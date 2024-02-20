20 февраля 2024 года в Зале церковных соборов кафедрального соборного Храма Христа Спасителя в Москве Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил на первом собрании духовенства Московской митрополии.

Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Всечестные отцы и братья, матушки игумении!

Сердечно всех вас приветствую на нашем заседании — собрании духовенства Московской митрополии, которая была образована решением Священного Синода 13 апреля 2021 года.

Московская митрополия является крупнейшей не только в Русской Церкви, но и во всем православном мире. Она самая большая по числу духовенства, монашествующих и мирян, по числу храмов и монастырей. Митрополия имеет неразрывную духовную связь с Первопрестольным градом Москвой. Здесь на протяжении веков происходили и ныне нередко происходят исторические события, влияющие на жизнь Церкви и государства Российского. Здесь же находится множество святынь, памятников истории и культуры, являющихся общецерковным и общенациональным достоянием.

На протяжении последних десятилетий церковная жизнь Подмосковья успешно развивалась под руководством Патриаршего наместника митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, который трудился на этом поприще с 1977 по 2021 год. Мы все рады сегодня приветствовать нашего дорогого владыку на этой встрече.

Когда владыка митрополит вступил в должность, в Подмосковье было всего 133 храма и ни одного епархиального монастыря. Число духовенства составляло 258 человек. С наступлением иных времен, связанных с обретением религиозной свободы, митрополит Ювеналий использовал все возможности для развития тех направлений церковного служения, которые прежде были искусственно ограничены. Результатом трудов архипастыря, а также викарных архиереев и духовенства, монашествующих и мирян Подмосковья стало возрождение монастырей и храмов, расцвет приходской жизни, становление духовного образования, а также соработничество между Церковью и учебными заведениями в деле духовно-нравственного просвещения и воспитания.

Те статистические данные, которые я сейчас приведу, в значительной своей части свидетельствуют о многих и усердных трудах владыки митрополита Ювеналия, которому хотел бы еще раз выразить глубокую благодарность.

В настоящее время в Московской митрополии, состоящей из пяти епархий, действуют 1220 приходских храмов. Кроме того, имеются 822 приписных храма и 8 подворий. Действуют 10 мужских и 12 женских монастырей. В митрополии совершают служение 1536 пресвитеров и 125 диаконов.

Причиной преобразования Московской епархии в Московскую митрополию, объединяющую пять самостоятельных епархий, стала необходимость обеспечить дальнейшее поступательное развитие религиозной жизни в густонаселенном подмосковном регионе. Кроме того, активизация церковной деятельности по всем направлениям требует более интенсивного и регулярного участия архипастырей в тех многообразных процессах, которые происходят ныне на местах.

Московская митрополия в своей деятельности опирается на Положение о митрополиях Русской Православной Церкви, принятое Священным Синодом в 2011 году. Главой митрополии является Патриарх Московский и всея Руси, обязанности которого по управлению митрополией осуществляет наместник митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, имя которого должно возноситься во всех храмах и монастырях митрополии после имени Патриарха по формуле: «И господина нашего Патриаршего наместника митрополита Крутицкого и Коломенского Павла». Просил бы, чтобы именно такая формула и присутствовала во время богослужения при поминовении этого иерарха. На ближайшем Архиерейском Соборе в Устав Русской Православной Церкви будут внесены соответствующие поправки, касающиеся церковной жизни Подмосковья.

Каждая из пяти епархий, входящих в состав митрополии — а это Коломенская, Балашихинская, Одинцовская, Подольская и Сергиево-Посадская, — является самостоятельной, управляемой своим Преосвященным.

Общие направления деятельности всех пяти епархий определяются главой митрополии и возглавляемым им Архиерейским советом, секретарем которого является архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Со времени учреждения Московской митрополии прошло 7 заседаний совета, последнее — 30 ноября 2023 года.

В оперативном управлении Московской митрополией мне помогают секретарь Патриарха Московского по Московской области протоиерей Дионисий Казанцев и руководитель Юридической службы Московской митрополии иерей Василий Лосев.

Следует правильно понимать причины образования новых епархий. Главная цель — отнюдь не пятикратное увеличение численности церковного бюрократического аппарата и не желание усилить административный контроль. Основной принцип нашей деятельности можно сформулировать так: проще, яснее, понятнее и эффективнее.

Осуществлять наше служение народу Божию по всем сформировавшимся направлениям нужно таким образом, чтобы люди постоянно ощущали присутствие Церкви в своей жизни, чтобы архиереи были не формально, а реально вовлечены в события, происходящие на канонической территории епархий, вверенных их попечению.

Для меня всегда большой радостью является молитвенное общение с Преосвященными архипастырями, духовенством, монашествующими и мирянами, будь то за богослужениями в кафедральном Храме Христа Спасителя, в Успенском соборе Кремля или при посещении храмов и монастырей Подмосковья.

6 ноября 2022 года мною было совершено великое освящение храма равноапостольного великого князя Владимира, главного храма войск Национальной гвардии Российской Федерации в городе Балашихе; 8 ноября — малое освящение воссозданной колокольни-храма в честь мучеников Адриана и Наталии при Знаменском храме поселка Дубровицы городского округа Подольск.

1 января 2023 года я совершил Божественную литургию в кафедральном соборе великомученика Георгия Победоносца в городе Одинцове. 18 апреля того же года, во вторник Светлой седмицы, я посетил Николо-Угрешский ставропигиальный мужской монастырь, где совершил Божественную литургию в сослужении архипастырей и духовенства Московской митрополии. 15 октября мною были совершены великое освящение и Божественная литургия в Троицком храме в Коломне.

Каковы бы ни были внешние обстоятельства бытия Церкви, целью ее миссии неизменно остается спасение верующих во Христа. Именно это должно быть главным ориентиром в служении архипастырей и пастырей. В сложных условиях необходимо прежде всего помнить о самом важном: о благоговейном совершении богослужений и проповеди слова Божия.

Пастырь, являющийся образцом в вере, благочестии и молитве, всегда найдет путь к сердцам людей, дабы организовать и вдохновить их на совместные труды, в том числе в социально-благотворительной и просветительской областях. Так Церковь, основанием которой является Сам Господь, способна жить, развиваться и приносить сторичный плод.

Мы живем в особо ответственное время, когда Церковь и Отечество подвергаются судьбоносным испытаниям. То противостояние на Украине, воспринимавшееся некоторыми как геополитическая борьба, несомненно, имеет и духовное измерение.

Русская Православная Церковь является той удерживающей силой — со всей ответственностью говорю, — которая, одна из немногих в современном мире, смело и решительно свидетельствует о непреложности Богом установленных заповедей, находящихся в основе человеческого бытия. Именно бескомпромиссное отстаивание Христовой истины, защита правды и обличение лжи делают нашу Церковь столь ненавистной для тех сил, которые выступают в роли строителей извращенного миропорядка по наущению «князя тьмы». Сегодня долг Церкви — всячески поддерживать тех, кто защищает наши духовно-нравственные ценности, кто на исторических рубежах отстаивает право нашего народа на суверенное и самобытное духовное и культурное развитие.

Молитва о Святой Руси, которая ежедневно читается (и должна читаться неукоснительно, прошу всех обратить на это внимание) за каждой Божественной литургией, является выражением наших надежд на скорейшее уврачевание разделений, а вслед за тем — на установление прочного и справедливого мира.

Слава Богу, мы живем в условиях религиозной свободы и благожелательного отношения государства к нуждам Церкви. Это открывает в Московской митрополии, наряду с другими регионами нашей страны, широкие возможности для взаимодействия с местными властями, с администрациями городских округов в деле осуществления совместных общественно полезных проектов. 24 октября минувшего года состоялась моя встреча с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьевым. Обсуждались многие актуальные темы, в том числе помощь участникам Специальной военной операции и членам их семей, строительство новых храмов, а также взаимодействие церковных структур с властями региона. По всем этим направлениям сотрудничество развивается успешно. И что особо радует — мы единомысленны в понимании значимости такого взаимодействия.

В связи со сказанным могу подчеркнуть: от архипастырей, благочинных, рядовых священнослужителей в значительной степени зависит, насколько такое соработничество будет и впредь благоуспешным и эффективным. Прошу не ослабевать в усердии и проявлять творческие инициативы. Подобный подход особо необходим для духовного окормления и поддержки военнослужащих, в первую очередь в зоне боевых действий. Такую работу целесообразно осуществлять в тесном взаимодействии с Синодальным отделом по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными органами. Но уже сейчас хотел бы выразить благодарность нашим священникам, которые участвуют в такого рода пастырской работе.

Мне известно, что священнослужители Московской митрополии, невзирая на опасность, регулярно бывают на фронте, куда привозят гуманитарную помощь, собранную православными людьми, а также совершают богослужения и Таинства, укрепляя наших воинов, стараясь проявлять пастырское внимание к каждому. Нужно постоянно помнить о семьях участников военных действий, а также об инвалидах и ветеранах, находящихся на излечении в госпиталях или уже дома.

Ни для кого не секрет, что современные информационные технологии дают широкие возможности как для созидательного, так и для разрушительного воздействия на людей. Сегодня священник с особой ответственностью должен осознавать свое призвание свидетельствовать об истинных ценностях, наставляя паству в слове Божием, объединяя людей во Христе и утверждая их в важности христианского призвания через помощь страждущим, через деятельную любовь к Отечеству и ближним. Проповедь — это, по слову апостола, «необходимая обязанность» (1 Кор. 9:16) священнослужителя, которую следует исполнять с усердием и рассудительностью, остерегаясь неосторожных и непродуманных суждений. К сожалению, иногда бывают и такие — либо под влиянием сторонних авторитетов, либо просто по недомыслию. Кто-то из священников произносит некие слова, способные дурно повлиять на паству и общество. Очень просил бы вас не поддаваться искушению зарабатывать популярность в определенных социальных кругах, в том числе подобными эпатажными высказываниями.

Глубоко убежден, что православное мировоззрение является той духовной опорой, которая поможет обществу пережить кризисные обстоятельства и двигаться по пути развития. Мы видим, что по воле злых сил сегодня происходит цивилизационный слом мирового масштаба, не только нарушаются общепринятые нормы международного права, но и попирается свобода слова и свобода совести. Причем в странах, которые в свое время, упрекая нашу страну в отсутствии таких свобод, на самом деле боролись с Отечеством нашим. Это не означает, что мы не были чувствительны к тем ограничениям, которые были в нашей стране. Но в абсолютном большинстве нашего духовенства даже боль от этих ограничений никогда не провоцировала настроения, которые могли бы привести к разрушительным для Отечества и нашего общества последствиям.

Церковь в ответ на это свидетельствует о непреложности заповедей Божиих, о необходимости различения добра и зла, о священном даре жизни, о значимости семьи как основы общества, о милосердии, о благотворительности и жертвенности. В этом заключается призвание и пророческое служение Церкви, в этом и заключается возвещение Божией правды.

Чтобы соответствовать такому призванию, священнослужитель, прежде всего, должен сам стремиться к духовному росту, быть не только нравственным образцом для своих прихожан, но и терпеливым собеседником для внешних, то есть людей, далеких от Церкви, вопрошания которых нередко бывают весьма недружелюбными, а подчас и враждебными. Очень важно в ответ на враждебность, на недружелюбную позицию не переходить на тот же самый язык. Мы должны оставаться в рамках своих идей, своих ценностей и своей церковной дисциплины. И поверьте мне: такая позиция, спокойная, убедительная и даже доброжелательная к человеку, который не проявляет никакой доброжелательности, разрушает агрессию и приводит собеседника в замешательство. Поэтому я предложил бы меньше участвовать в горячих дискуссиях, с тем чтобы не ослаблять собственную позицию пред лицом вопрошающих или полемизирующих с нами. Наша сила в другом. Наша сила — в правде Божией, которую мы должны возвещать, но так, чтобы даже человек, противящийся нам, в какой-то момент мог задуматься о наших словах и, может быть, понять их смысл и ценность.

Успешность нашей миссии во многом зависит от стремления каждого клирика к самообразованию, предполагающему совершенствование в знаниях, в первую очередь богословских, исторических и культурологических. Необходимо ориентироваться на решения Священноначалия по ключевым вопросам современности с тем, чтобы обоснованно и в соответствии с церковным учением давать ответы вопрошающим. Думаю, самое неправильное с пастырской и миссионерской точки зрения — это некая дихотомия в Церкви, когда Патриарх или архиерей говорит одно, а какой-то батюшка говорит другое, чаще всего от гордыни, от желания прославиться, обозначить свою особую позицию. Но в конце концов это противостояние никогда не приводило к пользе — ни для самого протестующего, ни для дела Божиего. Поэтому, если есть недопонимание со стороны священника в отношении позиции Патриарха или архиерея, то проще всего записаться на прием и поговорить по душам. У меня были опыты такого общения, я никогда их не отвергал. Я знал, что человек идет, чтобы меня обличить или покритиковать, но чаще всего мы расставались в очень добром расположении духа, и конфликтная ситуация снималась.

В любом случае, даже если священник выступает с какими-то критическими замечаниями в чей-то адрес, но движим стремлением ко благу и пользе Церкви, он никогда не встанет на путь противостояния, тем более не будет занимать позицию, которая направлена не на достижение некоей правды и истины, но на получение определенной выгоды со стороны тех людей, которые находятся в оппозиции к Церкви и Священноначалию.

Многие актуальные вопросы, в частности, поднимались мною на Епархиальном собрании духовенства Москвы 20 декабря 2023 года, а также в выступлениях на XXV Всемирном русском народном соборе и на XXXII Международных Рождественских образовательных чтениях. Не вижу необходимости пересказывать здесь их содержание и вместе с тем прошу всех ознакомиться с текстами этих выступлений. Хотел бы лишь кратко обозначить некоторые вопросы в связи со спецификой нашего Подмосковного региона.

Сегодня особенно остро, на мой взгляд, стоит вопрос о сбережении народа. Большую обеспокоенность вызывают все еще значительное число совершаемых у нас в стране абортов и высокий процент разводов. В обоих случаях определяющими являются не социально-экономические факторы, как нас пытаются в этом убедить, а личностная незрелость людей, отсутствие у них духовной опоры и нравственной позиции. Мы знаем, как иногда в очень скромных материальных условиях живут многодетные семьи, но никаких кризисов при этом не возникает. А старшее поколение помнит, как многие из нас жили в многодетных семьях, но ведь это не приводило к семейным конфликтам. Поэтому хотел бы поблагодарить тех священнослужителей Московской митрополии, которые в сотрудничестве с медицинскими и социальными работниками ведут работу по предупреждению абортов, оказывая помощь матерям, находящимся в сложной жизненной ситуации. Еще и еще раз скажу: наша работа по предотвращению абортов не должна быть 25-м пунктом повестки дня. Это и вопрос сбережения нашего народа, и пастырская забота о том, чтобы женщина не совершала смертельный грех, убивая младенца во чреве своем. Мной уже высказывалось предложение, чтобы перед консультацией, куда женщина приходит за последним советом от врача, где-то рядом присутствовал священник. Знаю, что иногда консультации нам в этом отказывают, потому что заинтересованы в производстве абортов с коммерческой точки зрения. Но, как говорит апостол Павел, настой во время или не во время (см. 2 Тим. 4:2), и мы должны быть настойчивыми. Если возникает организованное сопротивление присутствию священнослужителей в таких местах, мы будем заниматься этим вопросом на более высоком уровне. Потому что речь действительно идет о сбережении нашего народа.

Конечно, поддержка людей, попавших в беду, побуждает нас к более активной просветительской работе. Ведь если посмотреть в глубину проблемы — почему отказываются от рождения детей? Далеко не всегда материальный фактор является решающим. Еще раз хочу сказать: эта идея, мол, денег нет, поэтому не заводим детей, — опровергается наличием семей с большим количеством детей и невысоким материальным достатком, где люди вовсе не считают себя несчастными. Нередко реальной причиной являются алкоголизм, наркомания, иные формы зависимости — вот тогда действительно ставится под вопрос возможность рождения ребенка.

Особенностью демографической обстановки в Подмосковном регионе является высокая концентрация мигрантов, доля которых значительно превосходит здесь общие показатели по стране. Многие из этих людей в той или иной степени исповедуют ислам. Подчеркну, что Россия на протяжении веков являлась и является страной, в которой мирно сосуществуют традиционные религии, живут и трудятся люди различных вероисповеданий. Проблему мы видим в другом: в инкультурации и адаптации мигрантов в российских условиях. Государство предпринимает определенные усилия в этом направлении. Но важны также и усилия Церкви. Здесь еще многое предстоит сделать для разработки адекватных современным обстоятельствам методов просветительской работы. Очень просил бы вас обратить на эту тему. Я уже говорил об этом, но мы должны продолжать нашу просветительскую работу и среди этой категории людей.

В то же время хотелось бы подчеркнуть важность межрелигиозного диалога как средства совместного с представителями мусульманского сообщества преодоления экстремистских, деструктивных тенденций в среде возникающих этнических анклавов на территории Подмосковья.

Долг архиереев и отцов благочинных — заботиться о нуждающихся братьях. Если вы узнаёте о тяжелом материальном положении в семьях клириков, не оставайтесь равнодушными. Оказывайте помощь, помня строгое наставление апостола: «Если же кто о своих не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (см. 1 Тим. 5:8). Что это означает для архиерея? Он должен с вниманием и заботой относиться к проблемам приходского священника, попытаться встать на его место, когда он приходит с просьбой, жалобой или за советом.

Каждый приход — это живой организм, требующий постоянных забот. Это касается не только ремонта зданий, их технического содержания, реставрации фресок и икон, но и попечения о сообществе верующих, которые обеспечивают приходскую деятельность. Отношения клира и мирян должны быть доброжелательными, основывающимися на взаимной поддержке. Никогда не надо смотреть на прихожан сверху вниз. Даже чисто внешне это выглядит очень некрасиво: выходит молодой еще настоятель после службы, к нему народ подходит, а он идет важно — нехорошо это, неправильно. Так авторитет никто никогда не зарабатывал и не заработает. А представьте себе такой диалог настоятеля с прихожанином: слышал, Вы на другую квартиру переехали, а как у Вас дела? как дети? Вот сердечное отношение к прихожанам, готовность спросить, ответить на вопросы, пообщаться. Конечно, в огромных городских приходах это маловероятно, но там, где приход не такой уж большой, когда практически все друг друга знают, такой простой диалог священника с прихожанином, вхождение через этот диалог в жизнь прихожан, поверьте мне, может производить впечатление большее, чем даже самая удачная проповедь.

Конечно, особая роль, как я уже сказал, принадлежит настоятелю, который определяет приоритеты, ставит задачи перед приходом и духовенством, оценивает результаты совместных трудов и несет ответственность перед Богом за вверенных его пастырскому окормлению людей. Об этом мы подробно говорили на прошедшем летом прошлого года Архиерейском Совещании, но думаю, будет нелишним напомнить об этом и сегодня.

Теперь несколько слов о приходской жизни и воспитании будущих пастырей. Именно здесь, на приходе, они могут видеть, чтó есть священническое призвание и как его надлежит исполнять. Ни в семинариях, ни в академии до конца этого понять и прочувствовать невозможно. Именно когда молодой священник погружается в приходскую жизнь, здесь и начинают формироваться его пастырские качества. Те юноши, которых во время богослужений привлекают для прислуживания в алтаре, глядя на старших и на их поведение, либо приобретают благоговейное и трепетное отношение к святыне, либо воспринимают алтарь как одно из удобных мест, где можно посидеть и поговорить. Думаю, излишне утверждать, что вторая модель поведения совершенно недопустима и никак не сочетается с той высотой служения, к которому призывается каждый пастырь.

Следует признать, что положение с численностью храмов и духовенства в Подмосковье пока еще не является идеальным. Да, у нас очень большое количество храмов, но если брать в соотношении количество православных и количество храмов, идеала мы пока не достигли. Огромная территория митрополии требует и большего числа церквей, и многочисленного клира. Сегодня мы, к сожалению, не наблюдаем большого количества молодых людей, стремящихся вступить на путь священнослужения. Не является ли это, среди прочего, следствием теплохладности приходских священников, которые не смогли дать личный пример, а посему и не оказали благотворное влияние на подростков, не пробудили в них желания служить Церкви Божией?

И еще вопрос к священникам. Вот приходит мальчик в храм — часто ли вы с ним беседуете? Задаете ли ему вопросы о его будущем, кем он хочет стать? Говорите ли ему о красоте и важности пастырского служения, с тем чтобы какие-то семена, из которых потом вырастет желание служить Церкви, были положены в этих неформальных беседах священников с детьми? Не только в воскресной школе, хотя и там это неплохо делать, но и в алтаре. Помню, как в 50-е годы, когда я был мальчиком, тогдашние настоятели, священники беседовали с нами. Всегда подойдут, просфорочку дадут, спросят: как ты? Если в школе учишься — как у тебя с учебой? Если нет — еще о чем-то спрашивали. Никогда не забуду замечательного священника, я уже о нем рассказывал, — настоятеля храма на Смоленском кладбище в Ленинграде отца Илию Попова. Он был интеллигентный, доброжелательный, из рукоположенных еще до революции. С каким вниманием он относился к нам, к детям, которые посещали храм! На чай приглашал в комнатку, где только священники чай пили, всегда просфорочку давал — это же на всю жизнь запомнилось! Образ отца Илии до сих пор сохраняется в моей памяти.

Московская митрополия располагает прекрасно оборудованной и обустроенной Коломенской духовной семинарией, которая является одной из лучших в нашей Церкви. Но сколько там учится студентов и сколько она могла бы еще принять? К сожалению, недобор очевиден. И это притом, что сегодня реальная потребность в духовенстве, как я уже сказал, не снижается.

Есть, конечно, объяснение, почему еще десять лет назад был большой конкурс в наши духовные учебные заведения, я уж не говорю о том, что было двадцать лет назад, а сейчас количество желающих поступать в семинарию снижается. Много факторов. Во-первых, весьма неблагоприятный общий культурный контекст. Если вспомнить все то, что обрушивается на сознание молодого человека через телевизионные программы, через фильмы, через различного рода публикации, — ведь всё это никак не ориентирует человека на то, чтобы он о душе подумал, тем более чтобы он встал на путь священства. Поэтому, если внешняя среда сегодня никак не способствует формированию пастырского призвания у нашей церковной молодежи, то кольми паче мы, священнослужители, должны воспитывать в рамках приходов желание послужить Церкви Божией, то есть встать на самый великий и, с моей точки зрения, самый прекрасный путь, который только может пройти человек в своей земной жизни! Еще раз хочу вам сказать, братья: от пастырской работы на приходах зависит и пополнение рядов наших семинаристов.

Хотелось бы сказать также о формировании образа современного священника. Может быть, нужно процитировать слова апостола Павла из его послания к Тимофею: «Образ буди верным словом, житием, любовию, духом, верою, чистотою» (1 Тим. 4:12). Без этого никакого воздействия на молодежь и быть не может. Если священник не является образом верным, то что же говорить о тех, от кого мы ждем готовности встать на путь служения Церкви? Поэтому сокращение призваний — это то, что можно сформулировать словами: «Рцем и о себе самех». От нас с вами это зависит, не только от внешних условий. Поэтому очень просил бы все наше духовенство иметь в виду работу с молодежью, в том числе с ее определенной частью на предмет возможного посвящения их жизни Церкви. Полагаю, здесь очень важна организация паломничеств, поездок, бесед, которые представляли бы молодому человеку священника не только как требоисправителя или проповедника, но и как мудрого, мыслящего человека, обеспокоенного судьбой страны, судьбой народа, судьбой молодежи. Очень хотел бы, дорогие братья, чтобы вы имели в виду эту очень важную и, на мой взгляд, приоритетную работу с той частью церковной молодежи, которая могла бы посвятить себя служению Церкви. Конечно, не каждый юный прихожанин может и должен стать священником, однако развитие приходской молодежной работы и просветительская деятельность должны быть на таком уровне, который обеспечивал бы, в том числе, пробуждение у детей и молодежи, посещающих храм, желания связать свою жизнь со служением Церкви.

В рамках молодежной работы на приходах важно организовать не только воскресную школу, но и, скажем, группу изучения Священного Писания, в том числе для взрослых. Хорошо также организовывать группы социальных волонтеров, с тем чтобы наши молодые люди, да и не только молодые, участвовали в волонтерской работе, ведь им так важно общаться друг с другом и со священником. Знаю это по примеру того, что происходит сегодня на Донбассе. Очень важно, чтобы диапазон направлений, реализуемых на приходах, в том числе в плане работы с молодежью, был достаточно широким, и главное, чтобы начатое дело не стало поводом для формализма и отписок. Подчас случается так, что благочинный требует отчета, и на приходе начинают имитировать кипучую деятельность, чтобы быть не хуже других. Такой «бумажный» подход, во-первых, никому не нужен, а во-вторых, поверьте, без всяких отчетов благочинных у Патриарха есть возможность иметь объективное представление о происходящем на приходах — хотя, конечно, отчеты благочинных тоже очень важны.

Хочу, чтобы все поняли: статистическая отчетность и внутрицерковный документооборот ориентированы не на бюрократическое отягощение жизнедеятельности монастырей и приходов, а на стимулирование более эффективной ее организации.

Если говорить об участии Церкви в образовательном процессе, то за минувшие годы действительно достигнуто многое, однако этого, к сожалению, недостаточно. Прекрасно, когда есть замечательные учебно-методические комплекты, а тысячи учителей прошли квалификационную подготовку, об этом мы и мечтать не могли еще несколько лет назад. Это важно, это необходимо. Но о реальных успешных результатах деятельности Церкви в образовательном пространстве можно будет говорить тогда, когда количество перейдет в качество, отразившись на уровне преподавания предметов, касающихся Православия, а также на распространении этих дисциплин на все годы школьного обучения; в данном случае я уже говорю о преподавании Основ православной культуры в школах. Отрадно, что в своей просветительской деятельности духовенство опирается на давнюю традицию соработничества между Церковью и школой на всех уровнях, начиная с Министерства образования Московской области, с которым у митрополии подписано соглашение о сотрудничестве.

Уже в течение многих лет во всех муниципальных образованиях на протяжении года проводятся просветительские мероприятия, главным из которых являются региональные Рождественские образовательные чтения. Отрадно, что и духовенство, и педагоги не останавливаются на достигнутом, творчески подходят к поиску новых форм работы с молодежью. Заслуживает поддержки недавно начатый проект «Диалог со священником», когда батюшка беседует со старшеклассниками. Для этих бесед нужно подбирать хорошо подготовленных священнослужителей с опытом участия в диалоге со светским обществом и молодежью. У нас есть такая группа священнослужителей, она присутствует и на телевидении. Я очень благодарен этим священникам, но их количество недостаточно. Должно быть больше таких подготовленных священнослужителей, могущих без страха и сомнения взаимодействовать с молодежью, и, скажу самое главное, с исключительно положительными результатами такого взаимодействия.

Многолетние добрые традиции в Подмосковном регионе имеют социальное и благотворительное служение Церкви, например, ежегодная осенняя акция «Согреем детские сердца». Однако и здесь следует подумать о дальнейшем развитии столь важного и востребованного обществом направления. Это касается и работы в социальных учреждениях, в детских домах, в больницах, в местах предварительного заключения, в тюрьмах — всюду необходимы священники и волонтеры-миряне.

За минувшие десятилетия в Подмосковье было восстановлено и отреставрировано множество храмов и обителей, что стало следствием совместных усилий духовенства и прихожан, жертвенной помощи благотворителей, в том числе действующих через Фонд восстановления порушенных святынь, который продолжает свою работу и поныне. Однако не будем забывать, что очень многое еще предстоит сделать.

Подмосковье — это регион сосредоточения православных святынь, и наша задача состоит в том, чтобы через развитие паломничества сделать их доступными как для верующих, так и для тех, кто еще только ищет дорогу к храму. Здесь встает немало организационных вопросов, в том числе информационное обеспечение, туристическая инфраструктура, миссионерские программы, возможность участия прибывающих богомольцев в богослужениях. Насколько мне известно, значительная работа в этом направлении уже ведется, и я благодарю за это.

Московская митрополия входит в перечень тех церковных уделов, где более, чем в иных местах, имеем новомучеников и исповедников ХХ века. Изучение их житий, молитвенная память о них, разного рода просветительская деятельность, имеющая целью сохранение в народной памяти их жертвенного подвига ради Христа, — всё это задачи не только общецерковного, но даже общенационального значения. Глубоко убежден, что увековечиванию памяти наших достойных предшественников способствуют и освящение храмов в честь новомучеников, и совершение богослужений в дни их памяти, и написание икон, и издание житий и творений святых, и организация музеев, выставок, и проведение конференций и лекций. Ни в коем случае нельзя понижать планку заинтересованности людей в изучении тем, связанных с жизнью новомучеников и исповедников XX века.

В заключение хотел бы поблагодарить Преосвященного владыку Павла, Преосвященных архипастырей, а также всех отцов и матушек игумений за самоотверженное служение Церкви. Радуюсь тому, как, Богу содействующу, развивается епархиальная и приходская жизнь в Подмосковье. Надеюсь, что так будет и впредь. А потому всем вам желаю, как учит нас апостол языков, в усердии не ослабевать и духом пламенеть (Рим. 12:11), служа Господу и помогая нашим современникам идти спасительным путем православной веры.

Благодарю вас за внимание.

http://www.patriarchia.ru/db/text/6 104 417.html