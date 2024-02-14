14 февраля — день мученической кончины о. Анатолия Чистоусова, русского священника, расстрелянного 14 февраля 1996 года в чеченском плену. Память о таких людях сейчас очень важна.

Анатолий Иванович родился в 1953 году в городе Вятке. Окончил высшее военное авиационное инженерное училище и продолжил службу в армии.

В 1993 году, будучи майором ВВС, подал рапорт на увольнение из рядов Вооружённых сил. Открыв однажды для себя Евангелие, решил полностью изменить свою жизнь: отказался от предложенного повышения по службе и принял духовный сан. На принятие священства Анатолия Ивановича благословил архимандрит Кирилл (Павлов).

«Перед хиротонией я спросил Анатолия: А если пошлют туда, где неспокойно, где опасно, — пойдешь?» Он спокойно и твердо ответил: «Куда благословите, Владыка, туда и пойду. Никакие земные обстоятельства мне не страшны».

Почти сразу после рукоположения он был назначен настоятелем Церкви Михаила Архангела в Грозном (храм, основанный в 1892 году терскими казаками, основными прихожанами которого были военнослужащие царской армии, не закрывался даже в советское время). К началу первой Чеченской кампании в городе, кроме отца Анатолия, почти никого из священноначалия не осталось.

Неоднократно он оказывался под обстрелами, попадал в плен, но не оставлял служения, хотя ему много раз предлагали уехать. «На кого я оставлю этих людей?» — отвечал он, говоря о своих прихожанах и просто тех людях, которых утешал в тёмных подвалах во время обстрелов. Храм отца Анатолия стал местом, где и русские, и чеченцы всегда могли найти поддержку хлебом и словом.

В конце года храм оказался в эпицентре боевых действий — был сильно повреждён. Но богослужения не прекращались, правда теперь они проводились уже в подвале.

Когда в новогоднюю ночь 1995 года 131-я Майкопская бригада попала в окружение и держала оборону в здании грозненского железнодорожного вокзала, боевики, окончательно потеряв надежду взять его штурмом, насильно повезли отца Анатолия к солдатам. От него требовали выступить перед российскими солдатами и призвать их отступить.

Вместо этого о. Анатолий благословил каждого солдата сражаться, держаться, осенил каждого крестным знамением и молча ушёл.

В январе 1996-го в Грозный приехал протоиерей Сергий Жигулин по поручению Святейшего Патриарха Алексия II с тем, чтобы помочь в поисках одного плененного русского солдата. Отец Анатолий вызвался сопровождать отца Сергия.

Они были захвачены боевиками и помещены в концлагерь так называемого «департамента государственной безопасности Чеченской Республики Ичкерия» в селе Старый Ачхой.

Отца Анатолия подвергали пыткам, но и под пытками о. Анатолий не оговорил себя и не отрёкся от веры.

Срочно создали Епархиальную комиссию для ведения переговоров об освобождении священников. Выяснилось, что священники живы и здоровы, место их нахождения пока неизвестно, ведутся переговоры об их освобождении.

Отец Сергий (Жигулин) потом вспоминал свою последнюю беседу с отцом Анатолием в лагере. Перед тем, как их разделили по разным камерам, отец Анатолий сказал:

«Слушай, брат, ведь это счастье — пострадать за Христа, умереть с Его именем на устах».

Отца Сергия Жигулина чудом спасли, обменяв на Мусу Идигова — начальника охраны Дудаева.

14 февраля отец Анатолий Чистоусов был расстрелян.

Позже была обнаружена фотография тела священника, сделанная его палачами после расстрела. На теле убиенного батюшки 22 раны. Боевики требовали снять крест и принять мусульманскую веру: избивали, пытали, но он ничего не подписал и ничего не предпринял ради своего земного спасения. Останки отца Анатолия были эксгумированы лишь в июле 2003 года в горах недалеко от Старого Ачхоя и захоронены в Ставрополе при часовне городского кладбища.

Такими трагическими страницами изобилует история нашей страны… в то время в Чечне враги нашего Отечества спонсировали тот же сценарий, который сейчас разыгрывается ими же с Украиной. В то время так же ценой мученической крови наших солдат и священников был побежден терроризм и предотвращен распад страны. История повторяется, и сегодня сыны чеченского народа, помня беду, которая пришла на их землю, стоят на стороне России и защищают её интересы.

Светлая память герою-мученику отцу Анатолию.

Автор — Юрий Кот

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