существование поста как особого средства духовного воздействия на природу человека служит доказательством особой важности постного поприща. И не нужно прислушиваться к тем голосам, которые, как я уже сказал, утверждают, что пост — дело второстепенное. Еще раз подчеркну: если в малом не можем что-то сделать ради Бога, ограничивая себя от определенного вида пищи, что же говорить о большом? Если ради спасения своей души, ради возвышения своих чувств, ради укрепления своей веры мы неспособны принять на себя совсем небольшой подвиг? А в нынешних условиях, когда доступна прекрасная постная пища, это время даже нельзя назвать постным подвигом — настолько все просто и легко.

Вспоминаю советское время. Вот тогда поститься было очень сложно, потому что ассортимент продуктов был ограничен, и вообще с питанием, особенно в послевоенное время, было не так просто. Тем не менее в больших городах резко сокращалось потребление мяса — это фиксировали соответствующие торговые точки. А ведь народ жил небогато, за плечами людей были суровые годы, но они не говорили: «Мы и так многое претерпели», и верующие во множестве проходили поприще святых постов, особенно Великого поста.

Поэтому и мы, люди современные, имеющие возможность приобретать разного рода продукты — а сейчас в этом нет никакого недостатка, снабжение на очень высоком уровне, — всегда можем заменить постной пищей скоромное на не столь уж продолжительное время Святой Четыредесятницы.

Еще раз хочу подчеркнуть, что пост необходим как средство духовного самовоспитания, выработки навыка самоограничения, а самое, может быть, важное — как наша небольшая жертва Господу. Приносим эту жертву, и Господь по милости Своей, по любви к нам нечто дарует в ответ на наш маленький подвиг. И многие люди, с радостью встречая Светлое Христово Воскресение, сознают, что эта радость была обусловлена еще и тем, что мы постились, ограничивали себя, приходили почаще в храм. Наступило светлое Пасхальное торжество — сердце радуется, душа радуется, не в последнюю очередь именно потому, что мы держали пост.

Желаю всем нам, мои дорогие отцы, братья и сестры, достойно пройти это постное поприще, памятуя о спасительном значении воздержания. Оно нужно для нашей души и для нашего тела, это вообще необходимое средство и духовной, и физической закалки. Кроме того, хорошо известно, что во множестве случаев ограничение в употреблении калорийной пищи укрепляет здоровье и даже излечивает некоторые болезни. Поэтому давайте отложим в сторону всякие ссылки на здоровье, на некие трудности, на недостаток возможностей и постараемся попоститься в течение этого Великого поста. Если кто-то будет изнемогать — ну что ж, прийти к священнику, сказать о своем изнеможении, и, может быть, священнослужитель даст разрешение на послабление поста. Еще и еще раз, мои дорогие, хочу сказать: пост — это духовная весна, пост — это возрождение нашего чувства веры, это время молитвы; и ни в коем случае нельзя проспать эту возможность — ее надо максимально использовать.

И да помогает нам Господь, вступив на поприще Великого поста, не озираться вспять, как говорит слово Божие, не уходить в сторону, а с упованием на помощь Божию и с благодарением Господу за возможность пройти это поприще, приступить к нему, чтобы с радостным чувством встретить Светлое Христово Воскресение и радоваться великому празднику победы жизни над смертью, сознавая, что подготовка к нему всех нас немножко изменила к лучшему. А произойдет это тогда, когда мы достойно пройдем поприще Святой Четыредесятницы. И да хранит всех нас Господь на этом спасительном пути, да укрепляет всех нас в решимости и готовности совершить во спасение души своей поприще Святой Четыредесятницы.

Еще раз хотел бы у всех вас испросить прощения, потому что как Патриарх я мог, вольно или невольно, не оказать кому-то достаточно внимания и заботы. Не по жестокосердию, а чаще всего ввиду очень сложной повестки дня. Бывает и так, что я не могу уделить достаточно времени для личных встреч с людьми — также сознаю в этом свою слабость и свой грех. Поэтому прошу вас молиться о Патриархе, чтобы у него на все хватало сил и времени, в том числе и на то, что не всегда удается делать, в чем я пред всеми вами раскаиваюсь. И да поможет нам Господь — еще раз подчеркну — достойно пройти великое поприще святого поста, чтобы в радости и мире душевном встретить Светлое Христово Воскресение.

Благословите и простите, отцы, братья и сестры, еже сотворих делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами, что могло омрачить вас, привести в соблазн или вызвать другие отрицательные чувства. Каюсь в том, что, может быть, не сумел что-то сделать — не по лености, а ввиду многих ограничений, с которыми связана вся жизнь Патриарха. Благословите и простите, отцы, братья и сестры.

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 112 941.html