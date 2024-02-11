Решающее значение в избавлении А. С. Пушкина от заразы чужебесия стала встреча поэта с императором Николаем I 18 сентября 1826 г. в Чудовом монастыре. Пушкин вспоминал:

«Молодость, — это горячка, безумие, напасть. Её побуждения обычно бывают благородны, в нравственном смысле даже возвышенны, но чаще всего ведут к великой глупости, а то и к большой вине. Вы, вероятно, знаете, что я считался либералом, революционером, конспиратором, — словом, одним из самых упорных врагов монархизма, и в особенности самодержавия. Таков я и был в действительности».

Как и многие русские мечтатели тех лет, юный Пушкин исповедовал «крайние теории абсолютной свободы, не признающей над собою ничего ни на земле, ни на небе; индивидуализм, не считавшийся с устоями, традициями, обычаями, с семьей, народом и государством; отрицание всякой веры в загробную жизнь души, всяких религиозных обрядов и догматов. Мне казалось, что подчинение закону есть унижение, всякая власть — насилие, каждый монарх — угнетатель, тиран своей страны, и что не только можно, но и похвально покушаться на него словом и делом».

Встреча Пушкина с Государем Николаем I перевернула всё мировоззрение поэта, и он записал: «…сердце заговорило с умом словами Небесного откровения, и послушный спасительному призыву ум вдруг опомнился, успокоился, усмирился; и когда я осмотрелся кругом, когда внимательнее, глубже вникнул в видимое, — я понял, что казавшееся доныне правдой было ложью, чтимое — заблуждением, а цели, которые я себе ставил, грозили преступлением, падением, позором! Я понял, что абсолютная свобода, не ограниченная никаким Божеским законом, никакими общественными устоями, та свобода, о которой мечтают и краснобайствуют молокососы или сумасшедшие, невозможна, а если бы была возможна, то была бы гибельна как для личности, так и для общества; что без законной власти, блюдущей общую жизнь народа, не было бы ни родины, ни государства, ни его политической мощи, ни исторической славы, ни развития; что в такой стране, как Россия, где разнородность государственных элементов, огромность пространства и темнота народной (да и дворянской!) массы требуют мощного направляющего воздействия, — в такой стране власть должна быть объединяющей, гармонизирующей, воспитывающей и долго еще должна оставаться диктатуриальной или самодержавной, потому что иначе она не будет чтимой и устрашающей, между тем как у нас до сих пор непременное условие существования всякой власти — чтобы перед ней смирялись, чтобы в ней видели всемогущество, полученное от Бога, чтобы в ней слышали глас самого Бога».

Пушкинское «Клеветникам России» явилось пощёчиной не только внешним врагам Отечества, но и всем внутренним их почитателям, всему прозападному, либеральствующему, масонскому, русофобскому мышлению.

Иль Русского Царя уже бессильно слово?

Иль нам с Европой спорить ново?

Иль русский от побед отвык?

Иль мало ль нас? Или от Перми до Тавриды,

От финских хладных скал, до пламенной Колхиды,

От потрясенного Кремля

До стен недвижного Китая, Стальной щетиною сверкая,

Не встанет Русская Земля?

Перед смертью поэт передал Николаю I просьбу о помиловании секунданта Данзаса и просил прощения за нарушение запрета на дуэли. Николай I ответил: «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе моё прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки.»

Император исполнил обещание и полностью оплатил долги «камер-юнкера Пушкина», а также «очистил от долга» имение его отца — Михайловское. Он назначил пенсион Наталье Николаевне, а также её дочерям до самого замужества, двоих сыновей же определил в пажи. Кроме того, Николай Павлович распорядился единовременно выплатить семье покойного 10 тысяч рублей и издать за казённый счёт сочинения Пушкина в пользу его вдовы и детей. Группа друзей поэта при этом продолжала выпускать журнал «Современник», также «в пользу семейства».

Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Александра!

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