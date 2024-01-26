Русская линия
Русская линия26.01.2024 

Возвращение генерала Каппеля

Генерал-майор В.О.Каппель накануне весеннего наступления 1919 г.26 января 2024 года исполняется очередная годовщина со дня трагической гибели Георгиевского кавалера генерала Владимира Оскаровича Каппеля. Сегодня мы публикуем обзор возвращения праха генерала Каппеля на Родину.


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В 2003 году информационное агентство «Белые Воины», занимающееся освещением русской военной истории XIX—XX вв., выступило с инициативой по организации процесса поиска и переноса останков генерала Владимира Оскаровича Каппеля в Россию.

«Обращаемся ко всем, кому небезразлична судьба этого начинания, с просьбой откликнуться и присоединиться к делу переноса останков генерала Владимира Оскаровича Каппеля в Россию, предоставив этому начинанию свою молитвенную, а также посильную организационную и информационную поддержку», — обратился к русским людям руководитель проекта «Белые Воины» Александр Алекаев.

На обращение откликнулась Русская Православная Церковь и Министерство иностранных дел России, взявшее на себя очень трудную и ответственную миссию по решению всех вопросов с Китаем, где был перезахоронен генерал Каппель в 1922 году при исходе белых воинов из России. Первое захоронение Каппеля состоялось в Чите в 1920 году.


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Фото памятника на могиле Каппеля в Харбине. 1946 г.10 декабря 2006 года из Москвы в Харбин для проведения раскопок могилы В.О.Каппеля отбыла делегация в составе представителей ИА «Белые воины» А. Алекаева и китаиста-переводчика Д. Напары, председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями протоиерея Димитрия Смирнова, судмедэксперта С. Никитина и продюсера «Первого канала» А. Кирисенко.

14 декабря 2006 года, при помощи китайских властей были произведены раскопки могилы В.О.Каппеля у северной стены Свято-Иверской церкви, до сих пор называемой в среде старых харбинцев «Офицерской».

18 декабря 2006 года прах генерала В.О.Каппеля поездом был доставлен из Китая в Москву.

Немалую роль в решении вопроса о раскопках и перезахоронении Каппеля сыграло личное участие в этом деле министра иностранных дел С.В.Лаврова, замминистров МИД РФ А.А. Авдеева и В.П.Федотова, бывшего чрезвычайного и полномочного посла России в КНР И.А.Рогачева, сменившего его на этой должности С.С.Разова, полномочных представителей Президента России в Приволжском федеральном округе — А.В.Коновалова, Центральном федеральном округе — Г. С.Полтавченко, Сибирском федеральном округе — А.В.Квашнина, бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе К.Б.Пуликовского и президента ТПП РФ Е.М. Примакова.

Большое значение имела и благосклонная позиция и помощь в проведении работ китайских властей, как центральных органов власти — МИД КНР, г. Харбина, так и руководителей провинции Хэйлунцзян.


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Обретение Каппеля13 января 2007 года в российской столице состоялась торжественная церемония захоронения Георгиевского кавалера генерала Каппеля на кладбище в Донском монастыре Москвы.

Под пение «Святый Боже» гроб с останками генерала был перенесён из домового храма Новомученников и Исповедников Российских Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами на Большой Серпуховской в катафалк и доставлен в Большой монастырский собор в честь Донской иконы Божией Матери.

Божественную литургию в соборе совершил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата епископ Егорьевский Марк (ныне митрополит Рязанский и Касимовский) с сослужении наместника Донского монастыря игумена Агафодора (Маркевича), братии обители, председателя Отдела по взаимоотношениям с Вооруженными силами протоиерея Димитрия Смирнова, а также священников — сотрудников отдела.

Проститься с русским героем пришли видные общественные и политические деятели России: депутат Государственной Думы С.Н. Бабурин, Председатель ЛДПР В.В. Жириновский, депутат Государственной Думы Д.О. Рогозин, главный редактор журнала «Русский Дом», депутат Государственной Думы А.Н. Крутов, а также представители Министерства Обороны России, Посольства КНР.

В храме Протоиерей Димитрий Смирнов произнес проповедь перед собравшимися: «Слава Богу, что Господь всех нас сподобил собраться в большом Соборе Донского монастыря, который был создан в память о славе русского оружия на Куликовом поле. Мы стоим у гроба одного из замечательных русских воинов, исполнивших свой долг до конца».

Отец Димитрий подчеркнул особую значимость сегодняшнего события для россиян, ведь жизнь и подвиг генерала Каппеля — это предмет национальной гордости. Братья Васильевы, когда создавали свой фильм «Чапаев» выбрали в качестве «символа Белого движения генерала Каппеля», несмотря на то, что прямых боевых столкновений у чапаевцев и каппелевцев не было. Они поступили так «потому что именно этот человек без страха и упрека, любимый всеми воинами, — считает отец Димитрий, — был символом чистоты Белого движения. Когда А.В. Колчак поручал Каппелю Восточный фронт, они оба прекрасно понимали, что речь идет не о славе, а о спасении хотя бы части Белого воинства. И эту задачу Владимир Оскарович выполнил с тщательностью, с огромным талантом и беззаветной храбростью штабного генерала. Организуя знаменитый Сибирский Ледовый поход Владимир Оскарович отморозил обе ноги, которые ему по щиколотку были ампутированы. И, несмотря на пневмонию, температуру под 40° он каждый день садился на коня. С ампутированными ногами генерал объезжал войска, поднимая их дух».

Епископ Егорьевский Марк отметил, что «последними словами этого военачальника был призыв всегда помнить о России». «Будем же любить Отчизну так, как любил ее генерал Каппель, дабы прекратились на нашей земле разделения на красных и белых и иные раздоры», — призвал владыка.

По завершении панихиды покрытый российским флагом гроб с останками В.О. Каппеля в сопровождении духовенства, почётного караула под скорбные звуки военного траурного марша был перенесен в некрополь Донского монастыря.

Владыка Марк совершил заупокойную литию у могилы генерала.

Затем гроб опустили в могилу, и в честь славного русского военачальника прогремели залпы воинского салюта.

Прах генерала, погребённый уже в третий раз, с тех пор покоится у южной стены Донского монастыря, рядом с могилами русского философа Ивана Ильина и белогвардейского генерала Антона Деникина.

Фоторепортаж с церемонии перезахоронения генерал-лейтенанта В.О. Каппеля.


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Могила генерала Каппеля1 сентября 2007 года состоялось торжественное открытие памятника на могиле генерала В.О. Каппеля. В этот день в Москве традиционно совершается празднество в честь Чудотворной Донской иконы Божией Матери. Благословение на открытие монумента в первый день осени было дано Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Открытию памятника предшествовала пресс-конференция, прошедшая в здании Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями на Большой Серпуховской улице. Итоги работы трехлетней работы по перезахоронению останков генерала Каппеля были подведены председателем Синодального отдела о. Димитрием Смирновым и руководителем проекта «Белые воины» А.Н. Алекаевым. По словам последнего, завершающий этап — установка памятника на могиле В.О. Каппеля, оказался едва ли не самым сложным, столь много времени и сил отняло согласование в разных инстанциях проекта памятника. Пресс-конференция завершилась премьерным показом документального фильма «Последняя тайна генерала Каппеля» (режиссер — А. Кирисенко), показ которого запланирован каналом ТВЦ в текущем сентябре.

Во второй половине дня состоялась панихида и открытие памятника на могиле генерала Каппеля. На церемонии открытия монумента собралось около 70 человек, среди которых были журналисты, историки, члены военно-исторических клубов и др. Проект памятника на могиле В.О. Каппеля выполнен архитектором А.П. Поликарповым и почти полностью повторяет памятник, стоявший на могиле генерала в Харбине (сохранилась лишь одна фотография харбинского монумента).


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Председатель правительства России В.В. Путин у мемориала в Донском монастыре. 24 мая 2006 г.24 мая 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Донском монастыре единый мемориал на месте, где нашли свое упокоение Георгиевские кавалеры Генерального штаба генерал-лейтенанты В.О.Каппель и А.И.Деникин, русский философ И.А.Ильин, а также надгробие известного русского писателя И.С.Шмелева. В этот день Донской монастырь также посетил премьер-министр Владимир Путин, который возложил цветы к могилам этих выдающихся русских людей.

Таким образом, священноначалие Русской Православной Церкви и светская власть официально, на государственном уровне, признали заслуги вождей Белого движения, носителей Белой идеи.

Русская линия

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