Пять лет назад, 4 февраля 2019 года, ушла из жизни 103-летняя баронесса Ирина фон Дрейер — дочь генерала Царской армии, эмигрировавшего с семьей во Францию, когда его дочери было 5 лет.

Она прожила долгую и яркую жизнь, и только на склоне лет смогла осуществить давнюю мечту своего отца — вернуться на родину и получить российское гражданство. Правда, на тот момент ей уже исполнилось 100 лет!

Отец Ирины, Владимир Николаевич фон Дрейер, происходил из дворян, был генерал-майором царской армии, участвовал в Первой мировой войне и в Белом движении. Но в 1919 г. его не приняли на службу в Добровольческую армию из-за подозрений в сотрудничестве с немцами, хотя суд его полностью оправдал. П. Махров, изучавший историю Белого движения, писал: «Эта реабилитация не помогла ему. Осталось в силе распоряжение штаба генерала Деникина, запрещающее определять генерала Дрейера на службу в Добровольческую армию. А жаль, Дрейер мог быть очень полезен, особенно в коннице, на командных должностях. Это был очень храбрый, с большим порывом и в то же время умный и способный офицер Генерального штаба».

В 1920 г. Владимир фон Дрейер вместе с женой и детьми уехал в Константинополь, а затем обосновался во Франции. Позже Ирина вспоминала: «Мы уехали с мамой, с маленьким братом и прислугой. Мама плакала. Мы сели на пароход, чтобы уехать в Константинополь. Мне было 5 лет. Я тоже плакала». В Париже ее отец открыл бакалейную лавку, а Ирина училась в школе католических монахинь и во французском лицее.

Правда, с этим были связаны определенные сложности — она отказалась переходить в католичество и всю жизнь оставалась православной. Русская церковь в эмиграции помогала ей чувствовать связь с родиной, о чем она позже рассказывала: «В Париже мы всегда ходим в русскую церковь. Это с детства вложили в нас наши родители. Для нас это важно. Все эмигранты из России ходят в русские церкви».

В молодости Ирина фон Дрейер была настоящей красавицей. В 1936 г. русский журнал «Иллюстрированная Россия» провел в Париже конкурс «Мисс Россия», и она заняла на нем второе место.

После того, как Ирина фон Дрейер вышла замуж, она объездила почти весь мир, но в России не была никогда. Несмотря на то, что 95 лет баронесса провела во Франции, она всегда считала себя русской и мечтала о возвращении на родину: «Для меня важно быть русской, я не хочу быть никем другим. Я хочу умереть русской, предстать перед Богом русской. А столетний юбилей — дополнительный сильный стимул к этому…».

Поэтому накануне своего юбилея баронесса написала письмо российскому президенту с просьбой о возвращении ей гражданства: «Я обращаюсь к справедливости и благородству вашего превосходительства с целью вернуть мне русское гражданство к юбилею, потому что я хочу встретиться с Создателем не как иностранка, а как настоящая гражданка России, русская сердцем и душой». В 2015 г. Владимир Путин подписал соответствующий указ, и Ирина фон Дрейер в свой 100-й день рождения — 15 декабря 2015 г. — приехала в Россию, где посол РФ во Франции Александр Орлов вручил ей паспорт.

Во время своего визита баронесса фон Дрейер не могла сдержать слез: «У моего отца была мечта не мотаться по странам, а приехать наконец в Россию. Похоже, мне удалось осуществить ее. Невероятно, что со мной все это происходит! Сидела у себя во Франции, — у меня ничего уже не было, я была одна! И вот я в России. Тут все так необычно, столько внимания, любви и тепла. Я как в сказке!». 4 февраля 2019 г. баронесса фон Дрейер скончалась во Франции в возрасте 103 лет. Ее похоронили в семейном склепе на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем.

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