25 января 2024 года Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырём годам колонии общего режима. Мы публикуем подборку комментариев приговора со стороны военных блогеров и политологов.

Заместитель начальника Главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский:

Сообщают, что Стрелкова приговорили к четырём годам колонии… Комментировать решение не буду — прокомментирую свои ощущения по этому поводу: внутренне не готов это принять. Вы прекрасно знаете его отношение ко мне, и поводов для большой любви у меня к нему нет, — но… Пока сам не разобрался в своих мотивах, но чувствую, что предпочёл бы видеть его на свободе. Единственное, чего хотел бы от него — пусть бы он концентрировал своё внимание на таких, как я, выплескивая свой негатив, но поменьше подрывал бы доверие к системе управления страной в свойственной ему в последнее время манере. Никогда не отрицал его значения для событий на Донбассе — жаль, что победу ему придётся встречать не вместе со всеми.

Военный Телеграм-канал «Два майора»:

Россия — щедрая душа. Ресурсов много, как и талантливых людей. Оттого и отсутствие рачительности по отношению к ним.

Стрелков пользуется авторитетом у многих действующих на фронте офицеров. Имеет боевой опыт.

Уж точно больше, чем у многих уже заслуженных фронтовиков в начале своего боевого пути в этой войне.

Командиром хотя бы взвода или даже рядовым от него на фронте была бы польза. Он, кстати, публично брал на себя обязательства не вести никакую «деятельность через интернет» при зачислении его в действующую часть.

Теперь — только споры и распри в обществе касаемо справедливости приговора и содеянного Стрелковым.

Не умеем мы бережно применять то, что имеем.

Телеграм-канал Colonelcassad (Борис Рожин):

Приговор Игорю Стрелкову будет обжалован в течение 15 дней.

Мое мнение по всему этому делу с 2022 года не изменилось — если Стрелков хотел поехать на фронт, то такую возможность ему надо было дать, тогда бы до всего этого дело бы не дошло.

Несмотря на то, что закон, как известно, не освобождает от ответственности за какие-либо косяки при любых прошлых достижениях (в идеале), есть все равно что-то неправильное в том, что один из лидеров Русской весны на Донбассе-2014 во время войны на Украине вместо фронта сидит в тюрьме.

Телеграм-канал Ipr1:

Гиркина (Стрелкова) И.И. осудили на 4 года ОР.

Наше отношение к нему неизменно с июля 2014 года. Мог приносить пользу своей Родине, имея такое множество контактов и агентов. Вместо этого постоянно занимался какими-то политическими дрязгами.

Кто считает, что он символ Русской весны, хотим расстроить. Мы поддерживаем дружеские отношения с более подходящими на это звание людьми, которые продолжают наш тяжёлый путь к справедливости и нашей Победе.

Многие, являющиеся для нас символами, находятся в тени до сих пор и не кричат из каждого утюга о том, что всё плохо и всё пропало, а предпринимают все возможные усилия, чтобы исправить ситуацию.

Всем спасибо за понимание!

Политолог Сергей Марков:

Стрелков получил 4 года тюрьмы за экстремизм. Конечно, клеймить и оскорблять руководителя страны, которая сражается против агрессии огромной мировой коалиции, — это не патриотизм. Патриот может критиковать ошибки руководства любого уровня. Но патриот не может разнузданно оскорблять руководство страны в сложный для страны момент. Приговор Стрелкову это урок всем: патриотизм это не индульгенция. Не привилегия. Патриотизм это долг каждого человека перед своей страной в настоящем, и прошлом и будущем.

Приговор Стрелкову это не приговор патриотам. Так этот приговор пытаются трактовать те, кто боится патриотов и призывает власти поссориться с искренними патриотами. Приговор Стрелкову это нормальная коррекция политических процессов, чтобы они не уходили в крайности.