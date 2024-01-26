26 января 2024 года исполняется очередная годовщина со дня трагической гибели Георгиевского кавалера генерала Владимира Оскаровича Каппеля. Сегодня мы публикуем обзор возвращения праха генерала Каппеля на Родину.





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В 2003 году информационное агентство «Белые Воины», занимающееся освещением русской военной истории XIX—XX вв., выступило с инициативой по организации процесса поиска и переноса останков генерала Владимира Оскаровича Каппеля в Россию.

«Обращаемся ко всем, кому небезразлична судьба этого начинания, с просьбой откликнуться и присоединиться к делу переноса останков генерала Владимира Оскаровича Каппеля в Россию, предоставив этому начинанию свою молитвенную, а также посильную организационную и информационную поддержку», — обратился к русским людям руководитель проекта «Белые Воины» Александр Алекаев.

На обращение откликнулась Русская Православная Церковь и Министерство иностранных дел России, взявшее на себя очень трудную и ответственную миссию по решению всех вопросов с Китаем, где был перезахоронен генерал Каппель в 1922 году при исходе белых воинов из России. Первое захоронение Каппеля состоялось в Чите в 1920 году.





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10 декабря 2006 года из Москвы в Харбин для проведения раскопок могилы В.О.Каппеля отбыла делегация в составе представителей ИА «Белые воины» А. Алекаева и китаиста-переводчика Д. Напары, председателя Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями протоиерея Димитрия Смирнова, судмедэксперта С. Никитина и продюсера «Первого канала» А. Кирисенко.

14 декабря 2006 года, при помощи китайских властей были произведены раскопки могилы В.О.Каппеля у северной стены Свято-Иверской церкви, до сих пор называемой в среде старых харбинцев «Офицерской».

18 декабря 2006 года прах генерала В.О.Каппеля поездом был доставлен из Китая в Москву.

Немалую роль в решении вопроса о раскопках и перезахоронении Каппеля сыграло личное участие в этом деле министра иностранных дел С.В.Лаврова, замминистров МИД РФ А.А. Авдеева и В.П.Федотова, бывшего чрезвычайного и полномочного посла России в КНР И.А.Рогачева, сменившего его на этой должности С.С.Разова, полномочных представителей Президента России в Приволжском федеральном округе — А.В.Коновалова, Центральном федеральном округе — Г. С.Полтавченко, Сибирском федеральном округе — А.В.Квашнина, бывшего полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе К.Б.Пуликовского и президента ТПП РФ Е.М. Примакова.

Большое значение имела и благосклонная позиция и помощь в проведении работ китайских властей, как центральных органов власти — МИД КНР, г. Харбина, так и руководителей провинции Хэйлунцзян.





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13 января 2007 года в российской столице состоялась торжественная церемония захоронения Георгиевского кавалера генерала Каппеля на кладбище в Донском монастыре Москвы.

Под пение «Святый Боже» гроб с останками генерала был перенесён из домового храма Новомученников и Исповедников Российских Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами на Большой Серпуховской в катафалк и доставлен в Большой монастырский собор в честь Донской иконы Божией Матери.

Божественную литургию в соборе совершил заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата епископ Егорьевский Марк (ныне митрополит Рязанский и Касимовский) с сослужении наместника Донского монастыря игумена Агафодора (Маркевича), братии обители, председателя Отдела по взаимоотношениям с Вооруженными силами протоиерея Димитрия Смирнова, а также священников — сотрудников отдела.

Проститься с русским героем пришли видные общественные и политические деятели России: депутат Государственной Думы С.Н. Бабурин, Председатель ЛДПР В.В. Жириновский, депутат Государственной Думы Д.О. Рогозин, главный редактор журнала «Русский Дом», депутат Государственной Думы А.Н. Крутов, а также представители Министерства Обороны России, Посольства КНР.

В храме Протоиерей Димитрий Смирнов произнес проповедь перед собравшимися: «Слава Богу, что Господь всех нас сподобил собраться в большом Соборе Донского монастыря, который был создан в память о славе русского оружия на Куликовом поле. Мы стоим у гроба одного из замечательных русских воинов, исполнивших свой долг до конца».

Отец Димитрий подчеркнул особую значимость сегодняшнего события для россиян, ведь жизнь и подвиг генерала Каппеля — это предмет национальной гордости. Братья Васильевы, когда создавали свой фильм «Чапаев» выбрали в качестве «символа Белого движения генерала Каппеля», несмотря на то, что прямых боевых столкновений у чапаевцев и каппелевцев не было. Они поступили так «потому что именно этот человек без страха и упрека, любимый всеми воинами, — считает отец Димитрий, — был символом чистоты Белого движения. Когда А.В. Колчак поручал Каппелю Восточный фронт, они оба прекрасно понимали, что речь идет не о славе, а о спасении хотя бы части Белого воинства. И эту задачу Владимир Оскарович выполнил с тщательностью, с огромным талантом и беззаветной храбростью штабного генерала. Организуя знаменитый Сибирский Ледовый поход Владимир Оскарович отморозил обе ноги, которые ему по щиколотку были ампутированы. И, несмотря на пневмонию, температуру под 40° он каждый день садился на коня. С ампутированными ногами генерал объезжал войска, поднимая их дух».

Епископ Егорьевский Марк отметил, что «последними словами этого военачальника был призыв всегда помнить о России». «Будем же любить Отчизну так, как любил ее генерал Каппель, дабы прекратились на нашей земле разделения на красных и белых и иные раздоры», — призвал владыка.

По завершении панихиды покрытый российским флагом гроб с останками В.О. Каппеля в сопровождении духовенства, почётного караула под скорбные звуки военного траурного марша был перенесен в некрополь Донского монастыря.

Владыка Марк совершил заупокойную литию у могилы генерала.

Затем гроб опустили в могилу, и в честь славного русского военачальника прогремели залпы воинского салюта.

Прах генерала, погребённый уже в третий раз, с тех пор покоится у южной стены Донского монастыря, рядом с могилами русского философа Ивана Ильина и белогвардейского генерала Антона Деникина.

Фоторепортаж с церемонии перезахоронения генерал-лейтенанта В.О. Каппеля.





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1 сентября 2007 года состоялось торжественное открытие памятника на могиле генерала В.О. Каппеля. В этот день в Москве традиционно совершается празднество в честь Чудотворной Донской иконы Божией Матери. Благословение на открытие монумента в первый день осени было дано Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Открытию памятника предшествовала пресс-конференция, прошедшая в здании Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными учреждениями на Большой Серпуховской улице. Итоги работы трехлетней работы по перезахоронению останков генерала Каппеля были подведены председателем Синодального отдела о. Димитрием Смирновым и руководителем проекта «Белые воины» А.Н. Алекаевым. По словам последнего, завершающий этап — установка памятника на могиле В.О. Каппеля, оказался едва ли не самым сложным, столь много времени и сил отняло согласование в разных инстанциях проекта памятника. Пресс-конференция завершилась премьерным показом документального фильма «Последняя тайна генерала Каппеля» (режиссер — А. Кирисенко), показ которого запланирован каналом ТВЦ в текущем сентябре.

Во второй половине дня состоялась панихида и открытие памятника на могиле генерала Каппеля. На церемонии открытия монумента собралось около 70 человек, среди которых были журналисты, историки, члены военно-исторических клубов и др. Проект памятника на могиле В.О. Каппеля выполнен архитектором А.П. Поликарповым и почти полностью повторяет памятник, стоявший на могиле генерала в Харбине (сохранилась лишь одна фотография харбинского монумента).





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24 мая 2009 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Донском монастыре единый мемориал на месте, где нашли свое упокоение Георгиевские кавалеры Генерального штаба генерал-лейтенанты В.О.Каппель и А.И.Деникин, русский философ И.А.Ильин, а также надгробие известного русского писателя И.С.Шмелева. В этот день Донской монастырь также посетил премьер-министр Владимир Путин, который возложил цветы к могилам этих выдающихся русских людей.

Таким образом, священноначалие Русской Православной Церкви и светская власть официально, на государственном уровне, признали заслуги вождей Белого движения, носителей Белой идеи.

Русская линия