«За своих детей дадите ответ перед Богом», — говорил святитель Лука. Дети святителя Луки, глубоко почитая своего строгого отца и восхищаясь его силой ума и научными достижениями, мало понимали и принимали его религиозные убеждения.

Сыновья святителя — люди непростых судеб. Им пришлось пережить нелегкие испытания на «прочность», так как, являясь детьми «врага народа», они подверглись гонениям со стороны властей. Михаил Валентинович Войно-Ясенецкий (1907−1993 гг.), старший сын, вспоминал: «Меня исключили из техникума, где я начал учиться..А затем отказались в 1927 году принять в ТашМи (институт), хотя я выдержал, чуть ли не первым приемные испытания. Только спустя два или три месяца после начала занятий я стал студентом». Примерно то же было и у Алексея.

Сегодня, читая эти скупые строки воспоминаний, мы ясно осознаем всю трагедию, что происходила в личной жизни человека, отмеченного ярлыком «сын врага народа». Но Господь поругаем не бывает! Люди, очень уважавшие ссыльного епископа, старались помогать его детям. Михаил все же станет известным патологоанатомом и долгое время будет заведовать лабораторией Всесоюзного института Экспериментальной медицины в Ленинграде.

Не без помощи Божией пройдут свой жизненный путь и средний сын Луки Крымского — Алексей (1909−1985 гг.), ставший доктором биологических наук, руководителем лаборатории в Институте эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова в Ленинграде (его исследования использовались в космонавтике с 1960 гг.) и младший — Валентин, автор более ста научных статей и книг, один из крупнейших специалистов — офтольмологов, заведовавший отделением в Институте глазных болезней и тканевой терапии в Одессе. Именно Валентин унаследует художественные способности отца и вместе с академиком В.П. Филатовым, который причащался у владыки Луки, будет ездить на этюды и писать портреты семьи.

Единственная дочь святого Луки Елена (1908−1971 гг.) так же, как и братья, посвятила себя медицине. Она всю жизнь проработала врачом — эпидемиологом в Ташкенте. В конце жизни, когда архиепископ Лука, спасший от слепоты сотни людей, сам потерял зрение, любящие дети поддерживали его, зная, что свое архиерейское жалование отец раздает нуждающимся.





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Свидетельства очевидцев во время перенесения мощей Архиепископа Симферопольского и Крымского Луки из храма Всех Святых в кафедральный собор Святой Троицы г. Симферополя (20 марта 1996 г.)

Из Керчи прибыло 3 автобуса с желающими принять участие в этом знаменательном событии. Всю дорогу шел дождь, но как только приехали в Симферополь и остановились на Рыночной площади, он прекратился. К храму Всех Святых вели ступени, подъем был крутой. Подумалось: «Не одолею: с моим-то сердцем!» Кто-то из керчан сказал: «Анастасия Викторовна, мы за Вами, как ниточка за иголочкой». Представьте себе «иголочка» шустро взметнулась наверх, так что «ниточка» оборвалась. Мои дорогие керчане где-то затерялись, а меня будто кто-то «нес» (порой ноги не касались ступеней). Хотелось оказаться у мощей, пока они ещё в храме. Дело в том, что в то время в Симферопольской больнице имени Семашко находился прооперированный наш родственник Александр. Очень хотелось, чтобы пришла к нему и духовная помощь, если приложить к святым мощам что-либо (платок, какой-то предмет..), а затем — к оперированному месту. Ведь бывают же чудеса! Но ворота в храм были уже закрыты. В узком пространстве было невыносимо тесно и душно, меня тянули за рукава и просили не мешать съемочной группе. Но и выбраться из плотной толпы я уже не могла. И тут кто-то опять потянул меня за руку. Оглянувшись, увидела Любашу, мать Александра. Немыслимо, чтобы оказаться в одной точке при таком стечении народа. Я смогла передать матери «святыньки» для Саши, и весь крестный ход мы шли, держась за руки. Одна бабуля шла с зажженной свечой весь крестный ход. У всех свечи гасли из-за движения воздуха, а у нее — нет. Даже зажигали от её свечи свои свечечки. И смотрели все на бабушку с удивлением и каким-то благоговением.

При чтении Евангелия на Рыночной площади неожиданно небо над святыми мощами разверзлось и солнечный луч, как прожектор, направился прямо к мощам.

Кто-то видел белых голубей, кто-то сизых. (это уже потом делились, кто, что увидел).

Одна женщина (бесноватая) хотела прикоснуться к мощам, но неведомая сила стала бить её головой по помосту. Кричала очень жутко.

Это только малая часть чудес при перенесении мощей святителя Луки.

Примерно 40 тысяч человек собралось на торжественном перенесении мощей архиепископа Луки: священнослужители и церковнослужители не только Крымской епархии, но и других областей, студенты и преподаватели Крымского медицинского университета; офицеры и матросы Черноморского флота; жители Симферополя и многочисленные гости из ближнего и дальнего зарубежья. Тротуары и центральная улица были плотно заполнены людским потоком.

Возвращались в Керчь под большим впечатлением. На душе было светло и радостно. Вот такой небесный покровитель у нашей древней Керчи! Просите у него помощи и получите. Чаще приходите в сквер Воссоединения; возложите цветы, почитайте молитвы нашему дорогому святому, приводите сюда своих детей, гостей города. Помните: у человека есть не только тело, но и душа. Мы духовные создания в отличие от животных. Христианство появилось в Керчи в первых веках. Об этом свидетельствует неумолимая история.

Отдел образования Феодосийской и Керченской епархии

Иерей Алексий Зиньков, учительницы ОПП Анастасия Вовк и Валентина Пристинская