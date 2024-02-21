Казалось бы, что может быть более эфемерным и недолговечным, чем слова? Но именно дела и слова человека остаются в памяти после его ухода за линию горизонта этой земной жизни. 21 октября 2020 года стало известно о кончине протоиерея Дмитрия Смирнова. Мы собрали цитаты из интервью, комментариев и бесед батюшки, публиковавшиеся в разное время на портале «Приходы».

Про семью как отблеск рая

Бог создал человека не как индивидуума, а как семью, и поместил ее в раю. Семья должна послужить тому, чтобы мужчина и женщина создали рай для своих будущих детей внутри семьи и воспитали их христианами. Задача — не стать академиком или народным артистом Советского Союза, или богатым человеком, или даже филантропом. Это задача очень смешная. Взрастить детей, чтоб они достигли Царствия Небесного, — вот достойная человека задача.

Про земное счастье

Брак — очень важное дело, от которого зависит такая прекрасная вещь, очень угодная Богу, как земное счастье. В браке молодые люди могут либо изломать себе жизнь, либо сделать себя и других, например, детей своих, счастливыми. Христианина можно вырастить только в счастливой семье: если ваша семья несчастлива, вы детей не сможете верно воспитать, хоть по двенадцать часов в день долбите Закон Божий, с утра до вечера будьте в храме — все это впрок не пойдет.

Про сохранение народа

Малая церковь — не пустые слова. Люди соединяются в семью не для счастья, не для сладострастья, а для служения Христу. Наш народ надо учить христианской семье. Церковь должна поддерживать подвижников многодетности, иначе мы будем вымирать, и от нашей цивилизации останутся только памятники, как от Византии в Турции.

Как остановить вымирание

Мы как народ должны перестать убивать своих детей, каждый из нас не должен своих дочек или внучек уговаривать «не разводить нищету», тем самым подталкивая их к абортам. Врачи не должны говорить, если родится больной ребенок, что следует оставить его в роддоме — государство воспитает. Нужно полюбить того, кого тебе дал Бог.

Почему дети становятся чужими

Нужно сделать так, чтобы женщины смогли вернуться к главному своему предназначению. Сейчас у нас большинство женщин живут в сознании того, что следует получить специальность, надо работать, ребенок же в такую жизнь не вписывается. Ну, малыша можно отдать бабушке, если она есть, или в садик. Вот и получает женщина через некоторое время ребенка не своего — воспитали его чужие дяди и тети, а мама не знает, как поступить с этим ребенком. Что она может? Только орать на него, когда ей не нравится то, чему его другие научили.

Что случилось с отцовским инстинктом?

У нас множество мужчин отказываются от обязательств по отношению к собственным детям. Порой, не желая даже платить алименты, устраиваются на такую работу, чтобы давать минимальные средства на воспитание своих чад. И вот кричат такие люди, мол, русские своих не бросают. Конечно, не бросают — потому что уже бросили. В современном русском человеке убит отцовский инстинкт.

Об ответственности мужчины

Раз ты женился, ты с ней живёшь до последнего вздоха, ты взял перед Богом обязательства, ты отвечаешь за неё и за тот маленький народец, который она тебе родит тебе. И ты должен не телевизор смотреть, а воспитывать своих детей, вырастить из них патриотов, защитников, борцов за справедливость, сильных и трезвых людей.

О правильных целях

Стать передовиком производства или олимпийской чемпионкой — совсем не главное в жизни. Покажи мне своих детей, какие они — трудолюбивые? Или они курят, пьют, принимают наркотики, родную маму на три буквы посылают? Как они относятся к учителям? Что для них Отечество? Как они учатся, что из себя представляют? Твой ребёнок — воспитанный, добрый, благородный человек, или это предпоследняя скотина? Вот что главное.

Про семейные отношения

Необходимо изменить отношение мужа к жене, а жены — к мужу, их обоих — к детям, к своим родителям. Ведь сейчас какое у нас общепринятое отношение к родителям? «Отстань!», то, что называется по-библейски хамством, ибо так Хам поступал.

Про миссию на селе

Есть такой городской прием, который использовал отец Иоанн Кронштадтский: когда стемнеет, он обходил дома и заходил туда, где горел свет, потому что, раз не спят, жгут керосин или масло, — значит, в доме непорядок какой-то. И он узнавал: не надо ли чего? Задача священника — обойти все дома, подружиться со всеми. Особенно с мужиками, потому как они у нас трусоваты. Они боятся, что про него скажут, поэтому стесняются прийти в церковь. Бабы посмелее в этом плане. Надо сходить, подружиться, чтобы они к священнику не относились, как к чему-то не своему. В городе невозможно стать всем своим. А в деревне можно.

Неожиданно о воскресных школах

Когда мы основывали много лет назад воскресную школу, я говорил, какая стоит задача: наш воспитанник через 30 лет, лежа в луже, пьяный, посмотрит на небо и вспомнит: а был в моей жизни светлый период — воскресная школа! Если это произойдет, значит, ваша задача как педагогов выполнена. Вы самое лучшее, что у них было в жизни, так как вы их научили ходить в храм, правильно креститься, ходить на исповедь, причащаться, поститься. Они в любой момент своей жизни, хоть в 90 лет, всегда смогут вернуться в Церковь. Вот наше поле деятельности.

Можно ли замуж выходить за неверующих

Быть замужем за атеистом — это все равно, что за медведем в цирке. Медведь — такое животное, которое к трем годам выбраковывается. Даже если медведь ручной и в цирке служит, к этому возрасту он дичает и может сожрать своего дрессировщика. Он может, как человек, на мотоцикле ездить, может кувыркаться, но через определенный период времени становится опасен. Так же и атеист: у него нет представления о браке. У него есть какие-то сексуальные привязанности, и в этом плане, он, действительно, как некое животное: встретил другую — и полюбил. Он может одну полюбить, другую, третью, шестнадцатую. Так и бывает. У него нет тормозов. Поэтому выходить замуж за таких опасно. Перерастет ли ваш брак в счастливый? Ведь это случается примерно на двадцатый год семейной жизни, и все двадцать лет нужно строить свой брак, должен быть общий взгляд на воспитание детей, одинаковое воспитание. Потом, что делать с детьми? Он говорит: ты сумасшедшая, ходишь в церковь, а зачем туда детей, оставь их в покое! А тебе нужны дети-атеисты?

Что делать в такой ситуации — вы что, Библию не читали? Сколько за своих жен Иаков работал? Два срока. И добился своего. Вот так любовь и проверятся. Недавно я воцерковлял одну пару: он поначалу совсем был гладкий, пустой, а сейчас и причащается, и всё нормально. Как он покаялся и стал причащаться, я их и повенчал. Вместе ходят в церковь, всё хорошо.

О страхах цифровизации и «электронном паспорте»

Человек думает: нет электронного паспорта − уже спасся. Извините! Так не будет. А будет вот как: «Если ты исповедуешь Меня перед людьми, то и Я исповедую тебя перед Отцом Небесным» (Мф. 10. 32). Поэтому есть электронный паспорт или нет − я верую в Господа Иисуса Христа, в Святую Троицу, и служу до конца, а вы делайте, что хотите: забирайте жену, детей, но я иду в лагерь не за электронный паспорт, а за Святую Троицу. Это совсем другая ситуация. Поэтому бояться нужно двух вещей: Бога и греха. Но не надо шарахаться от велосипеда с мотором − это все чисто технические вещи.

https://prichod.ru/the-word-of-the-pastor/37 366/