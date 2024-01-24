24 января 1919 года стало трагической датой для казачества Российской империи. В этот день был подписан циркуляр «Об отношении к казакам», положивший начало массовому уничтожению русского казачества как сословия. Репрессии советской власти коснулись каждой казачьей семьи. Казаки всегда принимали одну присягу — «За веру, Царя и Отечество», поэтому они считали предателями тех, кто перешел на сторону новой безбожной власти. Казачество стало жертвой безрассудного «красного террора».

Казаки по своей исторической природе и статусу всегда были опорой русского самодержавия, поэтому с первых дней захвата власти большевиками они подвергались яростному истреблению. Уничтожая великих сынов России, удовлетворяя свою кровожадную страсть, большевистские вожди не понимали, да и не могли понять в силу своих природных и приобретенных качеств, как ничтожно они будут выглядеть в панораме истории. Теперь, на расстоянии, все это видят.

24 января 1919 года Яков Свердлов, возглавляющий Организационное бюро ЦК РКП (б), направляет партийным организациям официальное письмо, которое определило политику советской власти по отношению к казачеству. Этот секретный циркуляр «Об отношении к казакам» отличался особой жестокостью и положил начало массовому уничтожению русского казачества как сословия. В этом циркуляре говорилось: «Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против советской власти. Конфисковать хлеб и заставить ссыпать все излишки в указанные пункты, это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам. Принять все меры по оказанию помощи пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно. Уравнять пришлых и иногородних к казакам в земельном и во всех других отношениях. Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи. Выдавать оружие только надежным элементам из иногородних. Вооруженные отряды оставлять в казачьих станицах впредь до установления полного порядка. Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения, предлагается проявить максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания».

За этим циркулярным письмом ЦК РКП (б) 3 февраля 1919 года вышел секретный приказ № 171 «О расказачивании», подписанный Львом Троцким.

Иона Якир, член революционно военного совета 8-й Красной армии, писал о казаках: «Полное уничтожение всех, поднявших оружие, расстрел на месте всех, имеющих оружие, и даже процентное уничтожение мужского населения».

М. Нестеров, посланный на Дон устанавливать советскую власть, писал: «Партийное бюро возглавлял человек, который действовал по какой-то инструкции из центра и понимал ее как полное уничтожение казачества. Расстреливались безграмотные старики и старухи, которые едва волочили ноги, урядники, не говоря уже об офицерах. В день расстреливали по 60−80 человек. Во главе продотдела стоял некто Голдин, его взгляд на казаков был такой: надо всех казаков вырезать! И заселить Донскую область пришлым элементом».

Еще один коммунист свидетельствовал: «Комиссары станицы хуторов грабили население, пьянствовали. Люди расстреливались совершенно невиновные: старики, старухи, дети. Расстреливали на глазах у всей станицы сразу по 30−40 человек, с издевательствами, раздевали донага».

Примечательно, что о подобной жестокости пишут сами коммунисты. Если о таких издевательствах над людьми говорят сами палачи, что же могло твориться в казачьих станицах на самом деле?!

Летчики Белой армии Бессонов и Веселовский, побывавшие в станице Вешенской, докладывали Войсковому кругу: «В одном из хуторов старому казаку только за то, что он в глаза обозвал коммунистов мародерами, вырезали язык, прибили его гвоздями к подбородку и так водили по хутору, пока старик не умер».

Участвовавшие в этих злодеяниях восстали против Христа и творили звериную жестокость, уничтожая всех неугодных им людей. За время «расказачивания» было уничтожено более одного миллиона казаков и членов их семей.

24 января 1919 года стало трагической датой для казачества Российской империи. Репрессии новой власти коснулись каждой казачьей семьи.

В статье «Предпосылки эмиграции казачества из России» Д. Д. Пеньковский пишет: «Казаков в массовом порядке арестовывали, часть на месте расстреливали, другую часть гнали в концлагеря или выселяли, а имущество подвергалось реквизиции. Станицы переименовывались в волости, а хутора — в села. Во главе станиц ставили комиссаров, населенные пункты обкладывали денежной контрибуцией, разверстываемой на всех казаков. За неуплату часто производился арест или ссылка в концлагерь. Всех несогласных с этими мерами гнали на Север. Казакам запрещалось ношение военной формы».

Неудивительно, что в 1920 году начался казачий исход — массовая эмиграция казаков. К началу 1920 года на юге России оказалось несколько сотен тысяч казаков и членов их семей.

Окруженные Красной армией со всех сторон, казаки и белогвардейцы все яснее понимали, что эмиграция необходима. 25 марта 1920 года последние пароходы с беженцами ушли из Новороссийска. Однако десятки тысяч казаков не смогли эвакуироваться из-за отсутствия морских судов. Основная часть Донской армии попала в плен к красным. Такая же участь постигла и многих кубанских казаков. Их судьба была трагична: многих казнили, других отправили в концлагеря.

Вторая волна эвакуации была более удачной. Новый главнокомандующий Вооруженными силами Юга России генерал-лейтенант П. Н. Врангель заключил соглашение с атаманами и правительствами казачьих областей. Отныне донские, кубанские, терские и астраханские казаки передавали главкому власть над казачьими войсками и их денежными средствами. Все это было необходимо для организации казачьего отхода.

Положение Белой армии и казачьего движения все более ухудшалось. Поэтому в ноябре 1920 года из Крыма на 126 судах Россию покинули оставшиеся белогвардейцы, в том числе и казаки. Эвакуировалось около 146 тысяч человек, среди них — 50 тысяч казаков.

Количество эвакуируемых на кораблях в несколько раз превышало норму, поэтому на судах была давка, остро не хватало воды и еды. На кораблях, вышедших из Керчи, многие люди весь путь плыли стоя из-за огромной переполненности пассажирами. Скудное питание и употребление морской воды вместо отсутствующей пресной привели к вспышке эпидемии кишечных заболеваний. В этих условиях размножились паразиты и грызуны, которые усугубляли страдания беженцев.

Все 126 судов пришли в порты Константинополя. Но трудности беженцев на этом не завершились, потому что началась эпидемия тифа и всех прибывших задержали на карантин, а затем многие из них не сразу нашли места для поселения в чужой стране.

А в это время во всех портах Юга России вновь собрались огромные очереди беженцев, вывезти большинство из которых уже не удалось.

Все бедствия, перенесенные русскими казаками, стали их подготовкой к тяжелой жизни на чужбине.

Эмигрантов из России расселяли на территории Турции и Греции. Основными местами расселения казаков из России стали район Стамбула Чаталджи и греческий остров Лемнос. Здесь остановились на жительство около 40 тысяч казаков. Многие казаки привезли с собой оружие, но здесь их заставили его сдать. Переселенцы не могли свободно передвигаться: из лагеря было разрешено выходить только группами и по пропускам, которые французы, охранники лагеря, выдавали не всем.

На острове Лемнос осело около 20 тысяч казаков. Остров был пустынным, отсутствовала плодородная земля, деревьев было мало. Не хватало дров для приготовления пищи и обогрева жилья, еда была крайне скудной. Палатки, в которые поселили казаков и членов их семей, не защищали от дождей, отсутствовали матрасы, одеяла и даже солома, которую можно было бы постелить на место ночлега. И люди спали на сырой земле. Повсюду царили большая скученность и страдания от различных паразитов.

Умение стойко переносить трудности помогло русским казакам постепенно обустроить палаточные города, превратить их в более или менее сносные места для жизни, где были открыты даже школы, библиотеки и мастерские.

Но первым делом русские казаки обустраивали место для молитвы — в палатках и бараках. Алтари сооружали из подсобных материалов, семейные иконы отдавали для иконостасов. Жены казаков шили покрывала для украшения церквей.

Вместе с русскими беженцами на остров прибыло более 20 православных священников, которых очень любили за самоотверженность. Ведь все священнослужители полностью разделили трудности эмиграционной жизни казаков.

Когда казаки обустроили на острове Лемнос первый палаточный храм, соединив две большие палатки, раздираемые на части сильным ветром, один из протоиереев сказал: «Удивительные вы люди — казаки. Изгнанные из своего Отечества, до предела, казалось, униженные. Вы сейчас на этом чужом и голом острове. Вы все же не отчаялись! Собрались под этими старыми палатками, чтобы не упустить время и организоваться по своему казачьему обычаю».

В эмиграции русские преодолевали тяжелейшие испытания: голод, эпидемии болезней, бесправие, борьбу за существование. Все это заставляло русских казаков расселяться по всему миру, чтобы найти относительно сносные условия для жизни.

Октябрьский переворот 1917 года и последовавшая за ним Гражданская война в России превратили жизнь миллионов русских людей в трагедию. В результате этих исторических событий более 300 тысяч казаков и членов их семей вынуждены были уехать за рубеж. До сих пор неизвестно точное количество убитых казаков, оставшихся в России и попавших под репрессии безбожной советской власти в 20−30-е годы ХХ века. По некоторым сведениям, после отплытия кораблей Врангеля только в Крыму было казнено до 170 тысяч казаков.

После массовых репрессий на русское казачество казалось, что оно навсегда исчезло. Но произошло великое чудо! В наши дни идет возрождение русского казачества. Удивительные люди — казаки: сильные, смелые, ответственные. Нам остается учиться у них твердой вере в Бога и горячей любви к своему Отечеству — России.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подчеркнул важность тех событий для современного казачества: «В ХХ веке в результате трагических событий в истории России преемство живого опыта и казачьих традиций было в известной степени прервано. Новая атеистическая власть предприняла значительные усилия по „расказачиванию“, лишению казаков их самобытных черт, исторической памяти. Слово „казак“ не вышло из употребления, но в это понятие стремились вложить иное идеологическое содержание. Милостью Божией в последние десятилетия мы имеем, несомненно, удивительное явление — возрождение казачества, его активное участие в культурной и общественной жизни нашей страны».

Автор — Елена Детинина

https://monastery.ru/obshchestvo/ko-dnyu-pamyati-zhertv-genotsida-russkogo-kazachestva/