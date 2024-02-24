В России наблюдается новое явление — крестопад.

Это не природное явление, а дело рук человеческих — с храмов убирают кресты. Нет, не так, как век назад при большевистской борьбе с Церковью, когда храмы вначале лишали крестов и закрывали, а потом часто и сносили. Сейчас кресты убирают с изображений церквей — на гербах, плакатах, логотипах. Был, например, на гербе одного из районов Зеленограда храм с крестом — после того его изменили, остался храм без креста. Или сразу же рисуют храмы без крестов — как на мурале на одном из домов в Хабаровске. В этот же ряд легла и ставшая самой громкой история с презентаций прошлой осенью нового дизайна тысячерублевой купюры с видами Казанского кремля: башня Сююмбике с полумесяцем, а православный храм без креста. Здесь, правда, ничего не ретушировали — в здании бывшей Дворцовой церкви сейчас размещен «музей истории и государственности татарского народа и Республики Татарстан». Тут уже вопрос к дизайнерам: зачем было отбирать для изображения на купюре именно церковь без креста, когда рядом есть и действующий православный собор?

Но хватает и примеров реального крестопада, то есть сознательного стирания креста с изображений храмов или гербов. Герб Санкт-Петербургского государственного университета, только что отметившего свое 300-летие — единственный вуз, имеющий право использовать в собственной геральдике дореволюционного герба в виде двуглавого орла. И что мы видим на обновленном гербе, то есть его версии для размещения в интернете? Орлы в императорских коронах, на которых нет креста. Зачем убрали?

Объяснения будут, наверное, те же самые, что и в массе подобных случаев — с гербами, храмами и прочим: мол, изображения для размещения в интернете символики содержат мало пикселей, вот и убирают различные мелкие детали.

Убедительно?

Нет. И не только потому, что крест — это не мелочь для православного человека.

Из-за нынешнего крестопада уже появилась целая теория о том, что он стал следствием какого-то негласного указания сверху. Якобы не нужно в светской стране делать акцент на религиозной символике. Вот на местах и выполняют распоряжение. Версия откровенно глупая, потому что, во-первых, никакого такого распоряжения быть не может (ни гласного, ни тайного), а во-вторых, потому что даже у неверующих людей изображение герба России или православных храмов не может вызвать никакой негативной реакции, если, конечно, они не сатанисты или русофобы.

Но сторонников теории заговора отчасти можно понять, ведь они смотрят на западный опыт, который у нас охотно копировали. А там действительно уже давно есть совершенно четкая тенденция не просто по отказу от христианского наследия, но и стиранию христианской символики. Причем под совершенно надуманным предлогом, дескать, «нельзя раздражать представителей других конфессий». Отсюда и переименование Рождества в «праздник», и отказ от изображений христианских символов на различных публичных мероприятиях, в школах и вообще в общественных местах. Да, это все продвигается в разных странах Европы и разных штатах США с разной скоростью. Где-то еле заметно, встречая бурное сопротивление, где-то быстрее. Но тенденция понятна, и у нас боятся повторения того же самого процесса. Тем более что у нас еще жива память о советском запрете на крест, тогда ведь тоже часто с изображений храмов (тех, на которых они уцелели) удаляли кресты.

Опасения понятны, но все же главную причину нынешнего крестопада нужно искать в другом. Конечно, среди дизайнеров, убирающих кресты. Наверняка есть и те, кто делает это сознательно, из-за неприязни к православию, подобных случаев, уверен, меньшинство.

Большая часть случаев крестопада объясняется гораздо проще — безграмотностью и равнодушием. Это как девочки-дизайнеры, прилепляющие поздравление с Днем победы на фотографию с немецким истребителем. Незнание собственной истории и веры предков — это само по себе серьезная проблема, и она проявляется во всех сферах нашей жизни. Это не проблема новых поколений, это проблема для всего общества. Ведь незнание русской истории формирует человека, не способного понять и оценить происходящее со страной сейчас — и легко манипулируемого. От стирания креста к стиранию страны — дистанция не такого большого размера.

https://regnum.ru/opinion/3 868 946