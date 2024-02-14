13 февраля в Ростове-на-Дону не был открыт памятник сатирику Михаилу Задорнову. И нигде в России не был открыт памятник Михаилу Задорнову. Замечательный рассказчик и публицист не только смешил людей. Он поднимал чувство собственного достоинства русских в те годы, когда оно было предельно задавлено.

Высмеивал королей мира — американцев («Ну тупыыыые!»). Рассказывал людям о древней истории славян и Руси — в этих рассказах далеко не всё было научно, имелся неоязыческий уклон, но в том, что автор руководствовался горячим патриотизмом, сомневаться не приходилось.

Задорнов содержал на свои средства русскую библиотеку в Риге. На свои средства поставил несколько памятников, в том числе няне Пушкина Арине Родионовне. Самому Задорнову нет в России ни одного памятника. Всенародно любимый сатирик не удостоился ни одной государственной награды, не считая значка «За вклад в российскую культуру». Хазанову все четыре степени ордена «За заслуги перед Отечеством», а Задорнову — значок. Какому именно Отечеству служит Хазанов, показало его поведение после начала СВО — он свалил в Израиль, озвучил позицию «всякая война — зло», зато теперь, два года спустя собрался на концертный чёс в Россию.

Другому орденоносцу — Михаилу Жванецкому (4-я и 3-я степени «заслуг»), памятник в Ростове-на-Дону соорудили и торжественно открыли. Сутки он простоял с мешком на голове, так что горожане ядовито окрестили его «памятником украинскому пленному».

Задорнов и Жванецкий выступали на одних и тех же эстрадах, в одних и тех же программах, однако душок от монологов знаменитого одессита с потёртым портфелем был совсем другой.

Русофобия:

«История России — борьба невежества с несправедливостью»; «Россия — страна талантов. Талантов масса, работать некому»; «Язык, которым мы говорим, груб. Мы переводим с мата».

Антипатриотизм:

«Патриотизм — это чёткое, ясное, хорошо аргументированное объяснение того, почему мы должны жить хуже других»; «Всякий раз, когда я вспоминаю о том, что Господь справедлив, я дрожу за свою страну».

Кощунства над Евангелием:

«Вначале было Слово…. Однако, судя по тому, как развивались события дальше, Слово было непечатным».

Лизоблюдство перед Западом:

«Когда чувствуется, что весь мир лжёт? Когда тебе в самолёте объявляют, что разница во времени между Москвой и Нью-Йорком всего 8 часов».

Пропаганда прямой военной капитуляции:

«Наши атомные крейсера дежурят у Америки скорее по желанию народа, чем структур. Структурам тоже отрывать от себя и погружать в воду огромные деньги не хотелось бы. Но надо. Сзади народ, не терпящий. С криками: «Пусть нас убивает милиция, взрывают террористы, истребляют скинхеды, но с Америки охрану не снимем никогда!»

Исчезающая от этого всего интеллигенция проектирует крейсера и перехватчики, «черные акулы» и «стреляющие тополя».

Ну и вишенка:

«Моя мечта — разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое».

На чьей стороне был бы этот «знаменитый одессит» в наши дни, сомневаться не приходится, если даже о трагедии 2 мая он высказывался в духе «принять чью-то сторону невозможно». Разница между Жванецким и иноагентом Шендеровичем* была лишь в том, что первый успел вовремя умереть. Успей на кладбище первым — и тебе поставят памятник.

Какое при этом отношение Жванецкий имел к Ростову-на-Дону? Разве что приезжал туда с концертами. Не так давно ростовские власти вынудили патриотов снести памятник настоящему патриоту России, герою многих войн за Отечество, великолепному кавалеристу барону Врангелю, чья жизнь была связана с Ростовом напрямую. Теперь понятно, для каких героев они готовили место.

Снести памятник сражавшемуся за единую и неделимую Россию. Поставить памятник мечтавшему Россию «разровнять». Тенденция, в общем-то, ясна.

Характерно, что на открытие памятника пришла женщина, которая вслух сказала чиновникам, что они открывают монумент русофобу. Её задержала полиция.

Смех — великое оружие. Оно может быть и созидательным, и разрушительным. Император Николай I поддержал «Ревизора» Гоголя, комедию, высмеявшую казнокрадство чиновников и, мало того, велел всем министрам непременно сходить на её представление. И сатира Гоголя была созидательной, укрепляющей русскую душу. Совсем другой, к примеру, была едкая, разрушающая русское самосознание сатира Салтыкова-Щедрина, выставившего Россию «городом Глуповым».

В конце СССР сатирики внесли свой вклад в разрушение советского общества. Они высмеивали весь абсурд бюрократии и тяготы жизни в вечном дефиците. Но вопрос в том, куда они звали дальше. Задорнов — к сильной и гордой новой России. Жванецкий — к тому, чтобы «разровнять место». Сегодня мы видим, чей подход оказался чиновникам ближе.

* Виктор Шендерович внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

https://tsargrad.tv/articles/razrovnjat-mesto-gde-byla-rossija-pamjatnik-zhvaneckomu-prevratilsja-v-ukrainskogo-plennogo_960 539