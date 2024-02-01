Новый фильм «Мастер и Маргарита» Локшина — это очевидная диверсия, осуществлённая за счёт госбюджета России. Так считает философ Егор Холмогоров. Публикуем его мнение.

Роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» страшно не повезло. Ядовитый антисоветский роман о душной атмосфере сталинской Москвы начала 1930-х, о невозможности диалога людей духа, символизируемых Иешуа, и имперской власти в лице Пилата — о том, что воздающее зло в лице Воланда кажется единственным выходом (Воланд, это, конечно, не столько лукавый дух, сколько воплощение идеи и стиля Запада), — эта книга попала в совершенно ложный контекст «оттепели», когда впервые была опубликована и превратилась в Евангелие советской интеллигенции.

С ног на голову

Шариковы тогда воображали себя Преображенскими, Берлиозы лезли в Мастера и в романе убеждённого белогвардейца, лютого врага украинской петлюровщины Булгакова эта тусовка увидела оправдание своей русофобии, лишь слегка прикрытой антисоветчиной, и скрытого сатанизма. Воланд для советской интеллигенции, плавно перетёкшей в иноагенцию, стал главным объектом поклонения. Чтобы сойти за «своего», обязательно нужно было воткнуть несколько фразочек из его репертуара.

«Эта путаница будет продолжаться очень долго», — как говорил булгаковский Иешуа. К сформировавшемуся в годы «оттепели» образу лже-Булгакова прибавляются всё новые и новые черты в виде театральных постановок, экранизаций, книг-толкований.

И вот ещё одна, сделанная «модно, стильно, современно» и с увесистой оппозиционной фигой в кармане, — фильм Михаила Локшина, вышедший на широкие экраны.

Выход ленты сопровождался громким скандалом. Привезённый в СССР мальчиком родителями-коммунистами, самыми знаменитыми релокантами «оттуда сюда» советской поры, Локшин релоцировался назад в США и оттуда разразился откровениями, что донатил на поддержку ВСУ, желает Украине победы, а России «поражения имперских националистических идей». Получилось, что из российского бюджета косвенно профинансировали вражескую пропаганду.

Освобождение от совести

Но дело не только в политических взглядах режиссёра, но и в самом «художественном послании» его ленты. Локшин, безусловно, мастеровитый киноремесленник. Его фильм представляет собой ворох натасканных киноцитат — из классического «Метрополиса» Фрица Ланга, из недавнего нашумевшего немецкого сериала «Вавилон-Берлин». Действие происходит в вымышленной Москве, где реализованы проекты сталинских строек. Действие нарочито запутанно: что-то происходит с героями на самом деле, что-то им грезится, что-то происходит только в романе, который сочиняет Мастер.

Авторы фильма тщательно занимаются фан-сервисом для своей целевой аудитории — экзальтированных дам, которые воображают себя ведьмами, и оппозиционеров-фрондеров, которым смешно, когда в кадре по всей столице непрерывно «перекладывают плитку».

Любопытно, что российский фильм «Мастер и Маргарита» строго следует западному коду политкорректности. Немножко чернокожих актёров (по квоте), поющих джаз. Немножко лёгонького трансгендера — в сцене в варьете в дамское платье переодевают и мужчину. Немножко абортной пропаганды — именно так читается сцена с освобождением детоубийцы Фриды от мучащего её платка. То есть освобождение от совести.

По международным стандартам

Следование запретам тоже подогнано под международные стандарты. Локшин побоялся отправить своего Лиходеева в настоящую Ялту, поскольку пересечение «границы Украины» возможно только с разрешения Украины. Зато над крымской идеей откровенно издевается при помощи сочинённых им самим отвратительных виршей якобы Ивана Бездомного:

«Зачем нам рай, мы поедем в крымский край».

Мол, показали фигу в кармане крымнашистам.

Отношение к тексту романа Булгакова в этой как бы экранизации откровенно неуважительное. Если сокращения тех или иных сцен абсолютно неизбежны, то зачем урезать полный текст знаменитых фраз и говорить, к примеру, «Сами всё предложат и всё дадут» просто «Сами всё предложат» — непонятно. Наверное, чтобы никто не решил, что это ирония над Фондом кино, давшим огромные деньги на чуждый агитпроп. Таких «обрезаний» культовых цитат в фильме великое множество.

Такая работа ножницами шла потому, что в фильме множество досочинённых сцен и откровенной отсебятины, искажающей текст Булгакова в угоду восприятию его оппозиционной интеллигенцией. Назвать этот фильм «экранизацией» романа Булгакова невозможно.

Нож в спину Булгакову

По сути, перед нами произведение в жанре мэшап, когда в текст подлинного классического произведения вписываются безумные и абсурдные фантастические темы и ходы, как, например, в фильме «Гордость и предубеждение и зомби».

Фильм Локшина — это такой использующий роман Булгакова мэшап во славу революционного терроризма.

Чего стоит, например, такой диалог между как бы Мастером и как бы Маргаритой, намеревающейся бить окна критику Латунскому:

«На критиков и палачей обижаться нельзя». — «А что с ними делать? Написать смешную сценку? У вас свои методы, у меня свои».

Никакой даже близкой фразы в романе нет и быть не могло, её досочинил Локшин, чтобы внести в фильм свою любимую тему: революционный терроризм и бомбизм.

В принципе странно было бы ожидать чего-то иного от автора фильма — гимна революционному терроризму «Серебряные коньки». Локшин просто решил внести ту же проблематику в экранизацию совершенно чуждого ей Булгакова — белогвардейца, имперца, русского патриота, убеждённого идейного врага украинского сепаратизма.

Агент Кремля наказан

Воспользовавшись булгаковским мотивом воздаяния злом за зло, Локшин соорудил полноценную апологию террора против «кремлёвских пропагандистов» в духе Дарьи Треповой*, которая, конечно, свято уверена в том, что «воздала злом за зло пропагандисту, разжигающему войну».

Начинается фильм с переставленной из финала сцены разгрома невидимой Маргаритой квартиры критика Латунского, дальше в середине Маргарита подводит под этот разгром идеологическую базу, которой у Булгакова, конечно, нет и быть не может. В стык с этим обоснованием ставится сцена с приказом Пилата убить Иуду: зрителю ненавязчиво внушается мысль, что расправиться с лояльными к власти литераторами — это всё равно что убить христопродавца. Сцена в варьете представляет собой жуткую пародию на теракт «Норд-Ост»: стрельба из автоматического оружия со сцены, перерезание горла конферансье с помощью характерного для ближневосточных террористов жеста.

Бал у сатаны с кровавым жертвоприношением убитого барона Майгеля предваряется отсутствующим у Булгакова развёртыванием этого персонажа, который из мелкого шпика превращён в «агента Кремля», уговаривающего писателей работать с властью. Наконец, стычка Бегемота с чекистами превращается в грандиозный взрыв, уничтожающий всю фантастическую Москву. Сатана и его прислужники торжествующе смотрят на пожар Третьего Рима с Воробьёвых гор под рефрен:

Тьма накрыла ненавидимый прокуратором город.

Заказчик нашёлся

Сцены булгаковского романа переставлены и акцентированы так, чтобы создать полноценную пропаганду насилия против всех, кто не нравится иноагентам.

Локшин написал сценарий и провёл съёмки до начала СВО. Но остаётся только поражаться, как озвученные им фантазии ненавидящей власть и её «пропагандистов» либеральной и оппозиционной интеллигенции совпали с реальной практикой украинских террористов — с убийством Дарьи Дугиной и Максима Фомина, с покушением на Захара Прилепина, с подготовкой покушения на Маргариту Симоньян и Владимира Соловьёва, с поджогами квартир журналистов и угрозами их семьям, со взрывами, пожарами, диверсиями, идеологически обоснованными тем, что «рашизм» — зло, против которого нужны «методы» локшинской лже-Маргариты.

Некоторые сцены фильма в свете позднейших событий приобретают совсем уж зловещее звучание — например, сцена у Кремля в которой Азазелло, которому зачем-то придан облик «щирого казака» и едва ли не шаровары, пододвигает к Маргарите коробочку со словами:

«Вот, возьмите, вам это пригодится».

Одна девочка взяла такую коробочку и уехала шить варежки на 27 лет. Такое совпадение фантазий иноагенции, экранизированных Локшиным, и практикой украинского терроризма, конечно, не случайно — у них общий заказчик, общий режиссёр и общий иностранный консультант.

Самая главная ложь

Воланд, кстати, лишился в этой псевдоэкранизации всякой величественнности булгаковского прототипа. Это не лукавый и не мефистофель — это энергичный юркий резидент иностранной разведки, без устали болтающий по-немецки. Он не вершит расправу зла над злом, а улаживает делишки.

И здесь становится очевидной вторая великая ложь локшинской фальсификации романа Булгакова. Безусловно, «Мастер и Маргарита» — книга, очень далёкая от православия и ортодоксальности. Сын священника, Михаил Булгаков впал в ересь гностицизма и в её духе перетолковал Евангелие, соорудив две почти равновеликие силы, одна из которых правит Светом, а другая Тьмою, но обе устремлены к конечному благу. Видеть в «Мастере и Маргарите» христианский роман, как это пытался делать бывший протодьякон Кураев (иноагент), нелепо. Это симптом духовного извращения, и мы знаем, куда это его привело. Кстати, туда же, куда и Локшина, — к поддержке неонацистов и русофобов Украины и ВСУ.

Однако Локшин пошёл гораздо дальше Булгакова. Никакого Света у него просто нет, остается только Тьма. Иешуа — нелепый проходной персонаж пьесы про Пилата, улыбчиво-придурковатый нетвойнист. К концу фильма о нём просто забывают. Если Булгаковский Иешуа судит Мастера и его роман и выносит о нём приговор: «Он не заслужил Свет. Он заслужил покой» — то в финале локшинского фильма безраздельно правит Воланд с его сатанинским балом, кровавыми жертвоприношениями и перевёрнутыми пентаграммами (фильм в результате превращается в битву двух пентаграмм — коммунистических красных и перевёрнутых сатанистских).

У нас в обществе и так переизбыток «ведьм», которые равняются на Маргариту, персонажей «Гарри Поттера» и всевозможных ужастиков. Дамы наносят боевую раскраску, тычут в оккультные алтари некие «ритуальные ножи» и создают ведьмовские «ковены». Популярный культ ведьмовства идет рука об руку с радикальным феминизмом и пропагандой детоубийства. С такой пропагандистской поддержкой их будет ещё больше.

По сути, на наших широких экранах идёт пропаганда сатанизма и терроризма, и её жертвой уже стали более миллиона зрителей. Как это соотносится с патриотизмом, с традиционными ценностями, отстаиваемыми государством? Как вообще такой фильм мог появиться в кинотеатрах?

Секрет довольно банален. Ожесточённо и фанатично спасали государственные деньги, которые уже были вложены фильм к тому моменту, когда началась СВО и режиссёр «релоцировался». Чтобы отбить хотя бы часть бюджета, фильм доделали и вывалили на зрителя — мол, из-за негодника-режиссёра не должны страдать усилия стольких делавших фильм людей.

Об идеологии, о смыслах фильма никто не подумал. И никто не подсчитал, какой ущерб понесёт бюджет, если насмотревшись этого кино, одни девушки пойдут в террористки и начнут убивать, как Трепова, а другие заделаются в ведьмы и начнут резать змей и убивать детей во чреве. Баланс убытков явно будет не в нашу пользу.

По счастью, фильм «Мастер и Маргарита» не вызвал такого громкого скандала, как слепленная в своё время антимонархическая поделка «Матильда» (кстати, благополучно провалившаяся в прокате). Финансовые показатели локшинского сатанистско-террористического мэшапа тоже впечатляющими не будут.

Но крайне неприятно сознавать, что возрождение нашего кино, в котором есть немало уже ярких патриотических шедевров, таких как прогремевший в эти новогодние праздники «Холоп-2», перебивается демонстрацией пропаганды террористического сатанизма, сварганенной спонсором ВСУ.

Было бы крайне желательно, чтобы наше кинопроизводство на всех его стадиях поумнело и подобный сатанизм для революционной интеллигенции отсеивался бы уже на стадии питчинга, если не раньше.

* Дарья Трепова внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

https://tsargrad.tv/articles/chjornaja-messa-relokantov-oplachena-iz-bjudzheta-metodichku-dlja-vragov-pokazyvajut-v-kinoteatrah_954 100