12 марта 2024 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось очередное заседание Священного Синода Русской Православной Церкви.

ЖУРНАЛ № 2

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о состоявшихся Первосвятительских визитах в епархии Русской Православной Церкви.

Справка:

Со времени предыдущего заседания Священного Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил следующие епархии Русской Православной Церкви:

27 января — Санкт-Петербургскую;

18 февраля — Балашихинскую.

27 января 2024 года, в день 80-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Санкт-Петербург, где вместе с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И. Матвиенко принял участие в возложении венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище.

Была возглашена «Вечная память» почившим в годы блокады.

В церемонии также участвовали: митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий и другие архиереи Санкт-Петербургской митрополии; полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе А.В. Гуцан; губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов; директор Службы внешней разведки Российской Федерации, председатель Российского исторического общества С.Е. Нарышкин; председатель Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов В.Т. Волобуев; председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Е.С. Тихомирова; почетные граждане Санкт-Петербурга.

18 февраля, в Неделю 37-ю по Пятидесятнице, Предстоятель Русской Православной Церкви посетил Балашихинскую епархию, где в Свято-Троицком храме г. Реутова совершил Божественную литургию и возглавил хиротонию архимандрита Ермогена (Корчукова) во епископа Туранского, викария Кызыльской епархии.

Его Святейшеству сослужили: митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии; митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии; архиепископ Корейский Феофан, временно управляющий Кызыльской епархией; архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома, руководитель Административного секретариата Московской Патриархии; архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий; епископ Серпуховской Роман, наместник Высоцкого ставропигиального монастыря; епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай; епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл.

На богослужении присутствовали: министр образования Республики Тыва Е.В. Хардикова; председатель Московской областной Думы И.Ю. Брынцалов; глава городского округа Реутов Московской области Ф.А. Науменко.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Сообщение принять к сведению.

2. Благодарить Предстоятеля Русской Православной Церкви за труды и принесенную радость молитвенного общения архипастырям, пастырям, монашествующим и мирянам, Санкт-Петербургской и Балашихинской епархий.

ЖУРНАЛ № 3

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, председателя XXХII Международных Рождественских образовательных чтений, об итогах Чтений и ХII Парламентских встреч.

Справка:

С 24 по 27 января 2024 года в Москве прошли XXХII Международные Рождественские образовательные чтения на тему «Православие и отечественная культура: потери и приобретения минувшего, образ будущего».

Чтения открылись 24 января Божественной литургией, которую совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в сослужении сонма архиереев и духовенства.

Торжественное заседание Чтений состоялось в этот же день в Государственном Кремлевском дворце под председательством Его Святейшества, который выступил с основным докладом. Было оглашено приветствие Президента России Владимира Владимировича Путина. Также свои приветствия в адрес Чтений направили Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин, главы Палат Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко и Вячеслав Викторович Володин, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, главы ряда федеральных министерств. В торжественном заседании приняли участие более 5500 человек.

За время Рождественских чтений состоялись 184 мероприятия, распределенные по 18 направлениям. В мероприятиях форума приняли участие очно и благодаря трансляциям представители епархий на территории России, а также 31 страны ближнего и дальнего зарубежья.

23 января в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации прошли ХII Рождественские Парламентские встречи. Пленарное заседание Парламентских встреч возглавили Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко. В рамках ХII Парламентских встреч были организованы три круглых стола: «Традиционные российские духовно-нравственные ценности в образовательном пространстве как средство достижения национального суверенитета», «Просветительство как механизм формирования духовно-нравственных оснований развития личности в современных условиях» и «Роль России в мировом гуманитарном пространстве. Сохранение и продвижение культурного и духовного наследия».

При поддержке Совета Федерации во всех регионах России, а также в ряде епархий за рубежом с сентября по декабрь 2023 года прошел региональный этап Чтений.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению Итоговый документ XXХII Международных Рождественских образовательных чтений.

2. Благодарить Организационный комитет за понесенные труды по подготовке и проведению XXХII Международных Рождественских образовательных чтений.

3. Провести:

XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения в период с 26 по 30 января 2025 года на тему «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений»;

XIII Парламентские встречи 29 января 2025 года.

ЖУРНАЛ № 4

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об изменении состава Межсоборного Присутствия Русской Православной Церкви.

Справка:

В соответствии со статьей 4 главы VII Устава Русской Православной Церкви «Состав Межсоборного Присутствия пересматривается Священным Синодом по представлению Патриарха Московского и всея Руси каждые четыре года». Действующий состав был утвержден Священным Синодом в заседании от 15 октября 2018 года (журнал № 80).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить обновленный состав Межсоборного Присутствия.

2. Утвердить состав Президиума Межсоборного Присутствия и распределение членов Присутствия по комиссиям.

3. Утвердить кандидатуры секретаря Межсоборного Присутствия, председателей и секретарей комиссий Присутствия.

4. Ввиду практической невозможности в настоящее время для архиереев, клириков, монашествующих и мирян, проживающих на территории Украины, принимать участие в трудах Межсоборного Присутствия, пересмотр и восполнение состава в соответствующей части осуществить по возобновлении возможности беспрепятственной работы его членов, проживающих на Украине, в связи с чем до изменения обстоятельств не привлекать таковых к участию в работе комиссий.

ЖУРНАЛ № 5

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего экзарха всея Беларуси, о состоявшемся заседании Синода Белорусского Экзархата.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Белорусского Экзархата от 27 февраля 2024 года (№№ 1−17).

ЖУРНАЛ № 6

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о журналах Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы, представленных на утверждение Преосвященным митрополитом Корсунским и Западноевропейским Нестором, Патриаршим экзархом Западной Европы.

Справка:

Согласно статье 8 главы XIII Устава Русской Православной Церкви: «Журналы Синода Экзархата представляются Священному Синоду и утверждаются Патриархом Московским и всея Руси».

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить журналы Синода Патриаршего Экзархата Западной Европы от 12 февраля 2024 года.

ЖУРНАЛ № 7

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о ситуации в Запорожской епархии.

Справка:

К Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу неоднократно поступали обращения священнослужителей, монашествующих и мирян приходов и обителей Запорожской епархии, находящихся на территориях Весёловского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области с просьбами урегулировать церковную ситуацию на этих территориях.

В упомянутых обращениях сообщается, что Преосвященный митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука, пользуясь неизменным уважением духовенства и мирян и стремясь в пределах возможного дистанционно сохранять связь с приходами и обителями, находящимися на перечисленных выше территориях, тем не менее отделен от этих территорий линией фронта, что уже длительное время лишает его возможности посещать их с архипастырскими визитами, совершать здесь хиротонии, освящать храмы, выдавать подписанные им антиминсы, а также напрямую выдавать Святое Миро.

Кроме того, невозможна регистрация приходов и обителей в качестве юридических лиц в соответствии с действующим законодательством.

Прецедентом разрешения ситуации, подобной изложенной в обращениях клириков и монашествующих, является указ № 362 от 7/20 ноября 1920 года святителя Тихона, Патриарха Московского, Священного Синода и Высшего Церковного Совета. Согласно пункту 7 этого указа епархиальный совет или духовенство и миряне епархии, лишенной архиерея вследствие передвижения линии фронта или изменения государственной границы, обращаются к ближайшему или наиболее доступному по удобству сообщения епархиальному архиерею. Таковой вступает в управление данной епархией сам или командирует для управления этой епархией своего викария.

ПОСТАНОВИЛИ:

В связи с фактической длительной отделенностью линией фронта Преосвященного митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки от приходов и обителей, находящихся на территориях Весёловского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области, что препятствует нормальному ходу церковной жизни на упомянутой территории,

С учетом необходимости правового урегулирования положения упомянутых приходов и обителей, в том числе их регистрации в качестве юридических лиц,

В связи с отсутствием возможности для беспрепятственного урегулирования этой ситуации Синодом Украинской Православной Церкви,

Имея в виду обращения, поступавшие от священнослужителей, монашествующих и мирян:

1. Поручить временное управление приходами и обителями на территориях Весёловского, Каменско-Днепровского, Мелитопольского и Михайловского районов, а также городов Мелитополь и Энергодар Запорожской области Преосвященному, управляющему Бердянской епархией.

2. С целью их государственной регистрации в качестве религиозных организаций приписать упомянутые приходы и обители к Бердянской епархии.

3. За богослужениями в упомянутых приходах и обителях возносить имя Преосвященного, управляющего Бердянской епархией вслед за именами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Преосвященного митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки.

4. При изменении внешней ситуации вернуться к вопросу о порядке управления упомянутыми приходами и обителями, а также их правового положения.

5. Считать яко не бывшими, до дополнительного рассмотрения дела, прещения или административно-дисциплинарные меры в адрес священнослужителей, если таковые имели место или воспоследуют в связи с подписанием обращений к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси или организацией подписания таковых обращений.

ЖУРНАЛ № 8

СЛУШАЛИ:

Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о включении в состав постоянных членов Священного Синода Русской Православной Церкви по должности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата.

ПОСТАНОВИЛИ:

Учитывая расширение сферы ответственности и возросшую роль Финансово-хозяйственного управления в осуществлении многообразной управленческой, проектной, строительной, хозяйственной деятельности в общецерковном масштабе, ввести в состав постоянных членов Священного Синода Русской Православной Церкви по должности председателя Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата — с последующим утверждением этого решения на очередном Архиерейском Соборе.

ЖУРНАЛ № 9

СЛУШАЛИ:

Сообщение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о необходимости иметь еще одного викарного епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси с титулом Раменский быть архимандриту Алексию (Турикову), секретарю Патриарха Московского и всея Руси.

2. Место наречения и хиротонии архимандрита Алексия (Турикова) во епископа оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 10

СЛУШАЛИ:

Прошение Преосвященного митрополита Пермского и Кунгурского Мефодия о почислении его на покой в связи с достижением 75-летия.

Справка:

Согласно пункту 26 главы ХVI Устава Русской Православной Церкви: «По достижении 75-летнего возраста архиерей подает на имя Патриарха Московского и всея Руси прошение об уходе на покой. Вопрос о времени удовлетворения такого прошения решается Священным Синодом».

ПОСТАНОВИЛИ:

Благословить Преосвященному митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию продолжить управление Пермской епархией.

ЖУРНАЛ № 11

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Биробиджанской епархии.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Освободить Преосвященного архиепископа Биробиджанского и Кульдурского Ефрема от управления Биробиджанской епархией.

2. Местом пребывания Преосвященному архиепископу Ефрему определить Иверский мужской монастырь г. Ленинск-Кузнецка под надзором Преосвященного митрополита Кемеровского и Прокопьевского Аристарха.

3. Преосвященным Биробиджанским и Кульдурским быть Преосвященному епископу Бронницкому Луке с освобождением его от управления Бердянской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

4. Преосвященным Бердянским и Приморским быть Преосвященному епископу Алатырскому и Порецкому Феодору с освобождением его от управления Алатырской епархией и выражением благодарности за понесенные труды.

5. Временное управление Алатырской епархией поручить Преосвященному митрополиту Чебоксарскому и Чувашскому Савватию.

ЖУРНАЛ № 12

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о положении дел в Минусинской и в Выборгской епархиях.

Справка:

В связи с поступившими обвинениями в адрес епископа Игнатия (Пунина) в грубых нарушениях Устава Русской Православной Церкви при управлении Выборгской епархией и при освобождении от ее управления Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на основании пункта 2 статьи 33 Положения о церковном суде Русской Православной Церкви передал дело о совершении церковных правонарушений епископом Игнатием на рассмотрение Высшего Общецерковного Суда Русской Православной Церкви. В связи с нахождением под церковным судом на основании пункта (у) статьи 7 главы IV Устава Русской Православной Церкви указом Святейшего Патриарха Кирилла епископ Игнатий освобожден от управления Минусинской епархией.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить решение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси об освобождении от управления Минусинской епархией епископа Игнатия (Пунина).

2. Почислить епископа Игнатия (Пунина) на покой с пребыванием на территории Нижегородской епархии в месте по усмотрению Преосвященного митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия и под его надзором.

ЖУРНАЛ № 13

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Минусинской епархии (Красноярская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Минусинским и Курагинским избрать иеромонаха Серафима (Пасанаева), клирика Йошкар-Олинской епархии.

2. Место наречения и хиротонии иеромонаха Серафима (Пасанаева) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 14

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Кудымкарской епархии (Пермская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Кудымкарским и Верещагинским избрать игумена Петра (Зобова), клирика Шуйской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Петра (Зобова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 15

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о замещении вакантной кафедры Колпашевской епархии (Томская митрополия).

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Колпашевским и Стрежевским быть архимандриту Филарету (Тихонову), ранее избранному Преосвященным Бакинским и Азербайджанским.

2. Место наречения и хиротонии архимандрита Филарета (Тихонова) во епископа оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 16

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, о назначении ему викария.

Справка:

Согласно Уставу Русской Православной Церкви «епархиальные и викарные архиереи Экзархата избираются и назначаются Священным Синодом по представлению Синода Экзархата» (статья 12 главы XIII).

Синод Белорусского Экзархата в заседании от 27 февраля 2024 года (журнал № 17) постановил ходатайствовать перед Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом и Священным Синодом Русской Православной Церкви об избрании игумена Авксентия (Абражея), клирика Туровской епархии, викарием Патриаршего Экзарха всея Беларуси с титулом «Несвижский» и рукоположении его во епископа.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Несвижским, викарием Патриаршего Экзарха всея Беларуси, избрать игумена Авксентия (Абражея), клирика Туровской епархии.

2. Место наречения и хиротонии игумена Авксентия (Абражея) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 17

СЛУШАЛИ:

Сообщение Преосвященного митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о необходимости архиепископу Кагульскому и Комратскому Анатолию иметь викарного епископа.

Справка:

В связи с рапортом архиепископа Кагульского и Комратского Анатолия о необходимости иметь викарного епископа митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир от лица Синода Православной Церкви Молдовы обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Священному Синоду Русской Православной Церкви с просьбой рассмотреть кандидатуру клирика Кишиневской епархии архимандрита Николая (Рошки) ко избранию во епископа Чадыр-Лунгского, викария Кагульско-Комратской епархии. Архипастыри Православной Церкви Молдовы всецело поддержали кандидатуру и засвидетельствовали о соответствии архимандрита Николая всем необходимым требованиям к кандидату для рукоположения во епископский сан.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Чадыр-Лунгским, викарием Кагульской епархии, избрать архимандрита Николая (Рошку), клирика Кишиневской епархии.

2. Место наречения и хиротонии архимандрита Николая (Рошки) во епископа оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 18

СЛУШАЛИ:

Сообщение Преосвященного митрополита Кишиневского и всея Молдовы Владимира о необходимости архиепископу Единецкому и Бричанскому Никодиму иметь викарного епископа.

Справка:

В связи с рапортом архиепископа Единецкого и Бричанского Никодима о необходимости иметь викарного епископа митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир от лица Синода Православной Церкви Молдовы обратился к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и Священному Синоду Русской Православной Церкви с просьбой рассмотреть кандидатуру клирика Единецкой епархии архимандрита Патрокла (Поромбака) ко избранию во епископа Дондюшенского, викария Единецкой епархии. Архипастыри Православной Церкви Молдовы всецело поддержали кандидатуру и засвидетельствовали о соответствии архимандрита Патрокла всем необходимым требованиям к кандидату для рукоположения во епископский сан.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Преосвященным Дондюшенским, викарием Единецкой епархии, избрать архимандрита Патрокла (Поромбака), клирика Единецкой епархии.

2. Место наречения и хиротонии архимандрита Патрокла (Поромбака) во епископа оставить на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

ЖУРНАЛ № 19

СЛУШАЛИ:

Сообщение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении исполняющего обязанности председателя Синодального отдела по тюремному служению.

ПОСТАНОВИЛИ:

Назначить на должность исполняющего обязанности председателя Синодального отдела по тюремному служению иерея Кирилла Марковского, клирика Московской епархии.

ЖУРНАЛ № 20

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ об утверждении ряда соборов святых и о внесении изменений в таковые.

Справка:

В заседании от 16 мая 2023 года (журнал № 31) Священный Синод определил: «О дальнейшем дополнении поименных списков местных соборов святых, а также об утверждении новых списков иметь суждение по мере подготовки таковых Синодальной комиссией по канонизации святых во взаимодействии с Управлением делами Московской Патриархии и соответствующими епархиями, с представлением результатов работы Священному Синоду».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. По предложению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла утвердить поименный список Собора всех святых, в земле Московской просиявших, согласно приложению к настоящему журналу.

2. В связи с рапортами Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, на основании обращений местных Преосвященных:

а) Утвердить поименный список Собора святых Крымской митрополии (память 15/28 декабря) согласно приложению к настоящему журналу.

б) Утвердить поименный список Собора новомучеников и исповедников Крымской митрополии (память 19 ноября / 2 декабря) согласно приложению к настоящему журналу.

в) Включить в поименный список Собора святых Новосибирской митрополии имя святой блаженной Домны Томской.

ЖУРНАЛ № 21

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно ходатайства архиепископа Одинцовского и Красногорского Фомы о включении имени мирянки Надежды Васильевны Семёновой в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Справка:

Архиерейский Юбилейный Собор 2000 года определил: «В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода, на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых» (пункт 14 Деяния о Соборном прославлении Новомучеников и исповедников Российских).

Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома ходатайствует о включении в Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской имени мирянки Надежды Васильевны Семёновой.

Надежда Васильевна Семёнова родилась 8 сентября 1865 года в городе Воскресенске (ныне город Истра) Звенигородского уезда Московской губернии. Крещена в младенчестве в Вознесенском храме города Воскресенска. Впоследствии Надежда была прихожанкой, а затем с 1928 года старостой этого храма. Обучение Надежда проходила в расположенном рядом с упомянутым храмом училище.

С приходом советской власти ее представители начали борьбу с верующими Воскресенска, добиваясь закрытия Вознесенского храма. В 1922 году властями из храма были изъяты богослужебные сосуды, серебряные части Евангелий, четыре креста и другая церковная утварь.

10 мая 1934 года в храм явилась назначенная местными властями комиссия с целью признать храм аварийным и непригодным для дальнейшего использования без произведения капитального ремонта. После осмотра комиссия потребовала в течение месяца снести купол храма и построить плоскую кровлю, снять колокола и разобрать верхний ярус колокольни. Члены приходского церковного совета пытались оспорить решение комиссии, обращаясь в различные инстанции вплоть до Президиума ВЦИКа. Основную ответственность за обращение взяли на себя Милица Кувшинова и Евдокия Кузьминова, Надежда Семёнова (спустя некоторые время Милица и Евдокия были арестованы и расстреляны; ныне прославлены в лике святых мучениц).

14 февраля 1937 года молодой комсомолец Павел Щапов написал донос в Истринский районный отдел НКВД, заявив, что в доме, где он живет как квартирант, хозяйка дома Надежда Васильевна Семёнова держит связь со священниками и агитирует за религию, а впоследствии на допросе добавил, что Надежда якобы критически отзывалась о деятельности советских властей. После тайного расследования и опроса других людей 21 августа 1937 года Надежда Васильевна была арестована и заключена в Таганскую тюрьму в Москве. 11 ноября 1937 года тройка УНКВД по Московской области приговорила ее к восьми годам заключения в исправительно-трудовом лагере. 16 декабря она прибыла этапом в Тайшетлаг Иркутской области. В возрасте семидесяти двух лет Надежда Васильевна скончалась 8 мая 1938 года в 6-м лагпункте Тайшетлага и была погребена на Акулынетском кладбище в Тайшетском районе.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Включить имя мирянки Надежды Васильевны Семёновой в поименный список Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской.

2. Память святой совершать в день ее кончины — 25 апреля / 8 мая.

3. Честные останки святой Надежды, исповедницы, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленной святой икону для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

5. Внести имя святой Надежды, исповедницы, в поименный список Собора всех святых, в земле Московской просиявших.

ЖУРНАЛ № 22

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых, относительно ходатайства митрополита Вологодского и Кирилловского Саввы о канонизации в лике местночтимых святых братии Синозерского монастыря иеромонахов Сергия и Авраамия, схимонаха Ефрема и послушника Василия.

Справка:

Согласно пункту ф статьи 25 главы V Устава Русской Православной Церкви: «В обязанности Священного Синода входит канонизация местночтимых святых».

В соответствии с определением Священного Синода от 15 июля 2016 года (журнал № 66): «Правом ходатайствовать о прославлении подвижника благочестия к местному почитанию обладают: в митрополиях — архиерейские советы митрополий».

Архиерейский совет Вологодской митрополии обратился с ходатайством к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о канонизации в лике местночтимых святых братии Синозерского монастыря иеромонахов Сергия и Авраамия, схимонаха Ефрема и послушника Василия.

Иеромонахи Сергий и Авраамий, схимонах Ефрем и послушник Василий были насельниками Синозерского монастыря, основанного преподобномучеником Евфросином Синозерским в 1594 году на берегу Синичьего озера в западной части Устюженского уезда Новгородской губернии (ныне Троице-Благовещенская Евфросино-Синоезерская пустынь — мужской монастырь Череповецкой епархии).

В 1612 году множество людей спасалось от польского разбоя в пустыни преподобномученика Евфросина. 19 марта преподобный Евфросин предсказал, что поляки идут в пустынь, и советовал всем бежать, но сам старец не уходил, поскольку, как он говорил, «Христа ради пришел умереть в святое место это».

Решившие последовать примеру своего аввы и до конца оставшиеся верными Богу и Его Святому промышлению другие насельники обители, среди которых были иеромонахи Сергий и Авраамий, схимонах Ефрем, послушник Василий, разделили с преподобномучеником Евфросином его участь и были мученически убиты 20 марта 1612 года. Преподобномученик Ефросин был прославлен во святых в 1912 году. Его ученики, разделившие с ним мученический подвиг, почитаются наравне с ним в Вологодской епархии.

Места погребения иеромонахов Сергия и Аврамия, схимонаха Ефрема и послушника Василия неизвестны.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Причислить к лику святых для местного почитания иеромонахов Сергия и Авраамия, схимонаха Ефрема и послушника Василия.

2. Память преподобномучеников Сергия, Авраамия, Ефрема и Василия совершать 20 марта / 2 апреля.

3. Честные останки преподобномучеников Сергия, Авраамия, Ефрема и Василия, в случае их обретения, считать святыми мощами и воздавать им достодолжное почитание.

4. Писать новопрославленным святым иконы для поклонения, согласно определению VII Вселенского Собора.

5. Включить имена преподобномучеников Сергия, Авраамия, Ефрема и Василия в поименный список Cобора Вологодских святых.

ЖУРНАЛ № 23

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Калужского и Боровского Климента, председателя Издательского Совета Русской Православной Церкви, о представлении на утверждение Священного Синода новой редакции акафиста Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Целительница».

ПОСТАНОВИЛИ:

Одобрить для употребления за богослужением и в домашней молитве предложенный текст акафиста Пресвятой Богородице в честь Ее иконы, именуемой «Целительница».

ЖУРНАЛ № 24

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного митрополита Крутицкого и Коломенского Павла, председателя Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, об изменении состава организационного комитета празднования 100-летия со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского, в связи с приближением юбилейного года.

Справка:

Организационный комитет празднования 100-летия со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского, был учрежден Священным Синодом в заседании от 24 марта 2022 года (журнал № 21).

В связи с приближением юбилейного года возникла потребность в увеличении состава организационного комитета. Свое согласие быть почетным председателем организационного комитета выразил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

ПОСТАНОВИЛИ:

Утвердить следующий состав организационного комитета празднования 100-летия со дня кончины святителя Тихона, Патриарха Московского:

1. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — почетный председатель;

2. Д.Н. Чернышенко, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, — сопредседатель (по согласованию);

3. митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Патриарший наместник Московской митрополии, — сопредседатель;

от Русской Православной Церкви:

4. митрополит Воскресенский Григорий, управляющий делами Московской Патриархии;

5. митрополит Волоколамский Антоний, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата;

6. митрополит Ярославский и Ростовский Вадим;

7. митрополит Каширский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству;

8. митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации;

9. митрополит Тверской и Кашинский Амвросий, председатель Синодальной богослужебной комиссии, председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по развитию русского церковного пения;

10. митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, председатель Патриаршего совета по культуре;

11. митрополит Псковский и Порховский Арсений;

12. архиепископ Егорьевский Матфей, председатель Комиссии Русской Православной Церкви по развитию паломничества и принесению святынь;

13. архиепископ Зеленоградский Савва, заместитель управляющего делами Московской Патриархии;

14. епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, главный редактор Издательства Московской Патриархии;

15. епископ Наро-Фоминский Никандр, председатель Финансово-хозяйственного управления Московского Патриархата;

16. протопресвитер Владимир Диваков, секретарь Патриарха Московского и всея Руси по городу Москве;

17. протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя;

18. протоиерей Николай Балашов, советник Патриарха Московского и всея Руси;

19. протоиерей Максим Козлов, председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви;

20. протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

21. протоиерей Кирилл Каледа, ответственный секретарь Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, — секретарь;

22. иерей Александр Мазырин, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, — помощник секретаря;

23. иерей Владислав Мишин, и.о. председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации;

24. В. Р. Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

25. А.В. Потемкин, и.о. генерального директора Художественно-производственного предприятия «Софрино»;

от государственной власти:

26. О.Б. Любимова, министр культуры Российской Федерации (по согласованию);

27. В.Н. Фальков, министр науки и высшего образования Российской Федерации (по согласованию);

28. И.О. Щеголев, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном органе (по согласованию);

29. А.Д. Беглов, губернатор Санкт-Петербурга, руководитель Рабочей группы при Президенте России по вопросам восстановления объектов культурного наследия религиозного назначения, иных культовых зданий и сооружений (по согласованию);

30. М.Ю. Ведерников, губернатор Псковской области (по согласованию);

31. М.Я. Евраев, губернатор Ярославской области (по согласованию);

32. И.М. Руденя, губернатор Тверской области (по согласованию);

33. А.В. Бугаев, первый заместитель министра просвещения Российской Федерации (по согласованию);

34. А.В. Шапошников, председатель Московской городской Думы (по согласованию);

35. В.И. Сучков, руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г. Москвы (по согласованию).

ЖУРНАЛ № 25

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о посещении Сирии, Сербии и Ливана.

Справка:

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей с 27 по 29 января 2024 года посетил Дамаск. В сирийской столице митрополит Волоколамский Антоний провел переговоры с Блаженнейшим Патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X и сослужил ему за Божественной литургией в домовом храме при Представительстве Русской Православной Церкви в Дамаске. Председатель ОВЦС также посетил Патриарший женский монастырь Рождества Богородицы Саедная и встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике А.В. Ефимовым. В поездке митрополита Антония сопровождали советник Патриарха Московского и всея Руси протоиерей Николай Балашов и заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук.

С 3 по 7 марта по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла митрополит Волоколамский Антоний в сопровождении протоиерея Николая Балашова совершил визит в Сербию. В Белграде состоялись встречи со Святейшим Патриархом Сербским Порфирием и Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Республике Сербии А.А. Боцан-Харченко. Председатель ОВЦС также посетил храм Святой Троицы — Подворье Русской Православной Церкви, ряд храмов и монастырей сербской столицы и ее окрестностей.

В ходе пребывания в Сремской епархии митрополит Антоний посетил Никольский кафедральный собор г. Сремски Карловцы в сопровождении епископа Сремского Василия, нанес визит в духовную семинарию святителя Арсения, где встретился с ректором, преподавателями и студентами, и побывал в нескольких древних монастырях, расположенных на склонах горной гряды Фрушка Гора.

Председатель ОВЦС посетил г. Нови-Сад, где состоялась встреча с епископом Бачским Иринеем. Митрополит Антоний поклонился святыням кафедрального собора великомученика Георгия, посетил ряд монастырей Бачской епархии, а также имел братское общение с епископами Валевским Исихием и Мохачским Дамаскином.

С 8 по 10 марта по благословению Святейшего Патриарха Кирилла председатель Отдела внешних церковных связей посетил Ливан. Митрополит Антоний, которого сопровождал заместитель председателя ОВЦС протоиерей Игорь Якимчук, имел братскую встречу с митрополитом Гор Ливанских Силуаном, посетил монастырь Хаматура и встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Ливанской Республике А.А. Рудаковым. 10 марта вместе с митрополитом Силуаном и представителем Патриарха Антиохийского и всего Востока при Патриархе Московском и всея Руси митрополитом Филиппопольским Нифоном митрополит Антоний совершил освящение Благовещенского храма в Жаль Эль Диб, переданного в пользование русской общине Ливана. В завершении поездки председатель ОВЦС посетил строящийся храм в честь иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» в г. Захле.

ПОСТАНОВИЛИ:

Доклад принять к сведению.

ЖУРНАЛ № 26

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о поездке в Индию.

Справка:

С 22 по 26 февраля 2024 года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и по приглашению Предстоятеля Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Святейшего Василия Мар Фомы Матфея III председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний посетил Индию для участия в торжествах по случаю 1950-летия мученического подвига святого апостола Фомы.

23 февраля председатель ОВЦС выступил на заседании Священного Синода Маланкарской Церкви.

23 и 24 февраля митрополит Антоний посетил торжества по случаю 90-летия со дня кончины почитаемого индийскими христианами святым Мар Дионисия Ваттассерильского и принятия Устава Маланкарской Церкви после провозглашения ее автокефалии.

25 февраля митрополит Антоний принял участие в торжественной церемонии по случаю 1950-летия мученического подвига святого апостола Фомы. После праздничного богослужения, совершенного Предстоятелем и членами Священного Синода Маланкарской Церкви, по улицам Коттаяма прошел многотысячный крестный ход духовенства и мирян. Кульминацией торжеств стало собрание на центральном стадионе города, где присутствовали более ста тысяч паломников. Митрополит Волоколамский Антоний выступил перед участниками праздничных мероприятий и приветствовал их от имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Председатель ОВЦС имел ряд встреч со Святейшим Католикосом Василием Мар Фомой Матфеем III. В ходе прошедших переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов, касающихся двусторонних отношений между Московским Патриархатом и Маланкарской Церковью.

Состоялись встречи митрополита Волоколамского Антония с Верховным архиепископом Эрнакуламским и Ангамальским Мар Рафаэлем Таттилом (Сиро-Малабарская Католическая Церковь), с руководством Отдела внешних церковных связей Маланкарской Церкви и с членами Рабочей группы по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Церковью.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Доклад принять к сведению.

2. Выразить удовлетворение сложившимся высоким уровнем отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью.

ЖУРНАЛ № 27

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о деятельности Рабочей группы по координации отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью.

Справка:

Рабочая группа по координации двусторонних отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью учреждена решением Священного Синода от 29 октября 2019 года (журнал № 137). Первое заседание Рабочей группы состоялось с 3 по 7 февраля 2020 года в городе Коттаям, второе заседание — с 24 по 27 апреля 2023 года в Москве.

В рамках деятельности Рабочей группы успешно реализуются: студенческий обмен, ставший значимой составляющей двустороннего диалога; сотрудничество в медиасфере, а также в области молодежного и социального служения; взаимодействие между церковными медицинскими учреждениями; изучение представителями Маланкарской Церкви монашеского опыта Русской Православной Церкви. Среди индийских христиан растет почитание русских святых, в частности, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского и блаженной Матроны Московской.

Русская Православная Церковь и Маланкарская Церковь координируют работу на межхристианских площадках, совместно отстаивают традиционные ценности и выступают в защиту христиан, претерпевающих гонения в ряде регионов мира.

С 3 по 8 сентября 2023 года состоялся визит в Россию Предстоятеля Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церкви Святейшего Католикоса Василия Мар Фомы Матфея III. 6 сентября прошла его встреча со Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, в ходе которой был отмечен сложившийся в последние годы высокий уровень двустороннего межцерковного взаимодействия.

С 22 по 26 февраля 2024 года Маланкарскую Церковь посетил председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний, который провел переговоры с Предстоятелем и руководством ОВЦС Маланкарской Церкви и членами Рабочей группы. Маланкарской стороной выражено пожелание развивать текущие проекты, дополнительно включив в повестку диалога консультации в богословской сфере.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать важным дальнейшее развитие текущих проектов диалога и включение в его повестку двусторонних богословских консультаций в рамках деятельности Рабочей группы по координации отношений между Русской Православной Церковью и Маланкарской Ортодоксальной Сирийской Церковью.

2. Провести ротацию и утвердить следующий состав Рабочей группы со стороны Русской Православной Церкви:

а) епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии, — сопредседатель Комиссии;

б) иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям, — секретарь Комиссии;

в) иеромонах Петр (Ахматханов), сотрудник Отдела внешних церковных связей;

г) М.Г. Калинин, старший преподаватель Института классического Востока и античности Высшей школы экономики.

ЖУРНАЛ № 28

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о деятельности Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью.

Справка:

Комиссия по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью учреждена решением Священного Синода от 14 июля 2018 года (журнал № 58). Первое заседание Комиссии состоялось с 21 по 25 января 2019 года в Аддис-Абебе, второе заседание — с 11 по 16 февраля 2023 года в Москве.

Приоритетные направления деятельности Комиссии: совместные действия по защите христиан; взаимодействие на международных площадках; поддержка традиционных нравственных ценностей; обмен опытом работы в медиапространстве; оказание содействия в пастырском окормлении соотечественников в Эфиопии и России; межцерковное сотрудничество в диаспоре; контакты между представителями монашества; развитие паломнических программ; сотрудничество в академической, социальной и молодежной сферах.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Выразить удовлетворение интенсивным уровнем взаимодействия с Эфиопской Церковью, осуществляемого по различным направлениям в рамках деятельности Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью, и признать необходимым дальнейшее развитие двусторонних проектов.

2. Провести ротацию и утвердить следующий состав Комиссии со стороны Русской Православной Церкви:

а) епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, ректор Московской духовной академии, — сопредседатель Комиссии;

б) иеромонах Стефан (Игумнов), секретарь Отдела внешних церковных связей по межхристианским отношениям, — секретарь Комиссии;

в) игумения Елисавета (Позднякова), настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия;

г) В.В. Кипшидзе, заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ;

д) С. Г. Алферов, сотрудник Отдела внешних церковных связей.

ЖУРНАЛ № 29

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о решениях Синода Румынской Православной Церкви от 29 февраля 2024 года об учреждении «Румынской Православной Церкви в Украине» и непризнании действительности канонических прещений, наложенных на священнослужителей Православной Церкви Молдовы, принятых без отпускных грамот в «Бессарабскую митрополию» Румынского Патриархата.

Справка:

В коммюнике заседания Синода Румынской Православной Церкви от 29 февраля 2024 года заявлено о «благословении, поощрении и поддержке инициатив румынских православных общин Украины по восстановлению общения с Матерью-Церковью — Румынским Патриархатом через их юридическую организацию в религиозной структуре под названием „Румынская Православная Церковь в Украине“», а также о том, что «все румынские православные клирики. из Республики Молдова, возвращающиеся в Бессарабскую митрополию, являются каноническими клириками. а любая дисциплинарная санкция, наложенная на них по причине их принадлежности к Румынской Православной Церкви, считается недействительной и несостоятельной, согласно синодальному постановлению № 8090 от 19 декабря 1992 года» об учреждении «Бессарабской митрополии».

Подобные деяния Синода Румынской Православной Церкви ранее неоднократно получали справедливую каноническую оценку Архиерейских Соборов и Священного Синода Русской Православной Церкви:

в принятом в связи с созданием «Бессарабской митрополии» постановлении Священного Синода Русской Православной Церкви от 22 декабря 1992 года (журнал № 105); позиция Предстоятеля и Священного Синода Русской Православной Церкви по данному вопросу была одобрена на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви в 1994 году;

на Архиерейском Соборе 2004 года, который с озабоченностью констатировал появление сведений «о попытках расширения деятельности „Бессарабской митрополии“ и за пределы Молдовы, что может лишь усугубить уже существующую межцерковную напряженность»;

в заявлении Священного Синода Русской Православной Церкви от 7 ноября 2007 года (журнал № 108) в связи с учреждением в составе «Бессарабской митрополии» епархий на территории Республики Молдова и Украины с центрами в городах Бельцы, Кантемир и Дубоссары, где уже имелись законно поставленные православные епископы, а названия упомянутых городов содержатся в титулах епархиальных архиереев Православной Церкви Молдовы. В заявлении Священного Синода от 7 ноября 2007 года также подчеркивалось, что в состав Южно-Бессарабской епархии «входит „бывшая Белгород-Днестровская и Измаильская епархия“, то есть область, находящаяся в составе Украинской Православной Церкви и имеющая епископов, именующихся по названию данных городов»;

на Архиерейском Соборе 2008 года, выразившем озабоченность односторонними действиями Румынского Патриархата, которые подрывают традиционные основы отношений между Православными Церквами и содержат угрозу православному единству в целом.

25 октября 2023 года Синод Православной Церкви Молдовы (журнал № 11) на основании канонических постановлений (Апостольские правила 12, 15, 32, 33; IV Вселенского Собора правила 11, 13, 20, 23; Трулльского Собора правило 17; Антиохийского Собора правила 3, 6, 7, 8, 11; Лаодикийского Собора правила 41, 42; Сардикийского Собора правило 9; Карфагенского Собора правила 23, 106; I Вселенского Собора правила 15, 16) подверг лишению сана шестерых клириков, своевольно перешедших в «Бессарабскую митрополию» Румынского Патриархата, в клир которой они были приняты без отпускных грамот.

Ряд священнослужителей Православной Церкви Молдовы, позднее аналогичным образом совершивших своевольный переход в «Бессарабскую митрополию», запрещены в служении впредь до их возможного раскаяния.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. С глубоким сожалением констатировать, что упомянутые постановления Синода Румынской Православной Церкви находятся в прямом противоречии со священными канонами, в частности с 11, 12, 31 и 32 правилами Святых Апостолов, 2 правилом II Вселенского Собора, 5 и 8 правилами III Вселенского Собора, 13 правилом IV Вселенского Собора, 17 правилом Пято-Шестого (Трулльского) Собора, 13 и 22 правилами Антиохийского Собора.

2. Выразить решительное несогласие с данными постановлениями, которые в случае их дальнейшей реализации неизбежно повлекут за собой тяжкие последствия как для двусторонних отношений Русской и Румынской Православных Церквей, так и для единства Православной Церкви в целом.

3. Отметить, что упомянутые в решении Синода Румынской Православной Церкви «румынские православные клирики. возвращающиеся в Бессарабскую митрополию» в действительности никогда не принадлежали к последней, как и к Румынскому Патриархату в целом. Священный сан был ими получен в Русской Православной Церкви и наказание они понесли за нарушение священнической присяги и другие канонические преступления, а вовсе не «по причине их принадлежности к Румынской Православной Церкви», к которой они не могут принадлежать в силу отсутствия отпускной грамоты.

4. Напомнить, что 17 правило Трулльского Собора предписывает, дабы «никто из клириков, в какой бы степени кто ни был, не имел права без увольнительной от своего епископа граматы определен быти к иной церкви», — указывая при этом, что нарушивший данное правило «будет извержен и сам, и неправильно приявший его».

5. Поручить Преосвященному митрополиту Волоколамскому Антонию, председателю Отдела внешних церковных связей, дополнительно изучить вопрос о действиях Румынского Патриархата и своевременно внести предложения на рассмотрение Священного Синода.

6. Выразить поддержку Украинской Православной Церкви и Православной Церкви Молдовы, их Первоиерархам, епископату, духовенству, монашествующим и мирянам в связи с неканоническими посягательствами со стороны Синода Румынского Патриархата.

ЖУРНАЛ № 30

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о решении Синода Александрийского Патриархата об «извержении из сана» исполняющего обязанности Патриаршего экзарха Африки епископа Зарайского Константина.

Справка:

16 февраля 2024 года Синод Александрийского Патриархата принял решение об «извержении из сана» исполняющего обязанности Патриаршего экзарха Африки епископа Зарайского Константина.

Ранее, в ноябре 2022 года, Александрийской Православной Церковью был «извержен из сана» митрополит Клинский Леонид, возглавлявший в то время Патриарший Экзархат Африки. В заседании от 29 декабря 2022 года (журнал № 136) Священный Синод Русской Православной Церкви, принимая во внимание фактическое уклонение в раскол Патриарха Александрийского Феодора II, а также общепризнанный принцип неподсудности клириков одной автокефальной Церкви суду другой автокефальной Церкви, постановил «считать решение Синода Александрийского Патриархата об „извержении из сана“ Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида и все иные подобные решения в отношении клириков Русской Православной Церкви не имеющими канонической силы и недействительными».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать незаконным и недействительным решение Синода Александрийского Патриархата об «извержении из сана» исполняющего обязанности Патриаршего экзарха Африки епископа Зарайского Константина.

2. Утвердить епископа Зарайского Константина в должности Патриаршего экзарха Африки.

ЖУРНАЛ № 31

СЛУШАЛИ:

Рапорт Преосвященного епископа Троицкого Панкратия, председателя Синодальной комиссии по иконописи, с представлением на рассмотрение Священного Синода проекта Положения о Синодальной комиссии по иконописи и ее состава.

Справка:

Священный Синод в заседании от 11 октября 2023 года (журнал № 107) учредил Синодальную комиссию по иконописи и назначил ее председателем епископа Троицкого Панкратия с поручением ему представить предложения по составу Комиссии и Положению о ней.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Положение о Синодальной комиссии по иконописи.

2. Утвердить следующий состав Синодальной комиссии по иконописи:

а) епископ Троицкий Панкратий, наместник Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального мужского монастыря, — председатель;

б) протоиерей Владимир Воробьев, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, — секретарь;

в) архимандрит Лука (Головков), заведующий факультетом иконописи и церковных искусств Московской духовной академии;

г) протоиерей Александр Салтыков, декан факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, старший научный сотрудник Музея имени Андрея Рублева;

д) протоиерей Николай Чернышев, доцент кафедры иконописи факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета;

е) Н.Е. Алдошина преподаватель факультета иконописи и церковных искусств Московской духовной академии, заведующая реставрационной мастерской Троице-Сергиевой Лавры;

ж) Д.Г. Мироненко, заведующий иконописной мастерской Александро-Невской лавры;

з) А.В. Стальнов, заведующий Иконописным отделением Санкт-Петербургской духовной академии;

и) Е.Д. Шеко, заведующая кафедрой иконописи факультета церковных художеств Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

ЖУРНАЛ № 32

СЛУШАЛИ:

Рапорт протоиерея Максима Козлова, председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви, об имевших место нарушениях при реализации Единого учебного плана бакалавриата в части набора на подготовительное отделение.

Справка:

26 декабря 2018 года Высший Церковный Совет утвердил Единый учебный план бакалавриата духовных учебных заведений. Данное решение было одобрено 28 декабря 2018 года Священным Синодом (журнал № 102). Единый учебный план предполагает набор абитуриентов на подготовительный (пропедевтический) курс.

Инспекционные проверки Учебного комитета, проводимые в последние годы, выявили, что в ряде духовных учебных заведений, в том числе относящихся к нижней части рейтингового списка духовных учебных заведений, не проводится набор абитуриентов на подготовительное отделение.

Высший Церковный Совет в заседании 28 февраля 2024 года определил вынести на рассмотрение Священного Синода предложение об обязательном наборе всех абитуриентов в духовные семинарии на подготовительное отделение.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать обязательным наличие подготовительного отделения в духовных учебных заведениях, реализующих Единый учебный план бакалавриата.

2. Освобождать абитуриентов духовных учебных заведений, сдавших вступительный экзамен в объеме курса подготовительного отделения, от обучения на таковом.

ЖУРНАЛ № 33

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о работе Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

ПОСТАНОВИЛИ:

Освободить заместителя председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ И.В. Мещана от упомянутой должности согласно поданному прошению и выразить ему благодарность за понесенные труды.

ЖУРНАЛ № 34

СЛУШАЛИ:

Предложение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о назначении наместника Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с избранием на кафедру Троицкой епархии освободить епископа Троицкого и Южноуральского Павла от должности наместника Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря с выражением ему благодарности за понесенные труды на этой должности.

2. Наместником Саввино-Сторожевского ставропигиального мужского монастыря назначить насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандрита Стефана (Тараканова).

ЖУРНАЛ № 35

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Крымского и Симферопольского Тихона открыть Свято-Владимирский Херсонесский мужской монастырь в городе Севастополе.

2. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Питирима освободить игумению Иеремиилу (Исупову) от должности игумении Ибского Серафимовского женского монастыря села Ыб Сыктывдинского района Республики Коми и назначить на эту должность монахиню Серафиму (Кривову).

3. В связи с прошением Преосвященного архиепископа Корейского Феофана, временно управляющего Кызыльской епархией, освободить его от должности игумена мужского монастыря в честь святого равноапостольного великого князя Владимира города Турана Республики Тыва и назначить на эту должность Преосвященного епископа Туранского Ермогена, викария Кызыльской епархии.

4. В связи с прошением Преосвященного епископа Рыбинского и Романово-Борисоглебского Вениамина освободить игумена Гурия (Соколова) от должности игумена Спасо-Преображенского Геннадиевого мужского монастыря села Слобода Любимского района Ярославской области и назначить на эту должность иеромонаха Геннадия (Морозова).

5. В связи с прошением Преосвященного епископа Боровичского и Пестовского Ефрема открыть Свято-Троице Никандров женский монастырь села Никандрово Любытинского района Новгородской области и назначить на должность игумении этого монастыря монахиню Варвару (Колосову).

6. В связи с прошением Преосвященного епископа Городецкого и Ветлужского Парамона освободить игумена Иону (Пестова) от должности наместника Городецкого Феодоровского мужского монастыря города Городца Нижегородской области и назначить на эту должность иеромонаха Антония (Скорика).

7. В связи с отсутствием регистрации учредить следующие монастыри Луганской епархии и зарегистрировать их юридические лица:

а. Вознесенский мужской монастырь села Хорошее Славяносербского района Луганской Народной Республики с назначением наместником монастыря архимандрита Иоанна (Сухина);

б. Женский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы села Красный Деркул Станично-Луганского района Луганской Народной Республики с назначением настоятельницей игумении Антонии (Рыбинцевой).

ЖУРНАЛ № 36

ИМЕЛИ СУЖДЕНИЕ о прошениях Преосвященных архиереев об утверждении их священноархимандритами особо значимых обителей вверенных им епархий.

Справка:

Архиерейский Собор 2011 года постановил: «Правящие архиереи могут быть настоятелями (священноархимандритами) исторически значимых или крупнейших монастырей епархии в порядке исключения» (Определение «О вопросах внутренней жизни и внешней деятельности Русской Православной Церкви», п.25).

Согласно Положению о монастырях и монашестве: «Епархиальный архиерей имеет особое попечение об обителях, где он является священноархимандритом: регулярно совершает богослужения, заботится о духовном устроении и благолепии обители, а также о том, чтобы монастырь служил примером для других обителей епархии. Непосредственное руководство таким монастырем поручается игумену, назначаемому Священным Синодом по представлению епархиального архиерея и осуществляющему полноту функций, закрепленных за игуменом в Уставе Русской Православной Церкви, в уставе монастыря, а также в данном Положении».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона священноархимандритом Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в городе Севастополе.

2. Утвердить Преосвященного епископа Сызранского и Шигонского Леонтия священноархимандритом Вознесенского мужского монастыря города Сызрани.

ЖУРНАЛ № 37

СЛУШАЛИ:

Рапорты Преосвященного митрополита Каширского Феогноста, председателя Синодального отдела по монастырям и монашеству, относительно поступивших прошений епархиальных Преосвященных о назначении исполняющих обязанности игуменов и игумений.

Справка:

Согласно определению Священного Синода от 16 мая 2023 года (журнал № 39): «В случае смерти наместника (игумена, игумении), ректора духовной семинарии, а также при освобождении его (ее) от должности на основании определения Священного Синода или в порядке, предусмотренном пунктом 1 настоящего определения, епархиальный архиерей вправе на основании письменного согласия (резолюции) Патриарха Московского и всея Руси и с последующим изданием Священным Синодом соответствующего определения указом назначить сроком на один год (с правом продления полномочий) на должность исполняющего обязанности наместника (игумена, игумении) епархиального монастыря, ректора духовной семинарии епархиального подчинения (с внесением сведений о нем (о ней) в соответствующие государственные реестры юридических лиц)».

ПОСТАНОВИЛИ:

1. В связи с прошением Преосвященного митрополита Омского и Таврического Дионисия назначить игумению Таисию (Пилипчук), настоятельницу Ачаирского женского монастыря Честного Креста Господня, исполняющей обязанности игумении Свято-Серафимовского женского монастыря близ ж/д остановочного пункта Татьяновский Марьяновского района Омской области, с сохранением ныне занимаемой должности сроком на один год.

2. В связи с прошением Преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона назначить иеромонаха Илариона (Карандеева) исполняющим обязанности наместника Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря в городе Севастополе с поручением Преосвященному митрополиту Тихону представить исполняющего обязанности наместника к утверждению в должности через год в случае благополучного прохождения им испытательного срока и дополнительного рассмотрения его кандидатуры Синодальным отделом по монастырям и монашеству в установленном порядке. Обратить при этом внимание Преосвященного митрополита Тихона, что богослужебное возведение в сан игумена упомянутого монашествующего может быть осуществлено только в случае его утверждения в должности Священным Синодом.

ЖУРНАЛ № 38

СЛУШАЛИ:

Доклад Преосвященного митрополита Волоколамского Антония, председателя Отдела внешних церковных связей, о епархиях и приходах за рубежом.

ПОСТАНОВИЛИ:

Аргентинская и Южноамериканская епархия

1. Иеромонаха Иннокентия (Карпова), в связи с окончанием командировки, освободить от должности клирика Аргентинской и Южноамериканской епархии и направить в распоряжение управляющего Южно-Сахалинской епархией.

Приходы Московского Патриархата в Италии

2. Направить клирика Бакинской епархии архимандрита Алексия (Никонорова) в распоряжение временно управляющего приходами Московского Патриархата в Италии митрополита Корсунского и Западноевропейского Нестора, Патриаршего экзарха Западной Европы.

Благочиние приходов Московского Патриархата в Норвегии

3. Иерея Димитрия Останина, в связи с окончанием срока командировки, освободить от должности настоятеля Богоявленского прихода в г. Берген и направить в распоряжение Патриарха Московского и всея Руси.

Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 109 912.html